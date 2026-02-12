Доц. Татяна Буруджиева: Фигурата на Гюров ще повлия допълнително на активността

Въпреки че имаше достатъчно много казали "Да“, изборът беше изключително труден, защото само един човек от казалите "Да“ има все пак политически опит и знае за какво става дума донякъде, и това е г-н Гюров.

От друга страна, неговата реакция на излизане след срещата му с президента беше също много показателна, той излезе със самочувствието на бъдещия министър-председател. В този смисъл, можеше доста по-компресирано, така да се каже, да минат консултациите, след като явно е бил направен още тогава избора, защото аз не бих искала още с първата му поява в качеството на поне очакван министър-председател г-н Гюров да ни е лъгал.

Това каза политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус" относно избора на Андрей Гюров за премиер.

И допълни: "Виждате, че изборът на г-н Гюров, който аз силно се надявам да свърши добра работа като служебен министър-председател и най-важното да се по-успокоят малко страстите. Едната част от политическия спектър казва: ето това е единственият човек, който е много ясно, далеч и извън влиянието на онези, срещу които се протестираше на площадите, в същото време обаче, той е много близко до влиянието на други и освен това има юридически съмнения. Така че давам си сметка, че президентът Йотова много трудно можеше да направи избор, който да бъде безапелационен. Списъкът, в който е ограничен изборът на президента, прави това буквално невъзможно, но в настоящата ситуация явно президентът залага на наличието на компетентност в политическия процес независимо от всичките възможни обструкции и обвинения. Аз силно се надявам, че юридическата страна на казуса няма да постави под съмнение функционирането на г-н Гюров като министър-председател".

За това какво ще донесе номинацията на Андрей Гюров като министър-председател, тя казва:

"Едно успокоение донякъде за това, че желанието на протеста да се отдалечи, така да се каже, управленският процес от влиянието, което те подозират във всички области на г-н Пеевски, категорично ще донесе това. Т.е. някакво успокоение или повишаване на доверието в предстоящите избори. Защото това е основната задача на бъдещето служебно правителство. Но в същото време, пак казвам, много силно се задълбочават подозренията в друга част от обществото, че той ще действа партийно обвързано и на практика ще предложи един Министерски съвет, който ще е предварително управление на ПП-ДБ, преди изобщо да са се явили на избори и да се успели да вземат властта чрез избори".

И добави: "Този избор, това име това носи. Другите имена носиха други неща, които така или иначе според мен, в избора на президента нямаше възможност да се направи избор с минимум щета. Като казвам минимум щета, т.е. негатива към фигурата на министър-председателя да е затворена в по-малки обществени групи. В момента негативът и категоричното отхвърляне или приемане на това служебно правителство като възможност да се започне промяната, от другата страна, като възможност да се манипулира резултата на изборите, ще съществува. Т.е. тази номинация само задълбочава съществуващи битки вече, които са предизборни битки. И това е големият негатив около това име. Затова смятах, че по-скоро ще се отиде към един от заместниците на г-н Главчев, който ми се струваше достатъчно неутрална фигура и достатъчно бих казала така – административна фигура. Сега с г-н Гюров, едната група ще твърди, че служебното правителство ще се състои от професионалисти и експерти, а другата група ще твърди, че това е им е оръжието, за да се спечелят служебно едни избори".

Според нея това ще повлия допълнително на активността.

"Лично аз смятам, че в тази ситуация фигурата на министър-председателя по-скоро влияе за покачване на активност, отколкото за намаляване на активност. Защото битката започва да изглежда, и от двете страни започва да изглежда силно нечестно, тя излиза извън политическия, официалния, легитимния терен, на който трябва да се правят предизборните кампании. Разбира се, г-н Гюров има възможност да представи един силен екип. Като казвам силен екип, наистина експертно силен екип, което ще намали остротата или силата въобще на аргументите на неговите критици. И аз силно се надяваме да имаме такова служебно правителство, което максимално да се занимава с гаранциите за честността на изборите".