Украинска делегация може да посети Москва за директни преговори с Путин? Зеленски отрече

За да се ускори преговорният процес, се разглежда възможността за изпращане на украинска делегация в Москва за преговори лично с руския президент Владимир Путин. За това съобщава канала в Telegram Ukraine context, който се свързва с ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, пише Фокус.



Посочва се, че причината е, че настоящият състав на руската преговорна група няма никакво влияние в Кремъл и правомощия да взема важни решения за уреждане на войната. Поради това преговорите фактически "буксуват“.



Според канала в Telegram, на последните преговори в Абу Даби е било направено предложение да се промени мястото на срещата на делегациите. Предполага се, че това може да помогне за постигане на напредък в преговорите.



Добавя се, че специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могат да станат "гаранти за сигурността“. Бяха отправени предложения, че самолетът им ще пристигне във Варшава, където ще вземе украинските преговарящи и ще отлети до летище "Внуково“, след което и двете делегации ще проведат преки преговори с Путин.



"Но въпреки това остава под въпрос участието на Кирило Алексеевич Буданов, когото РФ "арестува“ задочно през 2023 г.“, се посочва още в съобщението.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски още веднъж отхвърли неотдавнашното руско предложение да дойде за преговори в Москва, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти, пище БТА.

"Не мога да дойда в Москва - столицата на държава, която е агресор в тази война, за преговори с Путин. Готови сме да подкрепим предложенията на САЩ да се срещнем на територията на всяка една държава - в Америка, Европа, в неутрални страни, във всяка една държава, с изключение на Русия и Беларус", каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че Беларус също не може да послужи като място за преговори, защото е съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Укринформ припомня, че външнополитическият съветник на Путин - Юрий Ушаков, каза в края на миналия месец, че Русия е готова да разгледа възможността за преки преговори между президентите на двете воюващи страни и покани Зеленски в Москва.

Президентът на Украйна днес също така отрече информацията, разпространена по-рано в публикация на британския в. "Файненшъл таймс", че планира да обяви на 24 февруари президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия, съобщи Ройтерс.

В отговор на въпроси на журналисти Зеленски подчерта, че избори могат да се проведат само когато е налице споразумение за прекратяване на огъня и че Европа и САЩ трябва да водят съвместни преговори с Москва.