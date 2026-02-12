Случаят "Петрохан": Продължава анализът на видеозаписите от камерите в района на хижата

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан".

Вчера стана ясно, че вътрешният министър е разпоредил проверка за начина, по който Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са получили разрешителни за притежание на оръжие.



Иванов е имал значителен огнестрелен арсенал - пет пушки, две карабини, едно късо оръжие и два заглушителя. На името на Калушев са регистрирани два пистолета.

Разрешителните и на двамата са издадени от Областна Дирекция МВР - Монтана през 2021 година.

Данните сочат, че престъпленията край хижата и в кемпера, са извършени със законно притежаваните оръжия на жертвите.

Междувременно продължава анализът на видеозаписите от камерите, иззети от Петрохан. Все още няма яснота около мотивите за двете престъпления.