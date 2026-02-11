Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Исторически успех за Италия: Вьотер и Оберхофер грабнаха първото олимпийско злато при женските двойки на шейни
Исторически успех за Италия: Вьотер и Оберхофер грабнаха първото олимпийско злато при женските двойки на шейни

11 Февруари, 2026 23:27 544 1

Германските фаворитки Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина останаха на второ място

Исторически успех за Италия: Вьотер и Оберхофер грабнаха първото олимпийско злато при женските двойки на шейни - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианските състезателки Андреа Вьотер и Марион Оберхофер вписаха имената си със златни букви в историята на Олимпийските игри, след като спечелиха първата титла в новата дисциплина – шейни по двойки при жените. Състезанието се проведе на легендарната писта в Кортина д’Ампецо, част от домакинството на Милано-Кортина 2026. Динамичното дуо на Италия демонстрира безупречна техника и хладнокръвие, като оглави класирането още след първия манш.

Исторически успех за Италия: Вьотер и Оберхофер грабнаха първото олимпийско злато при женските двойки на шейни
Снимка: БГНЕС/EПA

В крайна сметка Вьотер и Оберхофер финишираха с общо време 1:46.284 минути, което им осигури заслужено първото място и бурни аплодисменти от родната публика.

Германските фаворитки Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина се бориха до последно, но останаха на второ място, изоставайки само с 0.120 секунди от италианките.

Бронзовите отличия отидоха при австрийската двойка Зелина Егъл и Лара Михаела Кип, които записаха време 1:46.543 минути.

Исторически успех за Италия: Вьотер и Оберхофер грабнаха първото олимпийско злато при женските двойки на шейни
Снимка: БГНЕС/EПA


