ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Самоубийствата“ в Петрохан не са доказани, нито са общоприета истина. Те са версия за "тълпата", която се насажда още от първия ден – и тръгна от Сарафов. След това всички усилия на разследващите бяха насочени към доказването именно на тази версия, а в политически план – използването и за атака срещу ПП–ДБ, естествено с предизборна цел.

На този фон е политическо самоубийство да приемаш тезата за педофилия и всякакви подобни внушения с наивната надежда, че щом не си бил на Петрохан, значи нямаш нищо общо.

Защо се активираха всички медийни хрътки на ББДП, служби и прокурори?

Отговорът е прост – защото предстои телата на убитите да бъдат предадени на близките им за погребение. И тук паниката е огромна, защото близките могат да поискат независими изследвания. Затова е нужна мощна медийна атака – която бързо да „погребе“ съмненията и да обезсмисли всяка експертиза, способна да опровергае официалната версия.

Да припомним – нищо от представените досега версии не доказва мотив. Съшитите с бели конци обяснения за „секта“, „педофилия“ и други подобни са толкова абсурдни, че могат да бъдат приети само от отчаяно или престорено наивни хора.

Достатъчно е да се погледне медийната картина. По БНТ – основния им медиен фронт – схемата е ясна: водещият, двама представители на официалната теза и един „независим“ и „умерен“ участник. И това трябва да мине за "обективна" журналистика?! След това се включва политически лидер, който приема версията за педофилия – и това веднага се използва като аргумент за атака срещу ПП–ДБ. Защото „службите така казали“.

Тук се повтаря старият синдром на демократичните среди – когато са под атака, се опитват да се измъкнат индивидуално, с надеждата, че това не е тяхната лична битка. А не до посрещнат битката право куме в очи. Заедно.

А това е огромният проблем. Ако приемаме безкритично всякакви медийни версии, които оправдават убийството на – засега – шест души, значи сме дълбоко покварени от средата, в която живеем. И това е морално предателство спрямо паметта на хора, които не могат да се защитят, и върху които се стоварват тонове помия. А това могат да бъдат вашите синове, деца, братя, изобщо близки.

Затова призовавам близките на загиналите да потърсят независима експертиза от външни криминолози специалисти. Защото може да нямат втори шанс.

Твърденията, че телата се задържат за експертизи, звучат съмнително. И за децата е ясно, че в последно време такива не са извършвани. По-скоро се печели време – защото с времето следите изчезват. Например остатъци от упойващи вещества, които постепенно се разграждат.

Но както показа разследването около Навални – следите винаги остават. За това гледайте само какъв натиск ще се упражни веднага след като бъдат освободени телата да бъдат погребани. Много рискувам с тези постове, вече ми блокираха другата страница. Но докато имам достъп ще пиша това, което мисля. Иначе ставам като тях. Ако ме блокират и тук минавам в другите социални мрежи.

Кошлуковият дух продължава да управлява БНТ. Нищо не се е променило. Това е идеята на задкулисието за реформи и промяна - облякъл се Илия, пак в тия.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница