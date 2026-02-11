Тони Тодоров за „Петрохан“: Всяка една подробност по разследването е важна

Продължава работата по случая "Петрохан", след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, каза пред заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София, пише "24 часа".
Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно, каза Тодоров.
Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая, обясни Тодоров.
Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни, добави той.
Случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици, така че всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл, коментира Тодоров.
На въпрос защо за седмица няма коментар по случая от страна на политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков, Тодоров отговор: "Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването", съобщава БТА.
На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица, пише "24 часа".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Странно
21:41 11.02.2026
2 АХА
Коментиран от #8
21:43 11.02.2026
3 скептик
21:45 11.02.2026
4 бою циганина
21:45 11.02.2026
8 Конспиратор
До коментар #2 от "АХА":Има едно малко странично камъче, което в сферата на спекулациите може да им е обърнало колата нагоре с колелата:
Споразумението на екоминистрър Сандов с природозащитната Нац.Агенция КЗТ за съвместна подкрепа, регулация и пр.. е било ПРЕКРАТЕНО през 2025г.
21:50 11.02.2026
9 БОЙС ТУ МЕН
съд по бързата процедура и
Двайсе и три години при внука на ставри...😬
21:50 11.02.2026
12 поръчка на свинете
21:51 11.02.2026
13 Майна
Путин и Тръмп са съюзници
Както АлександърII и Линкълн.
Това е История..
Исках да дам информация- не ..дават
21:54 11.02.2026
14 Никой не ви вярва
21:55 11.02.2026
15 Майна
Това е срещу което се бори и Тръмп, Мъск
Срещу цензурата в една овладяна от кабалата Европа..
Коментиран от #16
21:56 11.02.2026
16 непоискан съвет
До коментар #15 от "Майна":Не злоупотребявай с платформата, изразявай се като добре възпитан културен гражданин.
21:59 11.02.2026
17 Ами то
22:01 11.02.2026
18 Тити на Кака
Зам-министърът е говорил пред самия себе си?
Интереснооооо.....
😂😂😂
22:05 11.02.2026