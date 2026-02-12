Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните от НАТО

12 Февруари, 2026 06:49, обновена 12 Февруари, 2026 05:51 434 7

  • атанас запрянов-
  • нато-
  • брюксел

Ще се обсъжда прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса

Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО в Брюксел, Белгия, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Форумът в НАТО ще даде възможност за обсъждане на прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса, взети на Срещата на върха в Хага през юли 2025 г.

В рамките на срещата ще бъдат разгледани редица ключови въпроси от дневния ред на НАТО като изпълнението на приетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, реализирането на по-проактивен подход към възпирането и отбраната.

Преди дни Ройтерс съобщи, като се позова на петима свои източници, че мисията „Арктически страж" (Arctic Sentry), може да бъде обявена по време на срещата на министрите на отбраната на алианса. Целта на мисията е да засили наблюдението и военното си присъствие в Арктика на фона на напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници по въпроса за Гренландия.


България
