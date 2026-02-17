Скандал: Изхвърлиха втори спортист от Олимпиадата

Втори спортист беше изгонен от Зимните олимпийски игри, след като през миналата седмица украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич беше отстранен с решение на МОК.
Този път Френската федерация по хокей на лед извади от отбора защитника Пиер Кринон. 30-годишният играч на Гренобъл няма да вземе участие в днешния 1/8-финален плейоф срещу Германия.
„Причината за отстраняването на Кринон е неговото поведение на леда и извън него“, обявиха от френската хокейна централа, но не уточниха какво е сторил играчът извън пързалката
Пиер Кринон се сби с канадеца Том Уилсън при загубата на тима си с 2:10 в мач от група „А“ в неделя. Малко преди това французинът направи грубо нарушение срещу Нейтън Маккинън.
1 Сандо
10:51 17.02.2026
2 Бодичек
Коментиран от #3, #4
11:01 17.02.2026
3 Хе,хе...!
До коментар #2 от "Бодичек":,,Дано"...= Женски клетви...!
11:31 17.02.2026
4 Че какъв олимпийски хокей?!
До коментар #2 от "Бодичек":Без Русия...?!
Слаба ракия!
Но това устройва противниците-да го няма най-силният играч!
Жалка работа!
Коментиран от #5
11:33 17.02.2026
5 Гук
До коментар #4 от "Че какъв олимпийски хокей?!":Руснаците не се класираха за Олимпиадата.
Коментиран от #6
11:36 17.02.2026
6 НАЛИ?!
До коментар #5 от "Гук":Щото не искат да се унижават- да се състезават под...,,Неутрален флаг"...!
Учудващо е ако не го знаеш!
Пък знам ли... може и толкова да са ти умствените възможности...
Коментиран от #8
11:49 17.02.2026
7 МНЕНИЕ
Коментиран от #9
11:49 17.02.2026
8 БРАВО
До коментар #6 от "НАЛИ?!":МНОГО ТОЧНО СИ МУ ОТГОВОРИЛ
11:51 17.02.2026
9 Като каза за ,,укрито"...!
До коментар #7 от "МНЕНИЕ":Съвсем правилно го дисквалицираха!
Пък Зелко го изкара национален герой,че чак и държавна награда му връчи...!
Коментиран от #10
11:54 17.02.2026
10 име
До коментар #9 от "Като каза за ,,укрито"...!":Зельо ще го прати укрито на фронта!
12:07 17.02.2026