„Петрохан”: Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

Случаят "Петрохан - Околчица" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианс за права и свободи" и "Величие", обобщи darik.bg.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане" относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви от парламентарната трибуна, че по казуса има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и такова, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.

Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а председателят на НС Рая Назарян се ангажира те да бъдат поканени.

Въпросите са свързани с това, кога е регистрирана неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ през годините.

Заместник-министърът на вътрешните работи в оставка Филип Попов подчерта пред депутатите, че „нито един министър няма право да се намесва в процесуално-следствените действия, които се осъществяват единствено под надзора на прокурор“, като уточни, че за девет дни МВР е дало четири брифинга за максимална прозрачност.

"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния син на Яни Макулев. На 31 януари те били на бензиностанция на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния си адрес. Момичето е разпитано", каза Попов. Заместник-министърът на вътрешните работи разказа подробно за маршрута на кемпера.

"На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал, че е намерен паркиран кемпер, в който има починал човек, седящ на предната седалка. Открити са три трупа с огнестрелни рани в областта на главите – Николай Златков на 22 години, Ивайло Калушев на 51 години и Александър Макулев на 15 години. До тях са намерени две огнестрелни оръжия. Телата са извозени във Враца за аутопсия", каза още Филип Попов.

По отношение на арсенала на групата директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че „лицето Ивайло Иванов има разрешително за 16 позиции, сред които пет гладкоцевни пушки и три нарезни карабини“, докато Ивайло Калушев е притежавал законно намерените на мястото пистолети „Глок“ и „Колт“.

Важни подробности за локализирането на Калушев изнесе заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, според когото „чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“, където е ползван интернет последно на 3 февруари, а по-рано на 1 февруари в профила на Калушев е било публикувано стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

Министърът на екологията в оставка Манол Генов обърна внимание на липсата на контрол върху договора със сдружението и разкри, че „в министерството е наличен само екземпляр от споразумението, но не и оригинал“, като проверката на инспектората е установила пълна липса на контрол за законосъобразност на документа.

През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза и.ф. председател на агенцията Деньо Денев от парламентарната трибуна.

"На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС", допълни Денев.

"На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това, органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийската градска прокуратура по компетентност", подчерта още Денев.

"По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан", заяви Деньо Денев.

По думите му по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба, пише NOVA.

Нападките между формациите започнаха още от самото начало на заседанието. Вече има и наказани.

"Под знамената на ПП-ДБ като магнит се привличат хора с всякакви девиации, хора, които вярват, че половете са не два, а десетки и организиращи паради", заяви Костадин Костадинов от "Възржадане". Лидерът на партията получи забележка от зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов за използваните думи.

"Той трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и изоплзва думи, недопустими на тази трибуна", каза Манол Пейков от ПП-ДБ.

Тошко Йорданов от ИТН коментира: "Това е отвратителна история със сериозни съмнения за протекция държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, министъра на образованието Николай Денков, вътрешния министър Бойко Рашков, правосъдния министър Надежда Йорданова. За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава разрешение директно от министри и министерства, с посещение на представители на ПП-ДБ в тези райони и с любезното финансиране на представители на коалицията, като Васил Терзиев и Саша Безуханова."

А Радостин Василев от МЕЧ посочи: "За мен, за да има шест трупа - едното на дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората. При такива данни Терзиев трябва да си подаде оставката като кмет на София."