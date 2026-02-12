Новини
Йотова връчва мандат за служебен кабинет на Андрей Гюров

12 Февруари, 2026 06:43, обновена 12 Февруари, 2026 05:48 595 10

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • презиедт-
  • премиер-
  • мандат

Опозиционните формации в парламента го посочиха като най-подходящ за поста

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Президентът Илияна Йотова, която избра подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер, ще му възложида състави временно правителство днес в 10 часа.

Опозиционните формации в парламента посочиха Андрей Гюров като най-подходящ за служебен премиер.

Президентът връчва мандат за служебно правителство след 18 срещи за последните две седмици. Илияна Йотова първо разговаря с възможните 10 кандидати за служебен премиер, от които може да избира по Конституция. Петима потвърдиха, че са готови за оглавят временно правителство: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След кандидатите Йотова проведе консултации и с парламентарните групи.

"Ще взема своето решение, съобразно конституционните текстове, моите правомощия и интересите на България", заяви Йотова.

Вчера стана ясно, че Йотова избира за служебен премиер Андрей Гюров.

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия", каза Гюров.

Депутат и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров беше избран за подуправител на БНБ през 2023 година. Година по-късно централната банка го отстрани от поста заради решение на Антикорупционната комисия за несъвместимост при заемане на поста. От година и половина Гюров е в неплатен отпуск и обжалва решението:

"В момента тече дело пред Съда на Европейския съюз. На изслушването получих много категорична подкрепа. В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция."

Опозиционните партии в Парламента одобриха решението на Йотова да номинира Гюров.

Асен Василев - ПП-ДБ каза:

"Най-важното за нас е да има честни избори. Посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока."

"Трябва вече най-отдалеченият от този модел и очакваме реални действия", каза Хайри Садъков от АПС.

Ивелин Михайлов от "Величие" коментира:

"Той е контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство."

Формациите от управляващото мнозинство критикуваха избора.

Деница Сачева от ГЕРБ-СДС:

"Очевидно консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от ПП-ДБ."

"Г-н Гюров е тясно свързан с политическа сила", заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало".

Тошко Йорданов - ИТН:

"Очакват ни нечестни избори."

След като получи служебния мандат Андрей Гюров ще трябва да предложи на президента имена на министри, които Йотова да одобри. В Конституцията няма срок за това, но вероятно процедурата по съставяне на кабинет ще отнеме около седмица.

Временното правителство се назначава с указ на президента. От това зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание.


  • 1 1300 г. България

    3 2 Отговор
    Повече от 2/3 от съществуването си България е била под робство или чуждо командване.

    05:49 12.02.2026

  • 2 Готин Джендър

    3 4 Отговор
    Гюров има неистово желание за власт и още нещо... Ах тези плътни устни :)

    Коментиран от #10

    05:49 12.02.2026

  • 3 🔪🐷🎃🪓

    6 1 Отговор
    Да пожелаем успех на Гюров срещу ОПГ шайkата ГЕРБННИТН, да махнат всички МВР директори, области управители и калинки 🖕

    Коментиран от #9

    05:55 12.02.2026

  • 4 Оня с големия

    3 1 Отговор
    Аз искам да попитам Ивай-ло и кокорчо сега, след като победата на Радев на изборите вече е на 100% сигурна, за тва ли ви бяха безумните протести в края на миналата година ? И джензитата искам да питам, за тва ли висяхте в студа по площадите ? За да поднесете изборната победа на каyна на тепсия ли ?

    06:14 12.02.2026

  • 5 Всички са

    2 1 Отговор
    спокойни, вече ГЮРО МИХАЙЛОВ е шеф диригент на оркестъра.

    Коментиран от #7

    06:20 12.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Нищо добро не чакам.

    06:24 12.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички са":

    ПОСОКАТА Е ЕДНА!БОРБАТА Е ЗА КОКАЛА И ЧАНТАТА С МИЛИОНИТЕ!

    06:25 12.02.2026

  • 8 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Трътлестата Сачева се оплаква че бил свързан с политическа сила. Ами нали това ви беше целта с Домовата книга, всички в нея са политически назначения. Ахаааа, проблемът е че не е от Бацовите измекяри

    06:25 12.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🔪🐷🎃🪓":

    Като му извадят записите от хижата в Петрохан ще се разберат.

    06:25 12.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

