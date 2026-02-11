Новини
Украинска делегация може да посети Москва за директни преговори с Путин? Зеленски отрече
  Тема: Украйна

Украинска делегация може да посети Москва за директни преговори с Путин? Зеленски отрече

11 Февруари, 2026 21:09, обновена 11 Февруари, 2026 21:47

  • русия-
  • украйна-
  • кирило буданов-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Посочва се, че причината е, че настоящият състав на руската преговорна група няма никакво влияние в Кремъл и правомощия да взема важни решения за уреждане на войната

Украинска делегация може да посети Москва за директни преговори с Путин? Зеленски отрече - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

За да се ускори преговорният процес, се разглежда възможността за изпращане на украинска делегация в Москва за преговори лично с руския президент Владимир Путин. За това съобщава канала в Telegram Ukraine context, който се свързва с ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, пише Фокус.

Посочва се, че причината е, че настоящият състав на руската преговорна група няма никакво влияние в Кремъл и правомощия да взема важни решения за уреждане на войната. Поради това преговорите фактически "буксуват“.

Според канала в Telegram, на последните преговори в Абу Даби е било направено предложение да се промени мястото на срещата на делегациите. Предполага се, че това може да помогне за постигане на напредък в преговорите.

Добавя се, че специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могат да станат "гаранти за сигурността“. Бяха отправени предложения, че самолетът им ще пристигне във Варшава, където ще вземе украинските преговарящи и ще отлети до летище "Внуково“, след което и двете делегации ще проведат преки преговори с Путин.

"Но въпреки това остава под въпрос участието на Кирило Алексеевич Буданов, когото РФ "арестува“ задочно през 2023 г.“, се посочва още в съобщението.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски още веднъж отхвърли неотдавнашното руско предложение да дойде за преговори в Москва, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти, пище БТА.

"Не мога да дойда в Москва - столицата на държава, която е агресор в тази война, за преговори с Путин. Готови сме да подкрепим предложенията на САЩ да се срещнем на територията на всяка една държава - в Америка, Европа, в неутрални страни, във всяка една държава, с изключение на Русия и Беларус", каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че Беларус също не може да послужи като място за преговори, защото е съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Укринформ припомня, че външнополитическият съветник на Путин - Юрий Ушаков, каза в края на миналия месец, че Русия е готова да разгледа възможността за преки преговори между президентите на двете воюващи страни и покани Зеленски в Москва.

Президентът на Украйна днес също така отрече информацията, разпространена по-рано в публикация на британския в. "Файненшъл таймс", че планира да обяви на 24 февруари президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия, съобщи Ройтерс.

В отговор на въпроси на журналисти Зеленски подчерта, че избори могат да се проведат само когато е налице споразумение за прекратяване на огъня и че Европа и САЩ трябва да водят съвместни преговори с Москва.


  • 1 Българин

    5 29 Отговор
    На Буданов не се отказва!

    Коментиран от #15, #70

    21:11 11.02.2026

  • 2 бoлен соpocоид

    29 3 Отговор
    Не че има здрави, де, ама как така тепърва ще ходят в Мaцква, на нас ни казаха че oкpaинците вече са стигнали отвъд Урал щото руснаците още преди да почнат войната я били изгубили, а от четири години са свършили и хората и нафтата и оръжията! Кой лъже сега?!

    21:13 11.02.2026

  • 3 И те като бушонирания

    38 1 Отговор
    молят за среща на която Путин ще ги сложи в ъгъла на табуретки. По принцип са свикнали да чакат така в задния коридор на овалния кабинет

    Коментиран от #5

    21:14 11.02.2026

  • 4 стоян георгиев

    37 3 Отговор
    Зеля ще слага наколенките и при Путин 😂

    21:15 11.02.2026

  • 5 Забравих че и

    33 1 Отговор

    До коментар #3 от "И те като бушонирания":

    Си така посрещна Урсула фондерлайн в Китай

    Коментиран от #19

    21:15 11.02.2026

  • 6 Абе

    34 2 Отговор
    То беше ясно ,че ма крака ще му идат на Путин накрая да се молят,той Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))))

    21:15 11.02.2026

  • 7 ужас

    32 2 Отговор
    В Кремъл може да отидете само за да подпишете капитулацията

    21:16 11.02.2026

  • 8 А пък украинската делегация няма

    25 1 Отговор
    никакво влияние в тъмен Киев.
    Големи т пни се пишат тук.

    21:16 11.02.2026

  • 9 Софиянец

    26 1 Отговор
    Ей, и да се подмиете преди това, нищо че нямате ток и вода, тъпи укро, хахаххах

    21:16 11.02.2026

  • 10 руската мечка

    8 20 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    21:17 11.02.2026

  • 11 В. В. Путин

    26 2 Отговор
    А мен питахте ли ме дали ми се говори с у битаци?

    21:17 11.02.2026

  • 12 Пич

    27 3 Отговор
    Превод:
    - Уважаеми господин Путин, бихте ли ни приели на килимчето да ударим глава в пода за разкаяние?!

    Коментиран от #18

    21:17 11.02.2026

  • 13 решението

    22 4 Отговор
    Зеленски отива в Москва и подписва капитулацията! Просто и ясно! Защо трябва да загиват бойци на фронта и гражданите на Европа да се изтезават за пари за война?

    Коментиран от #17, #20

    21:18 11.02.2026

  • 14 Уникално

    5 23 Отговор
    Доста добър ход от Украйна!
    Нека се види,кой съботира преговорите. Бай- бай Раша. Братушки,купувайте долари е евро, купувайте каквот ви попадне,потопът наближава

    Коментиран от #47

    21:18 11.02.2026

  • 15 Не е лошо

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Да пратим и ние една преговорна група да си побъбрим с някой чиновник в Кремъл. Дали ще ни се вържат? Ако питат, какво ще говорим, ще им кажем, нещо ала-бала, да става лафа...

    21:19 11.02.2026

  • 16 хаха🤣

    7 20 Отговор
    Пуся как ще се покаже от бункера🤣трябва да е с два памперса🤣 не знам, не знам🤣

    Коментиран от #43

    21:19 11.02.2026

  • 17 Уникално

    4 20 Отговор

    До коментар #13 от "решението":

    Сигурен ри си,че това е целта,а? Черната сянка надвисва над Раша

    Коментиран от #26

    21:20 11.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лятна ушанка

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Забравих че и":

    И султана я сложи на миндерчето в Анкара...

    Коментиран от #64

    21:20 11.02.2026

  • 20 е да де

    19 4 Отговор

    До коментар #13 от "решението":

    Ама с него да са и Урсула и Кая да му правят компания! Трябва да се подпише капитулацията и на Брюкселската шайка, ангажирала ЕС в тази война!

    21:21 11.02.2026

  • 21 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 14 Отговор
    Аз ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части

    21:21 11.02.2026

  • 22 Днес е публикуван

    6 15 Отговор
    Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Севера Корея, Габон и Сомалия. Унижението и срама са много големи 😆

    Коментиран от #27, #40

    21:21 11.02.2026

  • 23 НИЯ

    13 4 Отговор
    Зелен потник ти най после вдена какво трябва да направиш.Срга ли ти дойде акъла след като съсипа и унищожи държавата си. Браво нещастник.

    Коментиран от #39

    21:21 11.02.2026

  • 24 Фори

    6 8 Отговор
    Тази делегация трябва да е от обречени. Путин ще ги убие веднага и лично ще го направи!

    Коментиран от #46

    21:22 11.02.2026

  • 25 Тинтири-минтири

    5 15 Отговор
    Пусин като чуе за Буданов треска го тресе сън не го хваща.

    21:22 11.02.2026

  • 26 глупости

    14 3 Отговор

    До коментар #17 от "Уникално":

    Черната сянка е над ЕС с тази война на урсулките! Тях трябва да изгоним и да се освободим от фашистката окупация на Европа! Сега сме в 4-тия райх на Урсула!

    Коментиран от #33, #51, #55

    21:23 11.02.2026

  • 27 Всяка вечер милиарди хора по света

    5 10 Отговор

    До коментар #22 от "Днес е публикуван":

    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    21:23 11.02.2026

  • 28 касата

    6 10 Отговор
    Как пък една копейка не замина за руския рай

    Коментиран от #35

    21:24 11.02.2026

  • 29 Нищо няма да

    4 11 Отговор
    излезе от тези преговори. Русия е толкова вътре и прецакана до момента, че ако сега се съгласят с Тръмп, Путин ще го ликвидират колегите му в Кремъл.

    21:24 11.02.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    4 12 Отговор
    Руснаците са отрепките на човечеството

    Коментиран от #41, #48

    21:25 11.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай той Толстой

    7 1 Отговор
    Глупости

    21:25 11.02.2026

  • 33 Копей,

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "глупости":

    Стани и действай!
    От дивана не става🤡😁

    21:25 11.02.2026

  • 34 Цък

    9 1 Отговор
    Кой луд е писал тази статия. Путин да преговаря с треторазрядни актьори. Той със Зеленски няма да преговоря.

    21:26 11.02.2026

  • 35 бебето

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "касата":

    Ти па що не одиш наннай касси у ....ката ,немедлено !

    21:26 11.02.2026

  • 36 Републиканец

    10 1 Отговор
    Украинци преговарят.

    21:26 11.02.2026

  • 37 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    4 11 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #54, #67

    21:26 11.02.2026

  • 38 Баце ЕООД

    10 2 Отговор
    Няма подобен етикет в руската политика. Да се праща делегат на президент.. Това е поредната "много умна" идея на Калас и шайката им капацитети

    21:26 11.02.2026

  • 39 Колективен руски крепостен

    4 11 Отговор

    До коментар #23 от "НИЯ":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:26 11.02.2026

  • 40 Уникално

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Днес е публикуван":

    Е,па добре са рашките,точно на място

    21:27 11.02.2026

  • 41 да бе да

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дон Корлеоне":

    Отрепкита са от Запада! Културата от векове е в Изтока!

    Коментиран от #61

    21:27 11.02.2026

  • 42 пиночет

    7 1 Отговор
    Будалов ,ако отиде в Москва директно ще му хвръкне кривата глава .

    21:27 11.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бебето

    2 10 Отговор
    верно ли путин е педофил или са само слухове?

    Коментиран от #53

    21:28 11.02.2026

  • 45 Тити на Кака

    12 0 Отговор
    Путин да преговаря с представители на Украйна, които са на по-ниско ниво от него?
    Да преговаря с хора, които обиждащо твърдят, че руските представители "нямат никакво влияние в Кремъл"?
    Поредните украински халюцинации😂😂😂

    21:28 11.02.2026

  • 46 хаха🤣

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    дядо Вовчик вече е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 Кой ще убие, най-много да му стане лошо и да припадне като види лошите украински вълци 🤣

    Коментиран от #50

    21:29 11.02.2026

  • 47 Ахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уникално":

    Аз кат гледам премиера на Англия нещо си стяга багажа, Макрона иска някой друг да му плаща заемите, а Германия няма дори средства за размразяване. Верно си уникално, но уникално не умен

    Коментиран от #49

    21:29 11.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Ахахаха":

    Гледаш ми парчето

    Коментиран от #62

    21:30 11.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Уникално

    1 12 Отговор

    До коментар #26 от "глупости":

    Глупак,чувал си само за Европа! Ти как си представяш най- горямата икономика в света,тази на ЕС да бъде победена от тази на Москва? Че тя икономика на русия е колкото тази на Италия бре,умник

    Коментиран от #56, #58, #60, #65, #74

    21:31 11.02.2026

  • 52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Добре, че руснаците подгониха Наполеон Бонапарт до Париж. Научиха европейците да се къпят. С мръсотия, чума и холера Европа спря Чингиз Хан и Атила.

    Коментиран от #57

    21:31 11.02.2026

  • 53 Тити на Кака

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "бебето":

    Вярно е!
    Само преди няколко дни уби едно от децата на Калушев. Издебнал ги в кемпера на Околчица, представил се за Ботев Лама и ги отстрелял.
    После изял момчето.
    Гадина!

    21:31 11.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 няма други освен

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "глупости":

    Урсулите, и останалите са като нея. Това е положението.

    21:31 11.02.2026

  • 56 ха ха

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "Уникално":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми се правиш на разбирач!

    Коментиран от #66

    21:33 11.02.2026

  • 57 Град Козлодуй

    3 10 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Грешиш приятел. Руснакът не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #69

    21:33 11.02.2026

  • 58 Това е безспорен

    3 9 Отговор

    До коментар #51 от "Уникално":

    Факт.

    21:34 11.02.2026

  • 59 Абе лицето Сидеров

    2 7 Отговор
    Защо не е ходил войник?

    21:35 11.02.2026

  • 60 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 2 Отговор

    До коментар #51 от "Уникално":

    Щом Италия има силна икономика, защо е потънала в дългове като комарджия? Русия уж слаба икономика, а изплати дълговете на СССР, на УССР включително и няма дългове.

    Коментиран от #68, #99

    21:35 11.02.2026

  • 61 Уникално

    1 12 Отговор

    До коментар #41 от "да бе да":

    Потресаващо си невеж,особенно щом говорим за културата на Емропа и тази на Русия. Неизмерими величини. Тя Русия не имала ренесанс и просвещетлние ти ще ми говориш за русия. Знаеш ли че в Париж тикво музейте са повече от тези на Лондон и Ню,Йорк взети заедно, а бил ли си поне в един говедо,,културно,,

    Коментиран от #63, #81

    21:35 11.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 име

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Лятна ушанка":

    А Тръмп ги караше евpoгейcкитe президенти като микрона и други, да ходят пеша по улиците когато беше събранието на ООН. Няма кортежи за евромишоците.

    Коментиран от #71

    21:36 11.02.2026

  • 65 Тити на Кака

    11 2 Отговор

    До коментар #51 от "Уникално":

    Дали някога си могъл да осъзнаеш, че на фронта воюват армиите, техните въоръжения, командване и войници, ВПК, а не БВП в съставките му на "финансови услуги, хедж-фондове, ресторанти и ресторантьори, стилисти и масажисти, коучи и кучеразхождачи" и пр.?
    Не мисля, че можеш да се топнеш дори в тази плитчина, кух си като гаванка.

    21:37 11.02.2026

  • 66 Пумияр,

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха":

    Дръж се възпитано!

    Коментиран от #75

    21:37 11.02.2026

  • 67 име

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Педофилите и обратните се видя къде са, все на запад от Будапеща.

    21:37 11.02.2026

  • 68 Уникално

    4 8 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Очивдно нямаш понятие от икономика. Хайде да почетеш малко,а?

    21:38 11.02.2026

  • 69 Надда Ренн

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "Град Козлодуй":

    КозльоДуй мойш ли ми наду кавала ,с двете стерео тонколони

    21:39 11.02.2026

  • 70 Дори той

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ще води украинската делегация в Москва, нали?!!

    Коментиран от #84

    21:39 11.02.2026

  • 71 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #64 от "име":

    Има за цел глупаците.

    21:39 11.02.2026

  • 72 Уникално

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Абе кух":

    Не бе тъп съм! Ти откъде реши,че съм просветет

    21:39 11.02.2026

  • 73 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #77, #78, #79, #92

    21:39 11.02.2026

  • 74 Икономист

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "Уникално":

    Тя и Римската империя е имала многократно по голям БВП от готите ама знаем какво е станало.

    Коментиран от #82

    21:40 11.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 АКО ИДЕ

    7 1 Отговор
    БУДАНОВ ДИРЕКТНО ЩЕ ПОСЕТИ БЕЛИЯ ДЕЛФИН ............ЗА ВИНАГИ

    Коментиран от #97

    21:41 11.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Васо

    8 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ицо":

    Ицка на лице сме ,ще го олигавиш ли набързо за 2-3 минута и да те закича 10€врака преснички ,днес съм ги печатал .

    21:42 11.02.2026

  • 79 Уникално

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "Ицо":

    Пълно е! Крият се от мобилизация при Путин

    21:43 11.02.2026

  • 80 Убаво де

    2 8 Отговор
    Монгольята на ХУ ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким не влезнаха ли у КИЕВ или..украинците още ги мла-- тях като.. шкембе у дувар?!?
    Колко годин им требе на Узкоглазите да победят една държавица като Украйна?!?

    Коментиран от #87, #91

    21:43 11.02.2026

  • 81 Пенсионер 69 годишен

    8 1 Отговор

    До коментар #61 от "Уникално":

    Аз съм бил в Ермитажа, Петергоф, Третяковската галерия. Не всеки руснак ги е посещавал и трите.
    Париж ми е на два часа с влака и постоянно организират екскурзии до Лувъра. Познавах и един екскурзовод, но сигурно вече се е споминал човека. Но не съм посещавал Лувъра. Там било опасно. Много агресивни цветнокожи и престъпност. Приятелката ми летя през Париж и пренощува там. Мръсотия и араби, сякаш си в Африка.

    Коментиран от #88, #90, #93

    21:44 11.02.2026

  • 82 Уникално

    2 5 Отговор

    До коментар #74 от "Икономист":

    Е,разкажи де за готската култура,защото сме учили за Египет,Гърция,Рим срезновековие, Ренесанс... и никъде няма готска султура

    Коментиран от #85

    21:45 11.02.2026

  • 83 зеленият смъркач

    8 0 Отговор
    Трябваше да направи лична среща с Путин още от ден първи на войната и двамата да си изяснят на четири очи ситуацията и да я разрешат БЕЗ АМЕРИКАНСКА НАМЕСА И БЕЗ ЕВРОПЕЙСКА НАМЕСА!!!!!!! По този начин щяха да се спасят много човешки животи , както от руска така и от украинска страна...Жалко е ,че се избиват два братски народа!!!!!

    21:46 11.02.2026

  • 84 Зеленски няма да го пуснат

    9 0 Отговор

    До коментар #70 от "Дори той":

    да ходи в Москва!
    Защото знаят че той само това чака за да се отърве от охраната си от Ми 6 и бандерит, за да се разприказва пред Путин и така да спаси мизерния си животец. Защото, че Ми 6 и бандерите ще го похарчат накрая!

    21:46 11.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 "Войната срина руската икономика.

    4 7 Отговор
    Руската икономика потъва в дълбока промишлена рецесия, съобщава The Moscow Times, позовавайки се на данни на Росстат. Сривът в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет е катастрофален. "

    Коментиран от #95, #107

    21:48 11.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ха ХаХа

    0 6 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    Кой го интересува?Ако ще да си ходил и на мичка си пайчина.

    21:48 11.02.2026

  • 89 Ицо

    1 6 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:49 11.02.2026

  • 90 Да питам

    2 7 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    На МОЧАТА ходил ли си?

    Коментиран от #94

    21:50 11.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ристе кьоравото

    2 7 Отговор

    До коментар #73 от "Ицо":

    Има двама ЛЕПИЛАРА - надничари на оная Пияната!
    Тия БОК луци и май кяси ше продадат

    Коментиран от #96

    21:50 11.02.2026

  • 93 Уникално

    1 6 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    И аз съм бил в руските галерии, както и парижки. Па да ти кажа преди седмица точно за късмет на приателката се върнах от Париж. Да знаеш лъже те. Или не е била гам или е спала. Съжалявам. Хайде отвори нета и прочети колко са мюсюлманите във Франция и колко у нас. Съжалявам,че ще се разочороваш. Там поне всеки си знае мястото. И другия път сподели пътуването на приятелката ти,няма да съжаляваш

    Коментиран от #98, #100, #108

    21:50 11.02.2026

  • 94 оня с х.я

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "Да питам":

    А Моча пил ли си директно от източника ,ами сега е момента .

    21:51 11.02.2026

  • 95 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #86 от ""Войната срина руската икономика.":

    The Moscow Times е едно мизерно сайтче, базирано в Холандия. В Русия са обявени за чуждестранни агенти и не могат да припарят там.

    21:52 11.02.2026

  • 96 Санде Глухия

    6 3 Отговор

    До коментар #92 от "Ристе кьоравото":

    Сокай бибека бе мръшляк ,обясненията другаде ,аз без това недочувам !

    21:53 11.02.2026

  • 97 Злобното Джуджи

    1 7 Отговор

    До коментар #76 от "АКО ИДЕ":

    Искахте избори в Украйна, ще има избори. Буданов е кандидат за президент, сега пък не ви харесва Буданов, искате да умре. Последно ?

    😆

    21:55 11.02.2026

  • 98 Ристе Кьоравото

    6 0 Отговор

    До коментар #93 от "Уникално":

    Уж си уникален пък те прррскат в дирр. никка ,кое му е уникалното ?

    21:56 11.02.2026

  • 99 Град Козлодуй

    1 9 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Грешиш приятел. Няма такава държава Русия. Това е китайска територия.

    Коментиран от #104

    21:57 11.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Град Козлодуй

    0 7 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #105

    21:58 11.02.2026

  • 102 Хо-ха-ха

    8 1 Отговор
    Хи хи хи състава на руската преговаряща група е такъв какъвто са избрали хората с влияние в Кремъл. Защото истинските преговори са между Сащ и Русия, Украйна там е само за цвят. Украинците имаха възможности за преговори директно с руснаците в Истамбул 2022 г. , но показаха че са просто марионетка на Лондон и Вашингтон. С марионетки е губене на време да се преговаря. Украинците дори немогат да капитулират по собствена воля.

    21:59 11.02.2026

  • 103 Госあ

    4 0 Отговор
    В Кремъл първо трябва да говорят Путин, Макрон и Мерц и тогава всички останали 😉

    21:59 11.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Бат Тъньо Кочаня

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "Град Козлодуй":

    Ако ми седнеш на .....я и ти ще си полумъртъв,за васал не знам .

    22:00 11.02.2026

  • 106 Име

    7 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:01 11.02.2026

  • 107 Васо

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от ""Войната срина руската икономика.":

    Суссс бре минн дилл недокуе цанн,стига си рапространявал фейк нюз,този Москоу Таймз го издават в Амстердам в района на червените фенери .Явно си там,я марш на работа да сучеш менуети .

    22:05 11.02.2026

  • 108 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Уникално":

    Много други българи са ми разказвали в отрицателна светлина за Париж. Не е само приятелката ми. Всеки разказва за престъпност и мизерия. Съжалявам. Аз си ценя спокойствието. Мога да бъда там още утре, но няма да го направя. Трябва само да си купя билет по интернет и от Брюксел е два часа с влака.
    Бях на море в Испания. Там е спокойно. Приятелски настроени и хубави хора са испанците. Красива страна. Видях и стига вече. Не ми се пътува. Иначе е удобно. От метрото влизаш на летището. Приятел ми даде под наем апартамента си за един месец. Близо до метрото. От метрото до плажа 10 минути пеш.
    Друг един приятел пенсионер си мечтаел да види Америка от млади години. Отиде на стари години да види Ню Йорк.
    Бил сам на различни места в СССР. В села също. Не е еднакво навсякъде. Има много богати села, има и бедни, но мизерия като в България няма. За градовете въобще не говоря. И там има бедни и богати, но богатите са наистина богати. Виж в Гугъл изображения РУБЛЕВКА. Виж Ермитаж. Виж Исакиевския събор.

    22:09 11.02.2026

  • 109 Каква страхотна компания

    0 1 Отговор
    Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Севера Корея, Габон и Сомалия.

    22:13 11.02.2026

  • 110 Омбре

    1 0 Отговор
    Причината била в руската делегация...ахахах верваме ви,че това е причината и нищо общо няма с това,че губите поголовно хора и земя.

    22:15 11.02.2026

