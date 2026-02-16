Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

Самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, са двете водещи версии по разследването на смъртта на шестима души при хижа "Петрохан" и Околчица. При трите тела до хижата са открити четири гилзи. От описаната хронология става ясно, че Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев не са били в района на "Петрохан" по време на смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев край хижата. Това са част от заключенията, направени по време на разследването на случая, представени от МВР и прокуратурата. Какво още… Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.
- Г-н Пейчев, с какво случаят „Петрохан“ ще влезе в учебниците по криминология. За седмица 6 трупа, след първите три какво не се случи…
- Този случай ще влезе в историята на криминологията с това, че показа абсолютна ерозия в доверието на обществото ни към структурите, оторизирани да разследват, разкриват, извършват превенция - ако щете, да ни защитават! Излезе една истина на повърхността, която от много време се опитвам да покажа на обществото. А тя е, че нивото на професионализъм в системата за национална сигурност, МВР, полицията е в трагично състояние! Добавено към това е и политизацията на ръководството на тези органи... Това се оказа пагубно!
Този случай с убитите – бих казал показно екзекутирани, рейнджъри и реакцията на разследващите ясно показва правотата на горния извод за неадекватноста на системата и на служителите!
Основната версия – самоубийство, не издържа и много от реакциите на прокуратурата и МВР показват, че са в паника и не могат да изпълнят поръчката да прикрият и замаскират случая като явна екзекуция! Излизането по медиите на удобните за властта психолози, анализатори и криминалисти още повече усили усещането в обществото, че нещо се прикрива! Че задачата е на всяка цена да бъде прикрито нечие участие, действие или бездействие!
- Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всички наведнъж Калушев, а тръгва из България с кемпер? Ако целта с първото тройно убийство е да се прикрие престъпление, самоубийството дали не елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш, не да умреш публично. Или не е така?
- Според мен Калушев е или най-некомпетентният масов убиец, или въобще не е убиец. Всичко в официалната версия е евтин сценарий, предназначен да заблуди обществото! Самият факт, че Калушев отива да извърши ремонт на вилата си в Бургаско, показва, че този човек няма никакво намерение да се самоубива! И кой човек, притежаващ 21имота, луксозен кемпер за двеста хиляди евро, доказан професионалист в своята област би решил да се самоубие?
- Интересно е това, че сайтове на организацията се деактивират месеци преди случката? Това е...
- Самоубииците не си чистят SEO-то преди смъртта. Това го правят професионални “чистачи”. Не се трият уебсайтове, ако замисляш самоубийство. Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Всички тези деиствия спрямо тях говорят, че е била подготвяна тяхната ликвидация.
- В хижата “Петрохан“ кучетата пазачи са открити вързани на втория етаж. Никой не връзва кучета, ако очаква враг. Тогава...
- Никой не връзва кучетата си, ако очаква враг. Това означава, че хората там са очаквали гости... Или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето ти, приятеля ти Калушев) на прицел и ти каже: “Вържете ги или момчето умира първо”. Те са отворили вратата, което значи, че са ги очаквали. Вероятно са мислели, че ще преговарят. Но са били екзекутирани. Според мен наказателната група е била пет-шест човека. При това добре подготвени. Все пак и рейнджърите са били трима здрави въоръжени мъже, с опит в планината! Дни преди ликвидацията им Дечо е споделил пред приятели, че ще бъдат убити! Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!
- Свидетели твърдят за четири джипа, които са се движели към хижа Петрохан? Това го казва само Милена Малионова. Няма друг коментар... Ще разберем ли нещо по темата?
- Според мен това е била оперативната група за екзекуцията. Ограждат периметъра, екзекутират и зачистват следите!
- Ролята на ДАНС как я виждате? ДАНС са били там, ДАНС не са били там - твърдения без коментар. Изобщо каква е ролята на ДАНС при криминално разследване?
- Кметът на Гинци е поемно лице. От него разбираме, че ДАНС са били първи на местопрестъплението и докато не са си свършили работата, никой друг не е допускан в хижата. В последствие изтече информация, че Иво Калушев е бил агент на агенцията. И за още един от убитите също се говори! Това обяснява тяхното присъствие там! В последствие получих непроверена информация, че агентите на ДАНС са иззели хард дискове от сървъри на компютри и са унищожили данни! За нещо нередно при тази операция на ДАНС говорят и обърканите действия на председателя на агенцията Деньо Денев, който на закрито заседание на парламентарната комисия по сигурност отказва да даде информация дали някои от убитите са агенти на ДАНС! В почивката е засечен да се консултира с Христо Терзийски от ГЕРБ - бивш вътрешен министър и известен в ъндърграунда с някои негови интереси!
- Калушев бяга, за да се... самоубие. И минава със заложници през половин България?
- Калушев не бяга, а е транспортиран. Според мен той е насочван. Насочван е от човек от ДАНС! Маршрутът - Петрохан-Странджа-Врачанския Балкан, не е хаотично движение, а търсене на изход... Бил е насочван... Най-вероятно от служител на ДАНС, който в последствие е бил принуден да го предаде... И на Околчица са били екзекутирани.
- Думи като “педофилия”и “секта” как звучат за обществото, казани от ръководни хора в България?
- Това е сценарият на властта. Вкарва се “педофилия” и “секта” и публиката спира да мисли, а започва да се гнуси! Жертвите стават изверги. Кой жали изверги? Никой. Удобни трупове. Това беше блестящо изпълнена операция по ликвидация! Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени.
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип. Приятно гледане. Режисьорт и сценаристите се стараят за вас!
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип, казва той
