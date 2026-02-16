Новини
Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

16 Февруари, 2026 12:56 1 536 25

Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип, казва той

Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник! - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, са двете водещи версии по разследването на смъртта на шестима души при хижа "Петрохан" и Околчица. При трите тела до хижата са открити четири гилзи. От описаната хронология става ясно, че Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев не са били в района на "Петрохан" по време на смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев край хижата. Това са част от заключенията, направени по време на разследването на случая, представени от МВР и прокуратурата. Какво още… Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.

- Г-н Пейчев, с какво случаят „Петрохан“ ще влезе в учебниците по криминология. За седмица 6 трупа, след първите три какво не се случи…
- Този случай ще влезе в историята на криминологията с това, че показа абсолютна ерозия в доверието на обществото ни към структурите, оторизирани да разследват, разкриват, извършват превенция - ако щете, да ни защитават! Излезе една истина на повърхността, която от много време се опитвам да покажа на обществото. А тя е, че нивото на професионализъм в системата за национална сигурност, МВР, полицията е в трагично състояние! Добавено към това е и политизацията на ръководството на тези органи... Това се оказа пагубно!

Този случай с убитите – бих казал показно екзекутирани, рейнджъри и реакцията на разследващите ясно показва правотата на горния извод за неадекватноста на системата и на служителите!

Основната версия – самоубийство, не издържа и много от реакциите на прокуратурата и МВР показват, че са в паника и не могат да изпълнят поръчката да прикрият и замаскират случая като явна екзекуция! Излизането по медиите на удобните за властта психолози, анализатори и криминалисти още повече усили усещането в обществото, че нещо се прикрива! Че задачата е на всяка цена да бъде прикрито нечие участие, действие или бездействие!

- Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всички наведнъж Калушев, а тръгва из България с кемпер? Ако целта с първото тройно убийство е да се прикрие престъпление, самоубийството дали не елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш, не да умреш публично. Или не е така?
- Според мен Калушев е или най-некомпетентният масов убиец, или въобще не е убиец. Всичко в официалната версия е евтин сценарий, предназначен да заблуди обществото! Самият факт, че Калушев отива да извърши ремонт на вилата си в Бургаско, показва, че този човек няма никакво намерение да се самоубива! И кой човек, притежаващ 21имота, луксозен кемпер за двеста хиляди евро, доказан професионалист в своята област би решил да се самоубие?

- Интересно е това, че сайтове на организацията се деактивират месеци преди случката? Това е...
- Самоубииците не си чистят SEO-то преди смъртта. Това го правят професионални “чистачи”. Не се трият уебсайтове, ако замисляш самоубийство. Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Всички тези деиствия спрямо тях говорят, че е била подготвяна тяхната ликвидация.

- В хижата “Петрохан“ кучетата пазачи са открити вързани на втория етаж. Никой не връзва кучета, ако очаква враг. Тогава...
- Никой не връзва кучетата си, ако очаква враг. Това означава, че хората там са очаквали гости... Или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето ти, приятеля ти Калушев) на прицел и ти каже: “Вържете ги или момчето умира първо”. Те са отворили вратата, което значи, че са ги очаквали. Вероятно са мислели, че ще преговарят. Но са били екзекутирани. Според мен наказателната група е била пет-шест човека. При това добре подготвени. Все пак и рейнджърите са били трима здрави въоръжени мъже, с опит в планината! Дни преди ликвидацията им Дечо е споделил пред приятели, че ще бъдат убити! Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

- Свидетели твърдят за четири джипа, които са се движели към хижа Петрохан? Това го казва само Милена Малионова. Няма друг коментар... Ще разберем ли нещо по темата?
- Според мен това е била оперативната група за екзекуцията. Ограждат периметъра, екзекутират и зачистват следите!

- Ролята на ДАНС как я виждате? ДАНС са били там, ДАНС не са били там - твърдения без коментар. Изобщо каква е ролята на ДАНС при криминално разследване?
- Кметът на Гинци е поемно лице. От него разбираме, че ДАНС са били първи на местопрестъплението и докато не са си свършили работата, никой друг не е допускан в хижата. В последствие изтече информация, че Иво Калушев е бил агент на агенцията. И за още един от убитите също се говори! Това обяснява тяхното присъствие там! В последствие получих непроверена информация, че агентите на ДАНС са иззели хард дискове от сървъри на компютри и са унищожили данни! За нещо нередно при тази операция на ДАНС говорят и обърканите действия на председателя на агенцията Деньо Денев, който на закрито заседание на парламентарната комисия по сигурност отказва да даде информация дали някои от убитите са агенти на ДАНС! В почивката е засечен да се консултира с Христо Терзийски от ГЕРБ - бивш вътрешен министър и известен в ъндърграунда с някои негови интереси!

- Калушев бяга, за да се... самоубие. И минава със заложници през половин България?
- Калушев не бяга, а е транспортиран. Според мен той е насочван. Насочван е от човек от ДАНС! Маршрутът - Петрохан-Странджа-Врачанския Балкан, не е хаотично движение, а търсене на изход... Бил е насочван... Най-вероятно от служител на ДАНС, който в последствие е бил принуден да го предаде... И на Околчица са били екзекутирани.

- Думи като “педофилия”и “секта” как звучат за обществото, казани от ръководни хора в България?
- Това е сценарият на властта. Вкарва се “педофилия” и “секта” и публиката спира да мисли, а започва да се гнуси! Жертвите стават изверги. Кой жали изверги? Никой. Удобни трупове. Това беше блестящо изпълнена операция по ликвидация! Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени.
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип. Приятно гледане. Режисьорт и сценаристите се стараят за вас!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Даааа

    10 0 Отговор
    За всички е ясно, че никой нищо не разследва. След още няколко дни никой няма да пише и говори по случая. Наредиха им се нещата на мафиотите!

    13:04 16.02.2026

  • 4 Да бе да

    6 10 Отговор
    Фантасмагории! Тази хипотеза е по-невероятна и от официалната версия.

    13:05 16.02.2026

  • 5 Война между две ОПГ

    5 1 Отговор
    На всеки е ясно , тръмпистите на каишка боко и шиши унищожиха финансовия коридор на ротшилдите пп-дб и натовския генерал

    13:05 16.02.2026

  • 6 Петко

    4 5 Отговор
    Поредното кукуриго се появи на плаца!

    13:06 16.02.2026

  • 7 Аман от бивши

    4 3 Отговор
    Гоуеми лумпени.Я да обясни как някой ше седи като овца да го застрелят в слепочието.

    13:07 16.02.2026

  • 8 терзиев фонтанелата

    3 1 Отговор
    да да добри момчета бяха...

    13:07 16.02.2026

  • 9 Доволен от вота

    7 1 Отговор
    Абсолютно точно, най после някой да го каже смело.

    13:08 16.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Партия педофили /ПП/ и Партия Де е бъ /ДБ /са в основата на всичко. Така казват местните.

    13:09 16.02.2026

  • 11 Нашите от ДС

    4 1 Отговор
    елиминират вашите от ДС и вместо да делим плячката от контрабандата всичко остава само за нас .
    Това е за отмъщение ,че ни свалихте от власт...

    13:09 16.02.2026

  • 12 Платен анализатор

    2 2 Отговор
    Терзиев те активира да лаеш глупости

    13:09 16.02.2026

  • 13 ПОП ВЕЧЕРИНКО 🌙

    3 1 Отговор
    ТОВА САМО
    МОРГАН ФРЙЙМАН
    МОЖЕ ДА ГО ИЗИГРАЕ....И РАЗКАЖЕ ПО ТВ

    13:10 16.02.2026

  • 14 НИЯ

    1 4 Отговор
    Аз смятам,че човека е много близо до истината ,да не кажа до самата истина.Половината от населението е на същото мнение -макър да сме неграмотен материал.Как не им е неудобно на институциите разследващи толко долно да се подиграват с хората,и да се опитват всичко да заметът.Товс е гавра с населението ни.

    13:11 16.02.2026

  • 15 Пич

    2 0 Отговор
    Има всички белези на оперативна екзекуция! Но бих предположил друго. Групата на "мъртвите" е била разделена на две с цел по лесно извършване на екзекуцията! Ако предположим, че са отклонили пари или друго, са били успокоени че ги разделят на две за да може едните да чакате, докато другите ги заведат да си вземат търсеното, и и при съдействие да бъде върнато, ще им простят! Но не са!

    13:12 16.02.2026

  • 16 Сталин

    3 0 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    13:12 16.02.2026

  • 17 Евала !

    4 0 Отговор
    Абсолютно точно казано - право , куме , в очи ! Човек с достойнство .

    13:12 16.02.2026

  • 19 въпрос

    2 0 Отговор
    На КОЙ е подчинена ДАНС ?

    13:13 16.02.2026

  • 20 блестящо изпълнена екзекуция .... ???

    0 0 Отговор
    Облъка от мрачни усещания

    10Отговор

    С дъх на тъга, биполярната болест на надарените и безполезните. Скалата на извадката на пациентите с биполярно разстройство! Класическата дипресия след 11 години по учебник с латентният край и мечтата за прераждане ...Ние много се уморихме, нямаме повече сили " ..... Поне 3-ма познати имам които така се обесиха. Гого в Бургас примерно... виден спеотолог и строителен предприемач ....

    13:13 16.02.2026

  • 21 Дедо Поп

    2 0 Отговор
    Таман БЕХ убеден че са извънземни от системата Андромеда,или на Путин групата за разчистване на Бг-будисти,и тоа ми промени нагласата. Вече имаме Холивудски екшън сценарий...

    13:13 16.02.2026

  • 22 Лама мирчев

    0 0 Отговор
    Партията на педофилите запазва рейтинга си след убийствата на Петрохан-Околчица, което недвусмислено показва, че България неотклонно върви по евроатлантически път! В следващият парламент, с основание лидерите на ППДБ могат да поискат легализация на педофилията и някои други форми на перверзия.🤥

    13:14 16.02.2026

  • 23 учуден

    1 1 Отговор
    Някой да е видял разкрито убийство в България ?

    13:14 16.02.2026

  • 24 Тока е спрян,

    1 0 Отговор
    всички са изловени и избити на място,а останалото е постановка...

    13:14 16.02.2026

  • 25 Истината:

    1 0 Отговор
    Трагедията край „Петрохан“:
    е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
    с политическа катастрофа на предтоящите избори!
    Затова Борисов Оглушително Мълчи и се Крие ката Мишка.

    13:15 16.02.2026

