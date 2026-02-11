Шкварек за избора на Андрей Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

Знакът е много очевиден и очакван. Това е знак към някакъв курс на изцяло радикална промяна от досегашното управление, статукво. Хвърля се сигнал към всички възможни сили на промяната България от всеки един курс. Общо-взето се прави опит да се съберат силата и енергията на 2021 г. от онзи протест от 2020 г. С тези думи политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира назначението на Андрей Гюров за служебен премиер.
"Това с избора на Гюров за служебен премиер е много хубав, включително във връзка със случая "Петрохан", защото основната конспирация и атака там е, че сегашната власт прикрива по някакъв начин чрез МВР истинските извършители на това убийство. Да видим как ще е сега с Андрей Гюров. Ако е истина тази гранде конспирация, че мафията е убила тези хора и стотици служители на държавни институции са били по някакъв начин в Омерта това нещо да се прикрие, то няма как това да не излезе наяве сега, когато добрите сили от демократичната общност вземат властта, отидат в МВР и изкарат данните", добави той.
"Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация", предрече Шкварек.
Според бившия зам.-външен министър Милен Керемедчиев, пък, излъченият сигнал не е позитивен.
Двамата коментираха и досиетата "Епстийн".
"Върховнество на правото за висшия ешалон и елита в САЩ не съществува", изрази мнението си Шкварек.
Целта на мрежата на осъдения педофил и финансист, по думите му, е била събиране на компромати.
А, според Керемедчиев, тепърва ще излезе информация кой е политическият елит, с който Епстийн се е свързвал в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:39 11.02.2026
2 Добрият войник Швейк
18:40 11.02.2026
3 Коалицията Отечествен Фронт
1.ПП/ДБ (сбъдната мечта) 2. АПС (спазарена мечта) 3. Неродена Румен Радева мома – (щом Гюров е избора от президентката) 4.БСП (ако влезе с 4%) 5. Възраждане (по копейкина линия с резидента) с прибавени МЕЧ и Величие- общо 161депутати
А клетвата в Нар Събрание на широкото ОФ-правителствено ветрило на знаковия Девети Септември 2026г.
18:41 11.02.2026
4 Цвете
18:44 11.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дориана
18:47 11.02.2026
7 Дориана
Коментиран от #16
18:50 11.02.2026
8 Мнение
18:50 11.02.2026
9 Тоя обаче си продължава с
18:51 11.02.2026
10 Няма конспирация
Коментиран от #15
18:54 11.02.2026
11 дон хуан
18:55 11.02.2026
12 Шкварек
Позиционирал се е в център-дясно и търси класиката.
До следващите избори ще е коментатор, а след това и депутат.
Как да не им се радваш на умните и красивите?
18:55 11.02.2026
13 Украина работливая и трудолюбивая
Коментиран от #19
18:56 11.02.2026
14 Добрите сили ....
18:59 11.02.2026
15 Чшъъ...
До коментар #10 от "Няма конспирация":Не бъркай в контакта с голи ръце, че твоята капла ще стане крива капла !!!
Коментиран от #29
19:02 11.02.2026
16 Вашето мнение
До коментар #7 от "Дориана":Надежда Йорданова като правосъден министър регистрира това НПО за два дни, Сандов като министър на МОСВ набързо подписва споразумение с тях и оригинала изчезва, кикидимик Атанасов дава лиценз на това училище пряко свързано с това НПО. ППДБ драга Дориана миришат от всякъде. Герб имат вина, че са прекратили разследването на ДАНС срещу това НПО.
Коментиран от #21
19:03 11.02.2026
17 Баба Гошка
19:03 11.02.2026
18 Хмм
19:04 11.02.2026
19 Дзак
До коментар #13 от "Украина работливая и трудолюбивая":И не само там!
19:06 11.02.2026
20 Някой
Коментиран от #23
19:06 11.02.2026
21 Ами
До коментар #16 от "Вашето мнение":Денков като образователен министър дава лиценз на частното училище, което снабдява Калушев с деца
19:07 11.02.2026
22 Удри
19:08 11.02.2026
23 Хмм
До коментар #20 от "Някой":мисля, че не, ще го използват в предизборната кампания срещу ПП-ДБ
19:08 11.02.2026
24 ОБЕКТИВЕН
19:11 11.02.2026
25 ха ха
19:12 11.02.2026
26 Пич
19:13 11.02.2026
27 Абе тая вила в Петрохан
19:15 11.02.2026
28 Лопата Орешник
19:16 11.02.2026
29 Четвъртата и последна калпа
До коментар #15 от "Чшъъ...":И после иди големия ....
19:17 11.02.2026
30 Добрите силииии....
19:19 11.02.2026
31 ТОВА ЧЕ ДАДОХА ВЛАСТ НА ПИДАЛИТЕ
19:22 11.02.2026
32 Шалварек
19:23 11.02.2026
33 Радев
19:25 11.02.2026
34 ха, ха, ха...
Аз за 74 години досега нямам спомен за случай, когато разследващ престъпление убийство да обвини себе си или някой колега. А такива случаи имаше в изобилие. Няма как разследващия да е от същия екип на извършителите и да изобличи колегите си.
19:26 11.02.2026
35 офф писна ми от вас
19:41 11.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Морски
19:57 11.02.2026
38 Факт
21:37 11.02.2026