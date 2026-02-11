Заводите на Toyota и Volkswagen в Русия отново започват работа

Производството в бившите заводи на Toyota в Санкт Петербург и заводите на Volkswagen в Нижегородска област е планирано да започне през 2026 г., обяви министърът на промишлеността и търговията Антон Алиханов в Държавната дума.

„Тази година планираме да рестартираме останалите два завода – бившия завод на Toyota в Санкт Петербург и бившия завод на Volkswagen в Нижегородска област“, ​​каза министърът.

Министерството на промишлеността и търговията предлага да се разработят допълнителни инструменти за защита на руските бизнес инвестиции в случай на евентуално оттегляне на чуждестранни автомобилни производители.