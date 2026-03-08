Не е нормално ръководни кадри в Министерство на здравеопазването да не искат HEMS да съществува у нас

Димитър ДИМИТРОВ
Писал съм много пъти, че хеликоптерната спешна медицинска система (HEMS) има врагове у нас. Време е маските да започнат да падат, защото иначе системата ще се провали, а сметката я плащаме ние.
Ясно е, че има намесени икономически интереси, има и хора, които просто мечтаят тази система да е в МВР, МО или на друго място напук на ЕС законодателството – това е нормално.
Не е нормално обаче ЕДНИ ХОРА – ръководни кадри в Министерство на здравеопазването, да са винаги готови да обслужат горните, просто защото не искат – HEMS – да съществува у нас. Времето на тези хора ИЗТЕЧЕ НАПЪЛНО.
Фактите:
- От планираните бази има само една в Сливен и една временна в София. Работата по базите в последната година - НЯМА.
- От закупените 5 машини. 3 летят. 1 е КОНСЕРВИРАНА!!! 1 стои в завода производител и ПЛАЩАМЕ за това.
- За 2+ години – не се изпълняват първични мисии извън планината. Няма катастрофи по магистралите, няма инсулти, няма родилки. Всичко е междуболничен транспорт, което не е HEMS и е с цел да се покаже, че от системата НЯМА СМИСЪЛ.
- Подбора на пилотски кадри е тотално под въпрос, в същото време щата е раздут с ненужни позиции.
- Има тотални пречки по оперативните процедури – като се почне от зареждане с гориво и се стигне до излитане и кацане.
- Въпрос на време е ЕС да ни накара да върнем голяма част от тези 200+ милиона, които ни бяха дадени за HEMS. Цялото нещо се крепи на косъм.
Поредният случай е от този уикенд – където времето за излитане за млад мъж в критично състояние в Рила планина (поради сърдечен проблем) е 50 МИНУТИ. Повтарям 50 МИНУТИ до излитане. Човека за съжаление вече не е между живите.
Г-да Чиновници, които ръководите това нещо – откажете се, намерете друго поприще, намерете за какво да мечтаете. Не ни пращайте тоя и оня. Хората, които искаме България да е нормална държава сме прекалено много, и сме прекалено силни, не можем да бъдем спрени.
Г-н Министър Председател, г-да Министри на Здравеопазването и Транспорта – спрете този цирк, направете промени – сега. Публичният интерес е ясен, не изкарвайте хората на улицата отново.
Текстът е публикуван във Фейсбук
1 Посочете конкретни имена.
20:28 08.03.2026
2 бандит методиев борисов-яшаров
20:33 08.03.2026
3 Да,бе
20:42 08.03.2026
4 Парамедик
20:43 08.03.2026
5 Нормално е
20:44 08.03.2026
6 Госあ
20:45 08.03.2026
7 Гацо
20:49 08.03.2026
8 Госあ
5 вертолета Ми-1: Това са първите масови съветски леки хеликоптери. Те са били оборудвани с външни гондоли (кошове) отстрани на фюзелажа, в които са се поставяли носилките с пациентите.
Самолети Ан-2 и Ан-14: Използвани са за транспорт между градовете, където е имало летища.
За спасителни акции в планините често са се ползвали машини на ВВС (обикновено Ми-8), тъй като те са били по-мощни и са могли да работят при разредения въздух на голяма надморска височина.
Коментиран от #11
20:50 08.03.2026
9 Абе
20:53 08.03.2026
10 писателят
Защо не рева при редовно правителство? На това работата са изборите и текущи задачи,а не да прави площадки
Туристът в Рила, лека му пръст,но има една поговорка. Да би мирно седяло,не би чудо видяло.
20:54 08.03.2026
11 Госあ
До коментар #8 от "Госあ":През последните 35 години демокрация и просперитет такова чудо като мединцински хеликоптери немаше !!! Кога ги взеха тези, М ? Да попитам жълтопаветните провинциалисти
20:56 08.03.2026