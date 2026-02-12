Новини
Петър Кичашки: Американските ни партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас

12 Февруари, 2026 06:14, обновена 12 Февруари, 2026 05:21 512 6

Имаме нещо като правителство и не знаем дали изборите ще имат нещо като резултат за това, заяви съсобственикът на "Галъп интернешънъл"

Петър Кичашки: Американските ни партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Нашите американски партньори са доста добре информирани, доста наясно за това, че в България за пореден път настъпи политическо безвремие. Сега имаме нещо като правителство, не е съвсем правителство, защото е в оставка, имаме нещо като избори, които се задават, които не знаем дали ще имат нещо като резултат за това.

Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ съсобственикът на "Галъп интернешънъл" Петър Кичашки.

"Нашите партньори са доста наясно, че ние тук, както обикновено гледаме нещата да стават като хората, пък те стават както обикновено. Така че общо взето, това е един доста неприятен за България развой на събитията, защото мисля, че беше правилно решение България да се присъедини към Съвета за мир, нищо не губехме от това, да се включим в този процес и да участваме наравно с многото държави, които създават този Съвет за мир. Ние решихме да направим нещо като нищо, да подпишем, но да не ратифицираме. Едва ли не това е една традиционна, между другото, българската дипломация, грешна позиция", каза още Петър Кичашки.

И допълни: "Хем сме с единия лагер, хем гледаме да не разсърдим на другия. И това ние една позиция, която е една от причините в България да е била една от малкото държави загубила и двете световни войни и държава, която често е изпадала в ситуация на национална катастрофа, това се дължи на нашата традиционна геополитическа нерешителност."

Според него във Вашингтон традиционно не харесват "неблагонадеждни" партньори, като предпочитат такива с ясни позиции.

"Много добре познавам как работи машинарията във Вашингтон и мога да ви кажа, че едно от нещата, които във Вашингтон най-много не харесват, без значение дали администрацията е републиканска или демократическа, но нещата, които Вашингтон най-много не харесват, е партньори, които са неблагонадеждни, които не може да им се вярва при дългосрочните ангажименти. Във Вашингтон е много по-добре прието, държави, които откровено и директно казват - не", коментира още Кичашки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гюров премиер

    4 0 Отговор
    Като са наясно да си приберат намагнитизираната тиква и прасе барабар с учиндолската патерица.

    05:22 12.02.2026

  • 2 А нещо друго

    3 0 Отговор
    За "Нашите американски партньори" ?

    05:24 12.02.2026

  • 3 хехе

    5 0 Отговор
    Инвалида нещо се е пообъркал поне у нас краварите нямат партньори, а васали.

    Коментиран от #4

    05:25 12.02.2026

  • 4 1300 г. България

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Повече от 2/3 от съществуването си България е била под робство или чуждо командване.

    Коментиран от #5

    05:27 12.02.2026

  • 5 Грозните факти

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "1300 г. България":

    Два века византийско владичество, пет века османско, век и половина - немско, руско и англосаксонско.

    05:35 12.02.2026

  • 6 Жалка картина

    0 0 Отговор
    Американските ни партньори били наясно с политическата ситуация. Е,и? Докога българите ще се държим като хлапаци, които все чакат някой отвън да им каже какво да правят, да ги посъветва, да ги защити. И този човек е шеф на социологическа агенция. Ясно е кой му плаща и колко ще са достоверни прогнозите. Това се отнася за всички политици у нас с малки изключения. ЕК била наясно и ни подкрепяла, американците били наясно, англичаните знаели. Кога ще пораснат тези хора и ще им стане ясно, че политическата ситуация в страната е резултат от това им поведение и тоталната липса на национално отговорно лидерство.

    06:29 12.02.2026

