ICE ще осигурява сигурността на Световното първенство по футбол в САЩ – напрежение и въпроси около избора

12 Февруари, 2026 07:04 579 3

Решението предизвика бурни реакции

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на Световното първенство по футбол през лятото, Съединените щати обявиха ключова новина, свързана с охраната на грандиозното спортно събитие. Американската агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE) ще играе централна роля в мерките за сигурност по време на Мондиала, информира изданието "Атлетик".

Решението ICE да бъде основен стълб в охраната на първенството предизвика бурни реакции както в САЩ, така и в Европа. По време на изслушване в Камарата на представителите, директорът на агенцията Тод Лайънс подчерта, че отделът за разследвания на вътрешната сигурност ще бъде неотменна част от защитата на турнира. Той увери, че безопасността на всички участници и зрители е приоритет номер едно.

Въпреки уверенията на Лайънс, решението ICE да се включи в охраната на Мондиала породи сериозни опасения. Демократката Нели Поу, представител на района, в който се намира стадион "МетЛайф" – домакин на осем мача, включително финала, изрази тревога, че присъствието на агенти може да отблъсне феновете. "Ако зрителите се страхуват от произволни проверки или задържания, това ще навреди на целия турнир", предупреди тя.

Не за първи път ICE се включва в охраната на големи спортни форуми. Агенцията редовно предоставя разузнавателна и логистична подкрепа на международни събития, включително Олимпийските игри в Милано и Кортина. Въпреки това, италианските власти ясно заявиха, че американските агенти нямат право да извършват правоприлагащи действия извън територията на САЩ. Присъствието на ICE в Италия също предизвика вълна от протести, особено в Милано.

Появата на Тод Лайънс пред Конгреса бе особено очаквана, тъй като това бе първата му публична изява след трагичните инциденти с агенти на ICE в Минеаполис през януари. Случаите с Рене Гуд и Алекс Прети, както и политическите амбиции на президента Доналд Тръмп, отново разпалиха дебата за евентуален бойкот на първенството.

Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като 11 от 16-те града домакини са в САЩ, два в Канада и три в Мексико. На американска територия ще се изиграят 78 от общо 104 мача, включително и финалът на стадион "МетЛайф" с капацитет 82 500 души.

Въпреки опита на ICE в осигуряването на мащабни събития, решението агенцията да поеме водеща роля в охраната на Световното първенство остава спорно. Докато властите уверяват, че сигурността е гарантирана, обществените настроения и протестите показват, че темата ще остане във фокуса на вниманието до самия старт на турнира.


  • 1 хехе

    3 0 Отговор
    цветнокожите футболери трябва много да внимават, че току виж пишман агентите ги помислили за мигранти

    Коментиран от #2

    07:16 12.02.2026

  • 2 Възраждане

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Хаха, и на нас ни трябват такива преторианци, като си върнем България

    07:41 12.02.2026

  • 3 УдоМача

    0 0 Отговор
    Ако бях в краварника щях да си изпробвам идеята за вълново оръжие, което да е преносимо и да ги грее от вътре като микровълнова :D Макар и с по-малка мощност пак достатъчно, предвид, че е насочено като електромагнитно поле в милиметровия обхват.

    08:02 12.02.2026

