Хегсет: Твърде дълго пренебрегвахме сигурността на САЩ, за да пазим други страни

12 Февруари, 2026 06:46, обновена 12 Февруари, 2026 06:50 942 20

  • сащ-
  • пентагон-
  • пийт хегсет

Министърът на отбраната говори на среща на военни лидери от 34 страни, проведена във Вашингтон

Хегсет: Твърде дълго пренебрегвахме сигурността на САЩ, за да пазим други страни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Съединените щати твърде дълго са пренебрегвали собствената си сигурност, за да защитят други страни.

Той направи това изявление на среща на военни лидери от 34 страни, проведена във Вашингтон, цитиран от Пентагона.

„Последиците от това са катастрофални за нашата страна и за вашите страни. Фентанил, кокаин и други смъртоносни наркотици са наводнили границата ни, отравяйки и убивайки милиони американци. Броят на американците, убити от тези оръжия и заплахи, далеч надвишава броя на американските жертви във всяка война“, цитира думите му Пентагонът в изявление.

Хегсет отбеляза, че броят на нелегалните имигранти, пристигащи в Съединените щати, е нараснал експоненциално през последните години, което е накарало властите на страната да разположат военни сили за осигуряване на мексиканската граница през 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсулът

    10 1 Отговор
    Лошо ми е

    Коментиран от #3, #6, #10

    06:51 12.02.2026

  • 2 Ай вче

    6 2 Отговор
    пазете си г....

    06:53 12.02.2026

  • 3 Зелю

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсулът":

    И на мен ми стана лошо.

    Коментиран от #5

    06:54 12.02.2026

  • 4 Дългият

    10 5 Отговор
    И ти си насаден на това място...кой ще Ви нападне...конкретизирай,не само общи приказки тип Тръмпоча...

    06:56 12.02.2026

  • 5 БоюЦиганина

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зелю":

    Солидарно ми е лошо по две!

    06:56 12.02.2026

  • 6 Коста

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Урсулът":

    Прегледай се дали не си забременена от Зеленчука и дали ще родиш много малки зайчета!

    Коментиран от #9

    06:57 12.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    60 процента от американците употребяват наркотици.80 процента от децата имат алергии заради ГМО то и пестицидите.

    Коментиран от #20

    06:57 12.02.2026

  • 8 хехе

    15 1 Отговор
    Ъхъ краварите защитават другите страни от петрола и природните им богатства.

    06:58 12.02.2026

  • 9 А бря

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Къв зеленчук бре. Той е малката булка на Ермак.

    06:59 12.02.2026

  • 10 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Урсулът":

    Грешка, подведох те, извинявай Трябва да родиш малки зелени човечета с потни и кирливи тениски.

    07:00 12.02.2026

  • 11 Пазили или

    10 1 Отговор
    по-точно грабили навсякъде из света? Двулични kраваpи...

    07:03 12.02.2026

  • 12 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    И кой ви е бомбил досега че не можах да разбера

    07:09 12.02.2026

  • 13 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Такава е била договорката миналият век,Вие да пазите.Не сте ли били съгласни,Европа щеше да е много напред с материала..Казва се доста по рано,не от днес за утре...

    07:11 12.02.2026

  • 14 Гошо

    5 0 Отговор
    Да ГРАБИТЕ други държави а не да ПАЗИТЕ.И интересно от кого ги пазите Най големите терористи САЩ.

    07:21 12.02.2026

  • 15 Тити

    5 0 Отговор
    Сами си пускат мигрантите а послет реват

    07:30 12.02.2026

  • 16 УдоМача

    1 1 Отговор
    Не знам какво сте пренебрегвали, но краварника ви е пред рухване. Скоро!

    07:47 12.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Еми айде

    1 1 Отговор
    От кога чакаме да си оберете крушите от Европа! Стига с тази окупация. Прикривате я, като уж "съюз", "алианс" и ала бала. Но, ако беше така, то ние европейците щяхме също на територията на САЩ да имаме военни бази. А кой от "съюзниците" ви има военна база в САЩ и да му е безплатна там? Всичко с вас е ала бала, и битият винаги са ви "съюзниците "!

    08:02 12.02.2026

  • 19 Селянин

    1 0 Отговор
    Само глупости. Елементарно е. Щатите са един пират който като надуши плячка някъде и помага на демокрацията там с оръжие. После новата демокрация дава ресурсите на американските компании за без пари, които ги продават на останалият свят за много пари. Нищо повече. Никой не го интересува за хората. Помагат там, където ще има келепир. Няма ли ресурси, никой не се сеща за тях. Дац ит.

    08:05 12.02.2026

  • 20 Еми в досиетата

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Изкараните страници на Епщайн има интересни разговори на свръхбогатите там, че "имало много хора" и трябвало начин, "как да се реши това".... Двете, които си написал се създават умишлено с тази цел. Ясно е, наркоманите не живеят дълго. И яденето на ГМО е доказано от учени, че оставя болно и нежизненоспособно поколение, като с това главната цел, да не се мотаят много хора на планетата, се изпълнява и с тези 2 неща.Има и още: умишлено много скъпа медицина и хронично болните бързо си заминават. Бедните също. Не наказване на престъпниците и така, те спокойно продължават да убиват, понеже са на свобода и не ги е страх от наказания. А и войните. Яденето на щурци и хлебарки. И т.н.

    08:11 12.02.2026