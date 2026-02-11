Новини
Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е Сърбия

11 Февруари, 2026 07:06 3 465 14

  • корупция-
  • сърбия-
  • западни балкани-
  • александър вучич

Това е най-лошият резултат за Сърбия през последните двадесет години, от възможни сто точки страната има 33

Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е позицията на Сърбия според Индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., изготвен от неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл", съобщи късно снощи сръбската телевизия "Инсайдер", предаде БТА.

От възможни сто точки Сърбия има 33, което я поставя на 116-о място от 182 държави и територии в света. Резултатът е с девет точки под средния за света и с 29 точки по-нисък от средния за Европейския съюз.

Това е най-лошият резултат за Сърбия през последните двадесет години, отбелязва телевизия Ен 1.

Според данните позицията на Сърбия е с 45 места по-лоша от най-доброто ѝ класиране преди десет години, а за първи път тази година тя е оценена и най-зле сред страните от Западните Балкани.

Данните за корупция за 2025 г. поставят Сърбия за първи път в по-неблагоприятно положение от Босна и Херцеговина (34 точки), а в цяла Европа само Беларус (31 точки ), Турция (31 точки ) и Русия (22 точки ) имат по-слаби показатели от нея, пише в. "Данас".

Според оценката на „Трансперънси интернешънъл“ „в няколко страни от Западните Балкани недостатъчните съдебни действия са една от основните пречки за успешната борба с корупцията, докато съдиите и прокурорите въпреки това стават обект на атаки от представители на правителството“, предава "Инстайдер".

В тази връзка Неманя Ненадич от "Трансперанси Сърбия" коментира пред "Инсайдер" развития във връзка с Прокуратурата за организирана престъпност след разследване на предполагаеми злоупотреби от членове на сръбското правителството и по-конкретно срещу министъра на културата Никола Селакович, обвинен във фалшифициране на документи по делото по казуса с Генералния щаб на някогашната югоармия.

Глобалният списък в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. е оглавен от Дания (89) и Финландия (88), докато Сомалия (9) и Южен Судан (9) са на дъното на класацията.

Класацията на „Трансперънси интернешънъл“ измерва възприятието за съществуваща корупция в публичния сектор в 182 държави и територии чрез обединяване на данни от 13 независими източника. Класацията се изготвя чрез присъждане на точки от 0 до 100, където 100 е „без корупция“.


Сърбия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сърби я

    33 4 Отговор
    След намесата на НАТО в Югославия, в нарушение на всички международни закони и договори, смръднята ще се усеща още дълги години. Особено в кокосово, Босна, Албания и Мъкедония.

    07:19 11.02.2026

  • 3 Зеленски

    24 2 Отговор
    Видяхте ли сега! А обвинявахте Украйна!

    Неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл",(НПО), ви затвори устите, нали!?
    И закова Русия!!! Браво!
    Ще им пратя златни тоалетни, след следващия транш от европейските балами!

    07:39 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Свободен

    10 30 Отговор
    Ти май не си много наясно с положението в Сърбия!
    Това е нещо като Русия, промъкнала се под леглото на Европа!
    Ако не я разкараме оттам, утре ще поиска и да се качи върху леглото!
    Мястото й е при Русия - в канализацията на цивилизацията!

    Коментиран от #8, #11

    07:45 11.02.2026

  • 6 Нас дали ни има

    18 3 Отговор
    В тази класация. Най вероятно не , защото нашите резултат е под нулата.

    07:50 11.02.2026

  • 7 Дааа

    22 4 Отговор
    В Западна Европа няма корупция а открита подкрепа на терористите и исраел

    07:52 11.02.2026

  • 8 И коя

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Свободен":

    е цивилизацията?

    Коментиран от #9

    08:28 11.02.2026

  • 9 Саша Грей

    2 14 Отговор

    До коментар #8 от "И коя":

    Това е мястото, откъдето произлиза съвременната култура. Нарича се Европа. А ти трябва да си горд, че си част от нея, ако разбира се не си част варварите на Изток.

    Коментиран от #13

    08:38 11.02.2026

  • 10 Тъпа западнала

    12 3 Отговор
    пропаганда. Корупцията най-ярко видима е в Брюксел и ЕС ЕС управляващите зелки,както и в цяла западнала Джендеропа. Зеления наркоман ги тъпче с пари и наркотици/справка видеото от купето на уроди те връщащи се от Киев с бели носове, бруждаещи погледи и пакетче марихуана/.

    08:42 11.02.2026

  • 11 Сърбите построиха за

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Свободен":

    4 години магистралата от Ниш до нашата граница с дължина 85 км.,и то при труден терен, нашите за същото време не могат да построят 50 км по лек терен и продължават да строят/крадат като бесни, защото, като спре и няма лява ръка десен джоб/. Не си излизал в Сърбия за да съпоставиш там и тук, а прямхаш простотии с голяма уста и без грам мозък в кухата хралупа на раменете ти.

    08:47 11.02.2026

  • 12 Деций

    6 1 Отговор
    В Сърбия се живее по добре от България,по спокойно,заплатите са малко по високи цените почти еднакви.Имат добро селско стопанство, много по чисти и качествени храни,сърбите имат сравнително добър хранителен суверинитет ,а България е доведена до състояние да осигурява едва 20% от храната си.Пътната мрежа в Сърбия е ма по високо ниво ,който пътува знае.Сърбия не взема подаяния от ЕС чрез които да да се обогатяват лично разни котерии и престъпни шайки около управлението.Армията им е в пъти по добра и боеспособна и като въображение и като дух и мотивация!Та вие нещастници от където и да сте не смейте да давате оценки на неща които не познавате и не са за вашите малки и продажни глави.

    08:58 11.02.2026

  • 13 Деций

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Саша Грей":

    Ох боже ,балканите са люлка на цивилизацията,а не смръдлива Европа.И не ние трябва да сме хорди от Европа а от себе си ,от нашите предци! Изостанала измет избила хиляди заради прогресивните си възгледи.Сегс е същото без разлика.

    09:04 11.02.2026

  • 14 Ха Ха

    2 0 Отговор
    България дръпна яко напред откакто я сграбчиха в Еврозоната. С цените. Съседите вече не могат да се мерят с нас, Затова пък изнасят ударно за нашия пазар, почти лишен вече от български стоки.

    10:13 11.02.2026

