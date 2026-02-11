Важните новини във ФАКТИ на 11.02.2026 г.

Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер

Румен Радев използва профила си във Фейсбук, за да направи първи коментар на избора на президента Илияна Йотова за служебен министър-председател. По-рано днес стана ясно, че Йотова се е спряла на Андрей Гюров за поста след проведените консултации от кандидатите от т.нар. "домова книга", както и с парламентарно представените партии.

Тони Тодоров за „Петрохан“: Всяка една подробност по разследването е важна

Продължава работата по случая "Петрохан", след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, каза пред заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София, пише "24 часа".

Какви бяха реакциите на депутатите след изслушването за „Петрохан"

От подозрения, че службите и държавните органи не са си свършили работата, през политически нападки и обиди, до призиви за връщане към традиционното българско образование бяха реакциите на парламентарните групи след изслушването на служби и държавни институции по случая „Петрохан". Парламентът изслуша представители на МВР, Държавната агенция „Национална сигурност", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на околната среда и водите за смъртните случаи в района на Петрохан и връх Околчица, предаде БТА.

Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев излезе с пост в социалните мрежи, с който заяви, че "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". Той коментира изслушването на службите в Народното събрание за шестте трупа от случаите "Петрохан" и "Околчица".

Земетресение разтърси Хасково

Трус с магнитуд 2,4 по Рихтер е регистрирано на близо 20 километра северозападно от град Тополовград. Това съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, пише NOVA.

На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"

От БОЕЦ излязоха на протест тази вечер пред сградата на МВР заради случая,"Петрохан", който потресе цяла България. От гражданското сдружение искат от постовете си да се оттеглят вътрешният министър в оставка Даниел Митов, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Деньо Денев, изпълняващ функциите директор на ДАНС.

Кой е Андрей Гюров?

Кой е Андрей Гюров? В продължение на две десетилетия неговата кариера преминава от икономист и преподавател, през политик и председател на парламентарна група, до подуправител на БНБ, а от днес вече е и номиниран за служебен премиер, припомня БНТ.

„Петрохан”: Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

Случаят "Петрохан - Околчица" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианс за права и свободи" и "Величие", обобщи darik.bg.

Корнелия Нинова: Време е да се стреснем

Време е да се стреснем.

ЕП прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на „Възраждане“, част от ЕСН

Общият списък на сигурните държави и по-ясното прилагане на принципа за „сигурна трета държава“ ще ускорят процедурите, ще улеснят връщанията и ще облекчат натиска върху България като държава на външната граница на ЕС.

Шкварек за избора на Андрей Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

Знакът е много очевиден и очакван. Това е знак към някакъв курс на изцяло радикална промяна от досегашното управление, статукво. Хвърля се сигнал към всички възможни сили на промяната България от всеки един курс. Общо-взето се прави опит да се съберат силата и енергията на 2021 г. от онзи протест от 2020 г. С тези думи политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира назначението на Андрей Гюров за служебен премиер.

Доц. Стойчо Стойчев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер: Реверанс към ПП-ДБ

Това са персонални, лични решения на президента, влизащи в правомощията ѝ. Какви мотиви е имала да избере този кандидат, вероятно няма да разберем. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с избора на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен министър-председател.

МОН отговаря на bTV: Откритият на Околчица 15-годишен Александър не е посещавал училище от 5 януари

15-годишният Александър, чието тяло беше открито в района на връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев, не е посещавал училище от 5 януари (след края на зимната ваканция). Това обясниха от образователното министерство в позиция до bTV.

Костадин Костадинов за ветото на Илияна Йотова: Това е един удар върху държавността

Първо нека не наричаме Илияна Йотова президент, защото тя доказа, че е една секретарка на бившия президент Радев. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов в НС по повод ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на Novini.bg.

Красимир Каракачанов: Основната задача на Гюров е да пресече купуването на гласове

Президентът Илияна Йотова направи очакван и логичен ход – назначи Андрей Гюров за служебен премиер, смятан за най-отдалечен от статуквото в сравнение с останалите от т.нар. „домова книга”. Друг избор би означавал подкрепа за досегашния режим. Това се посочва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов до медиите.

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина

Държавният глава Илияна Йотова върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 5 февруари 2026 г. Закон за изменение на Изборния кодекс. Тя изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, съобщават от пресцентъра на Президентството.

Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач

За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на договорите с „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „Ивкони Експрес“ ЕАД за пътнически жп превози в страната. С отварянето на услугата за частни оператори, превозите трябва да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани, добави той.

Станислав Стоянов за доклада на Марио Драги: Това е признание за провал на досегашния модел

„Докладът на Марио Драги е признание за провал на досегашния модел. ЕС губи конкурентоспособност, защото сам си я отнема – чрез свръхрегулации, идеологически политики и централизирани, сбъркани решения, откъснати от реалната икономика”.

Проговори бащата на Николай Златков, синът му е при Калушев от 11-годишен

Показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев, пише Труд нюз.

МС одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в размер на 25 000 000 евро. Средствата се предоставят на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за разплащане на вече извършени дейности по стратегически железопътни проекти, финансирани от Европейския съюз и националния бюджет.

„ДПС-Ново начало“: Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер

Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство, това заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" по повод Андрей Гюров, посочен от държавния глава Илияна Йотова.

Слави Трифонов: След избора на Андрей Гюров стана ясно, че шарлатаните от ППДБ, ще получат цялата власт, и то без избори

След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.

До края на месеца започва експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков, който днес посети комплекса. По неговите думи в началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ 2 може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища. Очаква се и намаляване с около 50% на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Марица-изток 2“. Процесът има ключово значение за осигуряване на стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса „Марица изток“. „Ако в момента в централата работят пет блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките осем блока“, подчерта министър Станков.

Сачева: Служебният премиер Андрей Гюров е изборът, пожелан от групата на ПП-ДБ

Председателят на ПГ на ГЕРБ -СДС Деница Сачева коментира избора за служебен министър-председател в лицето на Андрей Гюров.