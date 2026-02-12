Йотова връчва мандат за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова, която избра подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер, ще му възложида състави временно правителство днес в 10 часа.
Опозиционните формации в парламента посочиха Андрей Гюров като най-подходящ за служебен премиер.
Президентът връчва мандат за служебно правителство след 18 срещи за последните две седмици. Илияна Йотова първо разговаря с възможните 10 кандидати за служебен премиер, от които може да избира по Конституция. Петима потвърдиха, че са готови за оглавят временно правителство: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След кандидатите Йотова проведе консултации и с парламентарните групи.
"Ще взема своето решение, съобразно конституционните текстове, моите правомощия и интересите на България", заяви Йотова.
Вчера стана ясно, че Йотова избира за служебен премиер Андрей Гюров.
"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия", каза Гюров.
Депутат и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров беше избран за подуправител на БНБ през 2023 година. Година по-късно централната банка го отстрани от поста заради решение на Антикорупционната комисия за несъвместимост при заемане на поста. От година и половина Гюров е в неплатен отпуск и обжалва решението:
"В момента тече дело пред Съда на Европейския съюз. На изслушването получих много категорична подкрепа. В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция."
Опозиционните партии в Парламента одобриха решението на Йотова да номинира Гюров.
Асен Василев - ПП-ДБ каза:
"Най-важното за нас е да има честни избори. Посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока."
"Трябва вече най-отдалеченият от този модел и очакваме реални действия", каза Хайри Садъков от АПС.
Ивелин Михайлов от "Величие" коментира:
"Той е контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство."
Формациите от управляващото мнозинство критикуваха избора.
Деница Сачева от ГЕРБ-СДС:
"Очевидно консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от ПП-ДБ."
"Г-н Гюров е тясно свързан с политическа сила", заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало".
Тошко Йорданов - ИТН:
"Очакват ни нечестни избори."
След като получи служебния мандат Андрей Гюров ще трябва да предложи на президента имена на министри, които Йотова да одобри. В Конституцията няма срок за това, но вероятно процедурата по съставяне на кабинет ще отнеме около седмица.
Временното правителство се назначава с указ на президента. От това зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание.
