„Мечата кръв“ на социализма СНИМКИ

„Мечата кръв" на социализма

11 Февруари, 2026

Пред българските винопроизводители се шири мащабният и не особено взискателен пазар на Съветския съюз и страните от Източния блок, като ГДР, Чехословакия, Полша

По времето на социализма България е специализирана в производството на вино в рамките на Съюза за икономическа взаимопомощ. На мястото на типични за страната сортове като мавруд, широка мелнишка лоза, гъмза, памид, димят и мискет се засаждат нови лозя със световно разпознаваемите сортове каберне, мерло, мускат отонел, совиньон блан, шардоне, траминер.

Това припомня във "Фейсбук" Държавна агенция "Архиви".

Голяма е инвазията на грузинския сорт ркацители, който през 60-те години на XX в. заема близо 40% от лозята за бяло вино. Новите насаждения са с високи стъбла и широки редове. Това, както и създаването на огромни масиви от лозя – до 10 хил. дка, позволява да се въведе обработката и брането с машини.

От Франция и СССР са внесени гроздокомбайни за механизиран гроздобер. Построяват се винарски мегазаводи, които преработват до 50 хил. т грозде.

Пред българските винопроизводители се шири мащабният и не особено взискателен пазар на Съветския съюз и страните от Източния блок, като ГДР, Чехословакия, Полша.

Там бисерите на винения социалистически маркетинг като „Меча кръв” оставят трайна следа в съзнанието на търсещите добро настроение трудещи се.

Социалистическата икономика отчита през 1978 г. произведени 212 милиона бутилки, с което България се нарежда на четвърто място по производство и на второ след Франция по износ на вино в света.

Висококачествената продукция отива на Запад, като през 80-те г. достига пазарите на Великобритания, ГФР, Япония. Там българското вино става синоним на евтина, най-често младежка напитка за 2-3 лири.

През 80-те години винопроизводството в България страда от започналата в СССР по времето на Горбачов борба с алкохолизма

(на 15 май 1985 г. Президиумът на Върховния съвет на СССР издава указ „За засилване на борбата с пиянството и алкохолизма, премахване на домашното варене на самогон”).

Износът за съветския пазар спада от някогашните отчетени 300 млн. на 50 млн. бутилки, което постепенно води до запустяването на лозя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Както

    7 4 Отговор
    Казват познавачите - Купешко вино хубаво - нема!

    23:47 11.02.2026

  • 2 Любимец 13

    12 1 Отговор
    Тогава поне правеха вино и ракия от грозде.Сега ги правят от всичко друго, но не и от грозде.

    23:59 11.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    11 2 Отговор
    Помня го виното Меча кръв, помня и Манастирско шушукане.
    Абе, Господ ходеше още по Земята, а сега суша.

    Коментиран от #5, #10

    23:59 11.02.2026

  • 4 Циник

    6 0 Отговор
    С други думи, Горби беше пълен идиот. На трезвеник вяра не може да имаш.

    Коментиран от #15

    00:06 12.02.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Родителите ми говореха за Станимашка Малага, която била много хубава,ама този който я произвеждал си отишъл в гроба с тайната.

    00:16 12.02.2026

  • 6 Я ВИЖ ТИ

    6 1 Отговор
    Взеха да пишат и истини за социализма, не само лъжи.... Още малко и ще стигнете до там да кажете, че сме били 2 в света по производство на мотокари, че сме били на 24 място В СВЕТА по индекс на човешко равитие. А сега само ТИКВИ и ПРАСЕТА ражда земята българска..

    Коментиран от #9

    00:24 12.02.2026

  • 7 Спомени

    1 1 Отговор
    По соца пиех хубаво вино, но не беше винпромско. Дядо ми беше майстор, имаше хубави сортове грозде и много държеше на лозето. След това при някакви трансформации на земите загубихме това лозе и си купувахме грозде. И сега правя хубаво вино, но приказката е за соца. Най-доброто купешко вино беше някакво инцидентно появило се унгарско, от което пих само два пъти. Първия път успях да купя една бутилка и след време на някакво гости домакинята извади една бутилка от същото. А винпрома правеше боклуци.

    00:27 12.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    С БАЩА МИ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ТРАДИЦИЯТА НА ПОНЕ 500 ГОДИНИ ВИНОПРОИЗВОДСТВО В НАШЕТО СЕМЕЙСТВО
    .....
    ЦИГАНИТЕ БЕРАТ ЛОЗЯТА И ГИ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПАДИЩЕ НА КОЗИТЕ ..

    00:33 12.02.2026

  • 9 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Я ВИЖ ТИ":

    Вероятно пиша заради Трифон зарезан на 14.... А за социализма след време умни хора ще напишат в книга и там ще бъде казано, че 45 години социализъм е бил вторият златен век на държавата България......

    00:33 12.02.2026

  • 10 Спомени

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Такива съм пил по кръчмите. Евтини вина за простолюдието. Нищо особено.

    Коментиран от #13, #14

    00:35 12.02.2026

  • 11 Нафиркан Пацан

    0 1 Отговор
    СССР издава указ „За засилване на борбата с пиянството и алкохолизма, премахване на домашното варене на самогон”


    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    После Руснаците не Били ПИЯНДУРНИЦИ.

    Нищо не се е променило

    Даже още повече са Алкохолизирани
    ПАЦАНИТЕ.
    ОСОБЕНО тези. На Фронта.

    00:42 12.02.2026

  • 12 Жоро

    0 2 Отговор
    Не видях да сте писали за масовото убийство в Канада!Фактите не са ви удобни сигурно!Медиите са враг на народа!

    00:46 12.02.2026

  • 13 Абсальотно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Спомени":

    Правилно тогава всичко се произвеждаше само за да има нещо за раб класата ,качеството нямаше значение

    00:46 12.02.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Спомени":

    Всичко е относително. Живея в чужбина. Пия какви ли не прехвалени вина, но не се впечатлявам. Пия питиета , каквито само съм чувал в България. Не ми е сладко. Горчи ми. Няма я тръпката, която съм изпитвал в България.

    00:59 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    2 0 Отговор
    Да, Народна България беше република на ентусиазъм, съвест и трудолюбие. Що се отнася до винопроизводството, неговото развитие и култура бяха подкрепяни и насърчавани от Съветския съюз, с перспективата в бъдеще да се произвеждат първокласни и елитни вина. Не си мислете, че в СССР са липсвали хора, способни да разбират качественото вино. Сталин беше първият голям ценител и експерт в областта на качественото вино.В СССР винаги е имало хора с влияние, власт и просперитет. Никога не бихте намерили българско вино на техните маси.

    01:13 12.02.2026

