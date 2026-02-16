Екатерина Дафовска пред ФАКТИ: Това е Олимпиадата на Лора Христова

Олимпийските игри отново донесоха поводи за гордост на българския биатлон. Силното представяне на Лора Христова и стабилните изяви на останалите ни състезателки върнаха страната ни сред най-добрите в този спорт. За изминалите стартове, за надеждите и очакванията, както и за емоцията да наградиш собствен състезател… Пред ФАКТИ говори олимпийската шампионка и член на ръководството на международния биатлон Екатерина Дафовска.



- Госпожо Дафовска, как оценявате представянето на българските биатлонисти на Олимпийските игри? Оправдаха ли се надеждите, с които заминахме?

- Абсолютно. Използвахме всичко, на което се надявахме. Това, за което сме мечтали толкова години – да имаме медал – мисля, че вече е реалност. Това е Олимпиадата на Лора Христова. Нека не забравяме, че направиха отлични стартове и в преследването – седмо и 14-о място. Това означава, че сме в елита.



- Преди първия старт в индивидуалната дисциплина питаха: „Кое е това момиче от България? (б.р. – става въпрос за Лора Христова)“ – а сега вече знаят. Нали така?

- И тепърва ще говорят за Лора. Тя има качества, има потенциал да се развива още. Да направиш 20 от 20 в стрелбата и да го повториш след два дни – това е признак на голяма класа. Лора е много добър стрелец, може би дори по-добра от мен! (смее се). Дай Боже, това е идеята на спорта – да надграждаш.



- Да се върнем към индивидуалния старт. След втората стрелба, когато Лора беше с 10 от 10, какво си мислехте?

- В индивидуалното състезание няма какво толкова да мислиш. Това са 15 километра, различна дистанция, а след нея има още много състезателки. До четвъртата стрелба нищо не може да се прогнозира. След втората просто не можеш да правиш изводи. Но с този старт тя показа, че е отлично подготвена и вдъхна респект.



- Как оценявате представянето на останалите ни състезатели?

- При момчетата резултатите не са толкова убедителни, това е видно. Но двете момичета – Лора Христова и Милена Тодорова – показаха класа. Надявам се и на щафетата да направят силни стрелби. Предстоят още стартове – има масов старт, има и щафета. Те ще имат шанс да бягат още веднъж индивидуално.



- Имахте честта да наградите Лора. Какво беше усещането?

- Неописуемо. Не се случва всеки ден да награждаваш собствен състезател. Това е двойна доза щастие.



- Как се определя кой участва в церемониите по награждаване?

- Разпределението се прави от генералния секретар и изпълнителния борд на Международния съюз по биатлон. Вечерта преди старта на 15 километра ми казаха, че ще участвам в церемонията.



- Като член на Управителния съвет на Международния съюз по биатлон (ИБУ) как виждате развитието на биатлона?

- Биатлонът се развива изключително бързо, включително благодарение на медиите. Популярността расте. Вчера имаше около 20 000 души на преследването – вероятно повече, отколкото на много други олимпийски състезания. Това показва колко голям интерес има към биатлона.

