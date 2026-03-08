Не е нормално ръководни кадри в Министерство на здравеопазването да не искат HEMS да съществува у нас

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Димитър ДИМИТРОВ

Писал съм много пъти, че хеликоптерната спешна медицинска система (HEMS) има врагове у нас. Време е маските да започнат да падат, защото иначе системата ще се провали, а сметката я плащаме ние.

Ясно е, че има намесени икономически интереси, има и хора, които просто мечтаят тази система да е в МВР, МО или на друго място напук на ЕС законодателството – това е нормално.

Не е нормално обаче ЕДНИ ХОРА – ръководни кадри в Министерство на здравеопазването, да са винаги готови да обслужат горните, просто защото не искат – HEMS – да съществува у нас. Времето на тези хора ИЗТЕЧЕ НАПЪЛНО.

Фактите:

- От планираните бази има само една в Сливен и една временна в София. Работата по базите в последната година - НЯМА.

- От закупените 5 машини. 3 летят. 1 е КОНСЕРВИРАНА!!! 1 стои в завода производител и ПЛАЩАМЕ за това.

- За 2+ години – не се изпълняват първични мисии извън планината. Няма катастрофи по магистралите, няма инсулти, няма родилки. Всичко е междуболничен транспорт, което не е HEMS и е с цел да се покаже, че от системата НЯМА СМИСЪЛ.

- Подбора на пилотски кадри е тотално под въпрос, в същото време щата е раздут с ненужни позиции.

- Има тотални пречки по оперативните процедури – като се почне от зареждане с гориво и се стигне до излитане и кацане.

- Въпрос на време е ЕС да ни накара да върнем голяма част от тези 200+ милиона, които ни бяха дадени за HEMS. Цялото нещо се крепи на косъм.

Поредният случай е от този уикенд – където времето за излитане за млад мъж в критично състояние в Рила планина (поради сърдечен проблем) е 50 МИНУТИ. Повтарям 50 МИНУТИ до излитане. Човека за съжаление вече не е между живите.

Г-да Чиновници, които ръководите това нещо – откажете се, намерете друго поприще, намерете за какво да мечтаете. Не ни пращайте тоя и оня. Хората, които искаме България да е нормална държава сме прекалено много, и сме прекалено силни, не можем да бъдем спрени.

Г-н Министър Председател, г-да Министри на Здравеопазването и Транспорта – спрете този цирк, направете промени – сега. Публичният интерес е ясен, не изкарвайте хората на улицата отново.

Текстът е публикуван във Фейсбук