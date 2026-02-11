Кой е Андрей Гюров? В продължение на две десетилетия неговата кариера преминава от икономист и преподавател, през политик и председател на парламентарна група, до подуправител на БНБ, а от днес вече е и номиниран за служебен премиер, припомня БНТ.

Роден на 31 декември 1975 година в Гоце Делчев, Гюров завършва математическа гимназия в Благоевград,а след това икономика в Софийския университет и Държавния университет „Труман“ в Мисури. Трупа професионален опит като кредитен анализатор в две банки - Харис банк и „Фолксбанк“. През 2009 година преподава "Икономика и финанси" в Американския университет, а от 2016 година "Капиталови пазари" в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.

Политическата му кариера започва като съучредител на „Движение Да България“. През септември 2021 година Кирил Петков го кани да се присъедини към "Продължаваме промяната" и още същата година влиза в 47-мия парламент. Спечелва бързо доверието на своите съпартийци и не случайно е избран за председател на парламентарната група.

След падането на кабинета Петков и последвалите предсрочни избори отново става депутат в 48-мия парламент, а след това и в 49-тия. На 26 юли 2023 година Народното събрание го избира за подуправител на Българската народна банка, направление „Емисионно“.

На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ, че е установила несъвместимост заради участия на Гюров в неправителствени организации и дружества. Той оспорва решението и заявява, че е спазил изискванията за освобождаване от управителни функции.

Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Ще обжалвам решението на УС на БНБ. То е базирано на решение на КПК, което е незаконно и неправилно."

Върховният административен съд потвърждава акта на първа инстанция, а впоследствие казусът е изпратен за тълкуване до Съд на Европейския съюз.

Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Както ние твърдяхме от самото начало, в този казус има засегнати правила на Европейското законодателство и с оглед на това ВАС е задължен да отправи такова преюдициално запитване към съда на ЕС. Това беше и нашето искане."

Позицията му на подуправител го направи автоматично и възможен кандидат за служебен премиер. В тази връзка на 28 януари е поканен от президента Илияна Йотова на консултации, на които той дава своето съгласие.

Андрей Гюров: "Споделих с г-жа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия".

Последва днешното решение на държавния глава, с което Гюров е официално номиниран за служебен министър-председател.