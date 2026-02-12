Случаят "Петрохан": Продължава анализът на видеозаписите от камерите в района на хижата

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан".
Вчера стана ясно, че вътрешният министър е разпоредил проверка за начина, по който Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са получили разрешителни за притежание на оръжие.
Иванов е имал значителен огнестрелен арсенал - пет пушки, две карабини, едно късо оръжие и два заглушителя. На името на Калушев са регистрирани два пистолета.
Разрешителните и на двамата са издадени от Областна Дирекция МВР - Монтана през 2021 година.
Данните сочат, че престъпленията край хижата и в кемпера, са извършени със законно притежаваните оръжия на жертвите.
Междувременно продължава анализът на видеозаписите от камерите, иззети от Петрохан. Все още няма яснота около мотивите за двете престъпления.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Версията на Гамизов
Коментиран от #5
07:02 12.02.2026
2 Засрамете се и стига лъгахте
Коментиран от #13
07:04 12.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Даниел
07:09 12.02.2026
5 Ама глей ся
До коментар #1 от "Версията на Гамизов":Министър на ПП-ДБ им дава пари, кмет на ПП-ДБ им е давал пари, Бойко Рашков е бил вътрешен, а премиер какво? КИРОТО... .. Тоест.. Нема ни Буци ни Шиши. Кой рева за едни митници/граници/канали? Киротоооо
Коментиран от #16
07:10 12.02.2026
6 Ъъъ
Коментиран от #33
07:12 12.02.2026
7 Защо
07:16 12.02.2026
8 Какво стана с тия натривки?
Натривките са като като измерване на кръвната захар! Лесно и резултатно!
Какво се бавят?
Не могат да разберат какво да лъжат?
Всички, които не могат да обработят едни натривки са дисциплинарно уволнене поради несправяне с работата!
Няма самоубийство!
Встчки са избити!
А поръчителите покрити!
Да се арестуват родителите. Така ще им спасите живота.
07:20 12.02.2026
9 Никой
Тогава боби сарафов ни убеждаваше, че не са возели туби с прекурсори за амфетамин.
Сега въпреки, че от всеки ъгъл се чете Мексико, ни убеждават, че е педофилска секта.
07:21 12.02.2026
10 психо и контрапсихо
07:22 12.02.2026
11 Боруна Лом
07:23 12.02.2026
12 Хи хи хи . Голям майтап !
07:23 12.02.2026
13 Коя
До коментар #2 от "Засрамете се и стига лъгахте":мафия? Мексиканската ли ?
07:24 12.02.2026
14 Разбира се
07:26 12.02.2026
15 Неразбрал
Коментиран от #19, #36, #41
07:26 12.02.2026
16 Не думай ва
До коментар #5 от "Ама глей ся":Шошльоп, канала си е канал и тия от сектата ЛГБТППДБ+ са пречили на останалите два мафиотски клана.
07:28 12.02.2026
17 Направили
Просто трябва да се докаже.
07:28 12.02.2026
18 прочетете проф.Шипковенски!
07:29 12.02.2026
19 Разбрал
До коментар #15 от "Неразбрал":Разбрах едно , че всички служби така са объркани и се чудят какво да кажат , прокуратурата се оплете във своите лъжи , че вече мълчи като риба !!!!! Играе голямата метла за заличаване на ИСТИНАТА !!!!!!
07:29 12.02.2026
20 ООрана държава
07:30 12.02.2026
21 Турист
07:31 12.02.2026
22 за съжаление, Сарафов е прав!
Коментиран от #34
07:32 12.02.2026
23 Тупат
07:34 12.02.2026
24 Голям Лъжец
07:35 12.02.2026
25 Шиши Боко Копейка Плешива глава Сиган
07:38 12.02.2026
26 Любопитен
Коментиран от #30
07:39 12.02.2026
27 пресолена
07:40 12.02.2026
28 Знаещ
Четете "Бай Ганьо" от Алеко Константинов. Там е описано в подробности. Избори идат.
07:40 12.02.2026
29 Бойко Рашков- пудела
Жалки сте!
Както изпуснаха ония украинци « случайно» в близостьдо застреляния Алксей Петров, така изпуснаха и Македонеца, съобщил за труповете в хижата! Ще го хванете, ама друг път! Отдавна е в джунглата!
И да питам, при такъв пожар, никой ли не е видял пламъци и дим?
Жал ми е за кучетата!
Те са познавали убийците и с поведението си са могли да ги издадат!
07:41 12.02.2026
30 Чети
До коментар #26 от "Любопитен":Прочети 28.
07:41 12.02.2026
31 Интересно
07:43 12.02.2026
32 ТОЗИ СЛУЧАЙ не
07:43 12.02.2026
33 Еколог
До коментар #6 от "Ъъъ":За да не стряскат с гърмежи птичките и пчеличките сред ...природата...
Коментиран от #35
07:43 12.02.2026
34 Просто
До коментар #22 от "за съжаление, Сарафов е прав!":Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.
Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.
Коментиран от #38
07:44 12.02.2026
35 Ъъъ
До коментар #33 от "Еколог":Aaаa, сигурно!
Ама аз чакам розовите понита с жълтите копитца да ми обяснят вместо да ми цъкат минуси, защо са им на техните герои заглушители?!?
07:47 12.02.2026
36 Разбрал
До коментар #15 от "Неразбрал":Че младата перхидролена прокурорка я ...бива
07:48 12.02.2026
37 Обаче
07:57 12.02.2026
38 факт
До коментар #34 от "Просто":Както и от продажбата 1/4 от БДЖ. С един куршум няколко заека - изчистват знаещите, отклоняват вниманието от кражбите, които вършат в последния момент преди изборите и от законите, които приемат, изменят и допълват в своя полза. Вниманието ни трябва е насочено във всички посоки, защото в държавата се извършват отвратителни неща. Екзекуцията на шест души ще остане неразкрита, ще приключат досъдебните производства без обвинителен акт и така никой няма да разбере какво има в папките по делото. Рано или късно обаче истината ще излезе, защото в дигиталния 21 век нищо не може да остане скрито, също като досиетата Епстийн ще излязат и досиетата Буда. А в тях има много, ама много трупове в последните повече от 20 години.
07:58 12.02.2026
39 Сектанти са
07:59 12.02.2026
40 Хмм
08:11 12.02.2026
41 От брифинга ,само разбрах, че...!
До коментар #15 от "Неразбрал":Къдравата Сю и Главният Секретар на МВР,не случайно са минали в нелегалност ,като шумкарите и ги няма...!
08:26 12.02.2026
42 Сарафов е за затвора !
08:40 12.02.2026