35 обработки със смеси срещу заледяване за нощта в столицата

35 обработки със смеси срещу заледяване за нощта в столицата

22 Февруари, 2026 08:55

Към 08:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка

35 обработки със смеси срещу заледяване за нощта в столицата - 1
Снимка: Столична община
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 35 обработки със смеси срещу заледяване са извършени през изминалата нощ на територията на София заради минусовите температури, съобщиха от Столичната община, предаде NOVA.

Към 08:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка.

Първите дейности са започнали около 02:00 часа в район „Витоша“, като впоследствие са обхванати основни улици и вътрешноквартални трасета в районите „Подуяне“, „Панчарево“, „Овча купел“ и „Нови Искър“, както и в квартал „Враждебна“ и село Желява. Обработки са извършени и по общинската пътна мрежа, включително частично в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.

Специално внимание е отделено на трасетата на градския транспорт и ключови пътни участъци, за да се гарантира безопасното придвижване. Частични обработки са направени и в по-малки населени места и квартали, включително Балша, Мировяне, Негован и Горна баня.

От 05:00 часа е започнало и избутване на снежна маса и опесъчаване на пътищата „кв. Драгалевци, х. Алеко“ и „кв. Бояна, м. Златните мостове“ в Природен парк Витоша.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание, а собствениците на сгради да почистят прилежащите тротоари и площи.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Код жълт сняг

    5 0 Отговор
    Обработват със смеси, че чак пушек се вдига.

    08:25 22.02.2026

  • 3 спомням си

    1 0 Отговор
    Някой от общинския съвет спомена, че София има четири снегорина. А малките улички, че се почистят напролет като се стопи снега. Вчера покрай мен мина джипка с гребло. По главната улица.

    Коментиран от #5

    09:00 22.02.2026

  • 4 Борис Бонев 8.11.2025

    0 0 Отговор
    Борис Бонев: Задава се зимен хаос в София - има само 4 снегорина

    10:10 22.02.2026

  • 5 Мани ги уличките

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "спомням си":

    По-важното е, че джипка със снегорин почиства велоалеите по бил.Борис.

    10:25 22.02.2026

  • 6 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Искате да кажете, че само 35 улици сте обработили?
    Невероятно!

    12:50 22.02.2026

