Стана ясно кой първи подава сигнала за случилото се в Петрохан

Сигналът за престъплението в бившата хижа на Петрохан е подаден от човек, който е бил част от неправителствената организация, съобщи bTV. Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.
По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.
Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.
В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.
От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.
По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като „близък“.
Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.
1 Майна
Да не бяхте му повярвали
Коментиран от #6
22:09 11.02.2026
2 Режисьора
Както виждате на снимката всички са в добро настроения.В снимките под водата участва и тогава 11 годишен Николай. На 11 години и вече опитен водолаз ,не знам как това става ако е била секта!!!! Тези хора са изследователи ,търсачи,хора, които преодоляват своите ограничения, смелост, отговорност, човечност.
Смятайте какви златни карти притежават чрез техните изследвания на пещерите в БГ!!!От време оно за такива карти хората са убивали за да ги притежават!
Този спорт струва много пари или ги имаш или чакаш на спонсори. Не знам в какво са се забъркали по нашите земи,но едва ли ще тръгнат да се самоубиват. В биографията на Калушев пише,че притежава черен колан 5-ти дан по ITF Таекуон-до!!!
Филма го има в Българска кинематография
Коментиран от #17, #18, #35, #45
22:11 11.02.2026
5 Пич
22:13 11.02.2026
6 черната максудска сатана
До коментар #1 от "Майна":помага ли още с жълти левроцентове
22:13 11.02.2026
7 РЕАЛИСТ
22:14 11.02.2026
8 Мексиканската Мафия не Прощава
Коментиран от #12, #48
22:14 11.02.2026
9 ганев
22:15 11.02.2026
10 мвр пикчърс
22:16 11.02.2026
11 Дедо Мраз
Коментиран от #19
22:16 11.02.2026
12 Майна
До коментар #8 от "Мексиканската Мафия не Прощава":Нещо си се объркал
Нашите ..чистиха..
Не набърквай чужда ръка..
Нашите..могат такава глупава постановка да направят
22:18 11.02.2026
13 Продължавайте
Вече с нетърпение очакваме следващия епизод.
И много моля,не ни разочаровайте!
Следим всяка серия с голям интерес и с още по-голяма доза недоверие.
Вече достатъчно се оsраxte,така че не се притеснявайте.
22:21 11.02.2026
14 Истината
„Докато ни приспиват с приказки за секти и ритуални прегръдки, световните медии казаха истината: Убитите момчета са били ГОРСКИ ПАЗИТЕЛИ!
Години наред те са патрулирали района на границата със Сърбия. Знаете ли какво означава това? Значи са знаели:
Кой камион минава в 3 през нощта без светлини.
Кой зелен коридор се отваря за трафик на хора и стоки.
Кои държавни чиновници прибират куфарчетата на границата.
Те не са били луди сектанти. Те са били СВИДЕТЕЛИ. Били са хора, които са пречили на мафията да превърне Петрохан в частна магистрала за контрабанда.
Хижата не е била база за ритуали, а контролен пункт на истината. Затова я изпепелиха! Затова убиха кучетата – техните живи аларми! Затова ликвидираха всички, включително 15-годишното дете, за да не остане нито един глас, който да разкаже какво се крие в гората.
Прокурорите подозирали самоубийства... А ние подозираме, че ни лъжете в очите, за да спасите кожите на поръчителите! Когато мафията убива пазителите на закона, държавата съчинява легенди.
СПОДЕЛЯЙТЕ! Нека всички разберат, че тези момчета загинаха, защото си вършеха работата, която МВР отказа да върши!
Коментиран от #21, #28, #31, #33, #41, #44
22:21 11.02.2026
15 Претърсване
22:22 11.02.2026
16 механик
22:23 11.02.2026
17 Хъм...?!
До коментар #2 от "Режисьора":А във филма има ли...опипване на момченца от прехваленият ви Калушев...?!
22:24 11.02.2026
18 Чскала
До коментар #2 от "Режисьора":И какво точно са "открили" тези изследователи та ги гръмнаха като лопатари? Ясно е , че са вършели нещо незаконно, затова са ги самоубили.И не ми говорете за "спонсори".Кой дава пари безвъзмездно на някого, за да си живурка в Мексико, а после и тук.
Коментиран от #24
22:26 11.02.2026
19 Снежанка
До коментар #11 от "Дедо Мраз":Няма да се учудя,ако утре съобщят,че Мексиканеца и той намерен...самоубил се...!
Коментиран от #32, #38
22:26 11.02.2026
20 Хипотетично
22:27 11.02.2026
21 Шербет
До коментар #14 от "Истината":В нашата кочинк@ на никого не му дреме за закона. Всичко е бизнес и изнудване.
22:30 11.02.2026
22 Ку Клу Склан
22:30 11.02.2026
23 версия хх
Коментиран от #27
22:30 11.02.2026
24 Съкровището
До коментар #18 от "Чскала":на инките!Гонят ги чак от Мексико!
Коментиран от #36
22:31 11.02.2026
25 Българин .
Коментиран от #42
22:32 11.02.2026
26 Джак Ричър
22:32 11.02.2026
27 Българин.
До коментар #23 от "версия хх":Кви жени бе Брато! Той си търсил мъжко човека цял живот! Прикрит като будист!
22:33 11.02.2026
28 Ти на кристали?
До коментар #14 от "Истината":Или радио Ереван ти прошушна
22:34 11.02.2026
29 човека паяк
""Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари"
22:35 11.02.2026
30 Калушев
22:36 11.02.2026
31 Що не
До коментар #14 от "Истината":започнеш да пишеш книги.... фантастика с подправки на трилър?
22:36 11.02.2026
32 Дедо Мраз
До коментар #19 от "Снежанка":Може и да го скрият, за да не си развалят постановката и да изникнат още въпроси.
22:37 11.02.2026
33 Верно?
До коментар #14 от "Истината":Ти удари в земята и тия дето ги слушаме по телевизията
Значи - Пазители..
Минахме вече в жанр - комеди
22:38 11.02.2026
36 Майна
До коментар #24 от "Съкровището":Да и нашите като Али Баба го крият в пещерите
Добре, че човекът ни насочи по правилната следа
Шерлок Холмс ряпа да яде
22:43 11.02.2026
37 Фактите
Това, че всякакви псевдо експерти, ДАНС и прокуратурата мрънкат, означава, че българската, а и някоя чуждестранна мафия(сръбската например) тежко са засегнати от тази информация.
Горската мафия, зад която стои Пеевски, сече неистово в зоната на Петрохан, сръбската мафия от своя страна е наблизко, а местните пещери около Петрохан са много удобни за укриване на наркотици и норко лаборатории, местността е удобна за канал на килъри(включително трафик на хора), които могат да отсядат в хижата и след това необезпокоявано да се прибират през границата вкъщи…
Накратко. Нали сега е ясно защо убитите са “педофили”, “престъпници” и т.н. Неудобни са, толкова неудобни, че са били убити като кучета!
Понеже познавам от първо лице некадърността на хората в българската прокуратура, а и в съда да кажа от сега. Поредните 6 брутални убийства, които ще останат неразкрити, са факт!
Елементарната дедукция сочи, че престъпленията са прикрити с 6 убийства! Всичко това в 21 век в България!
Трябва да изринем всички престъпници от парламента през април, защото иначе тук нормалност и спазване на закона скоро няма да видим!
Коментиран от #39, #40
22:43 11.02.2026
38 Али Баба
До коментар #19 от "Снежанка":Рус ли беше?
Щото рус мексиканец са забелязали на в.Ботее
Със сомбреро
Щял да ходи в Историческия парк , казват
22:48 11.02.2026
39 Тити на Кака
До коментар #37 от "Фактите":Оооооо, докторе, пак ли си сънувал фейкове за закуска?
22:49 11.02.2026
40 Да де
До коментар #37 от "Фактите":Случайно..
Видели..
Ха ха ха .
Много късо си го написал тоя пасквил, ха ха
22:50 11.02.2026
41 Хмм
До коментар #14 от "Истината":и защо тези гласове досега нищо не са съобщили, отново героизация, министерството им прекрати дейността, парите спряха, те са свикнали да живеят охолно с чужди пари, в хижата е спрян дори токът, на 50 години как ще се издържат, а сигналите, а проверките, които са били неглижирани, а затворения път Ком-Емине с табела "Стреля се без предупреждение"
22:52 11.02.2026
43 петрохан
22:52 11.02.2026
44 Пазители на закона
До коментар #14 от "Истината":Гледай ти.., ц ,ц ц,
Те ни пазили , а ние да не знаем
И от кого, викаш ни пазили?
От мафията - да не прекара магистрала през Балкана, викаш..
Зелени пазители, ц, ц, ц, ц, ..
22:55 11.02.2026
45 Разбрах
До коментар #2 от "Режисьора":Че същия дето чакал на помощи имал 10 имота в България -;справка
Също и вилает в Мексико е над милион и е на негово име..
Чакал, казваш на помощи..
Коментиран от #46
22:59 11.02.2026
46 Хмм
До коментар #45 от "Разбрах":и Абрамович има много имоти, но като му блокираха парите, дори от продажбата на Челси, напусна Англия защото няма с какво да се издържа
Коментиран от #52
23:07 11.02.2026
47 това трябваше да се каже още в началото!
23:08 11.02.2026
48 мексиканското
До коментар #8 от "Мексиканската Мафия не Прощава":семейство са се заселили малко след превземането на района от “рейнджърите” и изчезват в деня на откриването на телата…
23:11 11.02.2026
49 Бастааа
Коментиран от #56
23:14 11.02.2026
50 Цвете
23:18 11.02.2026
51 Цвете
23:21 11.02.2026
52 Да де
До коментар #46 от "Хмм":Роднина на Абрамович, да бяха споделили и това
Щом Факти ви оцветяват приказките в зелено, ясно
23:24 11.02.2026
53 Цвете
23:26 11.02.2026
54 Цвете
23:27 11.02.2026
55 Цвете
Коментиран от #57
23:40 11.02.2026
56 Будист ама друг път
До коментар #49 от "Бастааа":Първо Лама Калушев се оказа че не е точно чист будист. Направил си е негова религия течение което по всички световни канони се нарича секта. За всички дето ще почнат да плюят и да ме уверяват че Службите дървената мафия или инопланетяни са избили тези хора им давам едно име. Нека сами прочетат за какво става въпрос.ГЕОРГИ ИВАНОВИЧ ГУРДЖИЕВ. Прави собствена секта в която се е проповядвало че животът е един сън. Особен акцент в учението на Гурджиев е неговата теория че хората живеят и умират за да "хранят Луната". Той твърди че нарастващата Луна трябва да се зарежда с енергия съдържаща се във всички живи същества–хора растения и животни. Сън /Лунна фаза/ енергия от хора и животни. Много съвпадения. Като видим и че 40-50 годишни мъже обикалят с чужди момченца и работата е ясна. Затворен мъжки кръг вярващ в прераждане с пълни спомени за предишната си самоличност. Бързо натрупване на средства власт и познания в следващия живот Този култ е древен и се практикува от прастари времена. Винаги има учител и ученик от мъжки пол.
00:47 12.02.2026
57 Тъпо Цвете
До коментар #55 от "Цвете":Става въпрос за сигнала за инцидента при хижата. Овчаря намери кемпера няколко дни след това. Преди Милицията и Магаданс.
00:51 12.02.2026