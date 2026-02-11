Новини
Стана ясно кой първи подава сигнала за случилото се в Петрохан

11 Февруари, 2026 22:07 3 186 57

  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • гинци-
  • педофилия

Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигналът за престъплението в бившата хижа на Петрохан е подаден от човек, който е бил част от неправителствената организация, съобщи bTV. Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.

По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.

Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.

В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.

От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.

По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като „близък“.

Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    35 2 Отговор
    Стана ясно за всички как се оср,ахт,е и сатаната не може да ви помогне..
    Да не бяхте му повярвали

    Коментиран от #6

    22:09 11.02.2026

  • 2 Режисьора

    28 6 Отговор
    И аз като всички вас се интересувам от сагата "Петрохан". Снощи изгледах филма на Калушев в Мексико.Филма започва с надписа"Детето не може да бъде съдено по външния му вид.."
    Както виждате на снимката всички са в добро настроения.В снимките под водата участва и тогава 11 годишен Николай. На 11 години и вече опитен водолаз ,не знам как това става ако е била секта!!!! Тези хора са изследователи ,търсачи,хора, които преодоляват своите ограничения, смелост, отговорност, човечност.
    Смятайте какви златни карти притежават чрез техните изследвания на пещерите в БГ!!!От време оно за такива карти хората са убивали за да ги притежават!
    Този спорт струва много пари или ги имаш или чакаш на спонсори. Не знам в какво са се забъркали по нашите земи,но едва ли ще тръгнат да се самоубиват. В биографията на Калушев пише,че притежава черен колан 5-ти дан по ITF Таекуон-до!!!
    Филма го има в Българска кинематография

    Коментиран от #17, #18, #35, #45

    22:11 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    19 1 Отговор
    Хахаха...... колкото повече бъркат в Лий/ната, толкова повече се размножава !!! Техен човек...???!!!

    22:13 11.02.2026

  • 6 черната максудска сатана

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    помага ли още с жълти левроцентове

    22:13 11.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    25 0 Отговор
    Изнесъл се бил от дома си. А от България изнесъл ли се е, барабар с мексиканката?

    22:14 11.02.2026

  • 8 Мексиканската Мафия не Прощава

    20 8 Отговор
    Явно наистина ще излезе прав журналиста на свободна практика - Григор Лилов, че става въпрос за мексикански наркокартел. Дори имало мексиканско семейство в селото. Като и убийствата са и явно демонстративни и нарочно са подавани сигнали на тел : 112 за да се открият убитите и да се уплашат другите от организацията или конкурентите. Явно са изгубили или им е открадната от конкуренти, некоя пратка с кока и затова загубиха и животите си.

    Коментиран от #12, #48

    22:14 11.02.2026

  • 9 ганев

    6 4 Отговор
    ..ЛЕЛЕЕ...НАХАЛНИЦИ..ЧЕ ТО БОЕЦ Е..КЮПА БЕ

    22:15 11.02.2026

  • 10 мвр пикчърс

    20 0 Отговор
    направо ставате смешни

    22:16 11.02.2026

  • 11 Дедо Мраз

    23 0 Отговор
    Дано да е жив и здрав. Може да знае защо са убити. И да внимава, че оня ден казаха "търсим свидетели".

    Коментиран от #19

    22:16 11.02.2026

  • 12 Майна

    20 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мексиканската Мафия не Прощава":

    Нещо си се объркал
    Нашите ..чистиха..
    Не набърквай чужда ръка..
    Нашите..могат такава глупава постановка да направят

    22:18 11.02.2026

  • 13 Продължавайте

    14 0 Отговор
    Със сценария.
    Вече с нетърпение очакваме следващия епизод.
    И много моля,не ни разочаровайте!
    Следим всяка серия с голям интерес и с още по-голяма доза недоверие.
    Вече достатъчно се оsраxte,така че не се притеснявайте.

    22:21 11.02.2026

  • 14 Истината

    33 6 Отговор
    ГОРСКИТЕ ПАЗИТЕЛИ ИЛИ УДОБНИТЕ ЖЕРТВИ? ИСТИНАТА, КОЯТО РОЙТЕРС ВИДЯ, А НАШИТЕ СКРИХА!
    ​„Докато ни приспиват с приказки за секти и ритуални прегръдки, световните медии казаха истината: Убитите момчета са били ГОРСКИ ПАЗИТЕЛИ!
    ​Години наред те са патрулирали района на границата със Сърбия. Знаете ли какво означава това? Значи са знаели:
    Кой камион минава в 3 през нощта без светлини.
    Кой зелен коридор се отваря за трафик на хора и стоки.
    Кои държавни чиновници прибират куфарчетата на границата.
    ​Те не са били луди сектанти. Те са били СВИДЕТЕЛИ. Били са хора, които са пречили на мафията да превърне Петрохан в частна магистрала за контрабанда.
    ​Хижата не е била база за ритуали, а контролен пункт на истината. Затова я изпепелиха! Затова убиха кучетата – техните живи аларми! Затова ликвидираха всички, включително 15-годишното дете, за да не остане нито един глас, който да разкаже какво се крие в гората.
    ​Прокурорите подозирали самоубийства... А ние подозираме, че ни лъжете в очите, за да спасите кожите на поръчителите! Когато мафията убива пазителите на закона, държавата съчинява легенди.
    ​СПОДЕЛЯЙТЕ! Нека всички разберат, че тези момчета загинаха, защото си вършеха работата, която МВР отказа да върши!

    Коментиран от #21, #28, #31, #33, #41, #44

    22:21 11.02.2026

  • 15 Претърсване

    3 3 Отговор
    Да не би да е дължал нещо на ЕЛ Чапо и да са му пратили убиец в лицето на жената,ще я търсите ли?

    22:22 11.02.2026

  • 16 механик

    23 0 Отговор
    Защо не се е самоубил , щом е част от тяхната организация ? И нали нямаше други членове на организацията ? Не що пак се оплетоха в лъжи . Къде ги скриха него мексиканката ? ДАНС нямат нищо общо разбира се .

    22:23 11.02.2026

  • 17 Хъм...?!

    14 18 Отговор

    До коментар #2 от "Режисьора":

    А във филма има ли...опипване на момченца от прехваленият ви Калушев...?!

    22:24 11.02.2026

  • 18 Чскала

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Режисьора":

    И какво точно са "открили" тези изследователи та ги гръмнаха като лопатари? Ясно е , че са вършели нещо незаконно, затова са ги самоубили.И не ми говорете за "спонсори".Кой дава пари безвъзмездно на някого, за да си живурка в Мексико, а после и тук.

    Коментиран от #24

    22:26 11.02.2026

  • 19 Снежанка

    29 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо Мраз":

    Няма да се учудя,ако утре съобщят,че Мексиканеца и той намерен...самоубил се...!

    Коментиран от #32, #38

    22:26 11.02.2026

  • 20 Хипотетично

    20 1 Отговор
    Стана ясно кой е подал първи сигнал за хижата, но въобще не стана ясно "мексиканеца" след като от дни се е изнесъл от Гинци, дали е под контрол на разследващите или се е изнесъл в Мексико.

    22:27 11.02.2026

  • 21 Шербет

    19 2 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    В нашата кочинк@ на никого не му дреме за закона. Всичко е бизнес и изнудване.

    22:30 11.02.2026

  • 22 Ку Клу Склан

    14 0 Отговор
    Сега излиза че имаме и Мата Хари!?

    22:30 11.02.2026

  • 23 версия хх

    9 4 Отговор
    Шерже ла фам. Търсете мексиканката, може да разкрие истинската дейност на многоръкия Шива-Лама.

    Коментиран от #27

    22:30 11.02.2026

  • 24 Съкровището

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чскала":

    на инките!Гонят ги чак от Мексико!

    Коментиран от #36

    22:31 11.02.2026

  • 25 Българин .

    12 22 Отговор
    Излезнаха със сто версии! И само една е вярна Ламата е бил пълна откачалка. Даже и не е бил будист! И глупави родители са му поверявали децата си! И са му дарили милиони евро! Купил къщи пистолети разрешителни с тях! Болен психопат манипулативен! С наклонности към малки момченца! Гнусна история!

    Коментиран от #42

    22:32 11.02.2026

  • 26 Джак Ричър

    3 0 Отговор
    и Дженифър Лопес....

    22:32 11.02.2026

  • 27 Българин.

    12 9 Отговор

    До коментар #23 от "версия хх":

    Кви жени бе Брато! Той си търсил мъжко човека цял живот! Прикрит като будист!

    22:33 11.02.2026

  • 28 Ти на кристали?

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Или радио Ереван ти прошушна

    22:34 11.02.2026

  • 29 човека паяк

    6 3 Отговор
    Иван Кристоф дава 100 000$ за информация за Калушев цитат:
    ""Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари"

    22:35 11.02.2026

  • 30 Калушев

    5 3 Отговор
    сигурно е обучавал и мексиканчета,но там не подават сигнали в полицията....

    22:36 11.02.2026

  • 31 Що не

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    започнеш да пишеш книги.... фантастика с подправки на трилър?

    22:36 11.02.2026

  • 32 Дедо Мраз

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Снежанка":

    Може и да го скрият, за да не си развалят постановката и да изникнат още въпроси.

    22:37 11.02.2026

  • 33 Верно?

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Ти удари в земята и тия дето ги слушаме по телевизията
    Значи - Пазители..
    Минахме вече в жанр - комеди

    22:38 11.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Съкровището":

    Да и нашите като Али Баба го крият в пещерите
    Добре, че човекът ни насочи по правилната следа
    Шерлок Холмс ряпа да яде

    22:43 11.02.2026

  • 37 Фактите

    22 9 Отговор
    Това да убиеш 6 души, между които едно дете, означава, че са видели/знаели нещо, което не е било за виждане!

    Това, че всякакви псевдо експерти, ДАНС и прокуратурата мрънкат, означава, че българската, а и някоя чуждестранна мафия(сръбската например) тежко са засегнати от тази информация.

    Горската мафия, зад която стои Пеевски, сече неистово в зоната на Петрохан, сръбската мафия от своя страна е наблизко, а местните пещери около Петрохан са много удобни за укриване на наркотици и норко лаборатории, местността е удобна за канал на килъри(включително трафик на хора), които могат да отсядат в хижата и след това необезпокоявано да се прибират през границата вкъщи…

    Накратко. Нали сега е ясно защо убитите са “педофили”, “престъпници” и т.н. Неудобни са, толкова неудобни, че са били убити като кучета!

    Понеже познавам от първо лице некадърността на хората в българската прокуратура, а и в съда да кажа от сега. Поредните 6 брутални убийства, които ще останат неразкрити, са факт!

    Елементарната дедукция сочи, че престъпленията са прикрити с 6 убийства! Всичко това в 21 век в България!

    Трябва да изринем всички престъпници от парламента през април, защото иначе тук нормалност и спазване на закона скоро няма да видим!

    Коментиран от #39, #40

    22:43 11.02.2026

  • 38 Али Баба

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Снежанка":

    Рус ли беше?
    Щото рус мексиканец са забелязали на в.Ботее
    Със сомбреро
    Щял да ходи в Историческия парк , казват

    22:48 11.02.2026

  • 39 Тити на Кака

    8 3 Отговор

    До коментар #37 от "Фактите":

    Оооооо, докторе, пак ли си сънувал фейкове за закуска?

    22:49 11.02.2026

  • 40 Да де

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Фактите":

    Случайно..
    Видели..
    Ха ха ха .
    Много късо си го написал тоя пасквил, ха ха

    22:50 11.02.2026

  • 41 Хмм

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    и защо тези гласове досега нищо не са съобщили, отново героизация, министерството им прекрати дейността, парите спряха, те са свикнали да живеят охолно с чужди пари, в хижата е спрян дори токът, на 50 години как ще се издържат, а сигналите, а проверките, които са били неглижирани, а затворения път Ком-Емине с табела "Стреля се без предупреждение"

    22:52 11.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 петрохан

    0 12 Отговор
    е руска канибалска секта със сексуална тематика!

    22:52 11.02.2026

  • 44 Пазители на закона

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Гледай ти.., ц ,ц ц,
    Те ни пазили , а ние да не знаем
    И от кого, викаш ни пазили?
    От мафията - да не прекара магистрала през Балкана, викаш..
    Зелени пазители, ц, ц, ц, ц, ..

    22:55 11.02.2026

  • 45 Разбрах

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Режисьора":

    Че същия дето чакал на помощи имал 10 имота в България -;справка
    Също и вилает в Мексико е над милион и е на негово име..
    Чакал, казваш на помощи..

    Коментиран от #46

    22:59 11.02.2026

  • 46 Хмм

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Разбрах":

    и Абрамович има много имоти, но като му блокираха парите, дори от продажбата на Челси, напусна Англия защото няма с какво да се издържа

    Коментиран от #52

    23:07 11.02.2026

  • 47 това трябваше да се каже още в началото!

    8 1 Отговор
    еее копирахте я най-после тази статия браво ! а за въпросния човек с прякор мексиканеца един човек от селото каза още на 02.02. каза че е от тях и е изчезнал след убийствата но полицията не го е търсила ? викат му мексиканеца понеже живее с мексиканка и са от скоро в селото не общуват много с местните … това го каза човек който си беше скрил лицето също казв че често ги е виждал в селото да ходят въоръжени и хората се оплаквали че не им разрешават да ходят в планината…

    23:08 11.02.2026

  • 48 мексиканското

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мексиканската Мафия не Прощава":

    семейство са се заселили малко след превземането на района от “рейнджърите” и изчезват в деня на откриването на телата…

    23:11 11.02.2026

  • 49 Бастааа

    2 0 Отговор
    Стига с тоя сатанизъм вървете по дяволите

    Коментиран от #56

    23:14 11.02.2026

  • 50 Цвете

    5 1 Отговор
    ТОГАВА, КОЙ КАЗВА ИСТИНАТА? ПЪРВОНАЧАЛНО БЕШЕ ОВЧАР ,А СЕГА ИЗЛИЗА СЪВСЕМ НОВА ВЕРСИЯ? НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ? КЪДЕ СИ МИТОВ? КЪДЕ СА ДРУГИТЕ ДВАМА ПОТЪНАЛИ В " ТИШИНА " ?

    23:18 11.02.2026

  • 51 Цвете

    2 0 Отговор
    ГРИГОР ЛИЛОВ МНОГО ОБИЧА ОТ КРАЙ ВРЕМЕ КОНСПИРАЦИИТЕ.ЧЕТЕТЕ МУ КНИГИТЕ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ,ЩО ЗА РАЗБИРАЧ Е.🙄🤔☹️

    23:21 11.02.2026

  • 52 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    Роднина на Абрамович, да бяха споделили и това
    Щом Факти ви оцветяват приказките в зелено, ясно

    23:24 11.02.2026

  • 53 Цвете

    1 0 Отговор
    ГРИГОР ЛИЛОВ МНОГО ОБИЧА ОТ КРАЙ ВРЕМЕ КОНСПИРАЦИИТЕ.ЧЕТЕТЕ МУ КНИГИТЕ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ,ЩО ЗА РАЗБИРАЧ Е.🙄🤔☹️

    23:26 11.02.2026

  • 54 Цвете

    1 1 Отговор
    ТОГАВА, КОЙ КАЗВА ИСТИНАТА? ПЪРВОНАЧАЛНО БЕШЕ ОВЧАР ,А СЕГА ИЗЛИЗА СЪВСЕМ НОВА ВЕРСИЯ? НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ? КЪДЕ СИ МИТОВ? КЪДЕ СА ДРУГИТЕ ДВАМА ПОТЪНАЛИ В " ТИШИНА " ?

    23:27 11.02.2026

  • 55 Цвете

    4 1 Отговор
    ТОГАВА, КОЙ КАЗВА ИСТИНАТА? ПЪРВОНАЧАЛНО БЕШЕ ОВЧАР ,А СЕГА ИЗЛИЗА СЪВСЕМ НОВА ВЕРСИЯ? НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ? КЪДЕ СИ МИТОВ? КЪДЕ СА ДРУГИТЕ ДВАМА ПОТЪНАЛИ В " ТИШИНА " ?

    Коментиран от #57

    23:40 11.02.2026

  • 56 Будист ама друг път

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бастааа":

    Първо Лама Калушев се оказа че не е точно чист будист. Направил си е негова религия течение което по всички световни канони се нарича секта. За всички дето ще почнат да плюят и да ме уверяват че Службите дървената мафия или инопланетяни са избили тези хора им давам едно име. Нека сами прочетат за какво става въпрос.ГЕОРГИ ИВАНОВИЧ ГУРДЖИЕВ. Прави собствена секта в която се е проповядвало че животът е един сън. Особен акцент в учението на Гурджиев е неговата теория че хората живеят и умират за да "хранят Луната". Той твърди че нарастващата Луна трябва да се зарежда с енергия съдържаща се във всички живи същества–хора растения и животни. Сън /Лунна фаза/ енергия от хора и животни. Много съвпадения. Като видим и че 40-50 годишни мъже обикалят с чужди момченца и работата е ясна. Затворен мъжки кръг вярващ в прераждане с пълни спомени за предишната си самоличност. Бързо натрупване на средства власт и познания в следващия живот Този култ е древен и се практикува от прастари времена. Винаги има учител и ученик от мъжки пол.

    00:47 12.02.2026

  • 57 Тъпо Цвете

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Цвете":

    Става въпрос за сигнала за инцидента при хижата. Овчаря намери кемпера няколко дни след това. Преди Милицията и Магаданс.

    00:51 12.02.2026

