Какви бяха реакциите на депутатите след изслушването за „Петрохан"

От подозрения, че службите и държавните органи не са си свършили работата, през политически нападки и обиди, до призиви за връщане към традиционното българско образование бяха реакциите на парламентарните групи след изслушването на служби и държавни институции по случая „Петрохан". Парламентът изслуша представители на МВР, Държавната агенция „Национална сигурност", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на околната среда и водите за смъртните случаи в района на Петрохан и връх Околчица, предаде БТА.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) коментира, че се прави изслушване в Народното събрание, когато все още на терен се извършват огледи, правят се експертизи, сигурно има някаква цел. В крайна сметка знаем, че резултатите от него са тези, че институциите трябва да си свършат работата, подчерта той. По думите му нито една от представените институции не е последна инстанция, това е българският съд. Искането за подобно изслушване цели две неща – или да си направиш предизборна кампания, или да се оправдаеш още в началото и да получиш някаква защита, каза Манев. Не допускам нито едно от двете, но допускам, че в тази зала има хора, които живеят в паралелни реалности, за които има значение само това някой да бъде посочен за виновен, а всъщност тази трагедия е сигнал за държавността, допълни депутатът.

Божидар Божанов („Продължаваме промяната-Демократична България“) поиска всички материали, които ДАНС има, да бъдат разсекретени и предадени на Народното събрание. Извършено беше много тежко престъпление, затова трябваше да сме изключително внимателни с фактите и интерпретациите, коментира той. И посочи, че някои са се опитали да превърнат случая в груба политическа атака, но това само увеличи недоверието към институциите. По думите му недоверието се корени в изпълнението на политически поръчки.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ обясни, че изслушването е било необходимо, защото има шест трупа край хижа „Петрохан“ и в района на Околчица. Няма друг мотив, съзнаваме, че разследването е в първоначална фаза, но изслушването не е за това какво е установено до днес, а за това как една неправителствена организация (НПО) се появява в правния мир, кой я финансира, как получава правото да загражда горски територии, как организира скаутски лагери, без контрол от държавните институции, за да се стигне до днес, когато има шест трупа, един от които на дете на 15 години. Това НПО, което в наименованието си слага „национална агенция", се регистрира безпроблемно, когато министър на правосъдието е Надежда Йорданова, след това същото това НПО сключва споразумението с министъра на екологията Борислав Сандов. Също така това НПО се сдобива с огнестрелни оръжия, когато министър на вътрешните работи е Бойко Рашков. Какво обаче прави държавата през цялото това време, попита депутатът. От изслушването се поражда усещане, че живеем в разградена двор, в джунгла, в резултат едно българско дете е намерило своята смърт.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ посочи, че вече две седмици гражданите следят драма без прецедент в най-новата ни история, има замесени твърде много хора, много версии, загинало е едно дете, има съмнения за педофилия. Има регистрация на НПО с подвеждащо наименование, скоростта, с която е извършена, ни казва, че има протекция, не казваме, че е от тогавашния министър Надежда Йорданова, уточни той. Тогавашният министър на екологията Борислав Сандов сключва споразумение с това НПО и му възлага контролни функции, вътрешният министър тогава Бойко Рашков дава разрешителни за купища оръжия и закрива най-близкото полицейско управление, което може да осъществява контрол в Годеч, изреди Цонев. В същото време е регистрирано от министъра по това време на образованието Николай Денков училище, което по-късно прикрива отсъствието на деца, които са били във „въпросната мрежа", допълни той. Това е следствие от всичко, което се случва в обществото ни през последните 25 години, въпросните НПО-та атакуваха тъканта на българското общество, целят да се разгради държавата и сега берем плодовете на това. Срам и позор защото го допуснахме, завърши представителят на „ДПС-Ново начало".

Председателят на ПГ „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова нарече днешния ден загубен за българския парламент. Колкото повече наближават предсрочните избори, толкова трибуната ще бъде използвана, за да бъдат нападани политически противници, предупреди тя. Шокиращо по думите ѝ е, че не вярваме на служителите на МВР, които се опитват да разкрият мотивите, причините за това тежко престъпление. Всички сме виновни, защото на традиционното образование не се гледа като на единственото образование. Защото едно НПО се е опитало в един предишен парламент да поиска и да получи контрол върху дейност, която изначално е държавна, продължи председателят на ПГ на левицата. Към днешния момент берем плодовете от тази либерализация във всички сфери на живота, посочи Киселова. Днешният ден е тъжен, защото прави констатация на една държава, която нехае за живота на шестима души и то защото преди това не са направени много неща, смята тя. Нека българската полиция има нашето доверие, за да се разкрият виновниците за това престъпление, призова председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица".

Тошко Йорданов, председател на ПГ на „Има такъв народ“, коментира, че не може да не се политизира темата, когато Сандов е министър на ПП-ДБ, който подписва и дава правата на тази организация, когато тя се въоръжава до зъби при Бойко Рашков от ПП-ДБ. Как да не се политизира, когато кметът на София Васил Терзиев и Саша Безуханова са едни от основните спонсори на тази организация. Към българските родители – пазете си децата, „педофилите не са само във филмите и много лесно децата ви могат да попаднат в ръцете на такива, които имат политическа протекция“, обърна се той.

От името на групата на „Алианс за права и свободи“ Явор Хайтов изказа искрени съболезнования към близките на жертвите. Да попитаме себе си потрудихме ли се, направихме ли така, че да няма опасност за българските граждани, попита той. Според АПС дебатът е бил полезен., но днес не се е стигнало до истината. Представителите на службите, по думите му, са се маскирали под т.нар следствена тайна, за да не се стигне до същността на въпроса, който дпутатите разглеждат. МВР и ДАНС не направиха най-важното – превенцията, заключи Хайтов.

От името на „Величие“ Красимира Катинчарова също посочи, че изслушването не е дало отговори на това, което депутатите са очаквали да чуят. Според партията повечето силови ведомства са политически овладени. Как да си обясним, че за толкова време близо 180 поръчкови убийства не намираха своите извършители, как може толкова време нашите служби да не могат да посочат нищо, никакъв успех, каза Катинчарова. Струва ми се, че това е направено с умисъл и то защото службите се използват като бухалки срещу политически противници и бизнес, който все още не е подчинен, коментира тя. Смятам, че умишлено е била скрита истината по случая с трагедията, подчерта депутатът.