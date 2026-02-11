Новини
Заводите на Toyota и Volkswagen в Русия отново започват работа

11 Февруари, 2026 15:21 1 546 12

Плановете са това да стане още тази година

Заводите на Toyota и Volkswagen в Русия отново започват работа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството в бившите заводи на Toyota в Санкт Петербург и заводите на Volkswagen в Нижегородска област е планирано да започне през 2026 г., обяви министърът на промишлеността и търговията Антон Алиханов в Държавната дума.

„Тази година планираме да рестартираме останалите два завода – бившия завод на Toyota в Санкт Петербург и бившия завод на Volkswagen в Нижегородска област“, ​​каза министърът.

Министерството на промишлеността и търговията предлага да се разработят допълнителни инструменти за защита на руските бизнес инвестиции в случай на евентуално оттегляне на чуждестранни автомобилни производители.


Русия
Оценка 3.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    9 20 Отговор
    Ще произвеждат пирони в тях....

    15:27 11.02.2026

  • 2 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    8 6 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ
    БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА,ПО КРАСИВА
    ОТ АФРОДИТА,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ
    СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯКАЛАС

    15:28 11.02.2026

  • 3 хаха

    6 16 Отговор
    Идеално! Още основания за присвояване на замразените рушляшки милиарди!

    Още бе ватенки! ХАХАХА!

    15:30 11.02.2026

  • 4 Любознателен

    22 3 Отговор
    А у нас кога ще започне производството?

    15:31 11.02.2026

  • 5 Свободен

    5 16 Отговор
    Ще правят велосипеди!
    Школник!

    Коментиран от #8

    15:34 11.02.2026

  • 6 Гориил

    18 1 Отговор
    Фабриките бяха закупени от китайски автомобилни концерни, които възнамеряват да разширят производството и да произвеждат два милиона автомобила годишно.

    15:43 11.02.2026

  • 7 Гиро

    4 12 Отговор
    Нищо няма да произведат. Първо нямат си хал-хабер как се ъпдейтват и настройват тези машини, това не е струг Ц 8. И второ, нито могат да произведат резервни части, нито да купят.

    Коментиран от #9

    15:58 11.02.2026

  • 8 грешка

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Свободен":

    Ще правят части за лопати, че много се окраинците много ги търсят ;)

    15:58 11.02.2026

  • 9 стоенчо, ти ли, бе?

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гиро":

    Я припомни от колко години прогнозираш че Рассия ще се разпадне до няколко месеца?!

    16:00 11.02.2026

  • 10 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    11 5 Отговор
    КУХИ ЛЕЙКИ , НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ , ЧЕ ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ И МАЛКО ИМ ПУКА НА ТОЙОТА И ФОЛКСВАГЕН ЗА УКРАЙНА.. ЗА ТОВА СЕ ВРЪЩАТ. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ЗАГУБИ ТАКЪВ ПАЗАР И ДА ГО ХАРИЗА НА КИТАЙЦИТЕ. САМО НИЕ ЩЕ ГЛАДУВАМЕ И ЩЕ СЕ ДВИЖИМ НА ЗАДНА ДОКАТО ДЯВОЛИТЕ ЩЕ ВЪРВЯТ НА ПРЕД.
    А ГИРО ЩЕ КАРА 30 ГОДИШНА ТАРАТАЙКА.

    Коментиран от #11

    16:16 11.02.2026

  • 11 не точно

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Тойота и фолксваген не се връщат, а заводите започват работа при новите си собственици.

    16:30 11.02.2026

  • 12 Тити

    0 2 Отговор
    Кво ще произвеждат тези примати пирони????

    17:21 11.02.2026