Кой е Андрей Гюров? В продължение на две десетилетия неговата кариера преминава от икономист и преподавател, през политик и председател на парламентарна група, до подуправител на БНБ, а от днес вече е и номиниран за служебен премиер, припомня БНТ.
Роден на 31 декември 1975 година в Гоце Делчев, Гюров завършва математическа гимназия в Благоевград,а след това икономика в Софийския университет и Държавния университет „Труман“ в Мисури. Трупа професионален опит като кредитен анализатор в две банки - Харис банк и „Фолксбанк“. През 2009 година преподава "Икономика и финанси" в Американския университет, а от 2016 година "Капиталови пазари" в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.
Политическата му кариера започва като съучредител на „Движение Да България“. През септември 2021 година Кирил Петков го кани да се присъедини към "Продължаваме промяната" и още същата година влиза в 47-мия парламент. Спечелва бързо доверието на своите съпартийци и не случайно е избран за председател на парламентарната група.
След падането на кабинета Петков и последвалите предсрочни избори отново става депутат в 48-мия парламент, а след това и в 49-тия. На 26 юли 2023 година Народното събрание го избира за подуправител на Българската народна банка, направление „Емисионно“.
На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ, че е установила несъвместимост заради участия на Гюров в неправителствени организации и дружества. Той оспорва решението и заявява, че е спазил изискванията за освобождаване от управителни функции.
Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Ще обжалвам решението на УС на БНБ. То е базирано на решение на КПК, което е незаконно и неправилно."
Върховният административен съд потвърждава акта на първа инстанция, а впоследствие казусът е изпратен за тълкуване до Съд на Европейския съюз.
Андрей Гюров, подуправител на БНБ: "Както ние твърдяхме от самото начало, в този казус има засегнати правила на Европейското законодателство и с оглед на това ВАС е задължен да отправи такова преюдициално запитване към съда на ЕС. Това беше и нашето искане."
Позицията му на подуправител го направи автоматично и възможен кандидат за служебен премиер. В тази връзка на 28 януари е поканен от президента Илияна Йотова на консултации, на които той дава своето съгласие.
Андрей Гюров: "Споделих с г-жа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия".
Последва днешното решение на държавния глава, с което Гюров е официално номиниран за служебен министър-председател.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той е
Коментиран от #51
20:15 11.02.2026
2 Ликвидаторът
20:16 11.02.2026
3 Майна
Това е Гюров
Само Възраждане е българска
20:16 11.02.2026
4 Последния Софиянец
20:16 11.02.2026
5 Сила
Коментиран от #61
20:16 11.02.2026
6 Последния Софиянец
20:16 11.02.2026
7 Спецназ
ФАКТ!
20:17 11.02.2026
8 Юрист
20:17 11.02.2026
9 Майна
Унищожиха България
Възраждане трябва да възроди България
Айде, боровете на шорош да започват
Дай..., можете и още..
Коментиран от #13
20:18 11.02.2026
10 Накратко
20:18 11.02.2026
11 Рашков
20:18 11.02.2026
12 Факт
Коментиран от #16
20:18 11.02.2026
13 Мнение
До коментар #9 от "Майна":Без малко да ти цъкна +, ама прочетох и третия ред.
20:19 11.02.2026
14 Майна
Давайте..
Скоро ще ви заличи като хлебарки
Траш.
Възраждане ще управлява...
Само гледайте
20:19 11.02.2026
15 Много зелен
20:20 11.02.2026
16 Поправка
До коментар #12 от "Факт":Стани Шеф е украинец. Иво Христов 80% също.
Коментиран от #30
20:20 11.02.2026
17 малко истински факти
20:21 11.02.2026
18 цццц
20:21 11.02.2026
19 Майна
Падение- това ли ни беше Президентската институция
Да подкрепя антиконституционна като етническа турска партия
И ПП- сатанински НПО
Вижте ги!!!!
20:22 11.02.2026
20 Илия е па в тия
Единствен (по думите на Радев) възможен избор, алюзия с единствено възможния бюджет.
20:22 11.02.2026
21 Умник Гюро
20:22 11.02.2026
22 Пич
20:23 11.02.2026
23 Шарлатан
20:23 11.02.2026
24 Сатана Z
Собственик на голф клуб като Доналд Тръмп.
Избор на Румен като гарант за нормални избори.
20:24 11.02.2026
25 От коя партия е издигнат
Това е съгласувано преди оставката и от двамата.
Мислите ли че има нещо случайно
Коментиран от #28, #32
20:24 11.02.2026
26 ТРАКИЕЦ
ЩО € мак€ , в$€ € Л . й но!
20:24 11.02.2026
27 Служебен Министър на финансиите е
20:25 11.02.2026
28 ццц
До коментар #25 от "От коя партия е издигнат":Грантаджиа ДБ , ПП, тез пари с закон трябва се закрият
20:25 11.02.2026
29 Майна
Няма друг, който повече да е обиждал българите!
Работил за Лучников за закони за приватизацията, участвал в изготвянето им! - седесар
Жена му- Мултигруп!
Лешояд
20:25 11.02.2026
30 Напротив -
До коментар #16 от "Поправка":юдео-хазарски син е др. Снанишев!
И БСП е анти-социалистическа и анти-комунистическа партия, основана от анти-комунистите в БКП на 04.04.1990 г.
Да се знае и да не се говорят неверни и заблуждаващи неща.
Коментиран от #37
20:26 11.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 От Герб и БСП
До коментар #25 от "От коя партия е издигнат":Благоевград е на името на Димитър Благоев
Коментиран от #59
20:27 11.02.2026
33 $и Ай €й
20:27 11.02.2026
34 Майна
Райчев, тоя недъгав милиардер!
Пак му вярвайте!
Пък и щерка му
Коментиран от #39
20:28 11.02.2026
35 На Гюро Михайлов
20:28 11.02.2026
36 ихуййййййййй
20:28 11.02.2026
37 Поправка уточнение
До коментар #30 от "Напротив -":Украински гражданин с юдейско потекло е Стани Шеф.
20:35 11.02.2026
38 Ами,
Коментиран от #50
20:35 11.02.2026
39 Ружа на Андрей
До коментар #34 от "Майна":Тате е 4и-fооt!
20:36 11.02.2026
40 густо майн
20:40 11.02.2026
41 Електра
20:40 11.02.2026
42 Рамбо
Коментиран от #44
20:42 11.02.2026
43 цццц
20:42 11.02.2026
44 мани я тая фльоца
До коментар #42 от "Рамбо":ква мажоретка може да бъде тая омачкотена комуноидница
20:43 11.02.2026
45 Комунистите за какво правеха
20:47 11.02.2026
46 Доктор
20:51 11.02.2026
47 Анонимен
20:54 11.02.2026
48 стоян георгиев
20:59 11.02.2026
49 Промяна
21:06 11.02.2026
50 Промяна
До коментар #38 от "Ами,":ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ ТЕЗИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВСИЧКО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНО ЙОТОВА РАДЕВ ВЛАДЕЯТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО НЕДОСЕГАЕМИ КА ШАРЛАТАНИТЕ НАЗНАЧИХА ПАК МУТРИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ ВЪН
21:08 11.02.2026
51 Промяна
До коментар #1 от "Той е":ТОЗИ Е МЕТЕЖНИК ФАЛШИФИКАТОР НАЗНАЧЕНИЗВРАТЕНЯК ПОДЧШНЕН НА ОЛИГАРСИТЕ А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА И ТОВА МИ БИЛО ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
21:10 11.02.2026
52 Лев Толстой
21:14 11.02.2026
53 Един пракрасен
21:17 11.02.2026
54 тея червените
21:18 11.02.2026
55 Още един резил
21:21 11.02.2026
56 Ново начало
21:28 11.02.2026
57 Чичо Али Хаменей
21:43 11.02.2026
58 Иво
21:44 11.02.2026
59 Лъжеш
До коментар #32 от "От Герб и БСП":Всички знаят че е жълто паветен от розовата мъгла и широко отворените ,, мъжки ,, очи
21:47 11.02.2026
60 666
22:05 11.02.2026
61 ЩО БЕ...?!
До коментар #5 от "Сила":А след като прочете за твоят Борисов,че е роден в Банкя-спря ли да четеш...?!
22:13 11.02.2026