Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"

На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"

11 Февруари, 2026 20:32 1 836 44

  • протест-
  • мвр-
  • петрохан

Протестът започна с минута мълчание в памет на шестте жетви

На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан" - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От БОЕЦ излязоха на протест тази вечер пред сградата на МВР заради случая,"Петрохан", който потресе цяла България. От гражданското сдружение искат от постовете си да се оттеглят вътрешният министър в оставка Даниел Митов, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Деньо Денев, изпълняващ функциите директор на ДАНС.

Това съобщи БНТ.

Протестът започна с минута мълчание в памет на шестте жетви. Според БОЕЦ от МВР не разследват в пълнота трагедията "Петрохан". Според източници на движението информацията от клетките на мобилните оператори за периода на престъплението не е изискана и не е иззета. Оттам питат още имало ли е сред рейнджърите агент на ДАНС и имало ли е оперативна разработка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 7 Отговор
    Днес в последния ден Гроздан подари за 12 години БДЖ на фирмата на Бойко Борисов -Ивкони.

    Коментиран от #5, #12, #37

    20:33 11.02.2026

  • 2 случая е

    8 30 Отговор
    руска канибалска секта

    20:35 11.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    41 8 Отговор
    Надежда Йорданова министър на правосъдието одобрява НПО петрохан за два дни. Министър Сандов сключва споразумение между това НПО и МОСВ, чийто оригинал някък си изчезва. Денков като министър на образованието дава лиценз на училището, което е снабдявало с деца това НПО. Кмета терзиев и безуханова са основни спонсори на това НПО. И всички тия са близки до БОЕЦ. Точно тия хора говорят за цености, демокрация и против Русия.

    Коментиран от #33

    20:36 11.02.2026

  • 4 Гост

    29 5 Отговор
    Вътрешния министър трябва да даде оставка. Тия работи не стават с перчене и арогантност по телевизиите. Да си ходи.

    Коментиран от #38

    20:36 11.02.2026

  • 5 Дедо

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Куче влачи влак. Не рейс, а влак.

    20:37 11.02.2026

  • 6 Пич

    25 7 Отговор
    Боец - значи циркове !!! И те са в схемата !!! Защо?! Ще уталагат народното недоволство!!! Как?! Като искат остаки, ще получат оставките на някои дребни бушони, които ще изгърмят, без обаче да пострадат реално!!! И по глупавите граждани ще придобият усещане за някаква справедливост!!!

    20:37 11.02.2026

  • 7 МВР =

    7 14 Отговор
    М-оите В-ечни Р-уснаци

    20:38 11.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    22 8 Отговор
    Зора на жоро боеца и кликата му са да се изперат нпо-педофили от ппдб.

    20:38 11.02.2026

  • 9 Гост

    18 10 Отговор
    "Боец", не знам и не е толкова важно имало ли е или не "агенти" от данс сред убитите! Но е факт, че са били въоръжени до зъби лама/педофили, отклоняващи деца от учебния процес, финансирани и закриляни от разни пепейци....
    Има два варианта - или сами са приключили със себе си, или са ги приключили техни близки съучастници в перверзните им купони горе в планината!
    Няма трети вариант и ако се прикрива въобще някой или някои, това са важни за страната политособи, участвали в оргиите им!

    20:39 11.02.2026

  • 10 има много ама много неясни неща

    15 8 Отговор
    защо има записи само които са удобни за полицията? защо не покажат целия запис от камерата на бараката да видим кой ги е убил? защо полицейски автомобил ескортира кемпера а след него се движи черен джип? защо не са взети натривки от ръцете на същия ден и до ден днешен не се оповестява резултатъ от тях? защо когато си решил да се самоубиваш палиш хижата и как 18 часа след убийствата някой(незнайно кой)подава сигнал че хожата гори???

    Коментиран от #13, #19

    20:41 11.02.2026

  • 11 Анонимен

    12 3 Отговор
    Моля не наричайте политическото НПО БОЕЦ граждани!

    Как не са изискали информацията за телефоните, пък знаят точно кога са изключени? Тия са още по-голям фарс и от МВР!

    20:42 11.02.2026

  • 12 Европеец

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    БДЖ е част от националната сигурност, но националните предатели последния момент харизват една четвърт на Ивкони..... Петрохан го засекретили заради същата национална сигурност, само 240 недоразумения да чуят Какво е станало там...... А нали народа е суверена или е суверен само когато им изнася.... Да това са нашите управници... А когато ми говорят за национална сигурност ми е много смешно..... Бг територията няма национална сигурност от 35 години.....

    Коментиран от #35

    20:42 11.02.2026

  • 13 Вашето мнение

    10 12 Отговор

    До коментар #10 от "има много ама много неясни неща":

    Какво не е ясно, педофилите са се гръмнали сами защото вече е нямало начин да се измъкнат сухи.

    Коментиран от #17

    20:43 11.02.2026

  • 14 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Граждани ,а не селяни.Много с прости жълтопаветните граждани.Няма как Къдрокосата Сю да подаде оставка,след като е в оставка.

    20:43 11.02.2026

  • 15 Абе

    12 4 Отговор
    Щом ДАНС са в дъното на всичко тук става въпрос за нещо голямо.Едва ли става въпрос за канал за наркотици или дървената мафия.

    20:44 11.02.2026

  • 16 604

    10 1 Отговор
    а помните ли министерът нъ кълтурътъ и неговото нпо......смятай божанката за да го вземът от бкп ко съ му правили

    20:45 11.02.2026

  • 17 Шпек

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Всеки уважаващ себе си педофил ще има интимен снимков материал със своите ...... жертви.Ти вероятно си бил в хижата,за да твърдиш ,че тия са педофили щото така са казали в медиите на режима?

    20:46 11.02.2026

  • 18 Спецназ

    11 5 Отговор
    Шефа на ДАНС е знаел ВСИЧКО!

    Министъра на МВР както обикновено не е знаел НИЩО!

    Сега ще замажат работата като гипсадждии и ще уволнят МВР Министъра!


    МИНИСТЪРА на МВР не води разследвания- ТОЙ е ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАС, ВЕ!!

    ТОЙ се разпорежда с ПАРИТЕ за Полицията И ТОЧКА!

    20:46 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    11 1 Отговор
    а помнители как кики утепъ 2 ма с нсо.....

    20:47 11.02.2026

  • 21 Анонимен

    15 0 Отговор
    Само да кажа че министъра вече е в оставка.

    Коментиран от #24

    20:47 11.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 604

    9 5 Отговор
    а помните ли как кокорътъ пя на протестите.....швайцери разлабени олелей

    20:48 11.02.2026

  • 24 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Така е,но в Случая се иска Оставка на Оставката му.

    Коментиран от #26

    20:49 11.02.2026

  • 25 стоян георгиев

    12 5 Отговор
    Какви 6 жертви?Ламата убил две деца и се самоубил на какво е жертва?

    Коментиран от #31

    20:50 11.02.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Аха....значи остава

    20:52 11.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 продължава тинята

    10 2 Отговор
    в друга медия писха за човека който е подал сигнала защо до сега от мвр не казаха нишо за него и защо този човек не се издирва? още на 02.02. един човек от селото каза те бяха много близки със семейство мъж българин и жена мексиканка които са изчезнали от селото още същия ден и никой не знае каде са питам защо не се издирват теи хора? мъжът е бил регистриран като член на нпо-то защо не е издирван?

    20:52 11.02.2026

  • 29 май ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ти малаумен ли си":

    малоумния…

    20:53 11.02.2026

  • 30 А дали е така

    2 0 Отговор
    На лъжата краката са къси!

    20:56 11.02.2026

  • 31 явно ти си

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    жертва … на безмозъчността

    20:56 11.02.2026

  • 32 Промяна

    8 3 Отговор
    ГНУС ИЗВРАТЕНЯЦИ МУТРИ ШАРЛАТАНИЯ ОЛИГАРСИ МУТРИ ВЪН

    20:58 11.02.2026

  • 33 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е че си прав..... Прав е и Руди Гела, който е Делници при Колев по ЕК, каза че президент йото ва е тоталитарна вещица..... Но все пак се издига защото ще правя компания на другата вещица урсолата....

    21:05 11.02.2026

  • 34 няма държава

    7 2 Отговор
    Ама нали жената и синът на Сарасфов бяха фиктивно назначени на работа в тази фирма срещу 15 хилки заплата !

    21:06 11.02.2026

  • 35 поправка

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    не 35 а вече от около 100 години

    21:11 11.02.2026

  • 36 бай Даньо

    6 4 Отговор
    Пак пиkаме на грешното дърво. Аз смятам че ДАНС си свършиха работата бъзро и добре. Проблема е че тая трагедия е била в зародиш в продължение на 4 години , с подръжката на едни други вече не управляващи и дано никога не са вече ... ама като гледам "умния" народ пак ще ги вкара тия същите през задния вход в управлението закачени за каруцата на Радев ... новата сглобка идва Ганчо познай КОЙ е вътре!

    21:12 11.02.2026

  • 37 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е те така стават хубавите работи в последния ден. Нали си стороник да ги сменяме управляващите постоянно и все по бързо и независимо кои са, е ха честито!

    21:21 11.02.2026

  • 38 така е

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    оставка на оставката на оставката.
    Умнопаветни жълтокрасивници толкова могат

    21:22 11.02.2026

  • 39 Феникс

    8 2 Отговор
    Забавно, а защо не поискат оставките на тези от ПП които са създавали тези нпо-та и са издавали разрешителни за оръжията! Имало е проверки през годните но родителите на децата са от жълтопаветната секта и са отказвали проверките! Основно бабите и дядовците на децата са сезирали държавата!

    21:22 11.02.2026

  • 40 Прави ми впечатление

    3 0 Отговор
    че след всяка "интересна " статия коментарите плюещи ГЕРБ и мажещи ПП са до време.
    Явно след това тролеите отиват на депо до следващия курс

    21:40 11.02.2026

  • 41 Крушарският тапир

    4 0 Отговор
    Дебилите на Гошо Тъпото пак заработват

    21:49 11.02.2026

  • 42 А50

    1 1 Отговор
    И какво става с похарчените държавни или партиини служители, появяват се в други формати пак на заплатка, а Шиши и Боко са си ок

    21:55 11.02.2026

  • 43 гоче,

    1 0 Отговор
    кой финансира боец?!? Сметката е празна, а твоята пращи от дарения, кой ти дарява бе, гоче?!? Речи и аз да се включа!

    21:58 11.02.2026

  • 44 Рамбо

    1 0 Отговор
    Гламавия Гошо от Щурец, защо не цвърчи пред спонсорите на педофилите Кмета Терзиев и Бездиханова.

    22:07 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове