Слави Трифонов: След избора на Андрей Гюров стана ясно, че шарлатаните от ППДБ, ще получат цялата власт, и то без избори

След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова е посочила Андрей Гюров за служебен премиер. Ето и още от коментара на Трифонов:

На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан.