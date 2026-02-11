Новини
Украйна ще проведе президентски избори, натискът на САЩ над Зеленски е огромен
11 Февруари, 2026 08:25

Провеждането на избори би било драматичен политически завой за президент, който многократно е твърдял, че подобен вот е невъзможен

Украйна ще проведе президентски избори, натискът на САЩ над Зеленски е огромен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност, пише британското издание „Файненшъл Таймс“, цитирано от БТА.

Този ход според украински и западни официални представители идва на фона на силен натиск върху Киев от страна на Белия дом да завърши мирните преговори между Украйна и Русия през пролетта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в петък, че САЩ искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни.

„Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи“, заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. „И искат ясен график“, допълни той.

Провеждането на избори би било драматичен политически завой за президент, който многократно е твърдял, че подобен вот е невъзможен, докато страната е във военно положение, милиони украинци са разселени, а около 20 процента от територията е под руска окупация, отбелязва „Файненшъл Таймс“.

Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.

Канцеларията на Зеленски не отговори на молбата за коментар. Посолството на САЩ в Киев отказа коментар.

Украински и западни официални представители подчертаха, че както графикът, така и американският ултиматум едва ли ще се запазят, тъй като зависят от няколко фактора – включително дали може да се постигне напредък към мирно споразумение с руския президент Владимир Путин.

Но планът подчертава желанието на Зеленски да максимизира шансовете си за преизбиране, като същевременно увери президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев не протака мирно споразумение, ако такова може да бъде постигнато.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 браво

    13 89 Отговор
    Браво на Зелески. Истински мъжкар. Разка им играта и на руснаци , и на американци. За у нас няма такава хора?

    Коментиран от #7, #10, #12, #14, #73, #174, #190

    08:27 11.02.2026

  • 3 Гориил

    62 10 Отговор
    За да стане това, украинската армия трябва да бъде изтеглена от Донбас. Вече ви го казаха в Абу Даби. Глух ли сте?

    Коментиран от #6, #48, #91

    08:28 11.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 44 Отговор
    Чудесна новина !!!
    След изборите пак си стиснем със Зеля ръцете.
    Поздравляю 😁

    08:28 11.02.2026

  • 5 Хахахаха

    14 58 Отговор
    Втарая в мире се надява на помощ от бай дончо. До къде я докара Путиньеееее.

    08:28 11.02.2026

  • 6 Хахахаха

    11 47 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Що трябва да се изтегля? Щот втарая няма вече сили ли?

    Коментиран от #18, #56, #76, #128

    08:30 11.02.2026

  • 7 Квартал 95

    58 4 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Най-вече разказа играта на украинците.

    08:32 11.02.2026

  • 8 Ще му се наложи на зеля

    45 5 Отговор
    Да се срещне с демокрацията. Ще бъде епичен сблъсък.

    08:32 11.02.2026

  • 9 Тръмп тъпото

    21 16 Отговор
    Гнусният рижав плужек - "миротворец", всъщност дърт и жалък клоун...

    08:32 11.02.2026

  • 10 Христо

    53 3 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Ти се радвай, че у нас няма чак толкова безскрупулни и алчни мръсници. Зеленото е Шиши+Боко+ПП-тата на n-та степен по гадости.

    08:36 11.02.2026

  • 11 Пеньо лудия

    26 2 Отговор
    Нали тръмп е почти осигурил мирния пазарлък! Натискът за президентски избори говори друго!

    08:36 11.02.2026

  • 12 Софиянец

    26 2 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Как да няма? Наркомани и клоуни колко искаш!

    08:38 11.02.2026

  • 13 Eлементарно

    35 1 Отговор
    Ако американците не принудят Украйна да сключи мир с Русия американските активи в Украйна се стопяват!

    Коментиран от #111

    08:39 11.02.2026

  • 14 На чужд гръб..

    37 2 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Така говориш, защото не си в Украйна. Я го кажи това, че Зеленото е "мъж и герой" на някой украинец, да видиш какво ще ти се случи..

    08:39 11.02.2026

  • 15 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    29 3 Отговор
    Брадатото джудже с неукраиноруски произход нали щеше да побеждава.

    08:39 11.02.2026

  • 16 Пич

    25 3 Отговор
    Няма страшно! До тогава Зелю успешно ще е успял да забременее , и ще се оттегли в заслужена почивка !!!

    08:40 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи хи

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    За да си спасят човешки животи, това малко ли е за тебе?

    Коментиран от #29

    08:44 11.02.2026

  • 19 Обективни истини

    27 2 Отговор
    Няма ли да е по-лесно и практично просто да Liквидират тази грач.еща V-ъшка и така да се сложи така жадувания край на тази братоубийствена война

    08:46 11.02.2026

  • 20 реторично

    17 4 Отговор
    Как се провеждат избори без ток?! Много честни ще са, вервайте им още от сега!

    08:46 11.02.2026

  • 21 Зелена Хайверия

    20 3 Отговор
    Кандидатите ще бъдат Зеленко и фейк профилите му от соц мрежите.

    08:46 11.02.2026

  • 22 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    27 3 Отговор
    60000 ловци на глави от ТЦК ще наблюдават изборите да бъдат честни. Който не гласува правилно, ще го натикат с ритници в буса и на източния фронт.

    Коментиран от #26

    08:47 11.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е кой ше гласува

    19 2 Отговор
    Не останаха живи укри

    08:54 11.02.2026

  • 25 Султан фатих мехмет

    8 8 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    И затва на байряка ви лълове и тигъри а🤣🤣🤣🤣🤣що сте мишки

    08:55 11.02.2026

  • 26 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Да питам защо си със знамето на врага?и какво образование имаш?

    08:56 11.02.2026

  • 27 Възраждане

    22 1 Отговор
    Зеленият потник е неблагодарен лузър, това са думи на Тръмп. Време е да се инсталира някой по-подходящ за мирните преговори

    Коментиран от #30

    08:57 11.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    4 15 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи":

    За да се спасят човешки животи, начина явно е раша да се изтегли, а? Само не разбрах, кога се загрижи за човешките животи, като до сега викаш, давай путинье удряй.

    Коментиран от #33, #36, #38

    08:58 11.02.2026

  • 30 стоян георгиев

    5 24 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Тръмп е руски агент.най голямо доказателство за това че зеленски е сериозен мъж е негативизма на тръмп към него.

    Коментиран от #41, #49

    08:58 11.02.2026

  • 31 az СВО Победа 80

    19 2 Отговор
    Циркът продължава!

    Просроченият сам забрани преговори с РФ, сам ги започна... 🤣

    Сам забрани изборите, сега сам ще ги имициира... 🤣

    Кукла на конци, която ще свърши в някой кемпер.... 🤣

    08:59 11.02.2026

  • 32 хикочко..

    19 2 Отговор
    Само урсулците не разбраха че бандерския мухал е отдавна за бунището,негодните стоки отиват там

    08:59 11.02.2026

  • 33 стоян георгиев

    5 16 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Тая кал няма никакво уважение към човешкия живот.това са напълно деградирали хора.само подобни може да са фенове на Путлер и против собствената си страна и народ.

    Коментиран от #47, #53, #96

    09:00 11.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 az СВО Победа 80

    10 2 Отговор
    Бандеристан ще бъде свободен!

    09:03 11.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    Ся последно не разбрах рижата отново ли стана агент Краснов и чея будет Одеса ...хахах ?

    09:05 11.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи хи":

    Как се спасяват човешки животи в тази ситуация?

    09:07 11.02.2026

  • 44 Светла

    13 2 Отговор
    Каквото и да им търсим като съчувствие, украинците си остават съчми. Дори и днес все така си живеят в паралелна вселена, където те са нещо уникално и непвторимо. "Шикарно" , както се изразяват на чист руски език... Никакви бомби, ракети, студ и страдания няма да ги промент. Имат си повреда в дънната платка.

    Коментиран от #51

    09:07 11.02.2026

  • 45 Пъстър свят

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Не се опитвай изобщо да имитираш Големият стоян георгиев известен всред стотиците си фенове с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясссна и еластична яка !

    09:07 11.02.2026

  • 46 Последния украинец

    13 2 Отговор
    Моля през сълзи Върховнта Кая и миротворцоте: Не ни подкрепяйте повече, че на нас украинците не ни мре повече!
    И искаме все пак да ни остане някаква държава с излаз на море! И научете най-после какво е точно предложението на Русия за мир, което е доста щедро за случая, а когато руснаците сами си доосвободят Донецк, то ще отпадне и ще има следващо преложение!

    А, ако толкова ви се иска да мрат руснаци, обявете им война и си ги трепете сами, да видите как е, а нас ни оставете вече на мира! Успех!!!

    09:08 11.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Няма да стане!

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Записвай,за да не забравяш,блатен.

    Коментиран от #75

    09:08 11.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Светла":

    Повредата е примтеб.явно липсата на ценности не ти позволява да разбереш защо умират и стоят на студено украинците.жалко за теб наистина.

    Коментиран от #63, #68

    09:10 11.02.2026

  • 52 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    Лондон и европейците нямат интерес от провеждане на избори в бивша Украйна.

    Отделно ще е голям смях да чуем Киев как ще обяди, че ще прави избори като досега се кълнеше, че това е невъзможно защото имало война!

    Коментиран от #59

    09:10 11.02.2026

  • 53 Перемога от Слънчака

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Колкото имат уважение ypките дето си бусифицират хората и ги хвърлят на фронта. А там живота е 3-4 дена максимум. Те затова все настъпват негативно. Все им трябват хора ама все продължават перемохата, но наобратно. Колко станаха дезертьорите дотук?

    Коментиран от #57

    09:10 11.02.2026

  • 54 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Явно си от шарената генерация,":

    Това ли е теоремата.не харесваш путлер значи си обратен?хах..така е.ти за това си голям мъж!

    09:11 11.02.2026

  • 55 а ма..

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Скрий се..явно не си била начешана нощеска та молиш фактаджийте да свършат таа работа,да ама не става-много си батисана и жоява

    09:11 11.02.2026

  • 56 Ха ха ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    За Путин войната е много важна.Тя го държи на власт.Ако Русия я изгуби,неговите ще му сритата стола.

    09:11 11.02.2026

  • 57 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #53 от "Перемога от Слънчака":

    Дали ако България бъде нападната и има хора които се крият от военна служба ще бъде различно?

    Коментиран от #67

    09:11 11.02.2026

  • 58 Весел Патиланец

    5 8 Отговор
    Защо не направят избори, първо в раЗЗия? - там от 20г управлява един диктатор?

    Коментиран от #61

    09:12 11.02.2026

  • 59 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 80":

    Напълно е абсурдно да има избори по време на война ,но това е условие на тръмп.ппзнай кой му го подсказа

    Коментиран от #62, #66

    09:13 11.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #58 от "Весел Патиланец":

    В русия думата избор не съществува и не е съществувала никога.

    09:14 11.02.2026

  • 62 Весел Патиланец

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    А на теб миши 🐁,кой ти подсказва. ?

    09:14 11.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Историк

    5 9 Отговор
    Страхливецът тръмп да отиде в Украйна , за да види на място какво прави любимия му военнопрестъпник и тогава да натиска и изнудва жертвата, вместо да накаже агресора. Този жалък продажник откакто е на власт е виновен за засилване агресията и увеличаване жертвите и разрухата и иска изцяло до обслужи исканията на жестокия терорист. Пълна трагедия за Украйна и света е тези двамата злодеи да решават човешките съдби,защото за тях човешкия живот не значи нищо, най-важно е да са на власт с цената на всичко. Американците избраха Путин за президент, което превърна САЩ вече в Тръмпландия.

    Коментиран от #71

    09:15 11.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа 80

    13 2 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Избори не се провеждат, когато резултатът няма да е изгоден, "войната" е само оправдание....

    Киев нарушава собствената си конституция, което е още едно доказателство че просрочкото е узурпатор

    Коментиран от #70

    09:16 11.02.2026

  • 67 Перемога от Слънчака

    10 2 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Ти на мини Нероновия декрет, сиреч до последната мурка, военна служба ли казваш? Да отвличат хора от улиците и да ги пращат на Източния фронт без обучение е нормално? И недей сравнява България с тази фашистка бандерска кочина!

    Коментиран от #78

    09:16 11.02.2026

  • 68 Светла

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Господине имате ли завършено основно образование ?Начинът по който пишете говори за противното .

    Коментиран от #72

    09:17 11.02.2026

  • 69 Ало, ало

    4 1 Отговор
    И след изборите - на руския фронт...

    09:17 11.02.2026

  • 70 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 80":

    Как се провежда предизборна кампания по време на война и как се гласува в зоната на фронта както о от войниците на първа линия?

    Коментиран от #77, #92

    09:17 11.02.2026

  • 71 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Историк":

    Тихоо !Тихо бе клесс .не си компетентен изобщо !

    09:18 11.02.2026

  • 72 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Светла":

    Светле какво значение има това в дискусията?като напишеш една лъжа о те хванат какво значение има образованието?

    Коментиран от #79

    09:18 11.02.2026

  • 73 Да стоим на тъмно и студено ли?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    И да ни гонят по улиците с бусове да ни мобилизират....без мерси, върви ти в Украйна като те кефи толкова.

    09:19 11.02.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #84

    09:20 11.02.2026

  • 75 Гориил

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Няма да стане!":

    Лапуркай бе трррръбаррр и недей ми се обяснява ,безказарменико !

    09:20 11.02.2026

  • 76 Не, на американците

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    не им се дават пари на некадърници които не можаха да оправдаят доверието и да си върнат поне Крим.

    09:21 11.02.2026

  • 77 az СВО Победа 80

    5 4 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Както ги проведоха руснаците през 2024г.

    Ако изборите са някакъв маркер то значи в РФ има демокрация, а в бивша Украйна демокрацията е забранена....

    Коментиран от #81, #87

    09:21 11.02.2026

  • 78 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Перемога от Слънчака":

    Какво си написал че не ти се разбира?питах те ако почне война и България бъде нападната дали ще има бусове които да ловят бегълците от военна служба?

    Коментиран от #90, #112

    09:21 11.02.2026

  • 79 Светла

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Господине ,явно трябва да се върнете в 4ти клас ,така като гледам правописа ви сигурно и умствения ви капацитет е подобен .

    Коментиран от #82, #83

    09:22 11.02.2026

  • 80 Омазана ватенка

    3 3 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева? Гледам още мърдат.

    09:22 11.02.2026

  • 81 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа 80":

    Онова беше пълна пародия.трима.души с автомати ходиха от адрес на адрес.това ли са за теб избори?хах...ха

    Коментиран от #85

    09:22 11.02.2026

  • 82 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Светла":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #89, #99

    09:23 11.02.2026

  • 83 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Светла":

    Светле ти имаш.липса на ценности това за съжаление няма как да ти се върне.бъди здрава,но няма да остане без последствия.

    09:23 11.02.2026

  • 84 Град Дуп Ница

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ами ти къв го държиш тук ,я марш на фронта в Незалежная бе клесс !

    09:23 11.02.2026

  • 85 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Да отричаш реалността е твой голям минус....

    Коментиран от #94

    09:24 11.02.2026

  • 86 Българин

    2 2 Отговор
    Бай Дончо иска да махне Зеленски и да сложи някой руZки к@в@л, който да подпише капитулация.

    Коментиран от #93

    09:24 11.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Питам

    2 2 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    09:25 11.02.2026

  • 89 Оня с кола

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Копейкотрошач":

    Жени само можеш да плашиш ,абе прудльооо,един сап зад врата и си готов .

    09:25 11.02.2026

  • 90 Перемога от Слънчака

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Па да си се научил да четеш с разбиране! Питах те на бусифицирането военна служба ли казваш? Да отвличаш и хвърляш на сигурна смърт хора от улиците! И ти казах недей срванява България с фашистката бандерска кочина! Ние не сме трепали хора осем години, не сме започнали гражданска война срещу част от народа си!

    Коментиран от #97

    09:25 11.02.2026

  • 91 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Все едно Турция да ни нападне и да трябва да се изтеглим от България, за да може да я превземе. На немогликите работата им е същата.

    Коментиран от #100

    09:25 11.02.2026

  • 92 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Ами руснаците как направиха избори приди две години посред войната?Значи е възможно.

    Коментиран от #98

    09:25 11.02.2026

  • 93 Руснаков

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Българин":

    Така ли бре Утре Пак,кой ти е поискал мнението ?

    09:27 11.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 az СВО Победа 80

    5 3 Отговор
    Накратко:

    Просроченият е човек на Лондон. В този смисъл, ако не се подчини на волята на Вашингтон, администрацията на Тръмп ще го похарчи без никакъв сантимент. И без това бивша Украйна е само една пешка в голямата игра....

    Коментиран от #106

    09:27 11.02.2026

  • 96 Като

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    чета само ти пишеш остави малко и за другите явно си много компетентен да не си и ти някой професор от тия които се излюпиха напоследък или доцент сапунджия

    Коментиран от #101

    09:27 11.02.2026

  • 97 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #90 от "Перемога от Слънчака":

    Никой не е трепал никакви хора. Тъпутинофилската пропаганда не е реалността. Измишльотините, които пишете са за ваша консумация. Никой НОРМАЛЕН не вярва на глупостите ви.

    Коментиран от #102, #104

    09:28 11.02.2026

  • 98 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #92 от "Моряка":

    Руснаците никога не са правили избори в историята си.никога руския народ не е избирал сам.там изборите са подробност на управляващите.кажи случай когато в русия управляващия е загубил избори?

    Коментиран от #107

    09:28 11.02.2026

  • 99 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Копейкотрошач":

    Козлодуйска маzтиййо откога и копейкотрошач стана бе .помм мияррр ?

    09:28 11.02.2026

  • 100 Перемога от Слънчака

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Българин":

    Все едно ние да трепем турци осем години, да им стреляме градовете и селата осем години, да забраняваме турския език, да викаме таракани и анкаряку на гиляку, да им се заканваме с смеет ворогам и как ще им рязпаднем държавата и турците да гледат и одобрително да кимат с глава. Ти така ли я мислиш?

    Коментиран от #103

    09:29 11.02.2026

  • 101 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Като":

    Аз пиша с името си.сругите дето пишат не са повече от трима души!

    Коментиран от #105

    09:29 11.02.2026

  • 102 КОТ.ар.АК 😼

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Българин":

    Котьо 🐱 ти кога си бил нормален ?

    09:30 11.02.2026

  • 103 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Перемога от Слънчака":

    Забравяш обаче че това почна след като русия окупира крим.ако турция окупира кърджали а другите турци искат да освободи и тях дали ще забраним турския?

    Коментиран от #113, #121

    09:31 11.02.2026

  • 104 Перемога от Слънчака

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Българин":

    Укродимповете не дте много нормални, че не сте българи го доказвате всекидневно. Ха кажи един фашистки поздрав сега, Халва каквото беше там...

    09:31 11.02.2026

  • 105 Като

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    Да се беше научил поне на правопис !

    09:31 11.02.2026

  • 106 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 80":

    Зеленски развинти главите на 1,2 ми лина руснака.Ако не е той ще бъде генерал лейтенант Кирило Буданов!
    Майко мила.Кррмъл ще гори.

    Коментиран от #109, #118

    09:31 11.02.2026

  • 107 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    Има случай от най-новата история, в който даже доброволно се е отказал от властта, представи си.... 🤣

    Коментиран от #110, #115, #122

    09:32 11.02.2026

  • 108 Омазана ватенка

    2 0 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    09:33 11.02.2026

  • 109 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #106 от "Българин":

    Залужни е с най висок рейтинг.няма да се промени нищо ако зеленски не спечели,но идеята на руснаците е да се разстрои управлението ма украйна при смяната на властта.за съжаление сащ поеха идеята заради рижата.

    Коментиран от #114

    09:33 11.02.2026

  • 110 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 80":

    Да в полза на фаворита си.

    09:34 11.02.2026

  • 111 Мухаа ха!

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Eлементарно":

    Кое се " стопява" в Незалежная? Сключен договор за 99 години,за ползване на минерални ресурси,от компании ,при бай Дончо? Или Черното камъче,няма да може ,да разполага със закупените 11 милиона хектара,от най- добрият чернозем, площ равна на две държави като Белгия.Зеленясалия е в ступор.Да откаже, означава да си сложи сам въжето на вратлето.При избори за президент,е обречен.Номерата с Ала бала,няма да минат, защото ще бъдат пресечени незабавно от наблюдаващи изборите, пратеници на бялата къща.На хиляда процента е сигурно,че вече е съгласуван и одобрен бъдещият президент.Клоуна се лови,като удавник за сламка,за Референдума.Но и там няма да успее.Ще има абсолютен контрол от щатски наблюдатели.На бай Дончо му трябва сключен договор между двете страни, и то- бързо.Незалежная е бита карта.Залагането на нея,ще му донесе само финансови негативи.Неговите съветници ( а там изобщо няма глупави) ,са разбрали,че ако не притисне 🤡, Путин ще продължи,което може да коства още загуба на територия.Краен резултат: Докато приключат изборите,Путин ще е прибрал Одеса и Николаевск,а бъдещия президент,ще бъде много по умерен,той ще подпише крайното споразумение/ договор.

    09:34 11.02.2026

  • 112 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,днеска много философстваш,а философията не ти е най голямата сила.По добре се съсредоточи върху тактиката,операциите и стратегията на войната.Там ти е силата.Все пак имаш добра теоретична подготовка- служил си войник,бил си даже артелчик.Само не знам как си оцелял - в целия свят артелчиците ги разстрелват на всеки 6 месеца,без да им обясняват защо.

    09:34 11.02.2026

  • 113 Жълтопаветен канибал

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Я пак, кое било първо, Крим или държавния преврат ръководен лично от Виктория Нюланд и Джефри Паят?

    09:34 11.02.2026

  • 114 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Москва и Вашингтон просто настояват просрочения да спази украинската конституция, откога провеждането на избори се превърна в нещо лошо за един евроатлантик????

    Коментиран от #117, #120, #124, #126, #131

    09:35 11.02.2026

  • 115 Да обобщим

    5 2 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 80":

    Русофилите сте една шепа с единият крак в трапа.

    09:36 11.02.2026

  • 116 шаа

    3 2 Отговор
    а лидерите от западна и северна европа са отново в ролята на кученца, лаещи минаващ керван

    09:36 11.02.2026

  • 117 Копейкотрошач

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Вратленцето ти няма да издържи и минута.

    Коментиран от #125

    09:37 11.02.2026

  • 118 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #106 от "Българин":

    Успокой се,до изборите Буданов ще е в едно по добро място за живеене,а може и да го варят на бавен огън рогатите.По вероятно.

    09:40 11.02.2026

  • 119 Аква

    0 1 Отговор
    Явно натискът не е достатъчно силен. Още може.

    09:41 11.02.2026

  • 120 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.

    09:42 11.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Информиран

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 80":

    Търсят доброволци да събират руска кайма е Купянск.Лошпто е,че отгоре има дронове.Украиндки дронове.

    Коментиран от #130

    09:44 11.02.2026

  • 123 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Дотук от привържениците на просрочения разбрах:

    1. Че изборите са мръсно нещо и не трябва да се провеждат.

    2. Че избори в РФ е "нямало", но в бивша Украйна е по-добре те да се забранят.

    3. Че в бивша Украйна по-добре законите и конституцията да не се спазват.

    4. Че тръмп бил на заплата от Кремъл.

    5. Че в ТЦК работели мили и добри хора, които съвестно си вършели работата.

    Иска ми се да попитам, абе вие от коя секта сте???

    В каква паралелна реалност пребивавате???

    Коментиран от #148

    09:44 11.02.2026

  • 124 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Украинската конституция не е нарушена.пп време на нападение над държавата избори не се правят по закон!

    Коментиран от #127, #145

    09:45 11.02.2026

  • 125 Илиан Илиин Мокрия

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Копейкотрошач":

    Козлодуйски ,сокай бибека бе мрррршооо и не се занимавай с неща които не са за теб .

    09:46 11.02.2026

  • 126 Пепи Волгата

    4 0 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Абе и аз викам за Русия.Ама от Брюксел.

    09:46 11.02.2026

  • 127 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    Е, няма такъв закон!

    Коментиран от #135, #136, #152

    09:46 11.02.2026

  • 128 Абе сили има

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    ама не иска да бъдат разрушени още градове и села, които после трябва да възстановява. Като предлага в замяна да върне територии които не влизат в Констритуцията и! Добра сделка за Украйна! И без жертви от двете страни!
    Но ако накарат пак Украйна да откаже и се наложи Русия сама да си доосвободи Донецк, то разбираемо е, че ще има друго предложение.

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #155

    09:46 11.02.2026

  • 129 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Историк":

    Никави натовски бази не е имало в крим при нападението на путин.там имаше руски бази.ти повтаряш едни и същи лъжи аз съм конкретен.кажи за една нато база в украйна.къде се намира?

    Коментиран от #133, #138, #144

    09:47 11.02.2026

  • 130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Информиран":

    По добре събирай фамилията си от турските тир паркинги ,че им сцццпихха г333 оветте 🤣🤣🤣 !

    09:48 11.02.2026

  • 131 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    КОнституцията казва, че президентски избори по време на специална руска осирация(война) не може да има.

    Коментиран от #134

    09:48 11.02.2026

  • 132 Иван

    2 1 Отговор
    Това ще са демократични избори така че няма абсолютно никакво значение кой ще ги спечели.
    Затова са и безсмислени

    09:50 11.02.2026

  • 133 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #129 от "стоян георгиев":

    СиСи имало е план за разполагане бъдещи натовски бази и руснаците си взеха Крим обратно ,като от украинска страна от 20000 военнослужещи 15000са останали доброволно на руска служба .Та къде е проблема в Случая ?

    Коментиран от #137, #140

    09:51 11.02.2026

  • 134 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "Българин":

    Тихоо !Тихо бе πррррр ∆ еелллл ,изобщо не си компетентен да коментираш !

    09:52 11.02.2026

  • 135 Отец Теофилий

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "az СВО Победа 80":

    Ако те спипам февруарската пенсия ще ти бъде последната.

    09:52 11.02.2026

  • 136 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "az СВО Победа 80":

    Има .закон за военното положение.всяка година се продължава от парламента както е по конституция.избори може да има много лесно ако путлер иска наистина.спира войната за няколко месеца и ще има избори.защо путлер не го прави като толкова иска избори в украйна?

    Коментиран от #164

    09:53 11.02.2026

  • 137 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "Историк":

    Имало е план и руснаците да идат на луната ама...

    Коментиран от #141, #167

    09:53 11.02.2026

  • 138 Артилерист

    2 3 Отговор

    До коментар #129 от "стоян георгиев":

    Я потърси колко тайни бази и биолаборатории на ЦРУ е имало на територията на Украйна .

    Коментиран от #143, #147, #150

    09:54 11.02.2026

  • 139 БРАВО И НЕКА

    1 2 Отговор
    Истината възтържествува. И после разследване колко евра долари е изпросил и колко е обсебил от тях за себе си и около около.

    09:54 11.02.2026

  • 140 Мда

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Историк":

    1,2 милиона руски войници станаха на чернозем.
    Само фюрера е избил повече руснаци от Путин.

    Коментиран от #149

    09:55 11.02.2026

  • 141 Историк

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "стоян георгиев":

    Вярно янките посетиха луната в студията на Холивуд ,отдавна .

    09:55 11.02.2026

  • 142 Копейкиииииии

    5 1 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    Коментиран от #158, #184

    09:56 11.02.2026

  • 143 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    09:56 11.02.2026

  • 144 Не извъртай

    4 3 Отговор

    До коментар #129 от "стоян георгиев":

    За руския флот който бе в Крим, Русия си плащаше на Украйна наем!
    Майдана бе направен за да се промени Конституцията и да влезе Украйна в НАТО, което означава руския флот да бъде изхвърлен и да се настанят натовски бази там.
    Затова Украйна се раздели с Крим.

    Образовай се!

    09:57 11.02.2026

  • 145 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    Ами то закона се прави от хора,изменя се пак от хора.Диалектика братко.Ако не знаеш какво е диалектика,древните са го казали- "панта рей"( всичко тече).

    Коментиран от #156, #159

    09:57 11.02.2026

  • 146 Ха ха

    1 3 Отговор
    Стига с това "пълномащабно нахлуване",ако беше така отдавна неузрелия щеше да е презрял!

    09:57 11.02.2026

  • 147 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Артилерист":

    Нула.

    09:58 11.02.2026

  • 148 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "az СВО Победа 80":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #151

    09:58 11.02.2026

  • 149 Стати Стик

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "Мда":

    Не го мисли засега поне 2млн хохохола станаха курбан за тоя къде клати гората ,а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи на европейският данъкоплатец да им шлаща пенсии пожизнено .В това число и ти бе цар вулл без някой да те пита дали искаш .

    Коментиран от #153

    09:58 11.02.2026

  • 150 гру гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #138 от "Артилерист":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #166

    09:59 11.02.2026

  • 151 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Геро":

    Геро ужасно бих се изкефил на широкия ти ханш .а сочните тии къукии просто са прекрасни ....хахах .

    10:00 11.02.2026

  • 152 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "az СВО Победа 80":

    Намериха ли главата на генерал Аверянов?

    Коментиран от #165

    10:00 11.02.2026

  • 153 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #149 от "Стати Стик":

    За това ли могучая четири години се върти около украинската граница?

    Коментиран от #161

    10:00 11.02.2026

  • 154 Ццц

    3 2 Отговор
    Всичко ще направи този кърлеж за кожицата си. Героите загиват за народа си, а мерзавците го жертват, за да спасят себе си. Ясно е, че и избори бяха и са възможни. А без дрогирания в президентството ще има разум. Ясно е и, че Русия ще си загради своето от самото начало. Но след ковида разбраха колко шарани има, та ги минаха на вълна евроатлантизъм и русофобия, за да ги изтискат хубавичко, чак до неродените правнуци. Но и ние паднахме жертва на алчната и арогантна пасмина от бандата на либарастите покрай редовия евроатлантик, макар да не успяха да ни заблудят. Просто щем не щем, пътуваме на един кораб, но никой не чу, че викаме "Айсберг, право от Брйксел."

    Коментиран от #162

    10:00 11.02.2026

  • 155 В главите на центаците

    2 3 Отговор

    До коментар #128 от "Абе сили има":

    мозък и логика няма! Бустерите не прощават!

    10:01 11.02.2026

  • 156 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Моряка":

    Кой е този пантарей бе гемиджията .има ли нещо общо с пантелей когото познавам ?

    10:02 11.02.2026

  • 157 Да поизбесим викам стотина комунета

    2 1 Отговор
    По случай влизането на България в еврозоната викам.

    Коментиран от #163

    10:04 11.02.2026

  • 158 Почти

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Копейкиииииии":

    Само златото е пари, ако можеш да разбереш.

    10:04 11.02.2026

  • 159 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Моряка":

    Каква е връзката на написаното от теб с написаното от мен?искаш да покажеш че си много чел ли? Това са комплексите на малкия човек!

    10:05 11.02.2026

  • 160 Инж1

    1 1 Отговор
    Избори под обстрела на ракети и дронове!?!?!?! Нещо не се връзва!?!?!?

    10:06 11.02.2026

  • 161 Стати Стик

    2 0 Отговор

    До коментар #153 от "стоян георгиев":

    Това с окопите няма нищо общо с данацификацията ,ако не си го разбрал,удобен термин за пред възвишените европейска публикан за поголовно мизтребаването на бандерите годни да носят оръжие ,така че поне следващите 100 години да няма подобен проблем ,риййшшш !Може и да е цинично ,но работи в случая .

    Коментиран от #168

    10:06 11.02.2026

  • 162 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #154 от "Ццц":

    Ти в коя страна живееш? Нещо виждам че си против евроатлантизма и си много наясно ама мина в евро нали?

    Коментиран от #171, #177, #181

    10:07 11.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "стоян георгиев":

    Стоенчо ревете ли бе - ревете си в безсилната злоба ама това е краят на зеления наркомат.

    Коментиран от #172

    10:09 11.02.2026

  • 165 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Гледай твоята да не я изгубиш .че родата ти да се чуди имал ли си глава .не се подсмихвай лукаво и вашият ред идва въпреки че не ти се вярва ...

    10:09 11.02.2026

  • 166 атланте алангле

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "гру гайтанджиева":

    Колко е трудно да се потърси " 08.03.2022 Washington, D.C. Victoria Nuland: Ukraine has biological research facilities " за да се докаже колко зле са туземните центаци прислугващи ту на урсулите, ту на посолствоТО.

    10:10 11.02.2026

  • 167 Ти сериозно ли си вярваш

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "стоян георгиев":

    че Майдана не е бил за да вкарат Украйна в НАТО?? Ами натовците непрекъснато го повтаряха дори доскоро.
    Заедно с руския военен флот там ли?? Е Русия не повярва и Крим оттече!

    Я по-сериозно а!

    Коментиран от #170

    10:10 11.02.2026

  • 168 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "Стати Стик":

    Демек путин не ще да превземе украйна а се върти около границата за да му измира армията и да става за смях?украинската армия за четири години стана пет пъти по силна от началото.та бая време ще отнеме тази денацификация не мислиш ли?

    Коментиран от #173

    10:10 11.02.2026

  • 169 Чиба Рашка

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "а бе..":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    10:11 11.02.2026

  • 170 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #167 от "Ти сериозно ли си вярваш":

    Майдана беше щото ма гората им писна да живеят със сто евро заплати.за да влезеш в нато даже то да искаш ще отнеме десетки години.ти сериозно ли мислиш че майдана е бил достатъчен за нато?

    Коментиран от #175

    10:11 11.02.2026

  • 171 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #162 от "стоян георгиев":

    "Нещо виждам че си против евроатлантизма"

    Е те едни като тебе преди години бяха и за "интернационализма" и искаха 16-та република на СССР да ни правят ама сега се писаха "евроатлантици" и пак продават България - същите са си. Защо ли всичките евроатлантици са на 100% без изключения бивши комуняги и ченгета от ДС.

    Коментиран от #176

    10:12 11.02.2026

  • 172 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #164 от "Зевзек":

    Кой реве че нещо не се сещам? Украйна след майдана смени три президента..едва ли четвъртия ще е по различен.само за вас феновете на диктатори е важен вожда.

    Коментиран от #178

    10:13 11.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 А при нас ,,браво" на Калушев!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Разказа им играта-
    И на Прокуратура...и на МВР...и на ДАНС...и на населението...

    10:14 11.02.2026

  • 175 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #170 от "стоян георгиев":

    Така бе и на майдана случайно се появиха снайпиристи нали а пък Виктория Нюланд се похвали че са дали 5 милиарда да го организират.

    Коментиран от #180

    10:14 11.02.2026

  • 176 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #171 от "Помнещ":

    Европейския съюз няма нищо общо към момента със ссср.нито като политика нито като икономика а предателите са от твоя джинс.вие все искате някой да ви зароби и окупира.не си спрял да мрънкяш с години да дойде путлер и да ни заличи като страна!

    Коментиран от #182

    10:15 11.02.2026

  • 177 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "стоян георгиев":

    И по турско робство е имало хора да останат, макар да не са била доволни от "присъствието", както учите децата по либерално му. Да, в днешния си вид евроатлантизмът трябва да се изкорени. Той е далеч от първоначалния замисъл. Да не забравяме, че и теориите на Маркс и Енгелс на практика са най-близо до библейските послания, но реализацията им беше кошмарна.

    10:16 11.02.2026

  • 178 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #172 от "стоян георгиев":

    Както при нас "избират" Шиши и Боко нали - на честни избори. Както в Румъния или в Молдова - я вземи се скрий някъде и си пореви.

    Коментиран от #183

    10:16 11.02.2026

  • 179 Перо

    1 0 Отговор
    Изборната система в Киев е безконтролна! Това предполага фалшификация от управляващия ционистки режим! По кой начин ще се гарантират честни избори? Това е първото нещо, което трябва да се гарантира, защото сега и ножа и хляба са в ръцете на режима!

    10:17 11.02.2026

  • 180 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #175 от "Антитрол":

    Това със снайперистите е част филма маша и мечока,а другото е естествен процес.за ес нато и сащ преди Тръмп всяка страна която иска да е демократична трябва да бъде подкрепена от нас.съвсею естествена реакция.както путин подкрепя диктатурите така о ние демокрацията.

    Коментиран от #189

    10:17 11.02.2026

  • 181 Ооо не само националната валута

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "стоян георгиев":

    но и следват националния флаг, националния химн, националните традиции, националната кухня дори..и пак без да питаме народа,

    /Уесула/

    Коментиран от #186

    10:18 11.02.2026

  • 182 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "стоян георгиев":

    Общото е че бившите комуняги продължават да продават България но сега пребоядисали се като евроатлантици защото те това могат

    Коментиран от #185

    10:18 11.02.2026

  • 183 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "Зевзек":

    Избират ги щото обществото е пълно с такива като теб антиваксери и тарикати дето не могат нищо.подобните избират подобни.така е за съжаление при демокрацията.

    Коментиран от #187

    10:18 11.02.2026

  • 184 Икономист

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Копейкиииииии":

    Аз инвестирах преди година и нещо $30 бинки в рубли чрез съседите руснаци си по апартамент ,продадох ги на курс 109Р за 1$ и сега си купих злато от борсата в Ст Петербург като на цена на 79Р за 1$ и направих марж около 28% а ти лапай тука мухите и спами за 12€цента на пост , бе отворенгяссс 😂😂😂 !

    10:19 11.02.2026

  • 185 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #182 от "Помнещ":

    И това го има,но не е мотив ти лично да ставаш предател!

    10:19 11.02.2026

  • 186 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #181 от "Ооо не само националната валута":

    И къде се е случило това в европа?

    10:20 11.02.2026

  • 187 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "стоян георгиев":

    Муци ти колко бустера си сложи ?Ела да ти бучна и един коо женн бустер за подсилване .

    10:20 11.02.2026

  • 188 хубаво е

    1 0 Отговор
    да е има избори, но кои ще са кандидатите

    10:20 11.02.2026

  • 189 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #180 от "стоян георгиев":

    "всяка страна която иска да е демократична трябва да бъде подкрепена от нас"

    Така де то в Ирак, Либия, Сирия, Судан все демокрации настанаха след като господарите ти подкрепиха свалянето на "диктаторите".

    До кога ще казваш на черното бяло - май забравихте "ненамеса във вътрешните работи на суверенна държава"

    Ама бившите комуняги това сте свикнали само лозунги да повтаряте.

    10:22 11.02.2026

  • 190 Евроасматик с нервен тик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    "Истински мъжкар." - м,да разказа им играта от рев и просене, обикаля по цял свят като цветарка "Истински мъжкар."

    10:22 11.02.2026

