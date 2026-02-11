Новини
Слави Трифонов: След избора на Андрей Гюров стана ясно, че шарлатаните от ППДБ, ще получат цялата власт, и то без избори

11 Февруари, 2026 14:54 3 345 181

Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях, коментира още лидерът на ИТН

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова е посочила Андрей Гюров за служебен премиер. Ето и още от коментара на Трифонов:

На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан.


  • 1 Най дългия Зулус на Света

    224 9 Отговор
    Виийй, че малко ви остана.

    Коментиран от #25

    14:58 11.02.2026

  • 2 нов

    230 8 Отговор
    А ти с кой управлява бе аланкоулу?

    14:58 11.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    195 7 Отговор
    Колко тежи въздуха над главата ти дълъг?

    Коментиран от #7

    14:58 11.02.2026

  • 4 Най гнусния отпадък славуца

    183 7 Отговор
    Свършен си и влизаш или в затвора или в старчески дом

    Коментиран от #8

    14:58 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    149 6 Отговор
    Слафчо ще чегърта черджето пред парламента, тала става с патеричоците

    14:58 11.02.2026

  • 7 Герп боклуци

    125 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Колкото тежи и косата му

    14:59 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бонев

    149 7 Отговор
    Общо взето нямаше друг избор.Другото беше баце и шиши.

    14:59 11.02.2026

  • 10 Антитролер

    142 5 Отговор
    Голият охлюв (извинявайте мекотели, не искам да ви обиждам) изпълзя на тъмния и влажен диван и зарида, осъзнавайки, че клоуно-марионетната партийка няма да може да изпълни заповедите на собственика и в Дубай.

    15:00 11.02.2026

  • 11 Млък

    140 6 Отговор
    Гнусен тип подметка на бб и дп

    15:00 11.02.2026

  • 12 СлавчУ Злобаря

    137 6 Отговор
    Учиндолския пръч беснее!

    15:00 11.02.2026

  • 13 Довиждане

    127 3 Отговор
    Пожелавам приятно гледане на парламента от телевизора

    Коментиран от #58

    15:01 11.02.2026

  • 14 Хохохехе

    99 3 Отговор
    Вземи си 2 рула фамилия и отивай в ъгъла

    15:01 11.02.2026

  • 15 славуца нападна и президентството

    17 56 Отговор
    Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.

    15:01 11.02.2026

  • 16 Шаза Зулу

    92 5 Отговор
    Зулуса на държавта се обади !!!

    15:01 11.02.2026

  • 17 Зулус

    100 4 Отговор
    Ти пък какъв си, че даваш оценки, като твоята дума струва колкото въздуха над главата ти.

    15:01 11.02.2026

  • 18 Фикри

    104 4 Отговор
    Мумията нещо се е активизирала напоследък, но не осъзнава, че свърши с политиката вече

    15:02 11.02.2026

  • 19 Пич

    18 38 Отговор
    Което наистина продължава да ми се струва много странно !!! Нито са стара партия , нито са голяма партия ( поотделно ) , нито са чиста и незамърсена партия.....?! Запидозрени са във всички видове золуми и престъпления - от финансови , през педофилски , до убийства !!! Наистина - кой ги бута непрекъснато , както бутат Урсула и Кая , без никой да ги иска...?!

    Коментиран от #24, #127

    15:02 11.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ма Този

    75 2 Отговор
    е наистина много жалък.

    15:04 11.02.2026

  • 22 Тъпослаф трифоноф

    69 2 Отговор
    Разпрах дивана от злоба и подскачане

    15:04 11.02.2026

  • 23 хаха

    60 3 Отговор
    Така ли поръча орлин алексиев да кажеш бе мъпет???

    15:04 11.02.2026

  • 24 отговора е ясен

    27 8 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Нима не си личи, че ги бута ДС? Което само показва, че на 10.11.1989 в България нищо не се е променило.

    Коментиран от #53

    15:04 11.02.2026

  • 25 Прав си!

    81 2 Отговор

    До коментар #1 от "Най дългия Зулус на Света":

    Слави, ти си най голямата смрад в държавичката ни. Не се ли гнусиш от самия себе си?!

    15:05 11.02.2026

  • 26 Доктора

    65 2 Отговор
    Нещастна чалга....

    15:05 11.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Стана

    60 2 Отговор
    ясно , че тотално си изперкал , топтан с чалгарското продажно сдружение , без нито един читав в него ! Каквото и да избълваш , няма никаква стойност ! Стой си в злобата и мръсните деяния , мястото в котела ви е запазено .

    15:07 11.02.2026

  • 30 Лаик

    66 2 Отговор
    Този копае дъното.Жалък е.Тези от ИТН са даже по противни от Баце и Шиши.Лакеи.

    15:07 11.02.2026

  • 31 Българин

    3 63 Отговор
    Нека Слави направи един концерт в София! Ще се съберат над 300 000 чоека, а не една шепа безродни сороски! Така ще се види, че народа е с него!

    Коментиран от #56, #72

    15:07 11.02.2026

  • 32 прокопи

    35 1 Отговор
    Мистър Злобил

    15:08 11.02.2026

  • 33 Ззз

    41 2 Отговор
    Славун, а ти забрави ли, че преди денонощно мля срещу пpaceтата и после влезна в договорка с тях? А ако цялата власт се вземаше само чрез контрол на МВР, господарите ти отдавна нямаше да имат нужда от смешни патерички като теб.

    15:08 11.02.2026

  • 34 пп тези ще ходят до хижата

    6 10 Отговор
    така е - ще управляват потника, шиши и бат бойко

    15:09 11.02.2026

  • 35 Злодеи под слънцето

    31 7 Отговор
    Слави е един жалък шут, защото добре разбира, че няма нито ума нито морала на тези, които нарича "шарлатани". Така ги нарече Румен Радев, който всъщност е баш шарлатанина на държавата, след като ни зароби с престъпния договор за 13 години по 1 000 000 лв. на ден, без никакви ползи за България. Така че шарлатани много и Славчо също е един от тях заедно с новите си авери Борисов и Пеевски.

    15:09 11.02.2026

  • 36 Изпразнен от съдържание

    41 3 Отговор
    Некъв страх ли усещам? Имали защо? Нали спечели едни избори кво стана?

    15:09 11.02.2026

  • 37 Наглост учиндолска!

    37 2 Отговор
    Стига бе, стига бе, сакато учиндолско нищожество, стига! Затвори я най-после тази твоя мръсна и воняща на мърша уста бе, чалгарино долен, нагъл и мръсен, затвори я тази твоя мръсна уста! От злоба се хваща рак бе, нищожество сакато! Не ти ли стига последния стадий на множествената склероза, която те държи посаден на дивана като растение и не можеш да мръднеш, че толкова много искаш да ти дойде краят и с един рак? Че млъкни бе, нищожество чалгарско, пък и защо не млъкнеш завинаги, та най-после българският народ да си отдъхне, че един мерзавец няма да мърси въздуха като издиша само злоба и омраза!

    Коментиран от #59

    15:10 11.02.2026

  • 38 Молба към.факти.бг

    43 2 Отговор
    Моля спрете да го публикувате този, тъкмо и модераторите ви ще могат малко да си починат с триенето на обидни коментари.

    Коментиран от #175

    15:10 11.02.2026

  • 39 Дедо Мраз

    35 1 Отговор
    Най-малко ме интересува какво мисли мумията. Нито е политик, нито анализатор. Просто един 🤡 който забавляваше публиката преди мафията да го активира.

    15:10 11.02.2026

  • 40 голяма гнус е

    42 1 Отговор
    Гнидо долна !!! Дойде и началото на края ти !!!

    15:10 11.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Няма такава шамандура

    36 1 Отговор
    О Велики Вожде на зулусите, какво стана с въпросите от жалкия ви референдум, какво стана със субсидията или вече забравихте

    15:10 11.02.2026

  • 44 Дядо Гъдю

    44 1 Отговор
    Другарю Слави,
    Когато говориш за ,,шарлатаните от ППДБ" ,задължително ще добавяш фразата:,,С които бях във властта"
    Когато говориш за ГЕРБ,ДПС-н.нч.,БСП , задължително ще добавяш фразата:,,С които бях във властта" , за да сме сигурни,че се отнася за теб.
    Когато говориш,че ,,Човек,който не си държи на думата струва колкото въздухът над главата му",задължително ще се покланяш и ще посочваш с показалец към гърдите си,за да сме сигурни , че се отнася за теб.

    15:10 11.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тома

    42 0 Отговор
    Цялата власт беше в твоите ръце славуца когато излъгахте хората че идва видов ден за крадците на народа.А вие излязохте по големи мошенници от тях

    15:12 11.02.2026

  • 49 123456

    31 1 Отговор
    Слабуцке , успокой се и усети Пеев отзаде !

    15:12 11.02.2026

  • 50 Оххх

    31 1 Отговор
    Наркоманче, теб.кой те пита въобще?

    15:12 11.02.2026

  • 51 Ура,,Ура

    32 1 Отговор
    Никога не съм си мислил, че в този човек има толкова омраза. Става и ляга с ПП. Но нищо лошо не казва за босовете на мафията, зад която удобно се настаниха неговите лакеи.

    15:13 11.02.2026

  • 52 Майкоооо

    34 1 Отговор
    Шарлатани ли? И така ги нарича един от най-изявените такива! Не, че много харесвам ПП-ДБ, не, но този човек, който нагло излъга няколко пъти все за сериозни неща народа....И неговите Тошко и Балабанов, и те нагли и безочливи. Точно той да вземе да се скрие някъде по-дълбоко

    15:13 11.02.2026

  • 53 Пич

    6 12 Отговор

    До коментар #24 от "отговора е ясен":

    Не бих го определил толкова точно, защото това е единият вариант! Другият вариант е ПП да са бутани отвън , от тъмните кръгове Епщайн които унищожават света с либерастия. Напоследък доста се замислям , дали Епщайните и ДС - тата не са в картел...

    15:13 11.02.2026

  • 54 Ха-ха-ха!

    22 0 Отговор
    И последната надежда на сакатоот учиндолско ниощжество за някакво съществуване още, колкото и жалко де е, отиде на кино! Направо се е напикал, а и нещо друго е станало в гащите му, защото страшно много засмърдя на чалгарски фекалии! да, ама мутрите, които го пазят са се натряскали и спят, така че, каруцарина Хаджи Тошко Африкански с просташкия език и клептомана Балабана джебчията спешно да тичат към дивана с десетина пакета памперси! Нищо не остана от чалгарите, дори и на бунището нищо не остана, само още се усеща чалгарската воня!

    15:14 11.02.2026

  • 55 Хи хи хи . Голям майтап !

    20 0 Отговор
    Чалгата я имаше тая власт ....но поиска нови избори ......сега да не реве като не влязат в парламента !!!!!

    Коментиран от #61

    15:14 11.02.2026

  • 56 Боби

    21 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Беше,сега я събере 300 я не,в момента е третият най мразен човек в България

    Коментиран от #63

    15:14 11.02.2026

  • 57 Шолопов

    26 0 Отговор
    Страдай мумия. Легна си и с тиквата и със свинята. Разбери,хората те ненавиждат. Ти си аут,на никой не му пука за мнението ти.

    15:15 11.02.2026

  • 58 Еми

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Довиждане":

    Ти хубаво му пожелаваш, но аз се надявам да не му дадат телевизор в затвора.

    15:15 11.02.2026

  • 59 Браво

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "Наглост учиндолска!":

    Евала за думите!

    15:15 11.02.2026

  • 60 Дедо

    20 0 Отговор
    Чалгарите на Славчо имат шанс да влязат в новия Парламент , единствено ако Пеефски им осигури 150 холяди купени ромски гласа от Данчо Пръча и Митко Галата от Монтанско и Методи от Буковлък Плевенско.

    15:15 11.02.2026

  • 61 Ми то ......

    12 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Новия парламент ще е много изчистен ........само няколко партии и боко ще е на коирука..... !!!!!!!

    15:16 11.02.2026

  • 62 ккк

    20 0 Отговор
    ами ти какво искаш бе Шалгароф Пеевски ли да я получи , скрий се и не се показвай никога

    15:16 11.02.2026

  • 63 Нолокопов

    26 0 Отговор

    До коментар #56 от "Боби":

    Напълно вярно,след свинята,тиквата ,славе мумията е третия най мразен. И има защо.

    15:16 11.02.2026

  • 64 Независим

    24 0 Отговор
    Давай Слави, давай Трифонов плювай само както ти си знаеш, само така можеш да убедиш всички колко е необходимо да гласуват за ПП- ДБ.
    Лакеите като теб така правят защото са просто лакеи.

    15:16 11.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Цвете

    25 0 Отговор
    ТИ СЕ ОКАЗА НАЙ ГОЛЕМИЯТ ДУШМАНИН.КАК СМЕЕШ ДА ГОВОРИШ ТАКИВА МЪРСОТИИ.КОГАТО ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВАХА ЗА ВАС, ВИЕ КАКВО НАПРАВИХТЕ ? ЛЪЖАТА ТИ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА.ЖАЛЪК МОШЕНИК.

    15:16 11.02.2026

  • 67 помним

    20 0 Отговор
    Нали щеше да има 120 депутата , 1 лев на глас , без субсидии , електронно гласуване , мажоритарен вот , референдуми и ред други лъжи .Нали си споняш .Защото аз си спомням ! От тогава нито съм гледал нещо свързано с теб , нито съм слушал , дори една песен и как ще направят всички , ще видиш . Как остаряваш ? Не е баш като Катедрала ,а ?

    15:16 11.02.2026

  • 68 Ухаааа

    24 0 Отговор
    По големи шарлатани от ИТН и Тошко няма! А Вие плюете един доста образован за разлика ор Вас човек! Чалгарска работа! Пей си чалгата и не се прави на политик. Хората ви направиха първа политическа сила, а вие се оляхте!

    15:16 11.02.2026

  • 69 Жароков

    19 0 Отговор
    Педофил си ти славчо. Болна мумия .

    15:16 11.02.2026

  • 70 Буден

    21 0 Отговор
    Точно ти?,да говориш за шарлатани!...

    15:17 11.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 На тоя верва ли му нЕкоЙ ?

    23 0 Отговор
    Май му се услади властта ......ама вече ще я гледа през крив макарон !

    15:17 11.02.2026

  • 74 избирател

    20 0 Отговор
    Славчо не се притеснявай , изборите ще са чесни ! Ние доброволно няма да гласуваме за теб .

    15:18 11.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Антон

    19 0 Отговор
    Ами ти като получи цялата власт защо се отказа да управляваш! Защото освен чалга друго не можеш! За това си затваряй устата!

    15:18 11.02.2026

  • 77 66666666666

    15 0 Отговор
    Скрий се бе куцо смешно селско магаре на задната седалка на комбайната.

    15:18 11.02.2026

  • 78 Шарлатаните

    17 0 Отговор
    от има такива негодници. Шнорхелш

    15:19 11.02.2026

  • 79 Нямате право!

    13 1 Отговор
    Нямате право да триете омразата и презрението на цял един народ към това толкова жалко, толкова отвратително, толкова просто, нагло и портивно двукопитно сакато нищожество! В В момента цял един народ излива неистовата си омраза ктъм главатаря на просташката чалгарска сбирщина! Не можете да я изтриеет! И да, грешное, много е грешно, но желая смъртта на учиндолеца! Малко ли злини донесе на Блъгария?!

    15:19 11.02.2026

  • 80 Дориана

    19 0 Отговор
    Слави Трифонов да е наясно, че по- големи шарлатани и предатели от него и омразните му депутати .от ИТН - Няма. Падат надолу под чертата на 1 % . Българския народ няма нужда от предатели, които бяха готови чрез Пеевски и Борисов да наложат диктатура на свободното слово,

    15:21 11.02.2026

  • 81 музикант

    17 1 Отговор
    Ко викаш Слави ? Гюров не може да ти стъпи на малкия пръст , защото не е учил виола !

    15:21 11.02.2026

  • 82 Хмм

    16 0 Отговор
    това е единственият начин да се отървем от вас, от надписаните гласове, сгрешените протоколи, чувалите с изрезки от вестници, показателно е, че ГЕРБ са губили първото място само при служебни правителства

    15:21 11.02.2026

  • 83 Неразбрал

    11 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , чалгаря защо плюе толкова много против ПП - ДБ ......нали бяха биз - бизя .....т.е. дупе и гащи ??????????

    15:21 11.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Веселин Петров

    16 0 Отговор
    Учиндолския мошенник пак почна да плюе отрова от Боянската си дупка, вместо да се покрие в Конго от срам

    15:21 11.02.2026

  • 86 Тези чалгари

    15 0 Отговор
    Не осъзнават, че всеки път като плюят по ППДБ им вдигат рейтинга. Щом мафиотите и мошенниците ги плюят, значи щи гласувам за тях. Не случайно боко и шишо мълчат по много въпроси - просто пи ар експертите така са им казали да не наливат още гласове на ППДБ и Радев.

    15:22 11.02.2026

  • 87 Съвет на мира

    1 10 Отговор
    Гюро Кюмюро е труден за понасяне, вероятно е един от клиентите на Лама Иво-Касапина от Околчица. Обаче е единственият, който не е ваш, т.е. на Пеевски.

    15:23 11.02.2026

  • 88 Абе славчо търси работа на тошко

    17 0 Отговор
    Че много скоро ще е безработен !!

    Коментиран от #106, #178

    15:23 11.02.2026

  • 89 Срама

    16 0 Отговор
    нямаш от хората

    15:24 11.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Цвете

    18 0 Отговор
    ТИ СЕ ОКАЗА НАЙ ГОЛЕМИЯТ ДУШМАНИН.КАК СМЕЕШ ДА ГОВОРИШ ТАКИВА МЪРСОТИИ.КОГАТО ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВАХА ЗА ВАС, ВИЕ КАКВО НАПРАВИХТЕ ? ЛЪЖАТА ТИ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА.ЖАЛЪК МОШЕНИК.

    15:24 11.02.2026

  • 92 коалицията Отечествен Фронт

    1 9 Отговор
    се формира по желания избор за равно отдалечения "безпартиен" Андрей Гюров и "независимия"МВР мин. Б.Рашков: 1.ПП/ДБ (сбъдната мечта) 2. АПС (спазарена мечта) 3. Неродена Румен Радева мома - избор от президентката 4.БСП (ако влезе с 4%) 5. Възраждане (по копейкина линия с резидента) с прибавени МЕЧ и Величие
    А клетвата в Нар Събрание на широкото ОФ-правителствено ветрило на 09-09-2026г.

    15:24 11.02.2026

  • 93 Независим

    16 0 Отговор
    Лакея Трифонов си намери свински господар, вярно свиня му е господар но пък каква свиня само нагла, лъжлива и много крадлива.
    Както се казва лакеите се познават по господарите им.

    15:25 11.02.2026

  • 94 киселяка

    17 0 Отговор
    Моля да се намесят компетентните органи защото този цървул вече седмица говори едно и също.Явно не му харесва че си отива т политиката с шут но това е заслужил.

    15:25 11.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Чалгар

    17 0 Отговор
    А шарлатаните от ИТН-нищо...Така се полага като 2 пъти ни издънихте. Сега супата....

    15:27 11.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Корман

    18 0 Отговор
    Няма по големи шарлатани от неговите хора. И това се знае навсякъде по света, че даже и от зулусите. Тепърва, ще разбираме за тези истински шарлатани.

    15:28 11.02.2026

  • 100 олеле

    11 0 Отговор
    Сливи, кофти ли е?
    Да дуаш као "торнадо у индиански вигвам".

    :)

    15:29 11.02.2026

  • 101 !!!

    16 0 Отговор
    И да триете, и да не триете! Сакатото учиндолско ниощжество "следва" 20 годиин в Консерваторията и не можа да я завърши! панеже, според вас, е много умен ли?!

    15:29 11.02.2026

  • 102 Има Такъв Негодник!

    14 0 Отговор
    А за теб стана ясно,че си най долнопробен слуга на Мафията! Защото нямаш акъл и топки за да си част дори от Мафията,Чалгар!

    15:30 11.02.2026

  • 103 Я у лево

    7 3 Отговор
    Много неща прощава българина.Но никога няма да ви прости предателството с еврозоната.Завинаги сте аут от политиката.Попитай професор Константинов,що е резултат,в областта на статистическа грешка.Той ще ти го обясни лесно,по достъпен начин,след изборите през Април.Вие,заедно с ония: лява ръка,десен джоб,сте там,в областта на статистическа грешка.Заради еврозоната.Ако калкулирате ,че до пролетта,народа ще започне масово да обеднява ,по добре играй тото.Шанса е еднакъв.Да улучиш джакпот,или да влезете в НС.Радев ще ви измете от терена.Но задължително ще трябва да се заложи минимален праг 2-2,5 % за партийна субсидия.Така ще се изчисти политическия хоризонт,от разни Пунта Мара партии.А не,както е в момента: вземе на един процент,и пей сърце! Безотчетни хилядарки месечно,до следващите избори.

    15:31 11.02.2026

  • 104 Вълк единак

    15 0 Отговор
    Ето я к..... на Борисов и Пеевски.

    15:32 11.02.2026

  • 105 Факти

    18 1 Отговор
    Певецът на мафията, повишен в патерица, живее за да хвърля кал по Промяната. Народе, гласувай за ПП-ДБ. Има значение.

    15:33 11.02.2026

  • 106 много скоро ше му намерят работа!

    12 0 Отговор

    До коментар #88 от "Абе славчо търси работа на тошко":

    В ЦСЗ,Бай Ставри, строг,но справедлив! И той си знае защо!

    15:34 11.02.2026

  • 107 Бачо

    13 0 Отговор
    Слави, Слави ставаш смешен вече с това реване.надробихте тия лай.на с конституцията и това е резултата,а защо забрави какви ги говореше през годините,но когато влезна твоята партия и всичко забрави

    15:34 11.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Добър избор

    18 0 Отговор
    Щом чалгарят бълва змии и гущери значи изборът е добър.

    15:35 11.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Гарга Сарис

    14 0 Отговор
    Славчо, многоо квичиш, бе мале? Отпадък. Има такъв отпадък!

    15:36 11.02.2026

  • 112 Абеее

    8 1 Отговор
    Слави,ти забрави ли, че пръв ги изтипоса двамата на диванчето ти в студиото,те още бяха в америка,хвалеше ги сега ги плюваш.Не вярвам да си забравил

    15:36 11.02.2026

  • 113 За какво

    11 1 Отговор
    са му "всичките тия пари", поне деца да беше осиновил. Лош човек!!!

    Коментиран от #119

    15:36 11.02.2026

  • 114 Кво мрънкаш бе???

    9 0 Отговор
    Кво получават - нищо, всичко ключово си го държите в мазните мафиотски ръчички и не пускате...независимо колко наглост изисква от вас...

    15:36 11.02.2026

  • 115 Т90

    10 0 Отговор
    Кога ли ще вкарат всички като теб в затвора!

    15:36 11.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 !!!

    11 0 Отговор
    И да триете, и да не триете! Сакатото учиндолско ниощжество "следва" 20 годиин в Консерваторията и не можа да я завърши! понеже, според вас, е много умен ли?!

    15:37 11.02.2026

  • 118 шарлатаните от ППДБ

    5 4 Отговор
    Сега ги обвинявали шарлатаните от ИТН .... всички атлантенца сте един дол дренки ...всички атлантенца сте смет

    15:39 11.02.2026

  • 119 Гарга Сарис

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "За какво":

    Тоя не е мал и да си направи! На инвалидната количка и байряка на чело на прайда!!!

    15:40 11.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хари путър

    4 0 Отговор
    Подлогите да не ковентират.

    15:40 11.02.2026

  • 122 хах

    12 0 Отговор
    тоя дърт вампир пак изпълзя

    15:40 11.02.2026

  • 123 Шаро

    14 0 Отговор
    Ти ли бруте говориш за шарлатания? Ти ли нещастнико?

    15:41 11.02.2026

  • 124 Крисия

    11 0 Отговор
    Ти какво създаде?Поне с едно българче допринесе ли за увеличаването на българския народ?За да има Педофили трябва да има деца,а при тебе има само гнусна смрад и 200-та охранители да те оправят.В кое предаване се събираха невръстни деца да пеят за да ти запълнят липсите ти ?Отдавна хората спряха да гледат телевизийката ти и да ти слушат тъпите ти песни!

    15:42 11.02.2026

  • 125 Куку

    0 4 Отговор
    Предлагам да се забранят всички партии с изключение на ППДБ,така ще са на власт стотици години,винаги ще имаме правителство и бюджет!

    15:43 11.02.2026

  • 126 Абе

    0 12 Отговор
    Слави Трифонов е честен и достоен човек и лидер! Затова народа го обича заедно с Тошко,Станислав ,Сашо Рашев,Павела и другите от партия ИТН. След изборите ще има нова мощна и стабилна коалиция ГЕРБ - ИТН- ДПС и ще вкарат в затвора радев, шарлатаните и продажника радостин василев. България ще пребъде.

    Коментиран от #132, #149

    15:44 11.02.2026

  • 127 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    имат си задокеански либерални покровители,които ги натресоха и на РАДЕВ

    15:44 11.02.2026

  • 128 Руснаков

    7 0 Отговор
    А пък Вие безвъзвратно ще изчезнете от хоризонта,което ще е добре за всички...България не е арена за Шоу....

    15:44 11.02.2026

  • 129 Възмутен

    10 0 Отговор
    А кой бре, Славчо, да получи цялата власт ти и мафияга ГЕРБ - ДПС Ново Начало ли?
    Аман от гнусни, вулгарти, безморални и крадливи като вас!!!

    15:46 11.02.2026

  • 130 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Реве ли ти се,п.мияр долен.

    15:46 11.02.2026

  • 131 Тцъ..

    1 1 Отговор
    "След избора на Андрей Гюров стана ясно, че шарлатаните от ППДБ, ще получат цялата власт, и то без избори"

    Тази власт не я получават а само я затвърждават ДПС-НОВО НАЧАЛО. Те първи приветствха избора. Както и приветстваха поканата на Тръмп към Радев за участие в Съвета за мир. Пеевски настояваше всичко да бъде внесено за дискусия в парламента за да може да се легитимира и да няма възможност за отстъпление, но не му се получи защото Радев не го внесе, а само замълча като магистрална работничка. За сметка на това обаче Росен Желязков , премиер в оставка, беше получил нареждане да подпише нещо което няма право дори да чете предварително. Също както договора с Боташ.

    15:46 11.02.2026

  • 132 Герги

    8 0 Отговор

    До коментар #126 от "Абе":

    Иди на лекар човече.,не си добре с главата...то затова сме последни въвъ всяка класация,защото има доста индивиди като теб...

    15:47 11.02.2026

  • 133 избирател

    9 0 Отговор
    Слвачо , ай не се излагай .Кой ще гласува за ИТН , още повече за ИТН-НН !

    15:47 11.02.2026

  • 134 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    10 1 Отговор
    ГЕРБ, ДПС Ново Начало и слугите им ИТН въъъън от политиката, ограбихте България!! Мафияяя!!

    15:48 11.02.2026

  • 135 Той

    7 0 Отговор
    Ако беше политик,и имаше култура тази думичка шарлатани никога нямаше да я изричаш,ти си такъв.И да не забравяме че си царвул,ти го каза,а и приличаш на такъв.

    15:49 11.02.2026

  • 136 Ирония

    10 0 Отговор
    Мафията ГЕРБ-ДПС НН и пуделите им ИТН са крадци и измамници, а плюят по другите!

    15:49 11.02.2026

  • 137 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС Ново Начало вън!!

    10 0 Отговор
    Този човек има болен мозък, алчен, надменен, злобен, истеричен, вулгарен лъжец и крадец!

    15:51 11.02.2026

  • 138 Гражданин.

    10 0 Отговор
    Примири се вече твоите пари няма да ти помогнат.Тиси политически труп.

    15:51 11.02.2026

  • 139 Ванчо

    9 0 Отговор
    И ТИ БЕШЕ ШАРЛАТАНИН С МАФИОТИТЕ МНОГО БЪРЗО ЗАБРАВЯШ ИЛИ ТАКА ТИ ОТЪРВА

    15:51 11.02.2026

  • 140 Сигурно е

    0 8 Отговор
    Ще има ала бала с машините на изборите

    15:51 11.02.2026

  • 141 Господ те гледа отгоре!

    13 0 Отговор
    Слави Трифонов е брутален измамник и алчен човек!

    15:52 11.02.2026

  • 142 Шарлатанинът Слави Трифонов

    11 0 Отговор
    Слави е подметка на Пеевски!

    Коментиран от #159

    15:53 11.02.2026

  • 143 Мълчанието е злато

    7 0 Отговор
    Но изглежда чалгаря хич не е алчен.

    15:53 11.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Боже

    8 0 Отговор
    Ще ви секнат кеша,преливането на гласове към вас по време на избори..Хостелите няма да провеждат 28 секундни заседания на комисии в ущърб.на всички граждани.Въобще голям зор ще видите извън парламента.

    15:54 11.02.2026

  • 146 Шарлатанинът Слави Трифонов

    10 0 Отговор
    Слави проектира собствените си грехове на другите!
    Няма по-голям шарлатанин от Слави Трифонов!!

    15:55 11.02.2026

  • 147 Тоя не става за космонавт

    12 0 Отговор
    много е тъп. Шнорхел необразован. И неговата шайка управлява без легитимност. Вкара в парламента тъпо шоу

    15:56 11.02.2026

  • 148 Отвратен

    9 0 Отговор
    Този да се задави с откраднатите милиони в офшорните си сметки! Алчен брутален измамник, слуга и певец на мафията!

    15:56 11.02.2026

  • 149 Дориана

    11 0 Отговор

    До коментар #126 от "Абе":

    Толкова си зле с главата, че и психолог не може да ти помогне. да си наясно и свиквай с мисълта, че ИТН излизат от Парламента падат под 2 % на 1 % . И субсидията им отпада. Слави Трифонов да продължава да се чуди защо народа го мрази и замерва депутатите му.

    15:56 11.02.2026

  • 150 виктория

    7 0 Отговор
    смотаняк!!!

    15:56 11.02.2026

  • 151 Замитане ще има

    0 9 Отговор
    с голямата метла.

    Жълтопаветните зомбита подскачат от кеф.

    А заеднос тях и всички мало умни русофобчета.

    15:56 11.02.2026

  • 152 време е да изхвърлим боклука

    11 0 Отговор
    А най-ясно става, че си пълен галфон, Славчо.

    15:57 11.02.2026

  • 153 Става интересно

    11 0 Отговор
    Извънредно: Бившият Европейски депутат,бивш програмен директор на БТВ и изпълнителен директор на ТВ7 и в момента изпълняващ длъжността председател пиар отдел Румен Радев е пред имота на лидера на ИТН в кв."Бояна" Слави Трифонов с група граждани. Бившият Европейски депутат носи със себе си папка с документи за усвоени от министрите на ИТН в правителството на Желязков стотици милиони. Бареков прикани Трифонов за обяснение и след като последния не се появи Бареков и гражданите с него опитват да влязат в луксозния имот на Трифонов за извършване на граждански арест.

    15:57 11.02.2026

  • 154 Славчо Учиндолски

    13 0 Отговор
    Е, на тебе властта ти беше в ръцете, а ти ти какво направи? Предпочете да станеш подлога на мафията ГЕРБ-ДПС за пари. Сега с твоя Тошко се изяжде от яд. До тука сте. С предателите се постъпва така - народът ги изхвърля завинаги на избори, както ще постъпим с такива като вас.

    15:57 11.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Съвет

    12 0 Отговор
    Слави, злобата и омразата ще се върне към теб като бумеранг. Ще изгниеш самотен като куче. Никой няма да те уважава с този грозен език! Лош човек! Омразен! Злобен!

    Коментиран от #169

    15:58 11.02.2026

  • 157 Славуца

    13 0 Отговор
    Трай бе,чалга!!!!

    15:58 11.02.2026

  • 158 Пенчо

    2 10 Отговор
    Отсега може да се каже, че изборите няма да са честни и справедливи!

    16:00 11.02.2026

  • 159 Дориана

    13 0 Отговор

    До коментар #142 от "Шарлатанинът Слави Трифонов":

    Слави Трифонов не само е подметка на Пеески, той се опита чрез Борисов и Пеевски да замени демокрацията с пълзяща диктатура, срещу свободата на словото и личността защото хората го мразели. Гадост !

    16:02 11.02.2026

  • 160 На живо е в момента в джипа си

    10 0 Отговор
    Пред бърлогата на славуца и се излъчва...Настоява да се върнат крадените стотици милиони от ИТН и слави, тошко и останалите

    16:02 11.02.2026

  • 161 Чочо

    5 0 Отговор
    Дай боже

    16:05 11.02.2026

  • 162 шопа

    13 0 Отговор
    Предсмрътната агониа ипищене на фалшиментото ИТН и нейния башфалшиментото лидер-лъжец катза последно аса изходат у медийното пространство. Учиндолскиот чеде юще нее вденал , че тейната са веке свриши. Тутолафинита отсекъде.

    16:05 11.02.2026

  • 163 Атом

    14 0 Отговор
    Има такъв народ,вече няма такъв народ този ЦАРВЪЛ ,наглец не трябва никога да се споменава за него и лъжливата му партия.

    16:10 11.02.2026

  • 164 Стига

    12 0 Отговор
    сте давали този лъжлив Зулус.

    16:16 11.02.2026

  • 165 Макс

    8 0 Отговор
    Преди години Слави финансира един хазартнозависим баща на момиче пострадало в катастрофа . /случая Ставински /. Това го промени изцяло , той така и не си прости , че някой може да го измами . Поради тази причина вижда измамници навсякъде , затова и мрази всички дарители . С една дума е пълен психар .

    16:28 11.02.2026

  • 166 Пешо

    10 0 Отговор
    Изчегърчващите плачат.

    16:30 11.02.2026

  • 167 Хм,

    11 0 Отговор
    не знам дали ППДБ са шарлатани, но и кокошките на село са наясно, че Слави Трифонов е лакей на мутрите и е способен на най-гнусни престъпления срещу собствения си народ за да ги обслужи.

    16:33 11.02.2026

  • 168 Имне

    8 0 Отговор
    Така унизи народа че никъде не трябва да си показва грозната си муцуна,а и нагал да се изказва.

    16:34 11.02.2026

  • 169 Дориана

    6 0 Отговор

    До коментар #156 от "Съвет":

    Да, Слави Трифонов и неговите Нищо Неправещи депутати, които освен да гласуват заедно с Пеевски и Борисов са абсолютно вредни за българския народ са -Противни . Дано никога повече не видим наглите физиономии на Тошо Йорданов и Балабанов.

    16:42 11.02.2026

  • 170 Алекс

    3 0 Отговор
    Ти си въздуха над главата ти !!!
    Красив си и много си умен като тиквата!!!

    16:55 11.02.2026

  • 171 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Диванният стратег ще бъде отбит от Пеевски, от когото сучеше! Вече няма да може да гласува за него!

    17:27 11.02.2026

  • 172 нашмъркан чалгар

    5 0 Отговор
    Чиба ве мафиот!!!

    17:30 11.02.2026

  • 173 стоянов

    2 0 Отговор
    Злобата си има причина - не се знае дали Пеевски пак ще им додаде гласове на изборите, та да влязат в парламента. В сегашния парламент ИТН действаше против всичко, което е декларирал преди години.

    17:53 11.02.2026

  • 174 Шайката на Радев

    1 1 Отговор
    превзема цялата власт.

    Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.

    Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!

    17:55 11.02.2026

  • 175 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Молба към.факти.бг":

    А ТИ СЯКАШ СМЯТАШ ЧЕ С ШАРЛАТАНИЯ ИЗМАМИ ИЗВРАЩЕНИЯ ЩЕ ПРОКОПСАШ ПРЕВРАТ НАПРАВИХА ОЛИГАРСИТЕ СЕГА

    17:58 11.02.2026

  • 176 Герак Митко

    2 0 Отговор
    Мумията се разлага и смърди на мърша.

    17:58 11.02.2026

  • 177 Ирония

    1 0 Отговор
    След изказването на Слави Трифонов, става ясно, че Мафията е в паника!!

    18:00 11.02.2026

  • 178 стоянов

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Абе славчо търси работа на тошко":

    За Тошко не се безпокой - синът му стана бизнесмен в енергетиката - тате го вкара, ще има и за тате.

    18:09 11.02.2026

  • 179 Трифонов

    2 1 Отговор
    вас ви създаде Радев, а ти още от 2008 година в едно твое предаване го кандардисваше да стане президент. Та чак и твоята пиарка му стана близка приятелка, която той назначи в МНО. После набързо го оженихте. Имам пред вид задкулисието. Народът ви даде власт, но ви я пропиляхте, понеже сте некомпетентни. От всяко дърво свирка не става.Шарлатаните сте вие.

    18:16 11.02.2026

  • 180 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    0 0 Отговор
    славуца!!!

    18:36 11.02.2026

  • 181 чибабе

    0 0 Отговор
    клефукчалгартапанар

    18:38 11.02.2026

