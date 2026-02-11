„Мечата кръв“ на социализма СНИМКИ

По времето на социализма България е специализирана в производството на вино в рамките на Съюза за икономическа взаимопомощ. На мястото на типични за страната сортове като мавруд, широка мелнишка лоза, гъмза, памид, димят и мискет се засаждат нови лозя със световно разпознаваемите сортове каберне, мерло, мускат отонел, совиньон блан, шардоне, траминер.
Това припомня във "Фейсбук" Държавна агенция "Архиви".
Голяма е инвазията на грузинския сорт ркацители, който през 60-те години на XX в. заема близо 40% от лозята за бяло вино. Новите насаждения са с високи стъбла и широки редове. Това, както и създаването на огромни масиви от лозя – до 10 хил. дка, позволява да се въведе обработката и брането с машини.
От Франция и СССР са внесени гроздокомбайни за механизиран гроздобер. Построяват се винарски мегазаводи, които преработват до 50 хил. т грозде.
Пред българските винопроизводители се шири мащабният и не особено взискателен пазар на Съветския съюз и страните от Източния блок, като ГДР, Чехословакия, Полша.
Там бисерите на винения социалистически маркетинг като „Меча кръв” оставят трайна следа в съзнанието на търсещите добро настроение трудещи се.
Социалистическата икономика отчита през 1978 г. произведени 212 милиона бутилки, с което България се нарежда на четвърто място по производство и на второ след Франция по износ на вино в света.
Висококачествената продукция отива на Запад, като през 80-те г. достига пазарите на Великобритания, ГФР, Япония. Там българското вино става синоним на евтина, най-често младежка напитка за 2-3 лири.
През 80-те години винопроизводството в България страда от започналата в СССР по времето на Горбачов борба с алкохолизма
(на 15 май 1985 г. Президиумът на Върховния съвет на СССР издава указ „За засилване на борбата с пиянството и алкохолизма, премахване на домашното варене на самогон”).
Износът за съветския пазар спада от някогашните отчетени 300 млн. на 50 млн. бутилки, което постепенно води до запустяването на лозя.
1 Както
23:47 11.02.2026
2 Любимец 13
23:59 11.02.2026
3 РЕАЛИСТ
Абе, Господ ходеше още по Земята, а сега суша.
Коментиран от #5, #10
23:59 11.02.2026
4 Циник
Коментиран от #15
00:06 12.02.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Родителите ми говореха за Станимашка Малага, която била много хубава,ама този който я произвеждал си отишъл в гроба с тайната.
00:16 12.02.2026
6 Я ВИЖ ТИ
Коментиран от #9
00:24 12.02.2026
7 Спомени
00:27 12.02.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЦИГАНИТЕ БЕРАТ ЛОЗЯТА И ГИ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПАДИЩЕ НА КОЗИТЕ ..
00:33 12.02.2026
9 Европеец
До коментар #6 от "Я ВИЖ ТИ":Вероятно пиша заради Трифон зарезан на 14.... А за социализма след време умни хора ще напишат в книга и там ще бъде казано, че 45 години социализъм е бил вторият златен век на държавата България......
00:33 12.02.2026
10 Спомени
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Такива съм пил по кръчмите. Евтини вина за простолюдието. Нищо особено.
Коментиран от #13, #14
00:35 12.02.2026
11 Нафиркан Пацан
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
После Руснаците не Били ПИЯНДУРНИЦИ.
Нищо не се е променило
Даже още повече са Алкохолизирани
ПАЦАНИТЕ.
ОСОБЕНО тези. На Фронта.
00:42 12.02.2026
12 Жоро
00:46 12.02.2026
13 Абсальотно
До коментар #10 от "Спомени":Правилно тогава всичко се произвеждаше само за да има нещо за раб класата ,качеството нямаше значение
00:46 12.02.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Спомени":Всичко е относително. Живея в чужбина. Пия какви ли не прехвалени вина, но не се впечатлявам. Пия питиета , каквито само съм чувал в България. Не ми е сладко. Горчи ми. Няма я тръпката, която съм изпитвал в България.
00:59 12.02.2026
16 Гориил
01:13 12.02.2026