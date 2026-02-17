Скандал: Изхвърлиха втори спортист от Олимпиадата

Втори спортист беше изгонен от Зимните олимпийски игри, след като през миналата седмица украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич беше отстранен с решение на МОК.

Този път Френската федерация по хокей на лед извади от отбора защитника Пиер Кринон. 30-годишният играч на Гренобъл няма да вземе участие в днешния 1/8-финален плейоф срещу Германия.

„Причината за отстраняването на Кринон е неговото поведение на леда и извън него“, обявиха от френската хокейна централа, но не уточниха какво е сторил играчът извън пързалката

Пиер Кринон се сби с канадеца Том Уилсън при загубата на тима си с 2:10 в мач от група „А“ в неделя. Малко преди това французинът направи грубо нарушение срещу Нейтън Маккинън.