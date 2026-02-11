Украйна ще проведе президентски избори, натискът на САЩ над Зеленски е огромен

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност, пише британското издание „Файненшъл Таймс“, цитирано от БТА.
Този ход според украински и западни официални представители идва на фона на силен натиск върху Киев от страна на Белия дом да завърши мирните преговори между Украйна и Русия през пролетта.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в петък, че САЩ искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни.
„Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи“, заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. „И искат ясен график“, допълни той.
Провеждането на избори би било драматичен политически завой за президент, който многократно е твърдял, че подобен вот е невъзможен, докато страната е във военно положение, милиони украинци са разселени, а около 20 процента от територията е под руска окупация, отбелязва „Файненшъл Таймс“.
Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.
Канцеларията на Зеленски не отговори на молбата за коментар. Посолството на САЩ в Киев отказа коментар.
Украински и западни официални представители подчертаха, че както графикът, така и американският ултиматум едва ли ще се запазят, тъй като зависят от няколко фактора – включително дали може да се постигне напредък към мирно споразумение с руския президент Владимир Путин.
Но планът подчертава желанието на Зеленски да максимизира шансовете си за преизбиране, като същевременно увери президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев не протака мирно споразумение, ако такова може да бъде постигнато.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 браво
Коментиран от #7, #10, #12, #14, #73, #174, #190
08:27 11.02.2026
3 Гориил
Коментиран от #6, #48, #91
08:28 11.02.2026
4 Владимир Путин, президент
След изборите пак си стиснем със Зеля ръцете.
Поздравляю 😁
08:28 11.02.2026
5 Хахахаха
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Гориил":Що трябва да се изтегля? Щот втарая няма вече сили ли?
Коментиран от #18, #56, #76, #128
08:30 11.02.2026
До коментар #2 от "браво":Най-вече разказа играта на украинците.
08:32 11.02.2026
8 Ще му се наложи на зеля
08:32 11.02.2026
9 Тръмп тъпото
10 Христо
До коментар #2 от "браво":Ти се радвай, че у нас няма чак толкова безскрупулни и алчни мръсници. Зеленото е Шиши+Боко+ПП-тата на n-та степен по гадости.
08:36 11.02.2026
08:36 11.02.2026
12 Софиянец
До коментар #2 от "браво":Как да няма? Наркомани и клоуни колко искаш!
08:38 11.02.2026
13 Eлементарно
Коментиран от #111
08:39 11.02.2026
14 На чужд гръб..
До коментар #2 от "браво":Така говориш, защото не си в Украйна. Я го кажи това, че Зеленото е "мъж и герой" на някой украинец, да видиш какво ще ти се случи..
08:39 11.02.2026
15 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
08:39 11.02.2026
16 Пич
08:40 11.02.2026
18 Хи хи хи
До коментар #6 от "Хахахаха":За да си спасят човешки животи, това малко ли е за тебе?
Коментиран от #29
08:44 11.02.2026
19 Обективни истини
08:46 11.02.2026
20 реторично
08:46 11.02.2026
21 Зелена Хайверия
08:46 11.02.2026
22 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #26
08:47 11.02.2026
24 Е кой ше гласува
08:54 11.02.2026
25 Султан фатих мехмет
До коментар #23 от "Българин":И затва на байряка ви лълове и тигъри а🤣🤣🤣🤣🤣що сте мишки
08:55 11.02.2026
26 стоян георгиев
До коментар #22 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Да питам защо си със знамето на врага?и какво образование имаш?
08:56 11.02.2026
27 Възраждане
Коментиран от #30
08:57 11.02.2026
29 Хахахаха
До коментар #18 от "Хи хи хи":За да се спасят човешки животи, начина явно е раша да се изтегли, а? Само не разбрах, кога се загрижи за човешките животи, като до сега викаш, давай путинье удряй.
Коментиран от #33, #36, #38
08:58 11.02.2026
30 стоян георгиев
До коментар #27 от "Възраждане":Тръмп е руски агент.най голямо доказателство за това че зеленски е сериозен мъж е негативизма на тръмп към него.
Коментиран от #41, #49
08:58 11.02.2026
31 az СВО Победа 80
Просроченият сам забрани преговори с РФ, сам ги започна... 🤣
Сам забрани изборите, сега сам ще ги имициира... 🤣
Кукла на конци, която ще свърши в някой кемпер.... 🤣
08:59 11.02.2026
32 хикочко..
08:59 11.02.2026
33 стоян георгиев
До коментар #29 от "Хахахаха":Тая кал няма никакво уважение към човешкия живот.това са напълно деградирали хора.само подобни може да са фенове на Путлер и против собствената си страна и народ.
Коментиран от #47, #53, #96
09:00 11.02.2026
37 az СВО Победа 80
09:03 11.02.2026
39 стоян георгиев
09:05 11.02.2026
43 стоян георгиев
До коментар #38 от "Хи хи хи":Как се спасяват човешки животи в тази ситуация?
09:07 11.02.2026
44 Светла
Коментиран от #51
09:07 11.02.2026
45 Пъстър свят
До коментар #28 от "стоян георгиев":Не се опитвай изобщо да имитираш Големият стоян георгиев известен всред стотиците си фенове с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясссна и еластична яка !
09:07 11.02.2026
46 Последния украинец
И искаме все пак да ни остане някаква държава с излаз на море! И научете най-после какво е точно предложението на Русия за мир, което е доста щедро за случая, а когато руснаците сами си доосвободят Донецк, то ще отпадне и ще има следващо преложение!
А, ако толкова ви се иска да мрат руснаци, обявете им война и си ги трепете сами, да видите как е, а нас ни оставете вече на мира! Успех!!!
09:08 11.02.2026
48 Няма да стане!
До коментар #3 от "Гориил":Записвай,за да не забравяш,блатен.
Коментиран от #75
09:08 11.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
До коментар #44 от "Светла":Повредата е примтеб.явно липсата на ценности не ти позволява да разбереш защо умират и стоят на студено украинците.жалко за теб наистина.
Коментиран от #63, #68
09:10 11.02.2026
52 az СВО Победа 80
Отделно ще е голям смях да чуем Киев как ще обяди, че ще прави избори като досега се кълнеше, че това е невъзможно защото имало война!
Коментиран от #59
09:10 11.02.2026
53 Перемога от Слънчака
До коментар #33 от "стоян георгиев":Колкото имат уважение ypките дето си бусифицират хората и ги хвърлят на фронта. А там живота е 3-4 дена максимум. Те затова все настъпват негативно. Все им трябват хора ама все продължават перемохата, но наобратно. Колко станаха дезертьорите дотук?
Коментиран от #57
09:10 11.02.2026
54 стоян георгиев
До коментар #49 от "Явно си от шарената генерация,":Това ли е теоремата.не харесваш путлер значи си обратен?хах..така е.ти за това си голям мъж!
09:11 11.02.2026
55 а ма..
До коментар #40 от "стоян георгиев":Скрий се..явно не си била начешана нощеска та молиш фактаджийте да свършат таа работа,да ама не става-много си батисана и жоява
09:11 11.02.2026
56 Ха ха ха ха
До коментар #6 от "Хахахаха":За Путин войната е много важна.Тя го държи на власт.Ако Русия я изгуби,неговите ще му сритата стола.
09:11 11.02.2026
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "Перемога от Слънчака":Дали ако България бъде нападната и има хора които се крият от военна служба ще бъде различно?
Коментиран от #67
09:11 11.02.2026
58 Весел Патиланец
Коментиран от #61
09:12 11.02.2026
59 стоян георгиев
До коментар #52 от "az СВО Победа 80":Напълно е абсурдно да има избори по време на война ,но това е условие на тръмп.ппзнай кой му го подсказа
Коментиран от #62, #66
09:13 11.02.2026
61 стоян георгиев
До коментар #58 от "Весел Патиланец":В русия думата избор не съществува и не е съществувала никога.
09:14 11.02.2026
62 Весел Патиланец
До коментар #59 от "стоян георгиев":А на теб миши 🐁,кой ти подсказва. ?
09:14 11.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Историк
Коментиран от #71
09:15 11.02.2026
66 az СВО Победа 80
До коментар #59 от "стоян георгиев":Избори не се провеждат, когато резултатът няма да е изгоден, "войната" е само оправдание....
Киев нарушава собствената си конституция, което е още едно доказателство че просрочкото е узурпатор
Коментиран от #70
09:16 11.02.2026
67 Перемога от Слънчака
До коментар #57 от "стоян георгиев":Ти на мини Нероновия декрет, сиреч до последната мурка, военна служба ли казваш? Да отвличат хора от улиците и да ги пращат на Източния фронт без обучение е нормално? И недей сравнява България с тази фашистка бандерска кочина!
Коментиран от #78
09:16 11.02.2026
68 Светла
До коментар #51 от "стоян георгиев":Господине имате ли завършено основно образование ?Начинът по който пишете говори за противното .
Коментиран от #72
09:17 11.02.2026
69 Ало, ало
09:17 11.02.2026
70 стоян георгиев
До коментар #66 от "az СВО Победа 80":Как се провежда предизборна кампания по време на война и как се гласува в зоната на фронта както о от войниците на първа линия?
Коментиран от #77, #92
09:17 11.02.2026
71 стоян георгиев
До коментар #64 от "Историк":Тихоо !Тихо бе клесс .не си компетентен изобщо !
09:18 11.02.2026
72 стоян георгиев
До коментар #68 от "Светла":Светле какво значение има това в дискусията?като напишеш една лъжа о те хванат какво значение има образованието?
Коментиран от #79
09:18 11.02.2026
73 Да стоим на тъмно и студено ли?
До коментар #2 от "браво":И да ни гонят по улиците с бусове да ни мобилизират....без мерси, върви ти в Украйна като те кефи толкова.
09:19 11.02.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #84
09:20 11.02.2026
75 Гориил
До коментар #48 от "Няма да стане!":Лапуркай бе трррръбаррр и недей ми се обяснява ,безказарменико !
09:20 11.02.2026
76 Не, на американците
До коментар #6 от "Хахахаха":не им се дават пари на некадърници които не можаха да оправдаят доверието и да си върнат поне Крим.
09:21 11.02.2026
77 az СВО Победа 80
До коментар #70 от "стоян георгиев":Както ги проведоха руснаците през 2024г.
Ако изборите са някакъв маркер то значи в РФ има демокрация, а в бивша Украйна демокрацията е забранена....
Коментиран от #81, #87
09:21 11.02.2026
78 стоян георгиев
До коментар #67 от "Перемога от Слънчака":Какво си написал че не ти се разбира?питах те ако почне война и България бъде нападната дали ще има бусове които да ловят бегълците от военна служба?
Коментиран от #90, #112
09:21 11.02.2026
79 Светла
До коментар #72 от "стоян георгиев":Господине ,явно трябва да се върнете в 4ти клас ,така като гледам правописа ви сигурно и умствения ви капацитет е подобен .
Коментиран от #82, #83
09:22 11.02.2026
80 Омазана ватенка
09:22 11.02.2026
81 стоян георгиев
До коментар #77 от "az СВО Победа 80":Онова беше пълна пародия.трима.души с автомати ходиха от адрес на адрес.това ли са за теб избори?хах...ха
Коментиран от #85
09:22 11.02.2026
82 Копейкотрошач
До коментар #79 от "Светла":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #89, #99
09:23 11.02.2026
83 стоян георгиев
До коментар #79 от "Светла":Светле ти имаш.липса на ценности това за съжаление няма как да ти се върне.бъди здрава,но няма да остане без последствия.
09:23 11.02.2026
84 Град Дуп Ница
До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ами ти къв го държиш тук ,я марш на фронта в Незалежная бе клесс !
09:23 11.02.2026
85 az СВО Победа 80
До коментар #81 от "стоян георгиев":Да отричаш реалността е твой голям минус....
Коментиран от #94
09:24 11.02.2026
86 Българин
Коментиран от #93
09:24 11.02.2026
88 Питам
09:25 11.02.2026
89 Оня с кола
До коментар #82 от "Копейкотрошач":Жени само можеш да плашиш ,абе прудльооо,един сап зад врата и си готов .
09:25 11.02.2026
90 Перемога от Слънчака
До коментар #78 от "стоян георгиев":Па да си се научил да четеш с разбиране! Питах те на бусифицирането военна служба ли казваш? Да отвличаш и хвърляш на сигурна смърт хора от улиците! И ти казах недей срванява България с фашистката бандерска кочина! Ние не сме трепали хора осем години, не сме започнали гражданска война срещу част от народа си!
Коментиран от #97
09:25 11.02.2026
91 Българин
До коментар #3 от "Гориил":Все едно Турция да ни нападне и да трябва да се изтеглим от България, за да може да я превземе. На немогликите работата им е същата.
Коментиран от #100
09:25 11.02.2026
92 Моряка
До коментар #70 от "стоян георгиев":Ами руснаците как направиха избори приди две години посред войната?Значи е възможно.
Коментиран от #98
09:25 11.02.2026
93 Руснаков
До коментар #86 от "Българин":Така ли бре Утре Пак,кой ти е поискал мнението ?
09:27 11.02.2026
95 az СВО Победа 80
Просроченият е човек на Лондон. В този смисъл, ако не се подчини на волята на Вашингтон, администрацията на Тръмп ще го похарчи без никакъв сантимент. И без това бивша Украйна е само една пешка в голямата игра....
Коментиран от #106
09:27 11.02.2026
96 Като
До коментар #33 от "стоян георгиев":чета само ти пишеш остави малко и за другите явно си много компетентен да не си и ти някой професор от тия които се излюпиха напоследък или доцент сапунджия
Коментиран от #101
09:27 11.02.2026
97 Българин
До коментар #90 от "Перемога от Слънчака":Никой не е трепал никакви хора. Тъпутинофилската пропаганда не е реалността. Измишльотините, които пишете са за ваша консумация. Никой НОРМАЛЕН не вярва на глупостите ви.
Коментиран от #102, #104
09:28 11.02.2026
98 стоян георгиев
До коментар #92 от "Моряка":Руснаците никога не са правили избори в историята си.никога руския народ не е избирал сам.там изборите са подробност на управляващите.кажи случай когато в русия управляващия е загубил избори?
Коментиран от #107
09:28 11.02.2026
99 стоян георгиев
До коментар #82 от "Копейкотрошач":Козлодуйска маzтиййо откога и копейкотрошач стана бе .помм мияррр ?
09:28 11.02.2026
100 Перемога от Слънчака
До коментар #91 от "Българин":Все едно ние да трепем турци осем години, да им стреляме градовете и селата осем години, да забраняваме турския език, да викаме таракани и анкаряку на гиляку, да им се заканваме с смеет ворогам и как ще им рязпаднем държавата и турците да гледат и одобрително да кимат с глава. Ти така ли я мислиш?
Коментиран от #103
09:29 11.02.2026
101 стоян георгиев
До коментар #96 от "Като":Аз пиша с името си.сругите дето пишат не са повече от трима души!
Коментиран от #105
09:29 11.02.2026
102 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #97 от "Българин":Котьо 🐱 ти кога си бил нормален ?
09:30 11.02.2026
103 стоян георгиев
До коментар #100 от "Перемога от Слънчака":Забравяш обаче че това почна след като русия окупира крим.ако турция окупира кърджали а другите турци искат да освободи и тях дали ще забраним турския?
Коментиран от #113, #121
09:31 11.02.2026
104 Перемога от Слънчака
До коментар #97 от "Българин":Укродимповете не дте много нормални, че не сте българи го доказвате всекидневно. Ха кажи един фашистки поздрав сега, Халва каквото беше там...
09:31 11.02.2026
105 Като
До коментар #101 от "стоян георгиев":Да се беше научил поне на правопис !
09:31 11.02.2026
106 Българин
До коментар #95 от "az СВО Победа 80":Зеленски развинти главите на 1,2 ми лина руснака.Ако не е той ще бъде генерал лейтенант Кирило Буданов!
Майко мила.Кррмъл ще гори.
Коментиран от #109, #118
09:31 11.02.2026
107 az СВО Победа 80
До коментар #98 от "стоян георгиев":Има случай от най-новата история, в който даже доброволно се е отказал от властта, представи си.... 🤣
Коментиран от #110, #115, #122
09:32 11.02.2026
108 Омазана ватенка
09:33 11.02.2026
109 стоян георгиев
До коментар #106 от "Българин":Залужни е с най висок рейтинг.няма да се промени нищо ако зеленски не спечели,но идеята на руснаците е да се разстрои управлението ма украйна при смяната на властта.за съжаление сащ поеха идеята заради рижата.
Коментиран от #114
09:33 11.02.2026
110 стоян георгиев
До коментар #107 от "az СВО Победа 80":Да в полза на фаворита си.
09:34 11.02.2026
111 Мухаа ха!
До коментар #13 от "Eлементарно":Кое се " стопява" в Незалежная? Сключен договор за 99 години,за ползване на минерални ресурси,от компании ,при бай Дончо? Или Черното камъче,няма да може ,да разполага със закупените 11 милиона хектара,от най- добрият чернозем, площ равна на две държави като Белгия.Зеленясалия е в ступор.Да откаже, означава да си сложи сам въжето на вратлето.При избори за президент,е обречен.Номерата с Ала бала,няма да минат, защото ще бъдат пресечени незабавно от наблюдаващи изборите, пратеници на бялата къща.На хиляда процента е сигурно,че вече е съгласуван и одобрен бъдещият президент.Клоуна се лови,като удавник за сламка,за Референдума.Но и там няма да успее.Ще има абсолютен контрол от щатски наблюдатели.На бай Дончо му трябва сключен договор между двете страни, и то- бързо.Незалежная е бита карта.Залагането на нея,ще му донесе само финансови негативи.Неговите съветници ( а там изобщо няма глупави) ,са разбрали,че ако не притисне 🤡, Путин ще продължи,което може да коства още загуба на територия.Краен резултат: Докато приключат изборите,Путин ще е прибрал Одеса и Николаевск,а бъдещия президент,ще бъде много по умерен,той ще подпише крайното споразумение/ договор.
09:34 11.02.2026
112 Моряка
До коментар #78 от "стоян георгиев":Стоянчо,днеска много философстваш,а философията не ти е най голямата сила.По добре се съсредоточи върху тактиката,операциите и стратегията на войната.Там ти е силата.Все пак имаш добра теоретична подготовка- служил си войник,бил си даже артелчик.Само не знам как си оцелял - в целия свят артелчиците ги разстрелват на всеки 6 месеца,без да им обясняват защо.
09:34 11.02.2026
113 Жълтопаветен канибал
До коментар #103 от "стоян георгиев":Я пак, кое било първо, Крим или държавния преврат ръководен лично от Виктория Нюланд и Джефри Паят?
09:34 11.02.2026
114 az СВО Победа 80
До коментар #109 от "стоян георгиев":Москва и Вашингтон просто настояват просрочения да спази украинската конституция, откога провеждането на избори се превърна в нещо лошо за един евроатлантик????
Коментиран от #117, #120, #124, #126, #131
09:35 11.02.2026
115 Да обобщим
До коментар #107 от "az СВО Победа 80":Русофилите сте една шепа с единият крак в трапа.
09:36 11.02.2026
116 шаа
09:36 11.02.2026
117 Копейкотрошач
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":Вратленцето ти няма да издържи и минута.
Коментиран от #125
09:37 11.02.2026
118 Моряка
До коментар #106 от "Българин":Успокой се,до изборите Буданов ще е в едно по добро място за живеене,а може и да го варят на бавен огън рогатите.По вероятно.
09:40 11.02.2026
119 Аква
09:41 11.02.2026
120 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":Свиквай.
09:42 11.02.2026
122 Информиран
До коментар #107 от "az СВО Победа 80":Търсят доброволци да събират руска кайма е Купянск.Лошпто е,че отгоре има дронове.Украиндки дронове.
Коментиран от #130
09:44 11.02.2026
123 az СВО Победа 80
1. Че изборите са мръсно нещо и не трябва да се провеждат.
2. Че избори в РФ е "нямало", но в бивша Украйна е по-добре те да се забранят.
3. Че в бивша Украйна по-добре законите и конституцията да не се спазват.
4. Че тръмп бил на заплата от Кремъл.
5. Че в ТЦК работели мили и добри хора, които съвестно си вършели работата.
Иска ми се да попитам, абе вие от коя секта сте???
В каква паралелна реалност пребивавате???
Коментиран от #148
09:44 11.02.2026
124 стоян георгиев
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":Украинската конституция не е нарушена.пп време на нападение над държавата избори не се правят по закон!
Коментиран от #127, #145
09:45 11.02.2026
125 Илиан Илиин Мокрия
До коментар #117 от "Копейкотрошач":Козлодуйски ,сокай бибека бе мрррршооо и не се занимавай с неща които не са за теб .
09:46 11.02.2026
126 Пепи Волгата
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":Абе и аз викам за Русия.Ама от Брюксел.
09:46 11.02.2026
127 az СВО Победа 80
До коментар #124 от "стоян георгиев":Е, няма такъв закон!
Коментиран от #135, #136, #152
09:46 11.02.2026
128 Абе сили има
До коментар #6 от "Хахахаха":ама не иска да бъдат разрушени още градове и села, които после трябва да възстановява. Като предлага в замяна да върне територии които не влизат в Констритуцията и! Добра сделка за Украйна! И без жертви от двете страни!
Но ако накарат пак Украйна да откаже и се наложи Русия сама да си доосвободи Донецк, то разбираемо е, че ще има друго предложение.
/Борис Джонсън/
Коментиран от #155
09:46 11.02.2026
129 стоян георгиев
До коментар #121 от "Историк":Никави натовски бази не е имало в крим при нападението на путин.там имаше руски бази.ти повтаряш едни и същи лъжи аз съм конкретен.кажи за една нато база в украйна.къде се намира?
Коментиран от #133, #138, #144
09:47 11.02.2026
130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #122 от "Информиран":По добре събирай фамилията си от турските тир паркинги ,че им сцццпихха г333 оветте 🤣🤣🤣 !
09:48 11.02.2026
131 Българин
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":КОнституцията казва, че президентски избори по време на специална руска осирация(война) не може да има.
Коментиран от #134
09:48 11.02.2026
132 Иван
Затова са и безсмислени
09:50 11.02.2026
133 Историк
До коментар #129 от "стоян георгиев":СиСи имало е план за разполагане бъдещи натовски бази и руснаците си взеха Крим обратно ,като от украинска страна от 20000 военнослужещи 15000са останали доброволно на руска служба .Та къде е проблема в Случая ?
Коментиран от #137, #140
09:51 11.02.2026
134 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #131 от "Българин":Тихоо !Тихо бе πррррр ∆ еелллл ,изобщо не си компетентен да коментираш !
09:52 11.02.2026
135 Отец Теофилий
До коментар #127 от "az СВО Победа 80":Ако те спипам февруарската пенсия ще ти бъде последната.
09:52 11.02.2026
136 стоян георгиев
До коментар #127 от "az СВО Победа 80":Има .закон за военното положение.всяка година се продължава от парламента както е по конституция.избори може да има много лесно ако путлер иска наистина.спира войната за няколко месеца и ще има избори.защо путлер не го прави като толкова иска избори в украйна?
Коментиран от #164
09:53 11.02.2026
137 стоян георгиев
До коментар #133 от "Историк":Имало е план и руснаците да идат на луната ама...
Коментиран от #141, #167
09:53 11.02.2026
138 Артилерист
До коментар #129 от "стоян георгиев":Я потърси колко тайни бази и биолаборатории на ЦРУ е имало на територията на Украйна .
Коментиран от #143, #147, #150
09:54 11.02.2026
139 БРАВО И НЕКА
09:54 11.02.2026
140 Мда
До коментар #133 от "Историк":1,2 милиона руски войници станаха на чернозем.
Само фюрера е избил повече руснаци от Путин.
Коментиран от #149
09:55 11.02.2026
141 Историк
До коментар #137 от "стоян георгиев":Вярно янките посетиха луната в студията на Холивуд ,отдавна .
09:55 11.02.2026
142 Копейкиииииии
Коментиран от #158, #184
09:56 11.02.2026
143 Руската пропаганда
До коментар #138 от "Артилерист":Има за цел глупака.
09:56 11.02.2026
144 Не извъртай
До коментар #129 от "стоян георгиев":За руския флот който бе в Крим, Русия си плащаше на Украйна наем!
Майдана бе направен за да се промени Конституцията и да влезе Украйна в НАТО, което означава руския флот да бъде изхвърлен и да се настанят натовски бази там.
Затова Украйна се раздели с Крим.
Образовай се!
09:57 11.02.2026
145 Моряка
До коментар #124 от "стоян георгиев":Ами то закона се прави от хора,изменя се пак от хора.Диалектика братко.Ако не знаеш какво е диалектика,древните са го казали- "панта рей"( всичко тече).
Коментиран от #156, #159
09:57 11.02.2026
146 Ха ха
09:57 11.02.2026
147 стоян георгиев
До коментар #138 от "Артилерист":Нула.
09:58 11.02.2026
148 Геро
До коментар #123 от "az СВО Победа 80":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #151
09:58 11.02.2026
149 Стати Стик
До коментар #140 от "Мда":Не го мисли засега поне 2млн хохохола станаха курбан за тоя къде клати гората ,а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи на европейският данъкоплатец да им шлаща пенсии пожизнено .В това число и ти бе цар вулл без някой да те пита дали искаш .
Коментиран от #153
09:58 11.02.2026
150 гру гайтанджиева
До коментар #138 от "Артилерист":Руски фейкове колега.
Коментиран от #166
09:59 11.02.2026
151 стоян георгиев
До коментар #148 от "Геро":Геро ужасно бих се изкефил на широкия ти ханш .а сочните тии къукии просто са прекрасни ....хахах .
10:00 11.02.2026
152 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #127 от "az СВО Победа 80":Намериха ли главата на генерал Аверянов?
Коментиран от #165
10:00 11.02.2026
153 стоян георгиев
До коментар #149 от "Стати Стик":За това ли могучая четири години се върти около украинската граница?
Коментиран от #161
10:00 11.02.2026
154 Ццц
Коментиран от #162
10:00 11.02.2026
155 В главите на центаците
До коментар #128 от "Абе сили има":мозък и логика няма! Бустерите не прощават!
10:01 11.02.2026
156 стоян георгиев
До коментар #145 от "Моряка":Кой е този пантарей бе гемиджията .има ли нещо общо с пантелей когото познавам ?
10:02 11.02.2026
157 Да поизбесим викам стотина комунета
Коментиран от #163
10:04 11.02.2026
158 Почти
До коментар #142 от "Копейкиииииии":Само златото е пари, ако можеш да разбереш.
10:04 11.02.2026
159 стоян георгиев
До коментар #145 от "Моряка":Каква е връзката на написаното от теб с написаното от мен?искаш да покажеш че си много чел ли? Това са комплексите на малкия човек!
10:05 11.02.2026
160 Инж1
10:06 11.02.2026
161 Стати Стик
До коментар #153 от "стоян георгиев":Това с окопите няма нищо общо с данацификацията ,ако не си го разбрал,удобен термин за пред възвишените европейска публикан за поголовно мизтребаването на бандерите годни да носят оръжие ,така че поне следващите 100 години да няма подобен проблем ,риййшшш !Може и да е цинично ,но работи в случая .
Коментиран от #168
10:06 11.02.2026
162 стоян георгиев
До коментар #154 от "Ццц":Ти в коя страна живееш? Нещо виждам че си против евроатлантизма и си много наясно ама мина в евро нали?
Коментиран от #171, #177, #181
10:07 11.02.2026
164 Зевзек
До коментар #136 от "стоян георгиев":Стоенчо ревете ли бе - ревете си в безсилната злоба ама това е краят на зеления наркомат.
Коментиран от #172
10:09 11.02.2026
165 стоян георгиев
До коментар #152 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Гледай твоята да не я изгубиш .че родата ти да се чуди имал ли си глава .не се подсмихвай лукаво и вашият ред идва въпреки че не ти се вярва ...
10:09 11.02.2026
166 атланте алангле
До коментар #150 от "гру гайтанджиева":Колко е трудно да се потърси " 08.03.2022 Washington, D.C. Victoria Nuland: Ukraine has biological research facilities " за да се докаже колко зле са туземните центаци прислугващи ту на урсулите, ту на посолствоТО.
10:10 11.02.2026
167 Ти сериозно ли си вярваш
До коментар #137 от "стоян георгиев":че Майдана не е бил за да вкарат Украйна в НАТО?? Ами натовците непрекъснато го повтаряха дори доскоро.
Заедно с руския военен флот там ли?? Е Русия не повярва и Крим оттече!
Я по-сериозно а!
Коментиран от #170
10:10 11.02.2026
168 стоян георгиев
До коментар #161 от "Стати Стик":Демек путин не ще да превземе украйна а се върти около границата за да му измира армията и да става за смях?украинската армия за четири години стана пет пъти по силна от началото.та бая време ще отнеме тази денацификация не мислиш ли?
Коментиран от #173
10:10 11.02.2026
169 Чиба Рашка
До коментар #63 от "а бе..":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
10:11 11.02.2026
170 стоян георгиев
До коментар #167 от "Ти сериозно ли си вярваш":Майдана беше щото ма гората им писна да живеят със сто евро заплати.за да влезеш в нато даже то да искаш ще отнеме десетки години.ти сериозно ли мислиш че майдана е бил достатъчен за нато?
Коментиран от #175
10:11 11.02.2026
171 Помнещ
До коментар #162 от "стоян георгиев":"Нещо виждам че си против евроатлантизма"
Е те едни като тебе преди години бяха и за "интернационализма" и искаха 16-та република на СССР да ни правят ама сега се писаха "евроатлантици" и пак продават България - същите са си. Защо ли всичките евроатлантици са на 100% без изключения бивши комуняги и ченгета от ДС.
Коментиран от #176
10:12 11.02.2026
172 стоян георгиев
До коментар #164 от "Зевзек":Кой реве че нещо не се сещам? Украйна след майдана смени три президента..едва ли четвъртия ще е по различен.само за вас феновете на диктатори е важен вожда.
Коментиран от #178
10:13 11.02.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 А при нас ,,браво" на Калушев!
До коментар #2 от "браво":Разказа им играта-
И на Прокуратура...и на МВР...и на ДАНС...и на населението...
10:14 11.02.2026
175 Антитрол
До коментар #170 от "стоян георгиев":Така бе и на майдана случайно се появиха снайпиристи нали а пък Виктория Нюланд се похвали че са дали 5 милиарда да го организират.
Коментиран от #180
10:14 11.02.2026
176 стоян георгиев
До коментар #171 от "Помнещ":Европейския съюз няма нищо общо към момента със ссср.нито като политика нито като икономика а предателите са от твоя джинс.вие все искате някой да ви зароби и окупира.не си спрял да мрънкяш с години да дойде путлер и да ни заличи като страна!
Коментиран от #182
10:15 11.02.2026
177 Ццц
До коментар #162 от "стоян георгиев":И по турско робство е имало хора да останат, макар да не са била доволни от "присъствието", както учите децата по либерално му. Да, в днешния си вид евроатлантизмът трябва да се изкорени. Той е далеч от първоначалния замисъл. Да не забравяме, че и теориите на Маркс и Енгелс на практика са най-близо до библейските послания, но реализацията им беше кошмарна.
10:16 11.02.2026
178 Зевзек
До коментар #172 от "стоян георгиев":Както при нас "избират" Шиши и Боко нали - на честни избори. Както в Румъния или в Молдова - я вземи се скрий някъде и си пореви.
Коментиран от #183
10:16 11.02.2026
179 Перо
10:17 11.02.2026
180 стоян георгиев
До коментар #175 от "Антитрол":Това със снайперистите е част филма маша и мечока,а другото е естествен процес.за ес нато и сащ преди Тръмп всяка страна която иска да е демократична трябва да бъде подкрепена от нас.съвсею естествена реакция.както путин подкрепя диктатурите така о ние демокрацията.
Коментиран от #189
10:17 11.02.2026
181 Ооо не само националната валута
До коментар #162 от "стоян георгиев":но и следват националния флаг, националния химн, националните традиции, националната кухня дори..и пак без да питаме народа,
/Уесула/
Коментиран от #186
10:18 11.02.2026
182 Помнещ
До коментар #176 от "стоян георгиев":Общото е че бившите комуняги продължават да продават България но сега пребоядисали се като евроатлантици защото те това могат
Коментиран от #185
10:18 11.02.2026
183 стоян георгиев
До коментар #178 от "Зевзек":Избират ги щото обществото е пълно с такива като теб антиваксери и тарикати дето не могат нищо.подобните избират подобни.така е за съжаление при демокрацията.
Коментиран от #187
10:18 11.02.2026
184 Икономист
До коментар #142 от "Копейкиииииии":Аз инвестирах преди година и нещо $30 бинки в рубли чрез съседите руснаци си по апартамент ,продадох ги на курс 109Р за 1$ и сега си купих злато от борсата в Ст Петербург като на цена на 79Р за 1$ и направих марж около 28% а ти лапай тука мухите и спами за 12€цента на пост , бе отворенгяссс 😂😂😂 !
10:19 11.02.2026
185 стоян георгиев
До коментар #182 от "Помнещ":И това го има,но не е мотив ти лично да ставаш предател!
10:19 11.02.2026
186 стоян георгиев
До коментар #181 от "Ооо не само националната валута":И къде се е случило това в европа?
10:20 11.02.2026
187 Дрътия Софианец
До коментар #183 от "стоян георгиев":Муци ти колко бустера си сложи ?Ела да ти бучна и един коо женн бустер за подсилване .
10:20 11.02.2026
188 хубаво е
10:20 11.02.2026
189 Антитрол
До коментар #180 от "стоян георгиев":"всяка страна която иска да е демократична трябва да бъде подкрепена от нас"
Така де то в Ирак, Либия, Сирия, Судан все демокрации настанаха след като господарите ти подкрепиха свалянето на "диктаторите".
До кога ще казваш на черното бяло - май забравихте "ненамеса във вътрешните работи на суверенна държава"
Ама бившите комуняги това сте свикнали само лозунги да повтаряте.
10:22 11.02.2026
190 Евроасматик с нервен тик
До коментар #2 от "браво":"Истински мъжкар." - м,да разказа им играта от рев и просене, обикаля по цял свят като цветарка "Истински мъжкар."
10:22 11.02.2026