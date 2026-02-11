Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Юта Лердам разкри най-голямото си богатство на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 (СНИМКА)
  Тема: Зимни олимпийски игри

Юта Лердам разкри най-голямото си богатство на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 (СНИМКА)

11 Февруари, 2026 23:12 890 4

  • красавица -
  • юта лердам -
  • център на вниманието-
  • социалните мрежи-
  • олимпийските игри -
  • милано-кортина 2026

Мнозина определиха този момент като кулминация в кариерата ѝ

Юта Лердам разкри най-голямото си богатство на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нидерландската красавица и звезда на ледените пързалки Юта Лердам отново се превърна в център на вниманието, но този път причината далеч не беше само нейната ослепителна външност или смелите ѝ публикации в социалните мрежи.

На Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Лердам буквално разтърси арената, като показа най-ценното, което е постигнала през годините на упорити тренировки и лишения. След като пристигна в Италия със собствен самолет и предизвика бурни реакции заради решението си да пропусне церемонията по откриването в името на почивката, русокосата ледена фурия доказа, че зад бляскавата фасада се крие истински борец с непоколебим характер.

Снимката, която Юта сподели, бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от възхищение сред феновете. На нея тя гордо държи медала, за който е мечтала цял живот – символ на несломимата ѝ воля и отдаденост към спорта.

Мнозина определиха този момент като кулминация в кариерата ѝ и вдъхновение за младите спортисти по целия свят. Безспорно, Лердам за пореден път доказа, че е не само секссимвол, но и истинска легенда на зимните спортове, която умее да изненадва и вдъхновява с всяка своя поява.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Скоро гледах Астерикс и Обелиск на Олимпийски игри " та там имаше състезания с колесници и си викам :
    Тая кобила няма начин да не е пила от отварата на друидите от Big pharma

    23:20 11.02.2026

  • 2 Да , ама

    7 0 Отговор
    Юта с този мощен мускулест диференциал е тесняк и на двете места, да знаете!

    23:31 11.02.2026

  • 3 жжцц

    0 2 Отговор
    Юта страхотна 🍑

    23:37 11.02.2026

  • 4 ццц

    5 1 Отговор
    Хубава жена пък се хванала с тоя шебек

    23:41 11.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове