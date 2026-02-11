Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Петрохан”: Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

11 Февруари, 2026 19:26 6 342 134

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане"

„Петрохан”: Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят "Петрохан - Околчица" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианс за права и свободи" и "Величие", обобщи darik.bg.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане" относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви от парламентарната трибуна, че по казуса има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и такова, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.

Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а председателят на НС Рая Назарян се ангажира те да бъдат поканени.

Въпросите са свързани с това, кога е регистрирана неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ през годините.

Заместник-министърът на вътрешните работи в оставка Филип Попов подчерта пред депутатите, че „нито един министър няма право да се намесва в процесуално-следствените действия, които се осъществяват единствено под надзора на прокурор“, като уточни, че за девет дни МВР е дало четири брифинга за максимална прозрачност.

"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния син на Яни Макулев. На 31 януари те били на бензиностанция на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния си адрес. Момичето е разпитано", каза Попов. Заместник-министърът на вътрешните работи разказа подробно за маршрута на кемпера.

"На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал, че е намерен паркиран кемпер, в който има починал човек, седящ на предната седалка. Открити са три трупа с огнестрелни рани в областта на главите – Николай Златков на 22 години, Ивайло Калушев на 51 години и Александър Макулев на 15 години. До тях са намерени две огнестрелни оръжия. Телата са извозени във Враца за аутопсия", каза още Филип Попов.

По отношение на арсенала на групата директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че „лицето Ивайло Иванов има разрешително за 16 позиции, сред които пет гладкоцевни пушки и три нарезни карабини“, докато Ивайло Калушев е притежавал законно намерените на мястото пистолети „Глок“ и „Колт“.

Важни подробности за локализирането на Калушев изнесе заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, според когото „чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“, където е ползван интернет последно на 3 февруари, а по-рано на 1 февруари в профила на Калушев е било публикувано стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

Министърът на екологията в оставка Манол Генов обърна внимание на липсата на контрол върху договора със сдружението и разкри, че „в министерството е наличен само екземпляр от споразумението, но не и оригинал“, като проверката на инспектората е установила пълна липса на контрол за законосъобразност на документа.

През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза и.ф. председател на агенцията Деньо Денев от парламентарната трибуна.

"На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС", допълни Денев.

"На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това, органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийската градска прокуратура по компетентност", подчерта още Денев.

"По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан", заяви Деньо Денев.

По думите му по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба, пише NOVA.

Нападките между формациите започнаха още от самото начало на заседанието. Вече има и наказани.

"Под знамената на ПП-ДБ като магнит се привличат хора с всякакви девиации, хора, които вярват, че половете са не два, а десетки и организиращи паради", заяви Костадин Костадинов от "Възржадане". Лидерът на партията получи забележка от зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов за използваните думи.

"Той трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и изоплзва думи, недопустими на тази трибуна", каза Манол Пейков от ПП-ДБ.

Тошко Йорданов от ИТН коментира: "Това е отвратителна история със сериозни съмнения за протекция държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, министъра на образованието Николай Денков, вътрешния министър Бойко Рашков, правосъдния министър Надежда Йорданова. За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава разрешение директно от министри и министерства, с посещение на представители на ПП-ДБ в тези райони и с любезното финансиране на представители на коалицията, като Васил Терзиев и Саша Безуханова."

А Радостин Василев от МЕЧ посочи: "За мен, за да има шест трупа - едното на дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората. При такива данни Терзиев трябва да си подаде оставката като кмет на София."


  • 1 Последния Софиянец

    36 21 Отговор
    Терзиев е дал 60 000 лв да се откупи.

    Коментиран от #71

    19:32 11.02.2026

  • 2 Янков

    32 18 Отговор
    Става въпрос за Кирил Петков!

    Коментиран от #74

    19:33 11.02.2026

  • 3 цццц

    48 17 Отговор
    Коцето как ги насоли , доволно с големия черпак

    Коментиран от #14

    19:34 11.02.2026

  • 4 Пешо

    18 6 Отговор
    Що така бе,да не би той да ги е убил?

    19:35 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФАКТ

    67 11 Отговор
    СРАМУВАМ СЕ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА МВР, ДАНС, ПРОКУРАТУРА. НИЩО НЕ Е ВЯРНО ОТ ТОВА КОЕТО НИ СЕ ПОДНАСЯ, А НАПРОТИВ! ЯВНО ТАМ НЕЩАТА СА МНОГО СЛОЖНИ! СМЯТАМ, ЧЕ ТОВА С КОЕТО НИ ЗАЛИВАТ НЕ Е ИСТИНА, А СЕ ВОДИ КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПП-ДБ, ЗАРАДИ ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ ПРОТЕСТИ. СПОРЕД МЕН КАТО ЧОВЕК, ПРОЧИТА Е ДРУГ.
    ЗАЩО ТЕЗИ ЛИЦА, КОИТО ГИ ПОЗНАВАТ ОТ МНОГО БЛИЗО, ГОВОРЯТ ЗА ТЯХ С УВАЖЕНИЕ? ВСИЧКИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА МНОГО СВЕСТНИ - ОБРАЗОВАНИ, ДАЖЕ ЕДНА ДАМА ТВЪРДИ, ЧЕ ТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО СА ВИДЕЛИ НЕЩА, НА КОИТО НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА СА СВИДЕТЕЛИ И НАЙ-ВЕРОЯТНО ТОВА Е ПРИЧИНА ЗА РАЗСТРЕЛА ИМ!
    ЗАЩО ДАНС ПЪРВИ ОТИДОХА НА ХИЖАТА ПРЕДИ МВР И СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА? ЗАЩО Е ТАЗИ ИСТЕРИЯ СРЕЩУ ПП, КАТО ТАМ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОТ 2020 ГОД. / НИЩО ЧЕ Е РЕГИСТРИРАНА 2022 Г./КОГАТО ПП НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ. СПОРЕД МЕН КАТО ЧОВЕК, ПРОЧИТА Е ДРУГ. ОТ ТОВА КОЕТО АЗ ВИДЯХ НА КАДРИТЕ СА ТРИМА ДУШИ , КОИТО СЕ РАЗДЕЛЯТ С ДРУГИ ТРИМА. ВТОРИТЕ ТРИМА СА ЗАМИНАВАТ, КОЙ ТОГАВА УБИ ТЕЗИ КОИТО ОСТАНАХА ТАМ?
    ЗАЩО Е ТАЗИ ГАВРА С ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ, А В СЛУЧАЯ ИМА И ДЕТЕ?
    ПО ВСИЧКИ ПЪТИЩА НА СТРАНАТА ИМА КАМЕРИ, ЗАЩО ЦЯЛА СЕДМИЦА, НИКОЙ НЕ ГИ ПОГЛЕДНА? КЪДЕ БЕШЕ МВР, ПРИКРИВАТ ЛИ ТЕ ХОРА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО И ТО ОТ НАЙ-ВИСОКО НИВО?

    Коментиран от #36, #75

    19:37 11.02.2026

  • 7 Никой

    50 9 Отговор
    " Буда " кой ще го разследва ? Той не е ли сектант ?

    Коментиран от #112

    19:37 11.02.2026

  • 8 Пич

    37 13 Отговор
    Нещата се развиват странно !!! Например - ПП паднаха на сго да на ГЕРБ !!! И би трябвало ГЕРБ да ги уда ри унищ ожително !!! А ГЕРБ мълчи и никакъв го няма...!!!??? Защо не се възползват от такава сгода и такъв подарък...?! Започвам да си мисля, че работата е по деб ела от ПП и всички са в кю па!!! Няма друго логично обяснение за да не уда риш политическия си противник преди избори!!! Всички мълчат като шу тки - и Пеевски, и Нинова заобикаля, само един Трифонов говори !!! Колкото и да плюете ИТН, излиза че само те са чисти!!! Останалите са правят че такъв огромен престъпен случай не съществува!!! А това е много по опасно, отколкото досега възприемахме!!!

    Коментиран от #29, #46, #58, #107

    19:37 11.02.2026

  • 9 жалка държава

    34 7 Отговор
    Територията ще просперира само с тикви и свини , докато съд и прокуратура ги пази !

    19:38 11.02.2026

  • 10 Всъщност

    29 9 Отговор
    Това беше целта на целия ц..ирк,днес Де.лян придобива БДЖ,и като бонус.....подсъдим,също,като с Коцев,но изпипано активно мероприятие.

    19:38 11.02.2026

  • 11 Пешо

    19 6 Отговор
    Когато той е сключил споразумението всичко е било наред .помагали на кой ли не.Вмирисването на нещата са станали доста по късно,ако въобще има такова.

    19:39 11.02.2026

  • 12 Заек в люцерна

    27 0 Отговор
    След изслушванията започват ослушванията.

    19:40 11.02.2026

  • 13 Пуханка

    27 4 Отговор
    Защо Народното събрание се занимава с криминален случай? Народното събрание "законодателен орган" се занимава с работата на МВР.
    Май другарите са прави, че в Народното събрание няма достатъчно работа за 240 депутата.

    Лешперите лицемери пак превърнаха трибуната в предизборна бойна арена. За 5 евро работа не са свършили!

    Коментиран от #115

    19:41 11.02.2026

  • 14 Да де

    25 18 Отговор

    До коментар #3 от "цццц":

    Банковите сметки на Коцето набъбват прогресивно. Пеевско-герберските крадци го финансират, а той гласува това, което наредят Тиквата и ПееФ.

    19:42 11.02.2026

  • 15 Полицията спа ли? А Митов?

    21 4 Отговор
    На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния син на Яни Макулев. На 31 януари те били на бензиностанция на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман

    Коментиран от #114

    19:44 11.02.2026

  • 16 Да четат

    10 27 Отговор
    шивиковчета, пепедебейчета, червени ружи и първанчета, славчета и други комундерски анализаторчета, които лъжат, мажат, измислиха всякакви теории за конспирации, обвиниха държавата, обществото, правителството и кой ли не. Само да скрият факта, че са поддържали една секта, която осъществи ПЪРВОТО ОКУЛТНО МАСОВО САМОУБИЙСТВО В БЪЛГАРИЯ!

    НЕЩО, КОЕТО ОБЯСНЯВАМЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН с аргументи и факти!
    Да накажем лъжливите шарлатани и шайки на псевдо политика Радев на изборите?

    19:44 11.02.2026

  • 17 00014

    19 9 Отговор
    Още ли не сте разбрали? ПП-ДБ са поддържали канал към Европа. Сащ и Европа са съперници. Онзи американец като е дошъл е казал - СВЪРШВАЙТЕ! Тикви и шопари се разбързаха и изгоряха пешките. Кои са гузните и защо мълчат?

    19:44 11.02.2026

  • 18 Терзиев и Безуханова

    16 12 Отговор
    са дарили лични средства не са нанесли щета. Освен това те не са разследващи. Това за оставката е високопарно изхвърляне.
    "Дело срещу лице на висша държавна длъжност" е като дело срещу "неизвестен депутат". Тоя филм сме го
    гледали до втръсване.
    За внушенията на шушляка от има такива невнятници - те търсят педофили и семенна течност - тия "екстри" са при тях

    19:44 11.02.2026

  • 19 Така повече не може!

    38 3 Отговор
    Да се прекрати дейността на всички НПО-та. Точка!

    Коментиран от #23

    19:46 11.02.2026

  • 20 6 убийства + тези на кучетата!!!

    28 0 Отговор
    значи трябваше да избият 6 човека за да се задвижи тая заспала държава така ли???

    19:46 11.02.2026

  • 21 Всички в ДАНС

    26 5 Отговор
    Са за уволнение! Впрочем на един запис ми се стори че точно пред кемпера има полицейска кола! Като ескорт.. На видеото дето някакъв журналист е минал по маршута към Околчица и е търсил частни камери ..

    Коментиран от #43

    19:47 11.02.2026

  • 22 брей

    9 7 Отговор
    Саша Безуханова е българска публична личност – бизнесдама, ангел инвеститор и филантроп

    19:47 11.02.2026

  • 23 Ъъъъъ

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Така повече не може!":

    Предлагаш да забранят клубовете по шах?

    Коментиран от #99

    19:47 11.02.2026

  • 24 Кви бензиностанции бре

    22 1 Отговор
    ТОЛ камери няма ли? Що за глупости са това

    19:48 11.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 604

    18 5 Отговор
    някой няма ли да ни светне, защо тия са имали толкова оръжие и кой им го е дал, тия с направо паравоенни?!!Ч!!!

    Коментиран от #37

    19:49 11.02.2026

  • 27 Кой и защо ги уби?

    18 3 Отговор
    ПРААХ В ОЧИТЕ. ТЪРСЕТЕ ЗАЩО И КОЙ ГО Е УБИЛ? КОЯ Е ПРИЧИНАТА? ЯВНО ТИЯ НЕЩА ИСКАТ ДА ГИ СКРИЯТ!

    19:50 11.02.2026

  • 28 Ъхъъъъъъ....

    32 1 Отговор
    ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан", заяви Деньо Денев.... А на коя служба са Порше Каените тогава?

    19:50 11.02.2026

  • 29 браво бе пич

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    можело да се разсъждава правилно!!! аз от кога говоря че тиквата мълчи като задни части а щом мълчи значи е виновен това го прави след всяко ибийство в което е замесен а това че и другите мълчат значи че всички са във фекалиите..!

    19:50 11.02.2026

  • 30 САНДОВ

    19 1 Отговор
    е най-некадърния и не на място поставено същество за министър,, ако видите биографията му-незавършил география, не се дипломирал, тук, няма да питаме, какво е работил , освен НПО член, пушене по площадите, по време на протестите, ехо честито на Сандов, като си вървиш напушен и не разбираш, затова те избират и за министър и подписваш тъпотии, ок ли му е сега

    19:50 11.02.2026

  • 31 Перо

    18 2 Отговор
    Този Денев има ли понятие за какво е предназначението на ДАНС? От кога се занимава с престъпления по служба и лица, които нямат отношение към националната сигурност?

    19:51 11.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Време е обаче тоя

    26 4 Отговор
    Манол Пейков от ПП-ДБ да бъде освидетелстван. При него действително всякакви девиации могат да се открият.

    19:54 11.02.2026

  • 35 Кой и защо ги уби?

    9 4 Отговор
    ПРААХ В ОЧИТЕ. ТЪРСЕТЕ ЗАЩО И КОЙ Ги Е УБИЛ? КОЯ Е ПРИЧИНАТА? ЯВНО ТИЯ НЕЩА ИСКАТ ДА ГИ СКРИЯТ!

    19:54 11.02.2026

  • 36 ПРОСТО СА ГИ ДЕБНАЛИ

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    КЪДЕ Е НАЙ ПОДХОДЯЩО ДА ГИ ,,САМОУБИЯТ,,...

    19:54 11.02.2026

  • 37 цццц

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "604":

    Пазили са нещо , затова им е оръжието

    19:54 11.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 При кой психиатър са минали за

    19 0 Отговор
    Разрешително за носене на оръжие

    Коментиран от #69

    19:56 11.02.2026

  • 40 Кабакрадев

    9 3 Отговор
    Само 2-те пра...сета са наша..та надежда още да кра....дем.......

    19:56 11.02.2026

  • 41 Конспиратор

    13 5 Отговор
    Лицето на висша държавна длъжност към онзи момент (от ПП) настървено се интересува каква информация имат държавните служби, за да си изготви навреме алиби.

    19:57 11.02.2026

  • 42 Кабакрадев

    6 4 Отговор
    Де.л.я.н плаща и пла.ши,служ...бите действат,ето така се пече...лят избо..ри......

    Коментиран от #61

    19:58 11.02.2026

  • 43 не на една

    17 5 Отговор

    До коментар #21 от "Всички в ДАНС":

    а на две камери се вижда че кемпера е ескортиран от патрулка а след него се движи черен джип…

    19:59 11.02.2026

  • 44 Някой

    20 2 Отговор
    Приватизацията на хижа Петрохан ще разследват ли?

    19:59 11.02.2026

  • 45 Ъхъъъъъъ....

    12 3 Отговор
    !!!!!.....чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“...... ДАНС да пита Старлинк, четете ли? ... олееее.....а овчаря и той ли от Старлинк е бил? И тея хора са имали не стационарен а мобилен Старлинк...?

    20:00 11.02.2026

  • 46 Последния Софиянец

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Основана е от българският Епщайн -Дими Паница и работи с чужди служби.

    20:00 11.02.2026

  • 47 Трябва само при психиатри от ВМА

    11 0 Отговор
    Да се ходи на преглед за разрешение за носене на оръжие
    в хижата имало ли е метални шкафове за съхранение на оръжие

    20:00 11.02.2026

  • 48 израждане и има такива нищожества

    4 10 Отговор
    са шайка неможачи и под логи на бкп

    20:02 11.02.2026

  • 49 Факт

    11 0 Отговор
    Не става ясна основната им активност!

    20:03 11.02.2026

  • 50 И от Ихтиман

    7 1 Отговор
    Как се стига до Околчица? А? През МС ?

    20:03 11.02.2026

  • 51 БРЕ БРЕ БРЕ

    14 3 Отговор
    Да не закрият и бТВ и Нова като съучастници в прикриване на престъпление.

    20:03 11.02.2026

  • 52 въпроси без отговор

    12 0 Отговор
    С кого се е свързвал,чрез Стар линк и с кои адреси и какво е сдържанието на информацията ,защо не са запитали частната компания в САЩ ? Това е просто .освен това съдържанието на мобилните телефони и това в лаптопа,както и паметта на дроновете,които се се използвали от тези лица,какво е , разрешителните за закупуване ,чия собственост са ,кой е разрешил продажбана на 5 декара гора в областа на Петрохан, какво е предприела гранична полиция там ,защо са били в граничната зона, кой ги е финансирал ,сметки ,кой ги е посещавал, кога къде и с кий държавни или общински служители са имали връзка и още много много въпроси свързани с действията и бездействията на властите.

    Коментиран от #56

    20:04 11.02.2026

  • 53 А Даниел Митов

    12 1 Отговор
    Къде се крие?

    Коментиран от #73

    20:04 11.02.2026

  • 54 Спецназ

    12 1 Отговор
    Делото не е срещу поръчителите,

    а срещу бивш министър на МВР-

    изплува ми Рашков по времето когато им е разрешил 10 пушки!

    20:05 11.02.2026

  • 55 Мафията си прави пиар

    6 2 Отговор
    Лъжци и крадци

    20:07 11.02.2026

  • 56 Старлинк, доколкото знам

    10 0 Отговор

    До коментар #52 от "въпроси без отговор":

    само стационарна услуга предоставя за България освен ако не си от Службите или НАТО. Само за тях има мобилни ! По номера може да се види на кого са го издали

    Коментиран от #70

    20:08 11.02.2026

  • 57 упрек към журналисти

    10 1 Отговор
    Някой може да се изненада, че овчаря, открил кемпера не пасял овце, понеже имал пет шест коня, но сега гледа крави.

    20:08 11.02.2026

  • 58 Защо

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Работата е в това че едни и същи невидими хора дърпат конците на всичките артисти дето ви карат да се вълнувате.
    Сега си траят и се крият МВР министрите да не гръмне прикритието и това което име основна дейност.Така вече толкова години ви зомбират чрез медиите и ви обират допълнително че не се накрадоха и несе лапаха с милиони.
    Но от наследниците на онези с навущата от горите какво да очакваме.

    20:08 11.02.2026

  • 59 Дедо Мраз

    9 1 Отговор
    Ако на трети февруари (както се твърди) е използван старлинка и са знаели къде са, защо още няма подадени оставки?

    Коментиран от #65, #76

    20:08 11.02.2026

  • 60 По кой закон?

    11 0 Отговор
    Нямаше въпрос по кой закон им е разрешено автоматично оръжие- чешкия "Збройовка"? Автоматично оръжие може да има само в армията и полицията!

    20:10 11.02.2026

  • 61 Този човек изчезна от ефира

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кабакрадев":

    Той се е съсредоточил в бизнеса където явно печели добре но винаги изчезва от политическата сцена когато стане напечено.

    20:10 11.02.2026

  • 62 Не съм чул

    8 0 Отговор
    Някой човек в България МОБИЛЕН Старлинк да има в колата си !

    20:10 11.02.2026

  • 63 никой не казва

    13 0 Отговор
    Къде са летяли тия дронове,какво са снимали или пренасяли .защо са контролирали билото на стара планина, все по върховете , чрез спътник на стар линк са обменяли информация с кого ,каква ,колко ,защо ? Защо им е било това огнестерлно оръжие,използувано ли е, боеприпасите,от къде са закупувани,къде са ? Кой е дал разрешителните ,с каква обосновка и цел. МВр защо е бездействало ? Разполагали ли са с лични данни на други лица ?

    20:11 11.02.2026

  • 64 боико борисоф

    3 2 Отговор
    пални папагали само лажи и измислици

    20:11 11.02.2026

  • 65 оставката

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Дедо Мраз":

    МВР министъра е в оставка отдавна, ще трябва да отправиш въпроси към неговия нов наследник Рашков.

    20:11 11.02.2026

  • 66 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    Тошко кърти! Треее сички в периода на даденото разрешително демек ППДБ на съдебната скамейка

    20:12 11.02.2026

  • 67 Ами сега?

    11 1 Отговор
    "Въпросите са свързани с това, кога е регистрирана неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ през годините."

    Не! Въпроса е един единствен, откъде се финансира конкретното НПО и подобни структури. Те не се хранят с пеперуди, а напротив, демонстрират завидни финансови възможности и не само. В същото време не произвеждат нищо материално, което да бъде продадено в търговската мрежа у нас или в чужбина и за него да се внася данък. Пак ние ги идържаме, но благодарение на това, че сме позволили на една окопала се във властта агитка да разполага с нашите пари без да се интерресува от нашето мнение.

    Коментиран от #88

    20:13 11.02.2026

  • 68 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Абе,никой не казва какво са открили в личните телефони на 6тимата? Иначе,контролирано изтичане на информация към медиите .На час по лъжичка без никакъв снимков материал или карта с маршрути

    Коментиран от #79

    20:13 11.02.2026

  • 69 сан дован

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "При кой психиатър са минали за":

    С ППреференции процедурите са преодолими.

    20:14 11.02.2026

  • 70 -------------?!

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Старлинк, доколкото знам":

    така,така но не проверяват , правят си оглушки а и не са ги питали . или се пази тишина по въпроса.

    20:14 11.02.2026

  • 71 Толкова са били с фактура

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а колко под масата трябва да питате ppdb

    20:15 11.02.2026

  • 72 Факт

    2 8 Отговор
    Петрохан беше руски анклава,Иванов беше адвокат на Росатом срещу България,

    20:15 11.02.2026

  • 73 ПИТАМ

    10 2 Отговор

    До коментар #53 от "А Даниел Митов":

    А ДВЕТЕ ПРАСЕТА КЪДЕ СА? ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА НЯКОЙ ДА ГИ Е ЧУВАЛ, А?

    Коментиран от #78, #89

    20:17 11.02.2026

  • 74 А къде

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Янков":

    е нашият,, любимец ,, Коки чка .

    20:17 11.02.2026

  • 75 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Ако си "много образован" би трябвало да знаеш, че едно 15 годишно момче не може цяла зима са обикаля с теб, който не си му никакъв, с кемпера ти цяла България от Черно море до Петрохан, вместо да е на училище...
    Толкова по въпроса за "образованите"! За лама сектата им и перверзните наклонности на "образованите" бездетни дърти пергиши, няма кво да коментирам...

    Коментиран от #93

    20:17 11.02.2026

  • 76 Точно това е интересно

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Дедо Мраз":

    Те питат самия Старлинг и знаят къде е ползван интернет но не отиват да намерят издирваните лица. Ако бяха отишли може би поне втория случай щеше да се избегне , а гутото да понесе отговорността която сега предполагам е избегната фатално.

    Коментиран от #105

    20:18 11.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Те винаги изчезват

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "ПИТАМ":

    Когато стане напечено. Едното от тях явно има бизнес дела където в бизнеса явно днес му провървя. Другото нямам представа

    20:21 11.02.2026

  • 79 ФАКТ

    8 1 Отговор

    До коментар #68 от "Сатана Z":

    ЩОМ СА МИНАЛИ ПРЕЗ СЕЛАТА ЧЕЛОПЕК И ПАВОЛЧЕ, ЗА ОКОЛЧИЦА НЯМА ОТ КЪДЕ ДА МИНАТ ОСВЕН ПРЕЗ МАГИСТРАЛА ВРАЦА - МЕЗДРА. ТАМ СЪС СИГУРНОСТ ИМА КАМЕРИ. ЗАЩО ТОГАВА ЦЯЛА СЕДМИЦА МВР НЕ ГИ ОТКРИ - ОТ КАМЕРИТЕ, А НЯКАКЪВ ОВЧАР, А ДАЛИ Е И ТАКА ГИ Е ОТКРИЛ?

    Коментиран от #85

    20:22 11.02.2026

  • 80 Още един разбирач

    11 1 Отговор
    Искам да обърна внимание на следното
    1. Коментара на МВР и прокурора вчера за убийството и самоубийството беше, че е извършено с намерения револвер. ОК,Намерени били 3 гилзи. Пак ОК. Обаче не уточниха къде са намерени гилзите. Револверите не узхвърлят гилзите както пистолетите автоматично, а ръчно. Ако в револвера е имало 3, 2 или 1 гилзи всичко е наред. Убиеца не може да е извадил последната, но ако и трите са били извън револвера кофти ситуация.
    2. Когато се предоставя официална информация по национална медия това е недопустимо. Нито МВР PR нито прокурорката не обърнаха внимание на това, но изглеждаха да не коментирам как. Дано не са назначени по външни критерий.

    20:22 11.02.2026

  • 81 Само боклуци

    4 1 Отговор
    Абе Бойко Борисов ли е, държавния дълг от 450 милиона евро кой ще го връща

    20:22 11.02.2026

  • 82 Овчаря... Я пак?

    6 0 Отговор
    "Важни подробности за локализирането на Калушев изнесе заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, според когото „чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“,

    20:24 11.02.2026

  • 83 А да не се окаже

    7 1 Отговор
    Че кемпера е стигнал до лобното си място с мъртъв шофъор?

    Коментиран от #90, #94

    20:26 11.02.2026

  • 84 Абе защо никъде не се коментират

    4 1 Отговор
    Сексуалните практики за възвисяване които са практикували под ръководството на лампата? И въобще имало ли е жени в организацията и в мероприятията?

    20:28 11.02.2026

  • 85 А от Ихтиман до Враца

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "ФАКТ":

    Как се стига?

    20:29 11.02.2026

  • 86 казах ли ви че ви

    10 3 Отговор
    лъжат, като дръти калаиджий. Първо беше овчар, сега старлинк, утре не знам кво. Абе управляващите, аре разберете се окончателно с ква пумия шъ ни обливате. Направете разпечатки на камерите по трасето на 4-те жибки, стига де, уляхте де до ушите с кафяво. пфууу. ДАНС = Да Анулираме Някой Сега.

    20:31 11.02.2026

  • 87 А Митов

    6 1 Отговор
    Да не е на олимпиадата случайно и да си развява бикините

    Коментиран от #91

    20:31 11.02.2026

  • 88 ДА ТАКА Е. БОГАТИ СА

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами сега?":

    НО НАЙ ВАЖНОТО ЗА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ Е ЧЕ СА УМРЕЛИ СЪС ПРАЗНИ СТОМАСИ. ГОЛЯМО ОТКРИТИЕ. И ЗАЩО НЕ ДАДАТ КАКВО Е КАЗАЛО МОМИЧЕНЦЕТО КОЕТО Е БИЛО СЪС ТЯХ НА РАЗПИТА. ЩЕ ИЗМИСЛЯТ НЕЩО. Финансирани са от някои кой или той но нищо три години мълчание.

    20:33 11.02.2026

  • 89 ДВЕТЕ ПРАСЕТА се ослушват

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "ПИТАМ":

    Дали Рашков няма да стане министър и да ги насъбере в ареста ....

    20:33 11.02.2026

  • 90 плутонец

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "А да не се окаже":

    Така ще се окаже, защото с намесата на Старлинк, трябва Илончо да има интерес да се потули под килима случая, защото с сателитните антени на кемпера са установили връзките му с плутонците и тогава в междузвездното пространство ще настане куриозен скандал. Прав си! Споделяй опасенията си да ги подкрепим.

    20:33 11.02.2026

  • 91 крие се

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "А Митов":

    като бойко и другото прасе

    20:34 11.02.2026

  • 92 Майна

    4 2 Отговор
    Деса, @ Дориана още ли не се е изказала колко правилен избор е?!
    Деса Радева като последна простачка агитира по сайтовете за оная натовска мишка

    20:34 11.02.2026

  • 93 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Гост":

    Що се не скриеш някъде!
    Щом като родителите са декларирали, че контрола на децата си го поверяват на дадено лице, децата са под контрола на посоченото лице! А те това го имат!
    Все едно родителите да не пуснат децата си с учителите на зелено училище, лагер, екскурзия и др.

    Коментиран от #98, #103

    20:35 11.02.2026

  • 94 я па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "А да не се окаже":

    Ти па ного искаш да знаеш!

    20:36 11.02.2026

  • 95 И кой тогава открадна

    3 1 Отговор
    Антената на тоя Старлинк?

    Коментиран от #102

    20:36 11.02.2026

  • 96 Майна

    0 1 Отговор
    Изтрили сте ми всички коментари, ха ха ха
    Бий, Тръмп
    Виж каква цензора е!

    20:37 11.02.2026

  • 97 Механик

    7 0 Отговор
    Прочетох внимателно материалът. В същност всички тия дето са ги привиквали в НС да дават обяснения не са дали НИТО ЕДНО обяснение.
    Ма имало сигнал и и мало проверка.. Хубаво, ми какъв е бил резултата от нея? НИ-що.
    И всичко останло е в тоя стил.
    Хиляди АВТОМАТЧНИ ОРЪЖИЯ, МАСКИРАНИ РЕЙНДЖЪРИ ..?? Оказва се няколко ловни пушки (вкл. нарезни), един ПИСТОЛЕТ и един револвер .22LR (калибър). Къде са автоматичните пушки? Къде са маските?
    Тука има замесени много високи залози и за това се създава такава боза в информацията. И да изгорят някое бушонче, пак никога няма да излезе цялата истина.
    Имало е педофилия и сектанство, но е имало и нещо друго. Това другото няма да ни го кажат. Поне не и сега, поне не и в това статуткво.

    Коментиран от #109, #132

    20:38 11.02.2026

  • 98 различно мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Иван":

    Да де, но не правиш разлика между учител назначен от МОН и лукав зеленодишащ симпатяга представящ се на загрижен за хармоничното възпитание на децата У!чител.

    20:41 11.02.2026

  • 99 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъ":

    Човека говори за забрана на НПО-тата, които над 30 години паразитират и разлагат България.
    Клубовете по шах не са НПО. Но и да ги забранят, ти няма да имаш нищо против. Виж ако забранят разпорено общество, тогава тебе ще те заболи, щото ти от там се храниш.

    20:42 11.02.2026

  • 100 Съвсем са му се отворили чакрите

    4 2 Отговор
    на Манол Пейков. Направо може да го включат в контакта като гледам. По изперкал е и от Александър Йорданов даже

    20:42 11.02.2026

  • 101 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    Каналджии! Инъче добри хора,особено Ивай помогнал на Татароменгяния да земе од Фадмакия 600 милиона долари. Останалите педерета изповядващи отклонение на будизъма ръководено од лама Иво. Едно само им аресвам-каде са се отстранили у гори телилейски,да не ги гледат как си вкарват/изкарват религиозните знания. Нека обаче наетите од ПП/ДБ не обвиняват обществото за смърта на шестимата ни сънародници ,шо никой ги не бе чувал а тея кои са биле с десетилетия запознати с дейноста на ламата и останалите преродени да си поемат одговорноста.

    20:42 11.02.2026

  • 102 "Овчаря"

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "И кой тогава открадна":

    Най вероятно

    20:44 11.02.2026

  • 103 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Иван":

    "... децата са под контрола на посоченото лице..."

    Въобще усещаш ли се кви ГЛУПОСТИ ръсиш!? Какъв "контрол", какво "лице", та детето не стъпва на училище бе, мозък!?
    Ти явно нямаш деца! Иначе щеше да знаеш, че зелетите училища са между 3, маккимум 7 дни и са групови, за много деца с учители, без отклонение от учебния процес! Не е никакво "зелено училище" детето ти да се шлея с някакъв хахолама с месеци по света и у нас! Това си е чисто престъпление от страна на родители и училищни власти, допуснали това!

    20:48 11.02.2026

  • 104 Холмс

    5 0 Отговор
    И тези рейнджъри се разхождали с кемпер за 200000 евра свободно и създавали илюзия у деца че са едва ли не недосегаеми! Че изповядат най вярното, че могат да им покажат най екстремното! Само не разбирам родителите!!! Отишли да живеят/ работят в Тенерифе, и как разбраха за Мексико, че даже се пренесоха там? Защо една майка вижда сходни възгледи на своя 11 годишен син с мъж на 40 години???? Това са изкривени сектански възгледи и на този Макулев съвпадат! Не това не може да са родители!! Тези и присъда и съд не може да ги накаже!

    20:51 11.02.2026

  • 105 Пито - платено

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Точно това е интересно":

    . каквото са търсили умнокрасивите родители, това са получили.
    Гурото-Лама сам си е произнесъл единствено заслужената присъда, че доживотен би била награда.
    ППспонсорите на КалУшев си имат премиер - бонус от възхитения президент.

    20:51 11.02.2026

  • 106 Сома

    4 1 Отговор
    С назначаването на Гюров за премиер започва операция по потулването на случая Петрохан.

    20:54 11.02.2026

  • 107 бай Даньо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    В България много често обяснението на действията на някой
    е некадърност не корупция или прстъпност... Не са замесени гербаджиите ами не знаят какво да правят завалиите като ги налазиха педофилите ...

    20:55 11.02.2026

  • 108 Така е

    1 0 Отговор
    Циркаджии

    20:56 11.02.2026

  • 109 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Механик":

    Бозата я направиха медиите, изисляха си масово версии, факти и т.н.

    20:56 11.02.2026

  • 110 Украина талантливая и трудолюбивая

    2 1 Отговор
    Родителите са виновни че правят деца без да имат пари да ги гледат и после ги дават на някакви хаховци за да се отърват от тях.

    21:02 11.02.2026

  • 111 Асен оправдава Сандов

    1 0 Отговор
    Ми то много такива имало. Кво толкова станало?

    21:05 11.02.2026

  • 112 Той е най-разследвания

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Даже псевдоним в разследването са му дали другарете от ДС.

    21:06 11.02.2026

  • 113 Холмс

    2 0 Отговор
    Защо Нова не снима от страната на камерите! До тук с бг телевизиите! Явно се прикрива нещо голямо! Но в същия момент Нова подържат и версията на ДАНС!!

    21:07 11.02.2026

  • 114 А ти къде спа?

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Полицията спа ли? А Митов?":

    Това го казаха отдавна. Преди престъплението тримата са били в село Българово да си оправят една от къщите.

    Коментиран от #131, #133

    21:10 11.02.2026

  • 115 Ренегат

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пуханка":

    Когато искаш нещо да замажеш, създаваш парламентарна комисия.

    21:10 11.02.2026

  • 116 Чочо

    2 0 Отговор
    Кой стои зад ДБ - Костов. Защо някой очаква, че организация закриляна и подкрепяна от ДБ е прозрачна като приватизацията?

    21:14 11.02.2026

  • 117 Значи

    2 0 Отговор
    Няма как да се Тиквоча и Прасето. Отпада и протежето им от ДБ комунделчето Мирчеff. Да не е Ококорения с пеньоара?

    21:19 11.02.2026

  • 118 браво

    2 0 Отговор
    "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна.....а сега цитирам-Според кмета на село Гинци-ПЪРВИ СА БИЛИ ДАНС,последвали криминалисти от София, Областната дирекция на МВР , полицията в Годеч и екипи на пожарната.Тримата мъже бяха простреляни в главите. Имаше и наранявания вследствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и ГОЛЯМО количество гилзи, разказа Тодоров...Не бяха ли три жертви с ЧЕТИРИ гилзи ??? ..Третият мъж не бил разпознат от него, тъй като тялото му било СИЛНО обгорял. Нали е умрял ВЪН ??? Защо е горял ??? КОЙ от тях е агента на ДАНС ???

    Коментиран от #120

    21:23 11.02.2026

  • 119 Въпрос

    0 0 Отговор
    А тези висши лица имат ли си имена или и те са секретни?

    21:24 11.02.2026

  • 120 Ъхъъъъъъ....

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "браво":

    вербувани или служители от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание ! ....

    21:28 11.02.2026

  • 121 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Фактически се оказа, че дело няма.
    Има само пропаганда.

    Коментиран от #123

    21:31 11.02.2026

  • 122 Наглост банкянска и дебелашка

    0 1 Отговор
    Така наречениет "служби" ни правят на балъци! Нагил, повече от нагли, до цинизъм нагли измамници, лъжци и чиста проба престъпници, по-големиш престъпници от началника си от СИК - Банкя! Според тези мерзавиц, в хижата единият нещастник сее "самоубил" с три куршума, че и сколасал да изхвърли пушката на десет метра!

    Коментиран от #126, #129

    21:32 11.02.2026

  • 123 Само заглавието ли прочете?

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Дик диверсанта":

    Дай малко по-надолу:
    "И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви от парламентарната трибуна, че по казуса има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и такова, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба."
    Да подчертавам ли важното или сам ще го откриеш?

    21:34 11.02.2026

  • 124 и без запитване до компанията Старлинк

    1 0 Отговор
    Колите на парламента нямат Старлинк. И военните нямат още, а чак в края на 2026 може би ще имат

    21:34 11.02.2026

  • 125 Производители на слухове!

    1 0 Отговор
    За смъртта на детето и двамата в кемпера са виновни МВР, ДАНС и прокуратурата. 7 дни пълен хаос и дезинформация, с логичен трагичен завършек.
    Оставка и наказания на некадърниците, които действаха като психотерористи и сринаха всякакво доверие в обществото, че са способни да го защитят.

    21:34 11.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Поне сигурно ли е, че тия тримата в кемпера са мъртви, че на родителите им не им пука.

    21:36 11.02.2026

  • 128 Калушев е роден през 1974 година

    0 0 Отговор
    Някой знае ли къде е служил?

    21:36 11.02.2026

  • 129 С два калашника

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Наглост банкянска и дебелашка":

    И с едно РПГ се е замоубил и за последно с чук

    21:38 11.02.2026

  • 130 И от кога точно ДАНС

    1 1 Отговор
    водят "наказателни производства" ? Да го питам аз тоя Деньо Денев ? Чува ли се въобще кви ги плещи? От кол и въже тъпунгери явно са насъбрани там

    21:41 11.02.2026

  • 131 Заспалият пингуин

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "А ти къде спа?":

    с. Българи с кмет Петър Недялков дали е Българово разбирачо от география, къщи и ремонти?

    21:48 11.02.2026

  • 132 мдаа

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Механик":

    И особено интересно е твърдението на резследващите, че в кемпера са намерени гилзи. После категорично заявиха, че Калушев е убил момчетата и себе си с револвер Колт. Да де, ама гилзите при револверите остават в барабана, а не изхвърчат от него. И друго - майката на Николай каза, че веднага след като е разбрала за случилото се в хижата е тръгнала за село Българи. Това значи в понеделник. Стигайки до селото, тя е видяла, че там вече има огромно количество полиция, която не й е разрешила да стигне до къщата на Калушев. Какво са открили на 2 февруари в къщата в с. Българи на пресконференцията не казаха. Дори не споменаха, че мигновено след откриване на труповете в селото е имало полицейска акция. Държавата не обяснява хронологично какво точно се е случило, а това поражда множество логични въпроси. Усещането, че нещо сериозно се прикрива, е повече от основателно при толкова противоречиви твърдения и премълчани обстоятелства. Така се прави когато се лъже. Затова българите не вярват на тези, които в момента представляват държавата.

    Коментиран от #134

    21:49 11.02.2026

  • 133 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "А ти къде спа?":

    Не обиждай кoпанaрите от Българово бе ей , Българово е град!

    22:09 11.02.2026

  • 134 Ама как искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "мдаа":

    Да ти кажат , че са ги разстреляли и после са накарали техен служител да закара кемпера до Околчица.
    А за този техен служител,че и него убиха,нищо не се споменава.
    Мафията не търпи свидетели

    22:11 11.02.2026

