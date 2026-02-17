Новини
Скандал: Изхвърлиха втори спортист от Олимпиадата

17 Февруари, 2026 10:29

  • владислав хераскевич-
  • олимпиада-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026

Този път Френската федерация по хокей на лед извади от отбора защитника Пиер Кринон

Скандал: Изхвърлиха втори спортист от Олимпиадата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Втори спортист беше изгонен от Зимните олимпийски игри, след като през миналата седмица украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич беше отстранен с решение на МОК.

Този път Френската федерация по хокей на лед извади от отбора защитника Пиер Кринон. 30-годишният играч на Гренобъл няма да вземе участие в днешния 1/8-финален плейоф срещу Германия.

„Причината за отстраняването на Кринон е неговото поведение на леда и извън него“, обявиха от френската хокейна централа, но не уточниха какво е сторил играчът извън пързалката

Пиер Кринон се сби с канадеца Том Уилсън при загубата на тима си с 2:10 в мач от група „А“ в неделя. Малко преди това французинът направи грубо нарушение срещу Нейтън Маккинън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    9 0 Отговор
    Да се сбият в хокея е нещо нормално,дори чакано от зрителите с нетърпение.Вече и хокеистките започнаха да се налагат,добре че са с каски и не могат да си скубят косите.Явно причината е нещо извън леда.

    10:51 17.02.2026

  • 2 Бодичек

    4 5 Отговор
    Раша дано никога повече не ги пуснат

    Коментиран от #3, #4

    11:01 17.02.2026

  • 3 Хе,хе...!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бодичек":

    ,,Дано"...= Женски клетви...!

    11:31 17.02.2026

  • 4 Че какъв олимпийски хокей?!

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бодичек":

    Без Русия...?!
    Слаба ракия!
    Но това устройва противниците-да го няма най-силният играч!
    Жалка работа!

    Коментиран от #5

    11:33 17.02.2026

  • 5 Гук

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Че какъв олимпийски хокей?!":

    Руснаците не се класираха за Олимпиадата.

    Коментиран от #6

    11:36 17.02.2026

  • 6 НАЛИ?!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гук":

    Щото не искат да се унижават- да се състезават под...,,Неутрален флаг"...!
    Учудващо е ако не го знаеш!
    Пък знам ли... може и толкова да са ти умствените възможности...

    Коментиран от #8

    11:49 17.02.2026

  • 7 МНЕНИЕ

    1 0 Отговор
    Ами правилно... това спортсментско ли е в хокейната игра, за укрито също

    Коментиран от #9

    11:49 17.02.2026

  • 8 БРАВО

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "НАЛИ?!":

    МНОГО ТОЧНО СИ МУ ОТГОВОРИЛ

    11:51 17.02.2026

  • 9 Като каза за ,,укрито"...!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "МНЕНИЕ":

    Съвсем правилно го дисквалицираха!
    Пък Зелко го изкара национален герой,че чак и държавна награда му връчи...!

    Коментиран от #10

    11:54 17.02.2026

  • 10 име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като каза за ,,укрито"...!":

    Зельо ще го прати укрито на фронта!

    12:07 17.02.2026

