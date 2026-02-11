Новини
Шкварек за избора на Андрей Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

11 Февруари, 2026 18:38, обновена 11 Февруари, 2026 18:50 2 742 38

Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация

Шкварек за избора на Андрей Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Знакът е много очевиден и очакван. Това е знак към някакъв курс на изцяло радикална промяна от досегашното управление, статукво. Хвърля се сигнал към всички възможни сили на промяната България от всеки един курс. Общо-взето се прави опит да се съберат силата и енергията на 2021 г. от онзи протест от 2020 г. С тези думи политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира назначението на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Това с избора на Гюров за служебен премиер е много хубав, включително във връзка със случая "Петрохан", защото основната конспирация и атака там е, че сегашната власт прикрива по някакъв начин чрез МВР истинските извършители на това убийство. Да видим как ще е сега с Андрей Гюров. Ако е истина тази гранде конспирация, че мафията е убила тези хора и стотици служители на държавни институции са били по някакъв начин в Омерта това нещо да се прикрие, то няма как това да не излезе наяве сега, когато добрите сили от демократичната общност вземат властта, отидат в МВР и изкарат данните", добави той.

"Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация", предрече Шкварек.

Според бившия зам.-външен министър Милен Керемедчиев, пък, излъченият сигнал не е позитивен.

Двамата коментираха и досиетата "Епстийн".

"Върховнество на правото за висшия ешалон и елита в САЩ не съществува", изрази мнението си Шкварек.

Целта на мрежата на осъдения педофил и финансист, по думите му, е била събиране на компромати.

А, според Керемедчиев, тепърва ще излезе информация кой е политическият елит, с който Епстийн се е свързвал в България.


София / България
  • 1 Последния Софиянец

    20 12 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Ще замете случая.

    18:39 11.02.2026

  • 2 Добрият войник Швейк

    18 6 Отговор
    Заклетите в омертата ще имат шанс да разкрият омертата! :)))

    18:40 11.02.2026

  • 3 Коалицията Отечествен Фронт

    6 12 Отговор
    се формира по декларирания при консултациите желан избор за някой равно отдалечен "безпартиен" служебен премиер като Андрей Гюров и единствено"независимия" служ.МВРмин.Б.Рашков:
    1.ПП/ДБ (сбъдната мечта) 2. АПС (спазарена мечта) 3. Неродена Румен Радева мома – (щом Гюров е избора от президентката) 4.БСП (ако влезе с 4%) 5. Възраждане (по копейкина линия с резидента) с прибавени МЕЧ и Величие- общо 161депутати
    А клетвата в Нар Събрание на широкото ОФ-правителствено ветрило на знаковия Девети Септември 2026г.

    18:41 11.02.2026

  • 4 Цвете

    21 12 Отговор
    ШКВАРЕК, И ПОГЛЕДА ТИ ГОВОРИ ЖЛЪЧНО.КАКВО ОБЩО ИМА ИЗБРАНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ С РАЗСТРЕЛА НА ШЕСТИМАТА ? КОГАТО БЯХА ОНЕЗИ МАЙСТОРИ ОТ ПРЕДНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, РАЗКРИХА ЛИ, КОЙ УБИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ? А, ОНЗИ ОТ КЮСТЕНДИЛ, БРАТ ГАЛЕВ, КОЙ ГО ОЧИСТИ? ИМА И ОЩЕ. МИСЛИ ,ПРЕДИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ В ЕФИР. 🤔☹️🙄

    18:44 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    18 14 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ. правеха всичко възможно да спират реформите във всички институции включително и в Съдебната за да останат завладени. Искаха в продължение на пълен мандат да мачкат българския народ чрез рекети, полицейщина и пълзяща диктатура. Времето им свърши. Колелото на историята се върти напред , а не назад. Мафията и корупцията трябва да бъдат премахнати за техен ужас.

    18:47 11.02.2026

  • 7 Дориана

    14 13 Отговор
    Много удобно е да се обвиняват мъртвите за всичко- от педофили до секта , което много удобно беше веднага тиражирано още в първите часове на трагедията , без дори да е направена аутопсия. Пак много удобно хижата беше изгоряла заедно с камерите и кучетата, но книгите и иконите били непокътнати и запазени.Да не говорим, че Будисткото учение е за мир, хармония и баланс , а не за ритуални убийства каквито измишльотини се тиражират.

    Коментиран от #16

    18:50 11.02.2026

  • 8 Мнение

    14 3 Отговор
    Трябва да започне събирането на убийците от делта гард

    18:50 11.02.2026

  • 9 Тоя обаче си продължава с

    10 1 Отговор
    конспирацията "Петрохан"...

    18:51 11.02.2026

  • 10 Няма конспирация

    5 3 Отговор
    Има побърканяци. (Първата калпа е формиращ и хаотичен период. Във втората калпа хаосът продължава да се разгръща. Едва в третата калпа хаосът намалява и светът навлиза в бърз етап на еволюция. Четвъртата и последна калпа се нарича Епоха на разрушението. Тя завършва с апокалиптичен дъжд, който унищожава целия живот и дава началото на първата калпа. Будистите вярват, че живеем в четвъртия и последен раздел на последната калпа. Краят на калпата неизбежно ще дойде и когато това се случи, ще се появи нов Буда: Майтрея, бъдещият Буда. Но будистите могат да предотвратят края. Колкото по-дълго будистките монаси и тяхното учение остават силни, толкова по-бавно е темпото към края на калпата. Цикълът на насилие продължава в този последен етап от цикъла на времето: Кали Юга, Епохата на разрушението....) И на нашите побърканяци калпата им е приключила...

    Коментиран от #15

    18:54 11.02.2026

  • 11 дон хуан

    16 6 Отговор
    гнусното, гербаво корумпе Шкварек. Ако не дрънка той ще е гошо харизанов. шайка охранени крадци

    18:55 11.02.2026

  • 12 Шкварек

    10 2 Отговор
    Загрява на тъч линията и не рита по силните на деня.
    Позиционирал се е в център-дясно и търси класиката.
    До следващите избори ще е коментатор, а след това и депутат.
    Как да не им се радваш на умните и красивите?

    18:55 11.02.2026

  • 13 Украина работливая и трудолюбивая

    10 8 Отговор
    Въоръжени до зъб ге йове педо фили заградили цялата местност с протекьията на Асенка Василева регистрирали се като държавно охранително дружество и започнали да подбират момчета за гей оргии в чужбина.

    Коментиран от #19

    18:56 11.02.2026

  • 14 Добрите сили ....

    6 6 Отговор
    педофилчета, сектантчета, тъпунгерчета ...

    18:59 11.02.2026

  • 15 Чшъъ...

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Няма конспирация":

    Не бъркай в контакта с голи ръце, че твоята капла ще стане крива капла !!!

    Коментиран от #29

    19:02 11.02.2026

  • 16 Вашето мнение

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Надежда Йорданова като правосъден министър регистрира това НПО за два дни, Сандов като министър на МОСВ набързо подписва споразумение с тях и оригинала изчезва, кикидимик Атанасов дава лиценз на това училище пряко свързано с това НПО. ППДБ драга Дориана миришат от всякъде. Герб имат вина, че са прекратили разследването на ДАНС срещу това НПО.

    Коментиран от #21

    19:03 11.02.2026

  • 17 Баба Гошка

    11 4 Отговор
    Стига с този беее. Пуснете поне някой българин. Да ходи да си бистри чехските събития и да пуска водата в кофата под масата в кръччмара там. Не ни го вретеее. Пускайте нашенци поне?! Много ли искаме?

    19:03 11.02.2026

  • 18 Хмм

    5 2 Отговор
    работата на правителството е да организира и проведе изборите, необходимо е смяната на тези които пречат, а за случая в Петрохан си имаМВР, прокуратура, ДАНС, четох че Сандов е разследван, а случаят наистина прилича на досиетата Епстайн, политически фигури посещават хижата, много им харесва, после правят дарения, каквоса правили там, дали не са записвани с цел компромати, а родителите на децат са същите като Калушев духовно "извисени", даряват огромни средства за Мексико, за Тибет, за имотите в България, ами дарените от терзиев стигат идеално за купуване на хижата, а колко още има, но Генов прекратява дейността наагенцията, безпаричие, много богаташи посягат на живота си в такива случаи, а има съмнения че в кемпера са видели отвратителни неща, за които не искат да ни информират

    19:04 11.02.2026

  • 19 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Украина работливая и трудолюбивая":

    И не само там!

    19:06 11.02.2026

  • 20 Някой

    4 2 Отговор
    МВР ще го замете, за да угоди на ПП, т.е. ГЕРБ пак ще ги извадят от калта. Иначе всички чухме коментарите на тия дето са познавали с Калушев и ясно си пролича, че не е уред в главата ламата, въпреки че го защитават (просто хората са приели някои ненормални неща за нормални).

    Коментиран от #23

    19:06 11.02.2026

  • 21 Ами

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Денков като образователен министър дава лиценз на частното училище, което снабдява Калушев с деца

    19:07 11.02.2026

  • 22 Удри

    8 4 Отговор
    Радев е наредил служебния кабинет още преди да подаде оставка. Йотова просто изпълняваше и тупаше топката. Сглобката е ясна - Радев шарлатаните, Доган и БСП. Братя Бобокови ще купят гласове за Доган и БСП, за да ги добутат до парламента.

    19:08 11.02.2026

  • 23 Хмм

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    мисля, че не, ще го използват в предизборната кампания срещу ПП-ДБ

    19:08 11.02.2026

  • 24 ОБЕКТИВЕН

    5 8 Отговор
    Е как следствен с висящо дело ще е премиер??? Това ли е политиката на новия "спасител" Радев??? Нула морал. Тогава МИТЬО ОЧИТЕ ПРЕЗИДЕНТ!!!

    19:11 11.02.2026

  • 25 ха ха

    8 0 Отговор
    тия хептен изтрещяха , до един сте за електрическия стол

    19:12 11.02.2026

  • 26 Пич

    8 2 Отговор
    В какво нещо ( ЕС) живеем ?! Някаква компилация от Нощта на дългите ножове и Вартоломеевата нощ !!! Убийствата директно бяха отказани дори да бъдат разследвани !!! Ако аз съм женен, убия жена си и сам се обадя на МВР , прокуратурата няма да може да даде становище за три дни !!! Ще трябва да се правят експертизи , да се провери дали не лъжа и прикривам други , и т.н.! Тук още не са видели труповете , и - Шат, становище !!! Но някои кухи не съобразиха и огласиха , че при три самоубийства са намерени четири гилзи!!! Явно един се е гръмнал два пъти в една и съща дупка. Така ще преминат и изборите - по Урсулиански !!! Гласувайте както щете , и на каквото щете - накрая ще спечелят Урсулианците !!! Не ви ли смущава че нашите доблестни журналисти не намериха да попитат нито един политик за Петрохан - ни Терзиев, ни Безуханова , ни Надето , ни....... !!! Ма това не е интересно бе, интересно е защо в Хонконг няма чай, например....

    19:13 11.02.2026

  • 27 Абе тая вила в Петрохан

    4 0 Отговор
    За колко е застрахована? И що не изгориха и колите?

    19:15 11.02.2026

  • 28 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Кви добри сили бе? Като го посетят черните джипки да му обяснят всичко за роднините и близките му, той също ще клекне!! Виж че всеки който влезе в реална власт и мигновено обръща палачинката!! Не е лесно да устоиш, то затова е дълбока държава наречена!! Оказва се че и тия които уж трябва да те пазят са заплаха и ти омекваш като гумено мече!! В случай че откажеш среброто идва оловото!

    19:16 11.02.2026

  • 29 Четвъртата и последна калпа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чшъъ...":

    И после иди големия ....

    19:17 11.02.2026

  • 30 Добрите силииии....

    6 2 Отговор
    На Добрите педофилиии....ще имат шанс

    19:19 11.02.2026

  • 31 ТОВА ЧЕ ДАДОХА ВЛАСТ НА ПИДАЛИТЕ

    6 5 Отговор
    Беше голяма грешка.

    19:22 11.02.2026

  • 32 Шалварек

    6 2 Отговор
    никога не познава!

    19:23 11.02.2026

  • 33 Радев

    2 3 Отговор
    Търся говорител за проекта!

    19:25 11.02.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    7 0 Отговор
    "...Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата"

    Аз за 74 години досега нямам спомен за случай, когато разследващ престъпление убийство да обвини себе си или някой колега. А такива случаи имаше в изобилие. Няма как разследващия да е от същия екип на извършителите и да изобличи колегите си.

    19:26 11.02.2026

  • 35 офф писна ми от вас

    7 0 Отговор
    всички са впрегнати да обясняват как хората са ае самоубили което доказва точно обратното !!! винаги е било така когато искат да ни излъжат за нешо пускат едни и същи образи да ни баламосват по медиите !!! само това стига за доказателсто че не е самоубийство !!! да не говорим че няма логика да палят хижата ако не искат да прикрият нещо защо да убиват и кучетата си защо няма видео на убийствата а има видео 15мин преди тях защо кемпера се води от полицейска кола и след него се движи джип защо натривките не са взети на 1-ви февруари и ни баламосват че още на се излезли експертизите и още и още и още …

    19:41 11.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Морски

    2 2 Отговор
    Това полско мекере защо се крие в България?

    19:57 11.02.2026

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва ли МВР да разгласява ако има заподозрени отправяли заплахи?

    21:37 11.02.2026

