Новини
България »
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки

Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки

12 Февруари, 2026 06:15, обновена 12 Февруари, 2026 05:28 755 8

  • станислав анастасов-
  • ивайло мирчев-
  • петрохан-
  • дпс ново начало

Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа, написа депутатът от "ДПС - Ново начало"

Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

На ПП-ДБ-лъжите краката са къси! Знаем защо Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан" и какво се опитва да прикрие. Всички знаят.

Това написа в страницата си във Facebook депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.

Надяваме се, час по-скоро истината за съпричастността на Политическа партия ПП (ПартияПетрохан) и присъдружната им коалиция ДБ( ДайтеБългарияНаНПОта) да излезе наяве, за да се разбере официално това, което всички нормални хора в България вече усещат с интуицията си: всичко около тази политическа секта е покварено, корумпирано и нечисто.

Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа.

По-рано съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев заяви:

ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор.

Бе дадена 15 мин. почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на "ДПС- Ново начало". След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.

Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честна пионерска

    3 3 Отговор
    Аз не знам, защо тия шестимата са били избити. Но знам, каква е целта на тая цялата медийна кампания. Целта е проста и ясна - да се мобилизира електората и да се осигури парламентарно мнозинство на Шиши и Боци.

    А вие вервайте каквото ви казват!

    Хайл Шиши! Хайл Мафия! Хайл Боци! Хайл ДС!

    Коментиран от #4

    05:33 12.02.2026

  • 2 хехе

    6 2 Отговор
    По случая Петрохан продължаваме пропадането и де6или България са затънали до гуша във фекалиите отвсякъде изкачат имена на техни министри и депутати.

    05:34 12.02.2026

  • 3 Туин Пийкс

    6 2 Отговор
    На Шиши наколенката- Станислав "еди КОЙ си" е прав в този случай. ПП-тата са мръсни от всякъде и много дълбоко свързани със случая "Петрохан".

    05:35 12.02.2026

  • 4 Ще те допълня

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Честна пионерска":

    Този е младо пеевско човече, а толкова много простотия е натрупал. Простотията на Борисов се е предала на всички пеевско-герберски депутати. Да идва Румен Радев и да се свършва с тези крадци.

    05:44 12.02.2026

  • 5 Ние

    0 2 Отговор
    Води ни Путине.

    05:55 12.02.2026

  • 6 Добре известен факт

    4 0 Отговор
    ДПС е партия създадена от ченгесарията за ченгесарията.

    05:55 12.02.2026

  • 7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    0 0 Отговор
    Пазарувате ли в хоремаците сега с певрото ?

    06:21 12.02.2026

  • 8 иван костов

    0 0 Отговор
    Нека ДАНС изясни ролята на гаулайтер Мирчев и групенфюрер Атанасов, в създаването на въоръжени до зъби педофилски чети!

    06:25 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове