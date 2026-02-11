Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е Сърбия

Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е позицията на Сърбия според Индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., изготвен от неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл", съобщи късно снощи сръбската телевизия "Инсайдер", предаде БТА.
От възможни сто точки Сърбия има 33, което я поставя на 116-о място от 182 държави и територии в света. Резултатът е с девет точки под средния за света и с 29 точки по-нисък от средния за Европейския съюз.
Това е най-лошият резултат за Сърбия през последните двадесет години, отбелязва телевизия Ен 1.
Според данните позицията на Сърбия е с 45 места по-лоша от най-доброто ѝ класиране преди десет години, а за първи път тази година тя е оценена и най-зле сред страните от Западните Балкани.
Данните за корупция за 2025 г. поставят Сърбия за първи път в по-неблагоприятно положение от Босна и Херцеговина (34 точки), а в цяла Европа само Беларус (31 точки ), Турция (31 точки ) и Русия (22 точки ) имат по-слаби показатели от нея, пише в. "Данас".
Според оценката на „Трансперънси интернешънъл“ „в няколко страни от Западните Балкани недостатъчните съдебни действия са една от основните пречки за успешната борба с корупцията, докато съдиите и прокурорите въпреки това стават обект на атаки от представители на правителството“, предава "Инстайдер".
В тази връзка Неманя Ненадич от "Трансперанси Сърбия" коментира пред "Инсайдер" развития във връзка с Прокуратурата за организирана престъпност след разследване на предполагаеми злоупотреби от членове на сръбското правителството и по-конкретно срещу министъра на културата Никола Селакович, обвинен във фалшифициране на документи по делото по казуса с Генералния щаб на някогашната югоармия.
Глобалният списък в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. е оглавен от Дания (89) и Финландия (88), докато Сомалия (9) и Южен Судан (9) са на дъното на класацията.
Класацията на „Трансперънси интернешънъл“ измерва възприятието за съществуваща корупция в публичния сектор в 182 държави и територии чрез обединяване на данни от 13 независими източника. Класацията се изготвя чрез присъждане на точки от 0 до 100, където 100 е „без корупция“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сърби я
07:19 11.02.2026
3 Зеленски
Неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл",(НПО), ви затвори устите, нали!?
И закова Русия!!! Браво!
Ще им пратя златни тоалетни, след следващия транш от европейските балами!
07:39 11.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Свободен
Това е нещо като Русия, промъкнала се под леглото на Европа!
Ако не я разкараме оттам, утре ще поиска и да се качи върху леглото!
Мястото й е при Русия - в канализацията на цивилизацията!
Коментиран от #8, #11
07:45 11.02.2026
6 Нас дали ни има
07:50 11.02.2026
7 Дааа
07:52 11.02.2026
8 И коя
До коментар #5 от "Свободен":е цивилизацията?
Коментиран от #9
08:28 11.02.2026
9 Саша Грей
До коментар #8 от "И коя":Това е мястото, откъдето произлиза съвременната култура. Нарича се Европа. А ти трябва да си горд, че си част от нея, ако разбира се не си част варварите на Изток.
Коментиран от #13
08:38 11.02.2026
10 Тъпа западнала
08:42 11.02.2026
11 Сърбите построиха за
До коментар #5 от "Свободен":4 години магистралата от Ниш до нашата граница с дължина 85 км.,и то при труден терен, нашите за същото време не могат да построят 50 км по лек терен и продължават да строят/крадат като бесни, защото, като спре и няма лява ръка десен джоб/. Не си излизал в Сърбия за да съпоставиш там и тук, а прямхаш простотии с голяма уста и без грам мозък в кухата хралупа на раменете ти.
08:47 11.02.2026
12 Деций
08:58 11.02.2026
13 Деций
До коментар #9 от "Саша Грей":Ох боже ,балканите са люлка на цивилизацията,а не смръдлива Европа.И не ние трябва да сме хорди от Европа а от себе си ,от нашите предци! Изостанала измет избила хиляди заради прогресивните си възгледи.Сегс е същото без разлика.
09:04 11.02.2026
14 Ха Ха
10:13 11.02.2026