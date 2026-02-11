Новини
Манчестър Сити с категорична победа над Фулъм, продължава преследването на Арсенал

Манчестър Сити разгроми Фулъм с 3:0 на своя „Етихад Стейдиъм“ в среща от 26-ия кръг на английската Висша лига. С този убедителен успех „гражданите“ остават плътно зад лидера Арсенал в битката за титлата.

В 24-ата минута домакините дадоха тон на срещата, когато Антоан Семеньо се възползва от разбъркване пред вратата и с прецизен удар с десния крак откри резултата.

Само шест минути по-късно Семеньо отново бе в центъра на събитията, този път като асистент – неговото подаване намери Нико О’Райли, който без колебание удвои преднината на Манчестър Сити.

В 39-ата минута Фил Фодън изведе Ерлинг Холанд на стрелкова позиция, а норвежкият голмайстор не пропусна да се разпише с мощен шут, с който направи резултата класически – 3:0.

След почивката мениджърът Пеп Гуардиола реши да даде заслужена почивка на Холанд, заменяйки го с Омар Мармуш, а темпото на играта спадна и до нови попадения не се стигна.

След този триумф Манчестър Сити събира 53 точки и остава на второ място, само на три пункта зад Арсенал, който има мач по-малко и предстои да гостува на Брентфорд. Фулъм, от своя страна, заема 12-та позиция с 34 точки.



