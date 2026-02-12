Хегсет: Твърде дълго пренебрегвахме сигурността на САЩ, за да пазим други страни

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Съединените щати твърде дълго са пренебрегвали собствената си сигурност, за да защитят други страни.

Той направи това изявление на среща на военни лидери от 34 страни, проведена във Вашингтон, цитиран от Пентагона.

„Последиците от това са катастрофални за нашата страна и за вашите страни. Фентанил, кокаин и други смъртоносни наркотици са наводнили границата ни, отравяйки и убивайки милиони американци. Броят на американците, убити от тези оръжия и заплахи, далеч надвишава броя на американските жертви във всяка война“, цитира думите му Пентагонът в изявление.

Хегсет отбеляза, че броят на нелегалните имигранти, пристигащи в Съединените щати, е нараснал експоненциално през последните години, което е накарало властите на страната да разположат военни сили за осигуряване на мексиканската граница през 2025 г.