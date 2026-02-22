35 обработки със смеси срещу заледяване за нощта в столицата

Общо 35 обработки със смеси срещу заледяване са извършени през изминалата нощ на територията на София заради минусовите температури, съобщиха от Столичната община, предаде NOVA.

Към 08:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка.

Първите дейности са започнали около 02:00 часа в район „Витоша“, като впоследствие са обхванати основни улици и вътрешноквартални трасета в районите „Подуяне“, „Панчарево“, „Овча купел“ и „Нови Искър“, както и в квартал „Враждебна“ и село Желява. Обработки са извършени и по общинската пътна мрежа, включително частично в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.

Специално внимание е отделено на трасетата на градския транспорт и ключови пътни участъци, за да се гарантира безопасното придвижване. Частични обработки са направени и в по-малки населени места и квартали, включително Балша, Мировяне, Негован и Горна баня.

От 05:00 часа е започнало и избутване на снежна маса и опесъчаване на пътищата „кв. Драгалевци, х. Алеко“ и „кв. Бояна, м. Златните мостове“ в Природен парк Витоша.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание, а собствениците на сгради да почистят прилежащите тротоари и площи.