Заводите на Toyota и Volkswagen в Русия отново започват работа

Производството в бившите заводи на Toyota в Санкт Петербург и заводите на Volkswagen в Нижегородска област е планирано да започне през 2026 г., обяви министърът на промишлеността и търговията Антон Алиханов в Държавната дума.
„Тази година планираме да рестартираме останалите два завода – бившия завод на Toyota в Санкт Петербург и бившия завод на Volkswagen в Нижегородска област“, каза министърът.
Министерството на промишлеността и търговията предлага да се разработят допълнителни инструменти за защита на руските бизнес инвестиции в случай на евентуално оттегляне на чуждестранни автомобилни производители.
1 Атина Палада
15:27 11.02.2026
2 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ
БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА,ПО КРАСИВА
ОТ АФРОДИТА,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ
СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯКАЛАС
15:28 11.02.2026
3 хаха
Още бе ватенки! ХАХАХА!
15:30 11.02.2026
4 Любознателен
15:31 11.02.2026
5 Свободен
Школник!
Коментиран от #8
15:34 11.02.2026
6 Гориил
15:43 11.02.2026
7 Гиро
Коментиран от #9
15:58 11.02.2026
8 грешка
До коментар #5 от "Свободен":Ще правят части за лопати, че много се окраинците много ги търсят ;)
15:58 11.02.2026
9 стоенчо, ти ли, бе?
До коментар #7 от "Гиро":Я припомни от колко години прогнозираш че Рассия ще се разпадне до няколко месеца?!
16:00 11.02.2026
10 ДАСКАЛ ГЕНЧО
А ГИРО ЩЕ КАРА 30 ГОДИШНА ТАРАТАЙКА.
Коментиран от #11
16:16 11.02.2026
11 не точно
До коментар #10 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Тойота и фолксваген не се връщат, а заводите започват работа при новите си собственици.
16:30 11.02.2026
12 Тити
17:21 11.02.2026