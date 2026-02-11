Новини
България »
София »
Тони Тодоров за „Петрохан“: Всяка една подробност по разследването е важна

Тони Тодоров за „Петрохан“: Всяка една подробност по разследването е важна

11 Февруари, 2026 21:37 741 18

  • петрохан-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

Случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици

Тони Тодоров за „Петрохан“: Всяка една подробност по разследването е важна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава работата по случая "Петрохан", след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, каза пред заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София, пише "24 часа".

Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно, каза Тодоров.

Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая, обясни Тодоров.

Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни, добави той.

Случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици, така че всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл, коментира Тодоров.

На въпрос защо за седмица няма коментар по случая от страна на политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков, Тодоров отговор: "Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването", съобщава БТА.

На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица, пише "24 часа".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    2 3 Отговор
    или емблематично за природозащитната НАКЗТ, името на луксозния им кемпер... "Химлер"??!

    21:41 11.02.2026

  • 2 АХА

    6 2 Отговор
    Не става ясно каква им е каузата за самоубийството, за тях е било чест и благодарят за това, но не става ясно за КОЕ!?

    Коментиран от #8

    21:43 11.02.2026

  • 3 скептик

    5 3 Отговор
    С новия ПП вътрешен министър ПП връзките с рейнджърите ще бъдат заметени под килима на предизборната кампания.

    21:45 11.02.2026

  • 4 бою циганина

    4 1 Отговор
    давам от името на държавата на шишитку ивкони 15 нови влака за да загроби БДЖ

    21:45 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Конспиратор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "АХА":

    Има едно малко странично камъче, което в сферата на спекулациите може да им е обърнало колата нагоре с колелата:
    Споразумението на екоминистрър Сандов с природозащитната Нац.Агенция КЗТ за съвместна подкрепа, регулация и пр.. е било ПРЕКРАТЕНО през 2025г.

    21:50 11.02.2026

  • 9 БОЙС ТУ МЕН

    0 3 Отговор
    Аве срига сте ни занимавали с тези (.💏....)
    съд по бързата процедура и
    Двайсе и три години при внука на ставри...😬

    21:50 11.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 поръчка на свинете

    0 2 Отговор
    има и възмездие, ще квиичите дълго заедно с неследниците ви

    21:51 11.02.2026

  • 13 Майна

    2 1 Отговор
    Тръмп срещу банкерската олигархична кабала-
    Путин и Тръмп са съюзници
    Както АлександърII и Линкълн.
    Това е История..
    Исках да дам информация- не ..дават

    21:54 11.02.2026

  • 14 Никой не ви вярва

    1 0 Отговор
    Ако Пепе е в играта и има замесени от всички политически партии и чуждо разузнаване нищо няма да излезе .

    21:55 11.02.2026

  • 15 Майна

    1 1 Отговор
    Виждате ли колко коментара ми изтриха..
    Това е срещу което се бори и Тръмп, Мъск
    Срещу цензурата в една овладяна от кабалата Европа..

    Коментиран от #16

    21:56 11.02.2026

  • 16 непоискан съвет

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Не злоупотребявай с платформата, изразявай се като добре възпитан културен гражданин.

    21:59 11.02.2026

  • 17 Ами то

    1 0 Отговор
    Подробности много,ама на кой му стиска да ги разследва!??

    22:01 11.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    ...Продължава работата по случая "Петрохан", след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, каза пред заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров...

    Зам-министърът е говорил пред самия себе си?
    Интереснооооо.....
    😂😂😂

    22:05 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове