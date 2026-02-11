На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"

От БОЕЦ излязоха на протест тази вечер пред сградата на МВР заради случая,"Петрохан", който потресе цяла България. От гражданското сдружение искат от постовете си да се оттеглят вътрешният министър в оставка Даниел Митов, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Деньо Денев, изпълняващ функциите директор на ДАНС.
Това съобщи БНТ.
Протестът започна с минута мълчание в памет на шестте жетви. Според БОЕЦ от МВР не разследват в пълнота трагедията "Петрохан". Според източници на движението информацията от клетките на мобилните оператори за периода на престъплението не е изискана и не е иззета. Оттам питат още имало ли е сред рейнджърите агент на ДАНС и имало ли е оперативна разработка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #12, #37
20:33 11.02.2026
2 случая е
20:35 11.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #33
20:36 11.02.2026
4 Гост
Коментиран от #38
20:36 11.02.2026
5 Дедо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Куче влачи влак. Не рейс, а влак.
20:37 11.02.2026
6 Пич
20:37 11.02.2026
7 МВР =
20:38 11.02.2026
8 Вашето мнение
20:38 11.02.2026
9 Гост
Има два варианта - или сами са приключили със себе си, или са ги приключили техни близки съучастници в перверзните им купони горе в планината!
Няма трети вариант и ако се прикрива въобще някой или някои, това са важни за страната политособи, участвали в оргиите им!
20:39 11.02.2026
10 има много ама много неясни неща
Коментиран от #13, #19
20:41 11.02.2026
11 Анонимен
Как не са изискали информацията за телефоните, пък знаят точно кога са изключени? Тия са още по-голям фарс и от МВР!
20:42 11.02.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":БДЖ е част от националната сигурност, но националните предатели последния момент харизват една четвърт на Ивкони..... Петрохан го засекретили заради същата национална сигурност, само 240 недоразумения да чуят Какво е станало там...... А нали народа е суверена или е суверен само когато им изнася.... Да това са нашите управници... А когато ми говорят за национална сигурност ми е много смешно..... Бг територията няма национална сигурност от 35 години.....
Коментиран от #35
20:42 11.02.2026
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "има много ама много неясни неща":Какво не е ясно, педофилите са се гръмнали сами защото вече е нямало начин да се измъкнат сухи.
Коментиран от #17
20:43 11.02.2026
14 Сатана Z
20:43 11.02.2026
15 Абе
20:44 11.02.2026
16 604
20:45 11.02.2026
17 Шпек
До коментар #13 от "Вашето мнение":Всеки уважаващ себе си педофил ще има интимен снимков материал със своите ...... жертви.Ти вероятно си бил в хижата,за да твърдиш ,че тия са педофили щото така са казали в медиите на режима?
20:46 11.02.2026
18 Спецназ
Министъра на МВР както обикновено не е знаел НИЩО!
Сега ще замажат работата като гипсадждии и ще уволнят МВР Министъра!
МИНИСТЪРА на МВР не води разследвания- ТОЙ е ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАС, ВЕ!!
ТОЙ се разпорежда с ПАРИТЕ за Полицията И ТОЧКА!
20:46 11.02.2026
20 604
20:47 11.02.2026
21 Анонимен
Коментиран от #24
20:47 11.02.2026
23 604
20:48 11.02.2026
24 оня с коня
До коментар #21 от "Анонимен":Така е,но в Случая се иска Оставка на Оставката му.
Коментиран от #26
20:49 11.02.2026
25 стоян георгиев
Коментиран от #31
20:50 11.02.2026
26 Анонимен
До коментар #24 от "оня с коня":Аха....значи остава
20:52 11.02.2026
28 продължава тинята
20:52 11.02.2026
29 май ти си
До коментар #19 от "Ти малаумен ли си":малоумния…
20:53 11.02.2026
30 А дали е така
20:56 11.02.2026
31 явно ти си
До коментар #25 от "стоян георгиев":жертва … на безмозъчността
20:56 11.02.2026
32 Промяна
20:58 11.02.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "Вашето мнение":Моето мнение е че си прав..... Прав е и Руди Гела, който е Делници при Колев по ЕК, каза че президент йото ва е тоталитарна вещица..... Но все пак се издига защото ще правя компания на другата вещица урсолата....
21:05 11.02.2026
34 няма държава
21:06 11.02.2026
35 поправка
До коментар #12 от "Европеец":не 35 а вече от около 100 години
21:11 11.02.2026
36 бай Даньо
21:12 11.02.2026
37 бай Даньо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е те така стават хубавите работи в последния ден. Нали си стороник да ги сменяме управляващите постоянно и все по бързо и независимо кои са, е ха честито!
21:21 11.02.2026
38 така е
До коментар #4 от "Гост":оставка на оставката на оставката.
Умнопаветни жълтокрасивници толкова могат
21:22 11.02.2026
39 Феникс
21:22 11.02.2026
40 Прави ми впечатление
Явно след това тролеите отиват на депо до следващия курс
21:40 11.02.2026
41 Крушарският тапир
21:49 11.02.2026
42 А50
21:55 11.02.2026
43 гоче,
21:58 11.02.2026
44 Рамбо
22:07 11.02.2026