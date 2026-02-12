Новини
Работниците от завода за целулоза в Свищов излизат на протест

12 Февруари, 2026 04:40, обновена 12 Февруари, 2026 04:43 693 7

  • свищов-
  • завод-
  • протест-
  • заплати

Те не са получавали възнаграждения от септември миналата година

Снимка: БНР
Работниците от завода за производство на целулоза в Свищов излизат днес на протест. Не са получавали възнаграждения от септември миналата година. Комбинатът не работи заради липса на суровина.

От 460 работници и служители в "Свилоцел" доброволно за няколко месеца работа са напуснали повече от 200. Останалите ходят на работа, но не произвеждат нищо. Няма обявено предстоящо масово съкращение, нито е задействана процедура по фалит. За последно хората са взели по 1000 лева през септември миналата година.

"Проблем със заплатите в "Свилоза" имаме от септември. Нито лев не ни е преведено по сметките".

Хората излизат на протест и настояват да разберат кога ще си получат парите и кога производството на целулоза ще бъде възобновено.

От ръководството на компанията заявиха, че яснота няма. "Свилоцел" и останалите дружества от "Свилоза" в Свищов спряха работа, заради сътресения в бранша, скъпа суровина и невъзможност да се реализира продукцията.

Преди месец собственикът на компанията Красимир Дачев заяви за БНР:

"На работниците ще бъде платено, както им се води. Който иска да остава, който иска да напуска. Няма как да платя, защото фабриката не работи вече".

Обещанието на Дачев беше, че още през януари ще се опита да възстанови производството, което не се случи.


Свищов / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БоюЦиганина

    11 1 Отговор
    Тия неблагорадници защо недоволстват? Нали ги вкарах в клуба на богатите!

    04:47 12.02.2026

  • 2 чорбаджията

    11 1 Отговор
    не им плащам, а идват на работа мисля вече да им взивам входна такса, че влизат в имота ми.

    04:49 12.02.2026

  • 3 Бонев

    6 2 Отговор
    А уж от 1 януари всички вече щяха да бъдат милионери.

    04:55 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СЯ КЪТ ПОДКАРАТ ПЕТРОХАнската гора

    2 0 Отговор
    МАТРИАЛ ША ИМА....

    05:59 12.02.2026

  • 6 НЯМАААЛЛЛ ПАААРИИИ ЛИИИИИ

    4 1 Отговор
    Сам каза че има над 40 коли,платил билет за космическа разходка, лъже по телевизиите че при него НЯМАЛО ЗАПЛАТА ПОД 2000 ЛЕВА...!?!?!!?!? МА МАЙ 2000 ЛЕВА ЗА ДВАМА ЧОВЕКА ИБЩИ........ ШАЙКА СХЕМАДЖИИ ИЬТЪРБУШИХА РОДИНАТА НИ.......

    06:05 12.02.2026

  • 7 От комунистическите

    1 0 Отговор
    отрочета толкоз! Фалити и разруха! Друго не чакайте!

    06:21 12.02.2026

