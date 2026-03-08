Новини
Не е нормално ръководни кадри в Министерство на здравеопазването да не искат HEMS да съществува у нас

8 Март, 2026 20:16

  • министерство на здравеопазването-
  • hems-
  • планини-
  • спасители-
  • хеликоптери-
  • помощ

Ясно е, че има намесени икономически интереси

Снимка: Фейсбук
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Димитър ДИМИТРОВ

Писал съм много пъти, че хеликоптерната спешна медицинска система (HEMS) има врагове у нас. Време е маските да започнат да падат, защото иначе системата ще се провали, а сметката я плащаме ние.

Ясно е, че има намесени икономически интереси, има и хора, които просто мечтаят тази система да е в МВР, МО или на друго място напук на ЕС законодателството – това е нормално.

Не е нормално обаче ЕДНИ ХОРА – ръководни кадри в Министерство на здравеопазването, да са винаги готови да обслужат горните, просто защото не искат – HEMS – да съществува у нас. Времето на тези хора ИЗТЕЧЕ НАПЪЛНО.

Фактите:

- От планираните бази има само една в Сливен и една временна в София. Работата по базите в последната година - НЯМА.

- От закупените 5 машини. 3 летят. 1 е КОНСЕРВИРАНА!!! 1 стои в завода производител и ПЛАЩАМЕ за това.

- За 2+ години – не се изпълняват първични мисии извън планината. Няма катастрофи по магистралите, няма инсулти, няма родилки. Всичко е междуболничен транспорт, което не е HEMS и е с цел да се покаже, че от системата НЯМА СМИСЪЛ.

- Подбора на пилотски кадри е тотално под въпрос, в същото време щата е раздут с ненужни позиции.

- Има тотални пречки по оперативните процедури – като се почне от зареждане с гориво и се стигне до излитане и кацане.

- Въпрос на време е ЕС да ни накара да върнем голяма част от тези 200+ милиона, които ни бяха дадени за HEMS. Цялото нещо се крепи на косъм.

Поредният случай е от този уикенд – където времето за излитане за млад мъж в критично състояние в Рила планина (поради сърдечен проблем) е 50 МИНУТИ. Повтарям 50 МИНУТИ до излитане. Човека за съжаление вече не е между живите.

Г-да Чиновници, които ръководите това нещо – откажете се, намерете друго поприще, намерете за какво да мечтаете. Не ни пращайте тоя и оня. Хората, които искаме България да е нормална държава сме прекалено много, и сме прекалено силни, не можем да бъдем спрени.

Г-н Министър Председател, г-да Министри на Здравеопазването и Транспорта – спрете този цирк, направете промени – сега. Публичният интерес е ясен, не изкарвайте хората на улицата отново.

Текстът е публикуван във Фейсбук


Оценка 4.3 от 7 гласа.
Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Посочете конкретни имена.

    8 0 Отговор
    Ние, обикновените хора, нямаме никакви други средства да им се противопоставим, освен да ги проклинаме (по-злите от нас) или да молим Господа да застане на страната на правдата (по-добрите от нас). Но резултатът ще бъде един и същ: победа над силата на колективния дух не може да има.

    20:28 08.03.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    6 0 Отговор
    робите са ми най малката грижа, капитала иска жертви

    20:33 08.03.2026

  • 3 Да,бе

    5 0 Отговор
    Като страничният им бизнес е погребални агенции какво очаквате...Семейства хранят хората,хотели,вили,яхти животът е скъп и как да си лишават децата от най-неотложните разходи.

    20:42 08.03.2026

  • 4 Парамедик

    8 0 Отговор
    Целта е тази дейност да е в частни ръце. Да плащаме на наши хора да спасяват този или онзи независимо от ситуацията. Инциденти стават винаги не само по вина на пострадалия но и при непредвидими ситуации като лавини, земетресения, наводнения и други. Когато е в ръцете на държавата както е в целия свят няма последствия за пострадалия или те са минимални. Но когато е в Частни ръце се плаща, въпреки че лицето е осигурено и не е по негова вина. Плаща се дори в случаите когато има застраховка която напълно покрива всички щети.

    20:43 08.03.2026

  • 5 Нормално е

    4 0 Отговор
    Това само им яде от милиадите за крадене от бюджета за здравепогубване.

    20:44 08.03.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    ганчето започва да става и много зъл….а не беше така…

    20:45 08.03.2026

  • 7 Гацо

    1 0 Отговор
    Тва НПО та ,не преядохте ли вече.

    20:49 08.03.2026

  • 8 Госあ

    3 0 Отговор
    През 50-те и 60-те години се създава т.нар. Санитарна авиация. Към 1957 г. е имало специализирано звено, което е разполагало с:
    5 вертолета Ми-1: Това са първите масови съветски леки хеликоптери. Те са били оборудвани с външни гондоли (кошове) отстрани на фюзелажа, в които са се поставяли носилките с пациентите.
    Самолети Ан-2 и Ан-14: Използвани са за транспорт между градовете, където е имало летища.
    За спасителни акции в планините често са се ползвали машини на ВВС (обикновено Ми-8), тъй като те са били по-мощни и са могли да работят при разредения въздух на голяма надморска височина.

    Коментиран от #11

    20:50 08.03.2026

  • 9 Абе

    2 0 Отговор
    те ръководните кадри в територията ни ги намират по кръстопътищата и ги събират по магистралите...

    20:53 08.03.2026

  • 10 писателят

    0 6 Отговор
    Защо е този рев? Благодаря е малка страна. Университетски болници бол.
    Защо не рева при редовно правителство? На това работата са изборите и текущи задачи,а не да прави площадки
    Туристът в Рила, лека му пръст,но има една поговорка. Да би мирно седяло,не би чудо видяло.

    20:54 08.03.2026

  • 11 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    През последните 35 години демокрация и просперитет такова чудо като мединцински хеликоптери немаше !!! Кога ги взеха тези, М ? Да попитам жълтопаветните провинциалисти

    20:56 08.03.2026