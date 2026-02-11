„Петрохан”: Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

Случаят "Петрохан - Околчица" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианс за права и свободи" и "Величие", обобщи darik.bg.
Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане" относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.
И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви от парламентарната трибуна, че по казуса има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и такова, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.
Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а председателят на НС Рая Назарян се ангажира те да бъдат поканени.
Въпросите са свързани с това, кога е регистрирана неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ през годините.
Заместник-министърът на вътрешните работи в оставка Филип Попов подчерта пред депутатите, че „нито един министър няма право да се намесва в процесуално-следствените действия, които се осъществяват единствено под надзора на прокурор“, като уточни, че за девет дни МВР е дало четири брифинга за максимална прозрачност.
"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния син на Яни Макулев. На 31 януари те били на бензиностанция на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния си адрес. Момичето е разпитано", каза Попов. Заместник-министърът на вътрешните работи разказа подробно за маршрута на кемпера.
"На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал, че е намерен паркиран кемпер, в който има починал човек, седящ на предната седалка. Открити са три трупа с огнестрелни рани в областта на главите – Николай Златков на 22 години, Ивайло Калушев на 51 години и Александър Макулев на 15 години. До тях са намерени две огнестрелни оръжия. Телата са извозени във Враца за аутопсия", каза още Филип Попов.
По отношение на арсенала на групата директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че „лицето Ивайло Иванов има разрешително за 16 позиции, сред които пет гладкоцевни пушки и три нарезни карабини“, докато Ивайло Калушев е притежавал законно намерените на мястото пистолети „Глок“ и „Колт“.
Важни подробности за локализирането на Калушев изнесе заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, според когото „чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“, където е ползван интернет последно на 3 февруари, а по-рано на 1 февруари в профила на Калушев е било публикувано стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.
Министърът на екологията в оставка Манол Генов обърна внимание на липсата на контрол върху договора със сдружението и разкри, че „в министерството е наличен само екземпляр от споразумението, но не и оригинал“, като проверката на инспектората е установила пълна липса на контрол за законосъобразност на документа.
През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза и.ф. председател на агенцията Деньо Денев от парламентарната трибуна.
"На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС", допълни Денев.
"На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това, органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийската градска прокуратура по компетентност", подчерта още Денев.
"По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан", заяви Деньо Денев.
По думите му по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба, пише NOVA.
Нападките между формациите започнаха още от самото начало на заседанието. Вече има и наказани.
"Под знамената на ПП-ДБ като магнит се привличат хора с всякакви девиации, хора, които вярват, че половете са не два, а десетки и организиращи паради", заяви Костадин Костадинов от "Възржадане". Лидерът на партията получи забележка от зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов за използваните думи.
"Той трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и изоплзва думи, недопустими на тази трибуна", каза Манол Пейков от ПП-ДБ.
Тошко Йорданов от ИТН коментира: "Това е отвратителна история със сериозни съмнения за протекция държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, министъра на образованието Николай Денков, вътрешния министър Бойко Рашков, правосъдния министър Надежда Йорданова. За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава разрешение директно от министри и министерства, с посещение на представители на ПП-ДБ в тези райони и с любезното финансиране на представители на коалицията, като Васил Терзиев и Саша Безуханова."
А Радостин Василев от МЕЧ посочи: "За мен, за да има шест трупа - едното на дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората. При такива данни Терзиев трябва да си подаде оставката като кмет на София."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #71
19:32 11.02.2026
2 Янков
Коментиран от #74
19:33 11.02.2026
3 цццц
Коментиран от #14
19:34 11.02.2026
4 Пешо
19:35 11.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ФАКТ
ЗАЩО ТЕЗИ ЛИЦА, КОИТО ГИ ПОЗНАВАТ ОТ МНОГО БЛИЗО, ГОВОРЯТ ЗА ТЯХ С УВАЖЕНИЕ? ВСИЧКИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА МНОГО СВЕСТНИ - ОБРАЗОВАНИ, ДАЖЕ ЕДНА ДАМА ТВЪРДИ, ЧЕ ТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО СА ВИДЕЛИ НЕЩА, НА КОИТО НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА СА СВИДЕТЕЛИ И НАЙ-ВЕРОЯТНО ТОВА Е ПРИЧИНА ЗА РАЗСТРЕЛА ИМ!
ЗАЩО ДАНС ПЪРВИ ОТИДОХА НА ХИЖАТА ПРЕДИ МВР И СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА? ЗАЩО Е ТАЗИ ИСТЕРИЯ СРЕЩУ ПП, КАТО ТАМ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОТ 2020 ГОД. / НИЩО ЧЕ Е РЕГИСТРИРАНА 2022 Г./КОГАТО ПП НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ. СПОРЕД МЕН КАТО ЧОВЕК, ПРОЧИТА Е ДРУГ. ОТ ТОВА КОЕТО АЗ ВИДЯХ НА КАДРИТЕ СА ТРИМА ДУШИ , КОИТО СЕ РАЗДЕЛЯТ С ДРУГИ ТРИМА. ВТОРИТЕ ТРИМА СА ЗАМИНАВАТ, КОЙ ТОГАВА УБИ ТЕЗИ КОИТО ОСТАНАХА ТАМ?
ЗАЩО Е ТАЗИ ГАВРА С ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ, А В СЛУЧАЯ ИМА И ДЕТЕ?
ПО ВСИЧКИ ПЪТИЩА НА СТРАНАТА ИМА КАМЕРИ, ЗАЩО ЦЯЛА СЕДМИЦА, НИКОЙ НЕ ГИ ПОГЛЕДНА? КЪДЕ БЕШЕ МВР, ПРИКРИВАТ ЛИ ТЕ ХОРА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО И ТО ОТ НАЙ-ВИСОКО НИВО?
Коментиран от #36, #75
19:37 11.02.2026
7 Никой
Коментиран от #112
19:37 11.02.2026
8 Пич
Коментиран от #29, #46, #58, #107
19:37 11.02.2026
9 жалка държава
19:38 11.02.2026
10 Всъщност
19:38 11.02.2026
11 Пешо
19:39 11.02.2026
12 Заек в люцерна
19:40 11.02.2026
13 Пуханка
Май другарите са прави, че в Народното събрание няма достатъчно работа за 240 депутата.
Лешперите лицемери пак превърнаха трибуната в предизборна бойна арена. За 5 евро работа не са свършили!
Коментиран от #115
19:41 11.02.2026
14 Да де
До коментар #3 от "цццц":Банковите сметки на Коцето набъбват прогресивно. Пеевско-герберските крадци го финансират, а той гласува това, което наредят Тиквата и ПееФ.
19:42 11.02.2026
15 Полицията спа ли? А Митов?
Коментиран от #114
19:44 11.02.2026
16 Да четат
НЕЩО, КОЕТО ОБЯСНЯВАМЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН с аргументи и факти!
Да накажем лъжливите шарлатани и шайки на псевдо политика Радев на изборите?
19:44 11.02.2026
17 00014
19:44 11.02.2026
18 Терзиев и Безуханова
"Дело срещу лице на висша държавна длъжност" е като дело срещу "неизвестен депутат". Тоя филм сме го
гледали до втръсване.
За внушенията на шушляка от има такива невнятници - те търсят педофили и семенна течност - тия "екстри" са при тях
19:44 11.02.2026
19 Така повече не може!
Коментиран от #23
19:46 11.02.2026
20 6 убийства + тези на кучетата!!!
19:46 11.02.2026
21 Всички в ДАНС
Коментиран от #43
19:47 11.02.2026
22 брей
19:47 11.02.2026
23 Ъъъъъ
До коментар #19 от "Така повече не може!":Предлагаш да забранят клубовете по шах?
Коментиран от #99
19:47 11.02.2026
24 Кви бензиностанции бре
19:48 11.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 604
Коментиран от #37
19:49 11.02.2026
27 Кой и защо ги уби?
19:50 11.02.2026
28 Ъхъъъъъъ....
19:50 11.02.2026
29 браво бе пич
До коментар #8 от "Пич":можело да се разсъждава правилно!!! аз от кога говоря че тиквата мълчи като задни части а щом мълчи значи е виновен това го прави след всяко ибийство в което е замесен а това че и другите мълчат значи че всички са във фекалиите..!
19:50 11.02.2026
30 САНДОВ
19:50 11.02.2026
31 Перо
19:51 11.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Време е обаче тоя
19:54 11.02.2026
35 Кой и защо ги уби?
19:54 11.02.2026
36 ПРОСТО СА ГИ ДЕБНАЛИ
До коментар #6 от "ФАКТ":КЪДЕ Е НАЙ ПОДХОДЯЩО ДА ГИ ,,САМОУБИЯТ,,...
19:54 11.02.2026
37 цццц
До коментар #26 от "604":Пазили са нещо , затова им е оръжието
19:54 11.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 При кой психиатър са минали за
Коментиран от #69
19:56 11.02.2026
40 Кабакрадев
19:56 11.02.2026
41 Конспиратор
19:57 11.02.2026
42 Кабакрадев
Коментиран от #61
19:58 11.02.2026
43 не на една
До коментар #21 от "Всички в ДАНС":а на две камери се вижда че кемпера е ескортиран от патрулка а след него се движи черен джип…
19:59 11.02.2026
44 Някой
19:59 11.02.2026
45 Ъхъъъъъъ....
20:00 11.02.2026
46 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Пич":Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Основана е от българският Епщайн -Дими Паница и работи с чужди служби.
20:00 11.02.2026
47 Трябва само при психиатри от ВМА
в хижата имало ли е метални шкафове за съхранение на оръжие
20:00 11.02.2026
48 израждане и има такива нищожества
20:02 11.02.2026
49 Факт
20:03 11.02.2026
50 И от Ихтиман
20:03 11.02.2026
51 БРЕ БРЕ БРЕ
20:03 11.02.2026
52 въпроси без отговор
Коментиран от #56
20:04 11.02.2026
53 А Даниел Митов
Коментиран от #73
20:04 11.02.2026
54 Спецназ
а срещу бивш министър на МВР-
изплува ми Рашков по времето когато им е разрешил 10 пушки!
20:05 11.02.2026
55 Мафията си прави пиар
20:07 11.02.2026
56 Старлинк, доколкото знам
До коментар #52 от "въпроси без отговор":само стационарна услуга предоставя за България освен ако не си от Службите или НАТО. Само за тях има мобилни ! По номера може да се види на кого са го издали
Коментиран от #70
20:08 11.02.2026
57 упрек към журналисти
20:08 11.02.2026
58 Защо
До коментар #8 от "Пич":Работата е в това че едни и същи невидими хора дърпат конците на всичките артисти дето ви карат да се вълнувате.
Сега си траят и се крият МВР министрите да не гръмне прикритието и това което име основна дейност.Така вече толкова години ви зомбират чрез медиите и ви обират допълнително че не се накрадоха и несе лапаха с милиони.
Но от наследниците на онези с навущата от горите какво да очакваме.
20:08 11.02.2026
59 Дедо Мраз
Коментиран от #65, #76
20:08 11.02.2026
60 По кой закон?
20:10 11.02.2026
61 Този човек изчезна от ефира
До коментар #42 от "Кабакрадев":Той се е съсредоточил в бизнеса където явно печели добре но винаги изчезва от политическата сцена когато стане напечено.
20:10 11.02.2026
62 Не съм чул
20:10 11.02.2026
63 никой не казва
20:11 11.02.2026
64 боико борисоф
20:11 11.02.2026
65 оставката
До коментар #59 от "Дедо Мраз":МВР министъра е в оставка отдавна, ще трябва да отправиш въпроси към неговия нов наследник Рашков.
20:11 11.02.2026
66 Ний ша Ва упрайм
20:12 11.02.2026
67 Ами сега?
Не! Въпроса е един единствен, откъде се финансира конкретното НПО и подобни структури. Те не се хранят с пеперуди, а напротив, демонстрират завидни финансови възможности и не само. В същото време не произвеждат нищо материално, което да бъде продадено в търговската мрежа у нас или в чужбина и за него да се внася данък. Пак ние ги идържаме, но благодарение на това, че сме позволили на една окопала се във властта агитка да разполага с нашите пари без да се интерресува от нашето мнение.
Коментиран от #88
20:13 11.02.2026
68 Сатана Z
Коментиран от #79
20:13 11.02.2026
69 сан дован
До коментар #39 от "При кой психиатър са минали за":С ППреференции процедурите са преодолими.
20:14 11.02.2026
70 -------------?!
До коментар #56 от "Старлинк, доколкото знам":така,така но не проверяват , правят си оглушки а и не са ги питали . или се пази тишина по въпроса.
20:14 11.02.2026
71 Толкова са били с фактура
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а колко под масата трябва да питате ppdb
20:15 11.02.2026
72 Факт
20:15 11.02.2026
73 ПИТАМ
До коментар #53 от "А Даниел Митов":А ДВЕТЕ ПРАСЕТА КЪДЕ СА? ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА НЯКОЙ ДА ГИ Е ЧУВАЛ, А?
Коментиран от #78, #89
20:17 11.02.2026
74 А къде
До коментар #2 от "Янков":е нашият,, любимец ,, Коки чка .
20:17 11.02.2026
75 Гост
До коментар #6 от "ФАКТ":Ако си "много образован" би трябвало да знаеш, че едно 15 годишно момче не може цяла зима са обикаля с теб, който не си му никакъв, с кемпера ти цяла България от Черно море до Петрохан, вместо да е на училище...
Толкова по въпроса за "образованите"! За лама сектата им и перверзните наклонности на "образованите" бездетни дърти пергиши, няма кво да коментирам...
Коментиран от #93
20:17 11.02.2026
76 Точно това е интересно
До коментар #59 от "Дедо Мраз":Те питат самия Старлинг и знаят къде е ползван интернет но не отиват да намерят издирваните лица. Ако бяха отишли може би поне втория случай щеше да се избегне , а гутото да понесе отговорността която сега предполагам е избегната фатално.
Коментиран от #105
20:18 11.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Те винаги изчезват
До коментар #73 от "ПИТАМ":Когато стане напечено. Едното от тях явно има бизнес дела където в бизнеса явно днес му провървя. Другото нямам представа
20:21 11.02.2026
79 ФАКТ
До коментар #68 от "Сатана Z":ЩОМ СА МИНАЛИ ПРЕЗ СЕЛАТА ЧЕЛОПЕК И ПАВОЛЧЕ, ЗА ОКОЛЧИЦА НЯМА ОТ КЪДЕ ДА МИНАТ ОСВЕН ПРЕЗ МАГИСТРАЛА ВРАЦА - МЕЗДРА. ТАМ СЪС СИГУРНОСТ ИМА КАМЕРИ. ЗАЩО ТОГАВА ЦЯЛА СЕДМИЦА МВР НЕ ГИ ОТКРИ - ОТ КАМЕРИТЕ, А НЯКАКЪВ ОВЧАР, А ДАЛИ Е И ТАКА ГИ Е ОТКРИЛ?
Коментиран от #85
20:22 11.02.2026
80 Още един разбирач
1. Коментара на МВР и прокурора вчера за убийството и самоубийството беше, че е извършено с намерения револвер. ОК,Намерени били 3 гилзи. Пак ОК. Обаче не уточниха къде са намерени гилзите. Револверите не узхвърлят гилзите както пистолетите автоматично, а ръчно. Ако в револвера е имало 3, 2 или 1 гилзи всичко е наред. Убиеца не може да е извадил последната, но ако и трите са били извън револвера кофти ситуация.
2. Когато се предоставя официална информация по национална медия това е недопустимо. Нито МВР PR нито прокурорката не обърнаха внимание на това, но изглеждаха да не коментирам как. Дано не са назначени по външни критерий.
20:22 11.02.2026
81 Само боклуци
20:22 11.02.2026
82 Овчаря... Я пак?
20:24 11.02.2026
83 А да не се окаже
Коментиран от #90, #94
20:26 11.02.2026
84 Абе защо никъде не се коментират
20:28 11.02.2026
85 А от Ихтиман до Враца
До коментар #79 от "ФАКТ":Как се стига?
20:29 11.02.2026
86 казах ли ви че ви
20:31 11.02.2026
87 А Митов
Коментиран от #91
20:31 11.02.2026
88 ДА ТАКА Е. БОГАТИ СА
До коментар #67 от "Ами сега?":НО НАЙ ВАЖНОТО ЗА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ Е ЧЕ СА УМРЕЛИ СЪС ПРАЗНИ СТОМАСИ. ГОЛЯМО ОТКРИТИЕ. И ЗАЩО НЕ ДАДАТ КАКВО Е КАЗАЛО МОМИЧЕНЦЕТО КОЕТО Е БИЛО СЪС ТЯХ НА РАЗПИТА. ЩЕ ИЗМИСЛЯТ НЕЩО. Финансирани са от някои кой или той но нищо три години мълчание.
20:33 11.02.2026
89 ДВЕТЕ ПРАСЕТА се ослушват
До коментар #73 от "ПИТАМ":Дали Рашков няма да стане министър и да ги насъбере в ареста ....
20:33 11.02.2026
90 плутонец
До коментар #83 от "А да не се окаже":Така ще се окаже, защото с намесата на Старлинк, трябва Илончо да има интерес да се потули под килима случая, защото с сателитните антени на кемпера са установили връзките му с плутонците и тогава в междузвездното пространство ще настане куриозен скандал. Прав си! Споделяй опасенията си да ги подкрепим.
20:33 11.02.2026
91 крие се
До коментар #87 от "А Митов":като бойко и другото прасе
20:34 11.02.2026
92 Майна
Деса Радева като последна простачка агитира по сайтовете за оная натовска мишка
20:34 11.02.2026
93 Иван
До коментар #75 от "Гост":Що се не скриеш някъде!
Щом като родителите са декларирали, че контрола на децата си го поверяват на дадено лице, децата са под контрола на посоченото лице! А те това го имат!
Все едно родителите да не пуснат децата си с учителите на зелено училище, лагер, екскурзия и др.
Коментиран от #98, #103
20:35 11.02.2026
94 я па тоа
До коментар #83 от "А да не се окаже":Ти па ного искаш да знаеш!
20:36 11.02.2026
95 И кой тогава открадна
Коментиран от #102
20:36 11.02.2026
96 Майна
Бий, Тръмп
Виж каква цензора е!
20:37 11.02.2026
97 Механик
Ма имало сигнал и и мало проверка.. Хубаво, ми какъв е бил резултата от нея? НИ-що.
И всичко останло е в тоя стил.
Хиляди АВТОМАТЧНИ ОРЪЖИЯ, МАСКИРАНИ РЕЙНДЖЪРИ ..?? Оказва се няколко ловни пушки (вкл. нарезни), един ПИСТОЛЕТ и един револвер .22LR (калибър). Къде са автоматичните пушки? Къде са маските?
Тука има замесени много високи залози и за това се създава такава боза в информацията. И да изгорят някое бушонче, пак никога няма да излезе цялата истина.
Имало е педофилия и сектанство, но е имало и нещо друго. Това другото няма да ни го кажат. Поне не и сега, поне не и в това статуткво.
Коментиран от #109, #132
20:38 11.02.2026
98 различно мнение
До коментар #93 от "Иван":Да де, но не правиш разлика между учител назначен от МОН и лукав зеленодишащ симпатяга представящ се на загрижен за хармоничното възпитание на децата У!чител.
20:41 11.02.2026
99 Механик
До коментар #23 от "Ъъъъъ":Човека говори за забрана на НПО-тата, които над 30 години паразитират и разлагат България.
Клубовете по шах не са НПО. Но и да ги забранят, ти няма да имаш нищо против. Виж ако забранят разпорено общество, тогава тебе ще те заболи, щото ти от там се храниш.
20:42 11.02.2026
100 Съвсем са му се отворили чакрите
20:42 11.02.2026
101 Архимандрисандрит Бибиян
20:42 11.02.2026
102 "Овчаря"
До коментар #95 от "И кой тогава открадна":Най вероятно
20:44 11.02.2026
103 Гост
До коментар #93 от "Иван":"... децата са под контрола на посоченото лице..."
Въобще усещаш ли се кви ГЛУПОСТИ ръсиш!? Какъв "контрол", какво "лице", та детето не стъпва на училище бе, мозък!?
Ти явно нямаш деца! Иначе щеше да знаеш, че зелетите училища са между 3, маккимум 7 дни и са групови, за много деца с учители, без отклонение от учебния процес! Не е никакво "зелено училище" детето ти да се шлея с някакъв хахолама с месеци по света и у нас! Това си е чисто престъпление от страна на родители и училищни власти, допуснали това!
20:48 11.02.2026
104 Холмс
20:51 11.02.2026
105 Пито - платено
До коментар #76 от "Точно това е интересно":. каквото са търсили умнокрасивите родители, това са получили.
Гурото-Лама сам си е произнесъл единствено заслужената присъда, че доживотен би била награда.
ППспонсорите на КалУшев си имат премиер - бонус от възхитения президент.
20:51 11.02.2026
106 Сома
20:54 11.02.2026
107 бай Даньо
До коментар #8 от "Пич":В България много често обяснението на действията на някой
е некадърност не корупция или прстъпност... Не са замесени гербаджиите ами не знаят какво да правят завалиите като ги налазиха педофилите ...
20:55 11.02.2026
108 Така е
20:56 11.02.2026
109 Данчо
До коментар #97 от "Механик":Бозата я направиха медиите, изисляха си масово версии, факти и т.н.
20:56 11.02.2026
110 Украина талантливая и трудолюбивая
21:02 11.02.2026
111 Асен оправдава Сандов
21:05 11.02.2026
112 Той е най-разследвания
До коментар #7 от "Никой":Даже псевдоним в разследването са му дали другарете от ДС.
21:06 11.02.2026
113 Холмс
21:07 11.02.2026
114 А ти къде спа?
До коментар #15 от "Полицията спа ли? А Митов?":Това го казаха отдавна. Преди престъплението тримата са били в село Българово да си оправят една от къщите.
Коментиран от #131, #133
21:10 11.02.2026
115 Ренегат
До коментар #13 от "Пуханка":Когато искаш нещо да замажеш, създаваш парламентарна комисия.
21:10 11.02.2026
116 Чочо
21:14 11.02.2026
117 Значи
21:19 11.02.2026
118 браво
Коментиран от #120
21:23 11.02.2026
119 Въпрос
21:24 11.02.2026
120 Ъхъъъъъъ....
До коментар #118 от "браво":вербувани или служители от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание ! ....
21:28 11.02.2026
121 Дик диверсанта
Има само пропаганда.
Коментиран от #123
21:31 11.02.2026
122 Наглост банкянска и дебелашка
Коментиран от #126, #129
21:32 11.02.2026
123 Само заглавието ли прочете?
До коментар #121 от "Дик диверсанта":Дай малко по-надолу:
"И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви от парламентарната трибуна, че по казуса има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и такова, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба."
Да подчертавам ли важното или сам ще го откриеш?
21:34 11.02.2026
124 и без запитване до компанията Старлинк
21:34 11.02.2026
125 Производители на слухове!
Оставка и наказания на некадърниците, които действаха като психотерористи и сринаха всякакво доверие в обществото, че са способни да го защитят.
21:34 11.02.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Aлфа Bълкът
21:36 11.02.2026
128 Калушев е роден през 1974 година
21:36 11.02.2026
129 С два калашника
До коментар #122 от "Наглост банкянска и дебелашка":И с едно РПГ се е замоубил и за последно с чук
21:38 11.02.2026
130 И от кога точно ДАНС
21:41 11.02.2026
131 Заспалият пингуин
До коментар #114 от "А ти къде спа?":с. Българи с кмет Петър Недялков дали е Българово разбирачо от география, къщи и ремонти?
21:48 11.02.2026
132 мдаа
До коментар #97 от "Механик":И особено интересно е твърдението на резследващите, че в кемпера са намерени гилзи. После категорично заявиха, че Калушев е убил момчетата и себе си с револвер Колт. Да де, ама гилзите при револверите остават в барабана, а не изхвърчат от него. И друго - майката на Николай каза, че веднага след като е разбрала за случилото се в хижата е тръгнала за село Българи. Това значи в понеделник. Стигайки до селото, тя е видяла, че там вече има огромно количество полиция, която не й е разрешила да стигне до къщата на Калушев. Какво са открили на 2 февруари в къщата в с. Българи на пресконференцията не казаха. Дори не споменаха, че мигновено след откриване на труповете в селото е имало полицейска акция. Държавата не обяснява хронологично какво точно се е случило, а това поражда множество логични въпроси. Усещането, че нещо сериозно се прикрива, е повече от основателно при толкова противоречиви твърдения и премълчани обстоятелства. Така се прави когато се лъже. Затова българите не вярват на тези, които в момента представляват държавата.
Коментиран от #134
21:49 11.02.2026
133 бай Даньо
До коментар #114 от "А ти къде спа?":Не обиждай кoпанaрите от Българово бе ей , Българово е град!
22:09 11.02.2026
134 Ама как искаш
До коментар #132 от "мдаа":Да ти кажат , че са ги разстреляли и после са накарали техен служител да закара кемпера до Околчица.
А за този техен служител,че и него убиха,нищо не се споменава.
Мафията не търпи свидетели
22:11 11.02.2026