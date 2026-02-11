Земетресение разтърси Хасково

Трус с магнитуд 2,4 по Рихтер е регистрирано на близо 20 километра северозападно от град Тополовград. Това съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, пише NOVA.
Земетресението е станало в 18:40 часа. То е било на дълбочина от 7,5 километра.
1 Сатана Z
Коментиран от #4
20:51 11.02.2026
2 Глупости
20:57 11.02.2026
3 Хаскьой
21:01 11.02.2026
4 Ей тъй природно
До коментар #1 от "Сатана Z":Уран, бе брат, самообогатил се е и станала беля.
21:25 11.02.2026