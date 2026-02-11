Новини
България »
Какви бяха реакциите на депутатите след изслушването за „Петрохан"

Какви бяха реакциите на депутатите след изслушването за „Петрохан"

11 Февруари, 2026 21:19 790 12

  • петрохан-
  • данс-
  • масово убийство-
  • педофилия

От подозрения, че службите не са си свършили работата до политически нападки и обиди

Какви бяха реакциите на депутатите след изслушването за „Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От подозрения, че службите и държавните органи не са си свършили работата, през политически нападки и обиди, до призиви за връщане към традиционното българско образование бяха реакциите на парламентарните групи след изслушването на служби и държавни институции по случая „Петрохан". Парламентът изслуша представители на МВР, Държавната агенция „Национална сигурност", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на околната среда и водите за смъртните случаи в района на Петрохан и връх Околчица, предаде БТА.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) коментира, че се прави изслушване в Народното събрание, когато все още на терен се извършват огледи, правят се експертизи, сигурно има някаква цел. В крайна сметка знаем, че резултатите от него са тези, че институциите трябва да си свършат работата, подчерта той. По думите му нито една от представените институции не е последна инстанция, това е българският съд. Искането за подобно изслушване цели две неща – или да си направиш предизборна кампания, или да се оправдаеш още в началото и да получиш някаква защита, каза Манев. Не допускам нито едно от двете, но допускам, че в тази зала има хора, които живеят в паралелни реалности, за които има значение само това някой да бъде посочен за виновен, а всъщност тази трагедия е сигнал за държавността, допълни депутатът.

Божидар Божанов („Продължаваме промяната-Демократична България“) поиска всички материали, които ДАНС има, да бъдат разсекретени и предадени на Народното събрание. Извършено беше много тежко престъпление, затова трябваше да сме изключително внимателни с фактите и интерпретациите, коментира той. И посочи, че някои са се опитали да превърнат случая в груба политическа атака, но това само увеличи недоверието към институциите. По думите му недоверието се корени в изпълнението на политически поръчки.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ обясни, че изслушването е било необходимо, защото има шест трупа край хижа „Петрохан“ и в района на Околчица. Няма друг мотив, съзнаваме, че разследването е в първоначална фаза, но изслушването не е за това какво е установено до днес, а за това как една неправителствена организация (НПО) се появява в правния мир, кой я финансира, как получава правото да загражда горски територии, как организира скаутски лагери, без контрол от държавните институции, за да се стигне до днес, когато има шест трупа, един от които на дете на 15 години. Това НПО, което в наименованието си слага „национална агенция", се регистрира безпроблемно, когато министър на правосъдието е Надежда Йорданова, след това същото това НПО сключва споразумението с министъра на екологията Борислав Сандов. Също така това НПО се сдобива с огнестрелни оръжия, когато министър на вътрешните работи е Бойко Рашков. Какво обаче прави държавата през цялото това време, попита депутатът. От изслушването се поражда усещане, че живеем в разградена двор, в джунгла, в резултат едно българско дете е намерило своята смърт.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ посочи, че вече две седмици гражданите следят драма без прецедент в най-новата ни история, има замесени твърде много хора, много версии, загинало е едно дете, има съмнения за педофилия. Има регистрация на НПО с подвеждащо наименование, скоростта, с която е извършена, ни казва, че има протекция, не казваме, че е от тогавашния министър Надежда Йорданова, уточни той. Тогавашният министър на екологията Борислав Сандов сключва споразумение с това НПО и му възлага контролни функции, вътрешният министър тогава Бойко Рашков дава разрешителни за купища оръжия и закрива най-близкото полицейско управление, което може да осъществява контрол в Годеч, изреди Цонев. В същото време е регистрирано от министъра по това време на образованието Николай Денков училище, което по-късно прикрива отсъствието на деца, които са били във „въпросната мрежа", допълни той. Това е следствие от всичко, което се случва в обществото ни през последните 25 години, въпросните НПО-та атакуваха тъканта на българското общество, целят да се разгради държавата и сега берем плодовете на това. Срам и позор защото го допуснахме, завърши представителят на „ДПС-Ново начало".

Председателят на ПГ „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова нарече днешния ден загубен за българския парламент. Колкото повече наближават предсрочните избори, толкова трибуната ще бъде използвана, за да бъдат нападани политически противници, предупреди тя. Шокиращо по думите ѝ е, че не вярваме на служителите на МВР, които се опитват да разкрият мотивите, причините за това тежко престъпление. Всички сме виновни, защото на традиционното образование не се гледа като на единственото образование. Защото едно НПО се е опитало в един предишен парламент да поиска и да получи контрол върху дейност, която изначално е държавна, продължи председателят на ПГ на левицата. Към днешния момент берем плодовете от тази либерализация във всички сфери на живота, посочи Киселова. Днешният ден е тъжен, защото прави констатация на една държава, която нехае за живота на шестима души и то защото преди това не са направени много неща, смята тя. Нека българската полиция има нашето доверие, за да се разкрият виновниците за това престъпление, призова председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица".

Тошко Йорданов, председател на ПГ на „Има такъв народ“, коментира, че не може да не се политизира темата, когато Сандов е министър на ПП-ДБ, който подписва и дава правата на тази организация, когато тя се въоръжава до зъби при Бойко Рашков от ПП-ДБ. Как да не се политизира, когато кметът на София Васил Терзиев и Саша Безуханова са едни от основните спонсори на тази организация. Към българските родители – пазете си децата, „педофилите не са само във филмите и много лесно децата ви могат да попаднат в ръцете на такива, които имат политическа протекция“, обърна се той.

От името на групата на „Алианс за права и свободи“ Явор Хайтов изказа искрени съболезнования към близките на жертвите. Да попитаме себе си потрудихме ли се, направихме ли така, че да няма опасност за българските граждани, попита той. Според АПС дебатът е бил полезен., но днес не се е стигнало до истината. Представителите на службите, по думите му, са се маскирали под т.нар следствена тайна, за да не се стигне до същността на въпроса, който дпутатите разглеждат. МВР и ДАНС не направиха най-важното – превенцията, заключи Хайтов.

От името на „Величие“ Красимира Катинчарова също посочи, че изслушването не е дало отговори на това, което депутатите са очаквали да чуят. Според партията повечето силови ведомства са политически овладени. Как да си обясним, че за толкова време близо 180 поръчкови убийства не намираха своите извършители, как може толкова време нашите служби да не могат да посочат нищо, никакъв успех, каза Катинчарова. Струва ми се, че това е направено с умисъл и то защото службите се използват като бухалки срещу политически противници и бизнес, който все още не е подчинен, коментира тя. Смятам, че умишлено е била скрита истината по случая с трагедията, подчерта депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    9 0 Отговор
    да го Д у х а т депутатите.

    21:21 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Школата Роук на Калушев е основана 1992 г от българският Епщайн -Дими Паница.Работи за чуждите служби като пуска деца на политици и бизнесмени и ги вербува и изнудва за големи суми пари и имоти.Терзиев се е откупил с 60 000 лв

    21:21 11.02.2026

  • 3 БоюЦиганина

    8 1 Отговор
    Реагирам и повече няма да преяждам с луканка "Петрохан".

    21:22 11.02.2026

  • 4 ИСТОРИК

    11 1 Отговор
    Това са най-гнусните и некадърни депутати от основаването на държавта ни , а двете сви ни направо убиха държавата и народа !

    21:23 11.02.2026

  • 5 Частната

    7 0 Отговор
    Железница в частната дър...жава на Джа...ба.....ние не сме евро...пейска страна ,ами ....някаква африканска дикта...тура на 2-ма престъ..пника.

    21:26 11.02.2026

  • 6 Хайде

    2 4 Отговор
    стига с тоя петрохан .. разследвайте си тихо и престанете да досаждате на хората. Слабо ни и тересува!

    Коментиран от #8

    21:26 11.02.2026

  • 7 А нашите подправили подмяната

    5 4 Отговор
    какви очи имат за да вземат думата.
    Сега се сетих че очите на кокор никой не може да ги затвори дори и истината в компроматите за неговите приближени бивши министри и кметчето на софето

    Коментиран от #9

    21:27 11.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хайде":

    Докато се занимават с една от базите на чуждите служби Гроздан Караджов подари БДЖ на Тиквата за 12 години.

    21:28 11.02.2026

  • 9 Кокорчо 🌈🌈🌈

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "А нашите подправили подмяната":

    Кой разпореди това безобразие?Май бях аз?

    21:29 11.02.2026

  • 10 МИРО

    1 3 Отговор
    РАДЕВ ОТ АМЕРИКА СЕ ВЪРНА
    И БЪЛГАРИЯ С ГЛАВАТА НАДОЛУ
    ПРЕОБЪРНА !!!!! ЖАЛКО !!!

    21:51 11.02.2026

  • 11 С тези

    4 0 Отговор
    Убийства,шопарите се опитаха да ни замажат очите ,така че да не се сещаме за кражбите им и да излязат чисти от помита,която сътвориха.
    Ноооо,не са познали.

    21:56 11.02.2026

  • 12 къдравата сю

    0 0 Отговор
    мълчи оглушително......Ейййййй москинииииии😡😡😡

    22:08 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове