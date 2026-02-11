Слави Трифонов: След избора на Андрей Гюров стана ясно, че шарлатаните от ППДБ, ще получат цялата власт, и то без избори

След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова е посочила Андрей Гюров за служебен премиер. Ето и още от коментара на Трифонов:
На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан.
1 Най дългия Зулус на Света
Коментиран от #25
14:58 11.02.2026
2 нов
14:58 11.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #7
14:58 11.02.2026
4 Най гнусния отпадък славуца
Коментиран от #8
14:58 11.02.2026
6 ООрана държава
14:58 11.02.2026
7 Герп боклуци
До коментар #3 от "Вашето мнение":Колкото тежи и косата му
14:59 11.02.2026
9 Бонев
14:59 11.02.2026
10 Антитролер
15:00 11.02.2026
11 Млък
15:00 11.02.2026
12 СлавчУ Злобаря
15:00 11.02.2026
13 Довиждане
Коментиран от #58
15:01 11.02.2026
14 Хохохехе
15:01 11.02.2026
15 славуца нападна и президентството
15:01 11.02.2026
16 Шаза Зулу
15:01 11.02.2026
17 Зулус
15:01 11.02.2026
18 Фикри
15:02 11.02.2026
19 Пич
Коментиран от #24, #127
15:02 11.02.2026
21 Ма Този
15:04 11.02.2026
22 Тъпослаф трифоноф
15:04 11.02.2026
23 хаха
15:04 11.02.2026
24 отговора е ясен
До коментар #19 от "Пич":Нима не си личи, че ги бута ДС? Което само показва, че на 10.11.1989 в България нищо не се е променило.
Коментиран от #53
15:04 11.02.2026
25 Прав си!
До коментар #1 от "Най дългия Зулус на Света":Слави, ти си най голямата смрад в държавичката ни. Не се ли гнусиш от самия себе си?!
15:05 11.02.2026
26 Доктора
15:05 11.02.2026
29 Стана
15:07 11.02.2026
30 Лаик
15:07 11.02.2026
31 Българин
Коментиран от #56, #72
15:07 11.02.2026
32 прокопи
15:08 11.02.2026
33 Ззз
15:08 11.02.2026
34 пп тези ще ходят до хижата
15:09 11.02.2026
35 Злодеи под слънцето
15:09 11.02.2026
36 Изпразнен от съдържание
15:09 11.02.2026
37 Наглост учиндолска!
Коментиран от #59
15:10 11.02.2026
38 Молба към.факти.бг
Коментиран от #175
15:10 11.02.2026
39 Дедо Мраз
15:10 11.02.2026
40 голяма гнус е
15:10 11.02.2026
43 Няма такава шамандура
15:10 11.02.2026
44 Дядо Гъдю
Когато говориш за ,,шарлатаните от ППДБ" ,задължително ще добавяш фразата:,,С които бях във властта"
Когато говориш за ГЕРБ,ДПС-н.нч.,БСП , задължително ще добавяш фразата:,,С които бях във властта" , за да сме сигурни,че се отнася за теб.
Когато говориш,че ,,Човек,който не си държи на думата струва колкото въздухът над главата му",задължително ще се покланяш и ще посочваш с показалец към гърдите си,за да сме сигурни , че се отнася за теб.
15:10 11.02.2026
48 Тома
15:12 11.02.2026
49 123456
15:12 11.02.2026
50 Оххх
15:12 11.02.2026
51 Ура,,Ура
15:13 11.02.2026
52 Майкоооо
15:13 11.02.2026
53 Пич
До коментар #24 от "отговора е ясен":Не бих го определил толкова точно, защото това е единият вариант! Другият вариант е ПП да са бутани отвън , от тъмните кръгове Епщайн които унищожават света с либерастия. Напоследък доста се замислям , дали Епщайните и ДС - тата не са в картел...
15:13 11.02.2026
54 Ха-ха-ха!
15:14 11.02.2026
55 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #61
15:14 11.02.2026
56 Боби
До коментар #31 от "Българин":Беше,сега я събере 300 я не,в момента е третият най мразен човек в България
Коментиран от #63
15:14 11.02.2026
57 Шолопов
15:15 11.02.2026
58 Еми
До коментар #13 от "Довиждане":Ти хубаво му пожелаваш, но аз се надявам да не му дадат телевизор в затвора.
15:15 11.02.2026
59 Браво
До коментар #37 от "Наглост учиндолска!":Евала за думите!
15:15 11.02.2026
60 Дедо
15:15 11.02.2026
61 Ми то ......
До коментар #55 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Новия парламент ще е много изчистен ........само няколко партии и боко ще е на коирука..... !!!!!!!
15:16 11.02.2026
62 ккк
15:16 11.02.2026
63 Нолокопов
До коментар #56 от "Боби":Напълно вярно,след свинята,тиквата ,славе мумията е третия най мразен. И има защо.
15:16 11.02.2026
64 Независим
Лакеите като теб така правят защото са просто лакеи.
15:16 11.02.2026
66 Цвете
15:16 11.02.2026
67 помним
15:16 11.02.2026
68 Ухаааа
15:16 11.02.2026
69 Жароков
15:16 11.02.2026
70 Буден
15:17 11.02.2026
73 На тоя верва ли му нЕкоЙ ?
15:17 11.02.2026
74 избирател
15:18 11.02.2026
76 Антон
15:18 11.02.2026
77 66666666666
15:18 11.02.2026
78 Шарлатаните
15:19 11.02.2026
79 Нямате право!
15:19 11.02.2026
80 Дориана
15:21 11.02.2026
81 музикант
15:21 11.02.2026
82 Хмм
15:21 11.02.2026
83 Неразбрал
15:21 11.02.2026
85 Веселин Петров
15:21 11.02.2026
86 Тези чалгари
15:22 11.02.2026
87 Съвет на мира
15:23 11.02.2026
88 Абе славчо търси работа на тошко
Коментиран от #106, #178
15:23 11.02.2026
89 Срама
15:24 11.02.2026
91 Цвете
15:24 11.02.2026
92 коалицията Отечествен Фронт
А клетвата в Нар Събрание на широкото ОФ-правителствено ветрило на 09-09-2026г.
15:24 11.02.2026
93 Независим
Както се казва лакеите се познават по господарите им.
15:25 11.02.2026
94 киселяка
15:25 11.02.2026
97 Чалгар
15:27 11.02.2026
99 Корман
15:28 11.02.2026
100 олеле
Да дуаш као "торнадо у индиански вигвам".
:)
15:29 11.02.2026
101 !!!
15:29 11.02.2026
102 Има Такъв Негодник!
15:30 11.02.2026
103 Я у лево
15:31 11.02.2026
104 Вълк единак
15:32 11.02.2026
105 Факти
15:33 11.02.2026
106 много скоро ше му намерят работа!
До коментар #88 от "Абе славчо търси работа на тошко":В ЦСЗ,Бай Ставри, строг,но справедлив! И той си знае защо!
15:34 11.02.2026
107 Бачо
15:34 11.02.2026
109 Добър избор
15:35 11.02.2026
111 Гарга Сарис
15:36 11.02.2026
112 Абеее
15:36 11.02.2026
113 За какво
Коментиран от #119
15:36 11.02.2026
114 Кво мрънкаш бе???
15:36 11.02.2026
115 Т90
15:36 11.02.2026
117 !!!
15:37 11.02.2026
118 шарлатаните от ППДБ
15:39 11.02.2026
119 Гарга Сарис
До коментар #113 от "За какво":Тоя не е мал и да си направи! На инвалидната количка и байряка на чело на прайда!!!
15:40 11.02.2026
121 Хари путър
15:40 11.02.2026
122 хах
15:40 11.02.2026
123 Шаро
15:41 11.02.2026
124 Крисия
15:42 11.02.2026
125 Куку
15:43 11.02.2026
126 Абе
Коментиран от #132, #149
15:44 11.02.2026
127 гост
До коментар #19 от "Пич":имат си задокеански либерални покровители,които ги натресоха и на РАДЕВ
15:44 11.02.2026
128 Руснаков
15:44 11.02.2026
129 Възмутен
Аман от гнусни, вулгарти, безморални и крадливи като вас!!!
15:46 11.02.2026
130 Ха ха ха
15:46 11.02.2026
131 Тцъ..
Тази власт не я получават а само я затвърждават ДПС-НОВО НАЧАЛО. Те първи приветствха избора. Както и приветстваха поканата на Тръмп към Радев за участие в Съвета за мир. Пеевски настояваше всичко да бъде внесено за дискусия в парламента за да може да се легитимира и да няма възможност за отстъпление, но не му се получи защото Радев не го внесе, а само замълча като магистрална работничка. За сметка на това обаче Росен Желязков , премиер в оставка, беше получил нареждане да подпише нещо което няма право дори да чете предварително. Също както договора с Боташ.
15:46 11.02.2026
132 Герги
До коментар #126 от "Абе":Иди на лекар човече.,не си добре с главата...то затова сме последни въвъ всяка класация,защото има доста индивиди като теб...
15:47 11.02.2026
133 избирател
15:47 11.02.2026
134 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
15:48 11.02.2026
135 Той
15:49 11.02.2026
136 Ирония
15:49 11.02.2026
137 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС Ново Начало вън!!
15:51 11.02.2026
138 Гражданин.
15:51 11.02.2026
139 Ванчо
15:51 11.02.2026
140 Сигурно е
15:51 11.02.2026
141 Господ те гледа отгоре!
15:52 11.02.2026
142 Шарлатанинът Слави Трифонов
Коментиран от #159
15:53 11.02.2026
143 Мълчанието е злато
15:53 11.02.2026
145 Боже
15:54 11.02.2026
146 Шарлатанинът Слави Трифонов
Няма по-голям шарлатанин от Слави Трифонов!!
15:55 11.02.2026
147 Тоя не става за космонавт
15:56 11.02.2026
148 Отвратен
15:56 11.02.2026
149 Дориана
До коментар #126 от "Абе":Толкова си зле с главата, че и психолог не може да ти помогне. да си наясно и свиквай с мисълта, че ИТН излизат от Парламента падат под 2 % на 1 % . И субсидията им отпада. Слави Трифонов да продължава да се чуди защо народа го мрази и замерва депутатите му.
15:56 11.02.2026
150 виктория
15:56 11.02.2026
151 Замитане ще има
Жълтопаветните зомбита подскачат от кеф.
А заеднос тях и всички мало умни русофобчета.
15:56 11.02.2026
152 време е да изхвърлим боклука
15:57 11.02.2026
153 Става интересно
15:57 11.02.2026
154 Славчо Учиндолски
15:57 11.02.2026
156 Съвет
Коментиран от #169
15:58 11.02.2026
157 Славуца
15:58 11.02.2026
158 Пенчо
16:00 11.02.2026
159 Дориана
До коментар #142 от "Шарлатанинът Слави Трифонов":Слави Трифонов не само е подметка на Пеески, той се опита чрез Борисов и Пеевски да замени демокрацията с пълзяща диктатура, срещу свободата на словото и личността защото хората го мразели. Гадост !
16:02 11.02.2026
160 На живо е в момента в джипа си
16:02 11.02.2026
161 Чочо
16:05 11.02.2026
162 шопа
16:05 11.02.2026
163 Атом
16:10 11.02.2026
164 Стига
16:16 11.02.2026
165 Макс
16:28 11.02.2026
166 Пешо
16:30 11.02.2026
167 Хм,
16:33 11.02.2026
168 Имне
16:34 11.02.2026
169 Дориана
До коментар #156 от "Съвет":Да, Слави Трифонов и неговите Нищо Неправещи депутати, които освен да гласуват заедно с Пеевски и Борисов са абсолютно вредни за българския народ са -Противни . Дано никога повече не видим наглите физиономии на Тошо Йорданов и Балабанов.
16:42 11.02.2026
170 Алекс
Красив си и много си умен като тиквата!!!
16:55 11.02.2026
171 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:27 11.02.2026
172 нашмъркан чалгар
17:30 11.02.2026
173 стоянов
17:53 11.02.2026
174 Шайката на Радев
Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.
Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!
17:55 11.02.2026
175 Промяна
До коментар #38 от "Молба към.факти.бг":А ТИ СЯКАШ СМЯТАШ ЧЕ С ШАРЛАТАНИЯ ИЗМАМИ ИЗВРАЩЕНИЯ ЩЕ ПРОКОПСАШ ПРЕВРАТ НАПРАВИХА ОЛИГАРСИТЕ СЕГА
17:58 11.02.2026
176 Герак Митко
17:58 11.02.2026
177 Ирония
18:00 11.02.2026
178 стоянов
До коментар #88 от "Абе славчо търси работа на тошко":За Тошко не се безпокой - синът му стана бизнесмен в енергетиката - тате го вкара, ще има и за тате.
18:09 11.02.2026
179 Трифонов
18:16 11.02.2026
180 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
18:36 11.02.2026
181 чибабе
18:38 11.02.2026