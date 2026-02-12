Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Случаят "Петрохан": Продължава анализът на видеозаписите от камерите в района на хижата

Случаят "Петрохан": Продължава анализът на видеозаписите от камерите в района на хижата

12 Февруари, 2026 07:53, обновена 12 Февруари, 2026 07:00 1 398 42

  • петрохан-
  • разследване-
  • хижа-
  • камери-
  • оръжие

Проверяват как Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са получили разрешителни за притежание на оръжие

Случаят "Петрохан": Продължава анализът на видеозаписите от камерите в района на хижата - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан".

Вчера стана ясно, че вътрешният министър е разпоредил проверка за начина, по който Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са получили разрешителни за притежание на оръжие.

Иванов е имал значителен огнестрелен арсенал - пет пушки, две карабини, едно късо оръжие и два заглушителя. На името на Калушев са регистрирани два пистолета.

Разрешителните и на двамата са издадени от Областна Дирекция МВР - Монтана през 2021 година.

Данните сочат, че престъпленията край хижата и в кемпера, са извършени със законно притежаваните оръжия на жертвите.

Междувременно продължава анализът на видеозаписите от камерите, иззети от Петрохан. Все още няма яснота около мотивите за двете престъпления.


България
  • 1 Версията на Гамизов

    22 6 Отговор
    Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна. Канал за изпрани пари в евро - през Сърбия рестото за Брюксел, към Турция (по тамошни и други банки в близкия изток) остатъка за Буцита, Шишита, Прокопи и производните им.

    Коментиран от #5

    07:02 12.02.2026

  • 2 Засрамете се и стига лъгахте

    32 5 Отговор
    Мафията ги уби тези хора

    Коментиран от #13

    07:04 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Даниел

    25 1 Отговор
    Интересно как заради пожара мвр не е прибрало външните камери веднага ,а се е наложило да се изчака няколко дни,но в същото време агенти на ДАНС са били вътре при огъня и са установили множество оръжия,че даже и клипове са направили???

    07:09 12.02.2026

  • 5 Ама глей ся

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "Версията на Гамизов":

    Министър на ПП-ДБ им дава пари, кмет на ПП-ДБ им е давал пари, Бойко Рашков е бил вътрешен, а премиер какво? КИРОТО... .. Тоест.. Нема ни Буци ни Шиши. Кой рева за едни митници/граници/канали? Киротоооо

    Коментиран от #16

    07:10 12.02.2026

  • 6 Ъъъ

    20 5 Отговор
    Защо са им били заглушители на тия джендърейнджъри!?!?

    Коментиран от #33

    07:12 12.02.2026

  • 7 Защо

    17 2 Отговор
    Пълни с пари.Въоражени до зъби.Обградени с камери и бариери.Дронове и скъпи автомобили.Живяли в Мексико от въздух и гмуркане.Извадили лицензии,разрешителни и пр.документи бързо и без проблеми.Данс незнайно как били първи там.И накрая будисти, сектанти и пр.Добри момчета ама ги убили.Е онзи Руслан Тад и онзи Гамизов дето ги мразите май са най-смели .

    07:16 12.02.2026

  • 8 Какво стана с тия натривки?

    23 0 Отговор
    Кави са тези експертизи, които са по сложни от една аутопсия?
    Натривките са като като измерване на кръвната захар! Лесно и резултатно!
    Какво се бавят?
    Не могат да разберат какво да лъжат?
    Всички, които не могат да обработят едни натривки са дисциплинарно уволнене поради несправяне с работата!
    Няма самоубийство!
    Встчки са избити!
    А поръчителите покрити!
    Да се арестуват родителите. Така ще им спасите живота.

    07:20 12.02.2026

  • 9 Никой

    15 2 Отговор
    Помните ли катастрофата на автобус с македонци напът за там, който горя както не може да гори автобус при такава катастрофа?
    Тогава боби сарафов ни убеждаваше, че не са возели туби с прекурсори за амфетамин.
    Сега въпреки, че от всеки ъгъл се чете Мексико, ни убеждават, че е педофилска секта.

    07:21 12.02.2026

  • 10 психо и контрапсихо

    11 5 Отговор
    Ако нормален човек поиска разрешение за оръжие, ще му откажат, или размотават, а на тия психари веднага са имп дали разрешителни.При това главният психар имал 16 оръжия! За какво са му ? А на един 20 годишен младеж защо му дават ?

    07:22 12.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ЩЕ ИМА,,СТЪКМИСТИКА,,! МОЖЕ ДА ИМА МНОГО ПОЗНАТИ СЕЛСКИ ЛИЦА!

    07:23 12.02.2026

  • 12 Хи хи хи . Голям майтап !

    24 3 Отговор
    Анализът на видеокамерите във района на Петрохан ще продължи до тогава до когато не бъде напълно заличено и изтрито всичко което сочи , че са били убити от професионални убийци !!!!!!!

    07:23 12.02.2026

  • 13 Коя

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Засрамете се и стига лъгахте":

    мафия? Мексиканската ли ?

    07:24 12.02.2026

  • 14 Разбира се

    9 0 Отговор
    не трябва да се изключва и хипотезата на убийство от изкуствен интелект и извънземно.

    07:26 12.02.2026

  • 15 Неразбрал

    16 1 Отговор
    Абе некой да ми обясни какво разбрахте от брифинга на всички които , четоха , сричаха ,хъкаха ......за случая Петрохан във парламента ??????

    Коментиран от #19, #36, #41

    07:26 12.02.2026

  • 16 Не думай ва

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ама глей ся":

    Шошльоп, канала си е канал и тия от сектата ЛГБТППДБ+ са пречили на останалите два мафиотски клана.

    07:28 12.02.2026

  • 17 Направили

    6 0 Отговор
    са го убийците на Дж.Ф. Кенеди. Знае се.
    Просто трябва да се докаже.

    07:28 12.02.2026

  • 18 прочетете проф.Шипковенски!

    8 11 Отговор
    Този феномен-самоубийство на няколко лица от една група, е описан за първи път от прочутия български психиатър проф.д-р Никола Шипковенски в труда му " Шизофрения и смърт", издадена на немски език още през 1939г. Нарича се "разширено меланхонно самоубийство". За него говори пред ТВ психиатърът от Плевен д-р Иванов, но никой не му обърна внимание. Този случай в Петрохан и Околица покрива същите критерии.И ние имаме големи учени! Но няма кой да ги прочете.

    07:29 12.02.2026

  • 19 Разбрал

    18 1 Отговор

    До коментар #15 от "Неразбрал":

    Разбрах едно , че всички служби така са объркани и се чудят какво да кажат , прокуратурата се оплете във своите лъжи , че вече мълчи като риба !!!!! Играе голямата метла за заличаване на ИСТИНАТА !!!!!!

    07:29 12.02.2026

  • 20 ООрана държава

    10 0 Отговор
    ... Проверяват как Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са получили разрешителни за притежание на оръжие... Както е записано в закона направен от герб

    07:30 12.02.2026

  • 21 Турист

    8 0 Отговор
    Кога мвр ще се омете от Петрохан за да отида да си почина там ?

    07:31 12.02.2026

  • 22 за съжаление, Сарафов е прав!

    5 10 Отговор
    Някои критикуват Сарафов, но той се оказа прав-това е българският Туин Пийкс и то в по-лош вариант. Секта, хомодружинка, психарски връзки, религиозни практики, будистка "литература", извращения, педофилия, заразяване на деца с психарщини и др. Подлудиха обществото тия сектанти,а сега им дадоха и служебно правителство?! Повече от Ту,ин Пийкс.

    Коментиран от #34

    07:32 12.02.2026

  • 23 Тупат

    13 0 Отговор
    най безсрамно топката ! Ще "проверявали" как екзекутираните били получили разрешителни за оръжие.....

    07:34 12.02.2026

  • 24 Голям Лъжец

    14 1 Отговор
    Тия никак не могат да лъжат , личи им отвсякъде че са аматьори и им е наредено от горе да докажат че са се самоубили ! Мошеници мръсни на хранилка на народа !!!!!!

    07:35 12.02.2026

  • 25 Шиши Боко Копейка Плешива глава Сиган

    4 1 Отговор
    Шумотевицата по случая ще продължи до изборите. После всичко ще бъде забравено завинаги.

    07:38 12.02.2026

  • 26 Любопитен

    7 1 Отговор
    Толкова ли е трудно да се каже ИСТИНАТА вместо всички да се правят на палячовци и да се правят , че работят неуморно за разкриването Й ?????

    Коментиран от #30

    07:39 12.02.2026

  • 27 пресолена

    4 1 Отговор
    джендър политиката даде грозен резултат. честито на ппдб. Бог да прости.

    07:40 12.02.2026

  • 28 Знаещ

    3 1 Отговор
    На народа да му е ясно, че това е единствено кампания за омаскаряване на политически противник.

    Четете "Бай Ганьо" от Алеко Константинов. Там е описано в подробности. Избори идат.

    07:40 12.02.2026

  • 29 Бойко Рашков- пудела

    3 0 Отговор
    Не прави коментар? Защо? Нали е топ криминалист юрист? Доцент, доктор и всякакъв. Дисертацията му е за експертизите?! А елни нативки не могат да обработят! Ами да им помогне, а не да налита на бой с чадъра!
    Жалки сте!
    Както изпуснаха ония украинци « случайно» в близостьдо застреляния Алксей Петров, така изпуснаха и Македонеца, съобщил за труповете в хижата! Ще го хванете, ама друг път! Отдавна е в джунглата!
    И да питам, при такъв пожар, никой ли не е видял пламъци и дим?
    Жал ми е за кучетата!
    Те са познавали убийците и с поведението си са могли да ги издадат!

    07:41 12.02.2026

  • 30 Чети

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Любопитен":

    Прочети 28.

    07:41 12.02.2026

  • 31 Интересно

    1 1 Отговор
    дали сред жертвите е имало сътрудници на службите или да..

    07:43 12.02.2026

  • 32 ТОЗИ СЛУЧАЙ не

    2 0 Отговор
    Показва корумпираната държава в пълния и разпад - десетки държавни институции в директно нарушение на закона подпомагат неясната дейност на това НПО. А колко ли подобни продължават да съществуват.

    07:43 12.02.2026

  • 33 Еколог

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    За да не стряскат с гърмежи птичките и пчеличките сред ...природата...

    Коментиран от #35

    07:43 12.02.2026

  • 34 Просто

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "за съжаление, Сарафов е прав!":

    Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    Коментиран от #38

    07:44 12.02.2026

  • 35 Ъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Еколог":

    Aaаa, сигурно!
    Ама аз чакам розовите понита с жълтите копитца да ми обяснят вместо да ми цъкат минуси, защо са им на техните герои заглушители?!?

    07:47 12.02.2026

  • 36 Разбрал

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Неразбрал":

    Че младата перхидролена прокурорка я ...бива

    07:48 12.02.2026

  • 37 Обаче

    1 0 Отговор
    наказателният кодекс не се занимава с "мотивите" на хаховци убийци или самоубийци. В наказателния процес се доказва авторство и механизъм на извършеното престъпление.

    07:57 12.02.2026

  • 38 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Просто":

    Както и от продажбата 1/4 от БДЖ. С един куршум няколко заека - изчистват знаещите, отклоняват вниманието от кражбите, които вършат в последния момент преди изборите и от законите, които приемат, изменят и допълват в своя полза. Вниманието ни трябва е насочено във всички посоки, защото в държавата се извършват отвратителни неща. Екзекуцията на шест души ще остане неразкрита, ще приключат досъдебните производства без обвинителен акт и така никой няма да разбере какво има в папките по делото. Рано или късно обаче истината ще излезе, защото в дигиталния 21 век нищо не може да остане скрито, също като досиетата Епстийн ще излязат и досиетата Буда. А в тях има много, ама много трупове в последните повече от 20 години.

    07:58 12.02.2026

  • 39 Сектанти са

    1 2 Отговор
    Сектанти, психари и будисти. Това са били тия. Цяла хижа са получили от държавата, договор с МОСВ, пари са имали, а нищо не са работили. Плюс оръжие, коли, оборудване, дронове.Да разследват длъжностни лица от МОСВ!!!

    07:59 12.02.2026

  • 40 Хмм

    1 0 Отговор
    и заглушители, като на бойните групи преди Девети

    08:11 12.02.2026

  • 41 От брифинга ,само разбрах, че...!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Неразбрал":

    Къдравата Сю и Главният Секретар на МВР,не случайно са минали в нелегалност ,като шумкарите и ги няма...!

    08:26 12.02.2026

  • 42 Сарафов е за затвора !

    0 0 Отговор
    Сарафов е за бай Ставри !

    08:40 12.02.2026