Мъжкият квартет в биатлона и Александра Фейгин ще участват на Игрите днес

17 Февруари, 2026 07:30 463 0

Фейгин пък ще представи кратката си програма в Милано след 19:45 часа

Мъжкият квартет в биатлона в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов и състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще участват в днешната програма на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Щафетата на България ще стартира с номер 19 по трасето на 4 по 7.5 километра в 15:30 часа в комплекса в Антхолц-Антерселва, а това ще бъде и последното участие за мъжете в биатлона на зимните Игри.

Фейгин пък ще представи кратката си програма в Милано след 19:45 часа.

Освен мъжките щафети в биатлона, на 17 февруари ще бъдат разпределени още шест комплекта медали - в дисциплината слоупстайл на сноуборда за жени, в ските северна комбинация, в преследването на бързото пързаляне с кънки за мъже и за жени, в дисциплината биг еър на ските свободен стил за мъже и при четворките в бобслея за мъже,

В програмата за деня също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже, както и в надпреварата при двойките в бобслея за мъже и във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже и за жени.


