Кой е Андрей Гюров?

Кой е Андрей Гюров?

11 Февруари, 2026 20:13 1 888 61

  • андрей гюров-
  • служебен премиер-
  • служебен кабинет

От икономист, през политик, до подуправител на БНБ, с номинация за служебен премиер

Кой е Андрей Гюров? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой е Андрей Гюров? В продължение на две десетилетия неговата кариера преминава от икономист и преподавател, през политик и председател на парламентарна група, до подуправител на БНБ, а от днес вече е и номиниран за служебен премиер, припомня БНТ.

Роден на 31 декември 1975 година в Гоце Делчев, Гюров завършва математическа гимназия в Благоевград,а след това икономика в Софийския университет и Държавния университет „Труман“ в Мисури. Трупа професионален опит като кредитен анализатор в две банки - Харис банк и „Фолксбанк“. През 2009 година преподава "Икономика и финанси" в Американския университет, а от 2016 година "Капиталови пазари" в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.

Политическата му кариера започва като съучредител на „Движение Да България“. През септември 2021 година Кирил Петков го кани да се присъедини към "Продължаваме промяната" и още същата година влиза в 47-мия парламент. Спечелва бързо доверието на своите съпартийци и не случайно е избран за председател на парламентарната група.

След падането на кабинета Петков и последвалите предсрочни избори отново става депутат в 48-мия парламент, а след това и в 49-тия. На 26 юли 2023 година Народното събрание го избира за подуправител на Българската народна банка, направление „Емисионно“.

На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ, че е установила несъвместимост заради участия на Гюров в неправителствени организации и дружества. Той оспорва решението и заявява, че е спазил изискванията за освобождаване от управителни функции.

Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Ще обжалвам решението на УС на БНБ. То е базирано на решение на КПК, което е незаконно и неправилно."

Върховният административен съд потвърждава акта на първа инстанция, а впоследствие казусът е изпратен за тълкуване до Съд на Европейския съюз.

Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Както ние твърдяхме от самото начало, в този казус има засегнати правила на Европейското законодателство и с оглед на това ВАС е задължен да отправи такова преюдициално запитване към съда на ЕС. Това беше и нашето искане."

Позицията му на подуправител го направи автоматично и възможен кандидат за служебен премиер. В тази връзка на 28 януари е поканен от президента Илияна Йотова на консултации, на които той дава своето съгласие.

Андрей Гюров: "Споделих с г-жа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия".

Последва днешното решение на държавния глава, с което Гюров е официално номиниран за служебен министър-председател.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Той е

    20 23 Отговор
    Този от когото треперят боко, шиши и итн слугите

    Коментиран от #51

    20:15 11.02.2026

  • 2 Ликвидаторът

    23 12 Отговор
    На кочината. Славиии нещо мъцни, бе

    20:16 11.02.2026

  • 3 Майна

    20 26 Отговор
    ПП- пак от същото
    Това е Гюров
    Само Възраждане е българска

    20:16 11.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 13 Отговор
    Голем страх ги тресе от него

    20:16 11.02.2026

  • 5 Сила

    26 9 Отговор
    След " роден в Гоце Делчев " спрях да чета ....нищо лично !!!

    Коментиран от #61

    20:16 11.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 13 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    20:16 11.02.2026

  • 7 Спецназ

    22 14 Отговор
    Бил е от ПП- значи е П.ДЕРАС!

    ФАКТ!

    20:17 11.02.2026

  • 8 Юрист

    6 15 Отговор
    Браво.

    20:17 11.02.2026

  • 9 Майна

    11 18 Отговор
    Позор за всички сглобяващи се
    Унищожиха България
    Възраждане трябва да възроди България
    Айде, боровете на шорош да започват
    Дай..., можете и още..

    Коментиран от #13

    20:18 11.02.2026

  • 10 Накратко

    22 9 Отговор
    Подменкаджия от тия дето ни натресоха кризата с леврото

    20:18 11.02.2026

  • 11 Рашков

    12 12 Отговор
    Ние идем. Шиши, кажи нещо за чичо Румен

    20:18 11.02.2026

  • 12 Факт

    20 8 Отговор
    Като руснака Станишев, нищо не е работил,поредната инсталирана марионетка на Кремъл

    Коментиран от #16

    20:18 11.02.2026

  • 13 Мнение

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Без малко да ти цъкна +, ама прочетох и третия ред.

    20:19 11.02.2026

  • 14 Майна

    10 10 Отговор
    Айде шорошките ботове...
    Давайте..
    Скоро ще ви заличи като хлебарки
    Траш.
    Възраждане ще управлява...
    Само гледайте

    20:19 11.02.2026

  • 15 Много зелен

    17 3 Отговор
    Липса на опит на високи позиции. Тия банкери за нищо не стават, Дано поне да не оплеска нещо.

    20:20 11.02.2026

  • 16 Поправка

    17 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Стани Шеф е украинец. Иво Христов 80% също.

    Коментиран от #30

    20:20 11.02.2026

  • 17 малко истински факти

    18 5 Отговор
    Е как кой е - жълтопаветен шарлатанин и нищо друго . Аре пътя ...

    20:21 11.02.2026

  • 18 цццц

    11 3 Отговор
    Ром ли се ?

    20:21 11.02.2026

  • 19 Майна

    16 7 Отговор
    Йотова и Радев- небългарски
    Падение- това ли ни беше Президентската институция
    Да подкрепя антиконституционна като етническа турска партия
    И ПП- сатанински НПО
    Вижте ги!!!!

    20:22 11.02.2026

  • 20 Илия е па в тия

    11 6 Отговор
    А Гюров е обща номинация на ПП/ДБ, АПС, Румен Радев, БСП, Възраждане, МЕЧ.
    Единствен (по думите на Радев) възможен избор, алюзия с единствено възможния бюджет.

    20:22 11.02.2026

  • 21 Умник Гюро

    12 2 Отговор
    с умници юнаци. Имаше ли Гюро глава или немаше?

    20:22 11.02.2026

  • 22 Пич

    14 3 Отговор
    Още ли има идиоти в тази държава, които си мислят че има значение кой - кой е !!! Всички слугуват на сатанистите , и този - също !!!

    20:23 11.02.2026

  • 23 Шарлатан

    17 3 Отговор
    от групата на Румен Радев.

    20:23 11.02.2026

  • 24 Сатана Z

    9 9 Отговор
    Кой е Андрей Гюров?
    Собственик на голф клуб като Доналд Тръмп.
    Избор на Румен като гарант за нормални избори.

    20:24 11.02.2026

  • 25 От коя партия е издигнат

    15 0 Отговор
    за да знаем за кой ,, играят ,, от президентството.
    Това е съгласувано преди оставката и от двамата.
    Мислите ли че има нещо случайно

    Коментиран от #28, #32

    20:24 11.02.2026

  • 26 ТРАКИЕЦ

    9 2 Отговор
    НЕу$пял в $ащ!
    ЩО € мак€ , в$€ € Л . й но!

    20:24 11.02.2026

  • 27 Служебен Министър на финансиите е

    13 0 Отговор
    ЕКатерина ЕВРО

    20:25 11.02.2026

  • 28 ццц

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "От коя партия е издигнат":

    Грантаджиа ДБ , ПП, тез пари с закон трябва се закрият

    20:25 11.02.2026

  • 29 Майна

    13 3 Отговор
    Проф. Иво Христов , украинец
    Няма друг, който повече да е обиждал българите!
    Работил за Лучников за закони за приватизацията, участвал в изготвянето им! - седесар
    Жена му- Мултигруп!
    Лешояд

    20:25 11.02.2026

  • 30 Напротив -

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Поправка":

    юдео-хазарски син е др. Снанишев!

    И БСП е анти-социалистическа и анти-комунистическа партия, основана от анти-комунистите в БКП на 04.04.1990 г.

    Да се знае и да не се говорят неверни и заблуждаващи неща.

    Коментиран от #37

    20:26 11.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 От Герб и БСП

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "От коя партия е издигнат":

    Благоевград е на името на Димитър Благоев

    Коментиран от #59

    20:27 11.02.2026

  • 33 $и Ай €й

    10 0 Отговор
    наш€ у ш€ € гюрOFF!

    20:27 11.02.2026

  • 34 Майна

    13 3 Отговор
    Вижте кои лижат пак Радев , тоя натовски лалугер-
    Райчев, тоя недъгав милиардер!
    Пак му вярвайте!
    Пък и щерка му

    Коментиран от #39

    20:28 11.02.2026

  • 35 На Гюро Михайлов

    10 1 Отговор
    Някъква рода! Ще го разберем по ,, пакостите му"

    20:28 11.02.2026

  • 36 ихуййййййййй

    14 4 Отговор
    Еми кой да е - Гюров измамника, като станалите шарлатани и ала-бала машинен майстор мъдуровец - това е.

    20:28 11.02.2026

  • 37 Поправка уточнение

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Напротив -":

    Украински гражданин с юдейско потекло е Стани Шеф.

    20:35 11.02.2026

  • 38 Ами,

    6 8 Отговор
    няма значение кой е, а какво прави! Да назначи сериозен министър на МВР! Любомир Николов, шефа на СДВР изглежда нормален полицай и на вид е като мъж! Да смени всички областни управители, директори на ОДМВР и ако не всички, на повечето РПУ, където има шампионска изкупуване на гласове, дори и на по низшите злъжности като Началник сектор и група дори! Пеевски като спечели изборите ще си ги възстанови! И да освободи всички, които са на пенсия и заплата, ако не се откажат от пенсията до пределната възраст!

    Коментиран от #50

    20:35 11.02.2026

  • 39 Ружа на Андрей

    10 3 Отговор

    До коментар #34 от "Майна":

    Тате е 4и-fооt!

    20:36 11.02.2026

  • 40 густо майн

    13 3 Отговор
    Аха , вече си имаме бивш резидент - измамник , настоящ резидент - измамник , а сега и ще си имаме и настоящ жълтопаветнопедседателстващ пак измамник , а да им е честито на умньокрасивите непотребници .

    20:40 11.02.2026

  • 41 Електра

    11 4 Отговор
    Как кой тъп и крадлив шарлатанин спуснат от крадливия другар Боташ...

    20:40 11.02.2026

  • 42 Рамбо

    14 4 Отговор
    Зеления чорап нареди на мажоретката си Идиотова, и тя като кукувица снесе едно червено яйце в чуждо гнездо.

    Коментиран от #44

    20:42 11.02.2026

  • 43 цццц

    9 5 Отговор
    Трябваше да изберат оная русата кукла , на тоз какво да му гледаме ..

    20:42 11.02.2026

  • 44 мани я тая фльоца

    12 2 Отговор

    До коментар #42 от "Рамбо":

    ква мажоретка може да бъде тая омачкотена комуноидница

    20:43 11.02.2026

  • 45 Комунистите за какво правеха

    7 3 Отговор
    Многохилядни градове като някакви от село ни управляват Плевнелиев Мария Габриел Гюров

    20:47 11.02.2026

  • 46 Доктор

    6 2 Отговор
    Боклук.

    20:51 11.02.2026

  • 47 Анонимен

    5 3 Отговор
    Гюров е Лама и нищо повече

    20:54 11.02.2026

  • 48 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Кредитен консултант тоест измамник

    20:59 11.02.2026

  • 49 Промяна

    4 3 Отговор
    ПИОНКА НА ШАРЛАТАНСКАТА ВАФИЯ НАЗНОЧЕН СЪС ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТРИЕ НА РАДЕВ И ЙОТОВА ПРЕВЪРНАХА ПРЕЗИДЕНСТВОТО В ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ОТ 9 ГОДИНИ НАСАМ ВЪН ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ С МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕХГЕ ВЛАСТТА ЩЕ ФА.ШИВЕЦИРАТ ИЗБОРИТЕ ЩАЛЕ ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ ТЕЗИ ИЗМАМНИЦИ

    21:06 11.02.2026

  • 50 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ами,":

    ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ ТЕЗИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВСИЧКО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНО ЙОТОВА РАДЕВ ВЛАДЕЯТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО НЕДОСЕГАЕМИ КА ШАРЛАТАНИТЕ НАЗНАЧИХА ПАК МУТРИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ ВЪН

    21:08 11.02.2026

  • 51 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Той е":

    ТОЗИ Е МЕТЕЖНИК ФАЛШИФИКАТОР НАЗНАЧЕНИЗВРАТЕНЯК ПОДЧШНЕН НА ОЛИГАРСИТЕ А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА И ТОВА МИ БИЛО ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    21:10 11.02.2026

  • 52 Лев Толстой

    2 4 Отговор
    Герб отне на този симпатичен нещастник всичко, сега тикво-свинете ще понесат последиците от човек който няма какво да губи. Удриййй Андро!

    21:14 11.02.2026

  • 53 Един пракрасен

    2 1 Отговор
    кмунист и мршляк , ще ни оправи даже за по-малко от 800 дни ..

    21:17 11.02.2026

  • 54 тея червените

    3 1 Отговор
    звездички ,не им писна да тормозят хората и да опорочават държавата , че и за десерт лгбтппто ще се включи ..2 терминал е решението

    21:18 11.02.2026

  • 55 Още един резил

    5 1 Отговор
    Този е мазен натегач с огромни амбиции за власт. Нищо хубаво от такива.

    21:21 11.02.2026

  • 56 Ново начало

    3 0 Отговор
    Кой е Андрей Гюров, тепърва ще разберем, а кой е бил, вече не е важно.

    21:28 11.02.2026

  • 57 Чичо Али Хаменей

    2 0 Отговор
    Отговора е в заглавието/въпроса. Андрей Гюров си е Андрей Гюров.

    21:43 11.02.2026

  • 58 Иво

    4 1 Отговор
    Розово червената измет ППДБ и Радев си назначиха премиер после и пияницата Рашков на МВР. Подготвиха си служебната победа и всичко им е наред. Само че народа ще им обърка схемата. Никой няма да гласува за извра......няци и национален предател като Радев. Бог да ни пази от тази сган.

    21:44 11.02.2026

  • 59 Лъжеш

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "От Герб и БСП":

    Всички знаят че е жълто паветен от розовата мъгла и широко отворените ,, мъжки ,, очи

    21:47 11.02.2026

  • 60 666

    2 0 Отговор
    Червената Крава се напъна и изходи на метеното. Този Гюров беше назначен още от родоотстъпника Радев. Кокорчо вече си подготви МВР министър бившия човек и настоящ алкохолик Рашков. Но това няма да им помогне да спечелят изборите. Хората са отвратени от тези шарлатани и баща им Радев.

    22:05 11.02.2026

  • 61 ЩО БЕ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    А след като прочете за твоят Борисов,че е роден в Банкя-спря ли да четеш...?!

    22:13 11.02.2026

