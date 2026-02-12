Работниците от завода за целулоза в Свищов излизат на протест

Работниците от завода за производство на целулоза в Свищов излизат днес на протест. Не са получавали възнаграждения от септември миналата година. Комбинатът не работи заради липса на суровина.



От 460 работници и служители в "Свилоцел" доброволно за няколко месеца работа са напуснали повече от 200. Останалите ходят на работа, но не произвеждат нищо. Няма обявено предстоящо масово съкращение, нито е задействана процедура по фалит. За последно хората са взели по 1000 лева през септември миналата година.



"Проблем със заплатите в "Свилоза" имаме от септември. Нито лев не ни е преведено по сметките".



Хората излизат на протест и настояват да разберат кога ще си получат парите и кога производството на целулоза ще бъде възобновено.



От ръководството на компанията заявиха, че яснота няма. "Свилоцел" и останалите дружества от "Свилоза" в Свищов спряха работа, заради сътресения в бранша, скъпа суровина и невъзможност да се реализира продукцията.



Преди месец собственикът на компанията Красимир Дачев заяви за БНР:



"На работниците ще бъде платено, както им се води. Който иска да остава, който иска да напуска. Няма как да платя, защото фабриката не работи вече".



Обещанието на Дачев беше, че още през януари ще се опита да възстанови производството, което не се случи.

