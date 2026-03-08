Новини
„Самоубийствата“ в Петрохан не са доказани, нито са общоприета истина. Те са версия за "тълпата"

„Самоубийствата“ в Петрохан не са доказани, нито са общоприета истина. Те са версия за "тълпата"

8 Март, 2026 13:00

Нищо от представените досега версии не доказва мотив. Съшитите с бели конци обяснения за „секта“, „педофилия“ и други подобни са толкова абсурдни, че могат да бъдат приети само от отчаяно или престорено наивни хора.

Снимка: Нова телевизия
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Самоубийствата“ в Петрохан не са доказани, нито са общоприета истина. Те са версия за "тълпата", която се насажда още от първия ден – и тръгна от Сарафов. След това всички усилия на разследващите бяха насочени към доказването именно на тази версия, а в политически план – използването и за атака срещу ПП–ДБ, естествено с предизборна цел.
На този фон е политическо самоубийство да приемаш тезата за педофилия и всякакви подобни внушения с наивната надежда, че щом не си бил на Петрохан, значи нямаш нищо общо.
Защо се активираха всички медийни хрътки на ББДП, служби и прокурори?
Отговорът е прост – защото предстои телата на убитите да бъдат предадени на близките им за погребение. И тук паниката е огромна, защото близките могат да поискат независими изследвания. Затова е нужна мощна медийна атака – която бързо да „погребе“ съмненията и да обезсмисли всяка експертиза, способна да опровергае официалната версия.
Да припомним – нищо от представените досега версии не доказва мотив. Съшитите с бели конци обяснения за „секта“, „педофилия“ и други подобни са толкова абсурдни, че могат да бъдат приети само от отчаяно или престорено наивни хора.
Достатъчно е да се погледне медийната картина. По БНТ – основния им медиен фронт – схемата е ясна: водещият, двама представители на официалната теза и един „независим“ и „умерен“ участник. И това трябва да мине за "обективна" журналистика?! След това се включва политически лидер, който приема версията за педофилия – и това веднага се използва като аргумент за атака срещу ПП–ДБ. Защото „службите така казали“.
Тук се повтаря старият синдром на демократичните среди – когато са под атака, се опитват да се измъкнат индивидуално, с надеждата, че това не е тяхната лична битка. А не до посрещнат битката право куме в очи. Заедно.
А това е огромният проблем. Ако приемаме безкритично всякакви медийни версии, които оправдават убийството на – засега – шест души, значи сме дълбоко покварени от средата, в която живеем. И това е морално предателство спрямо паметта на хора, които не могат да се защитят, и върху които се стоварват тонове помия. А това могат да бъдат вашите синове, деца, братя, изобщо близки.
Затова призовавам близките на загиналите да потърсят независима експертиза от външни криминолози специалисти. Защото може да нямат втори шанс.
Твърденията, че телата се задържат за експертизи, звучат съмнително. И за децата е ясно, че в последно време такива не са извършвани. По-скоро се печели време – защото с времето следите изчезват. Например остатъци от упойващи вещества, които постепенно се разграждат.
Но както показа разследването около Навални – следите винаги остават. За това гледайте само какъв натиск ще се упражни веднага след като бъдат освободени телата да бъдат погребани. Много рискувам с тези постове, вече ми блокираха другата страница. Но докато имам достъп ще пиша това, което мисля. Иначе ставам като тях. Ако ме блокират и тук минавам в другите социални мрежи.
Кошлуковият дух продължава да управлява БНТ. Нищо не се е променило. Това е идеята на задкулисието за реформи и промяна - облякъл се Илия, пак в тия.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това е ясно от първия час

    10 3 Отговор
    Неслучайно скриха кмета, дето почна да изпуска неудобна информация какво са отркили при първото пристигане на мястото на убийствата в хижата.

    13:02 08.03.2026

  • 2 ХИЛЯДИ ВЕРСИИ

    3 1 Отговор
    ВЕРСИЯТА С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ НАЙ МИ ДОПАДА.

    13:05 08.03.2026

  • 3 Ццц

    1 2 Отговор
    И в Русия има самоубийци ако са заплаха за властта. Там пък не са сектанти, а скачат от 8-я етаж по два пъти.

    13:08 08.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АДВОКАТ С 3-4 МИЛИОНА ДОЛАРА
    ДА СЕ САМОУБИЕ ЗАРАДИ АЛЛАХ С 2 КУРШУМА
    ......
    НАИСТИНА Е ТУИЙН ПИГС :)

    13:08 08.03.2026

  • 5 Истината

    1 2 Отговор
    Доста удобен случай за мафията да го използва предизборно и после да не иска обществото да научи истината, а голяма част да остане с убеждението за "секта" и "педофилия" . Педотата от ГЕРБ и ИТН гласуваха въздържали се, а педотата от ДПС-НН против. Ето кои скриха истината за Петрохан!

    13:08 08.03.2026

  • 6 АЛТВРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ИМАМЕ УНИКАЛЕН СЛУЧАЙ В ИСТОРИЯТА НА БУДИЗМА
    ....
    СЧЕТОВОДИТЕЛ С УСПЕШНИ ФИРМИ ДА СЕ САМОУБИЕ
    ЗАРАДИ БУДА ! :)

    13:10 08.03.2026

  • 7 Хихи

    1 1 Отговор
    Таки мисли всеки жълтопаветник, ако е и спонсорирал на черно Петроханци е достоен Кандидат президент на ПП ПП. Разбира се Емили Тротинетката вицепрезидент...

    13:10 08.03.2026

  • 8 Въпрос

    2 1 Отговор
    Илиян Василев-
    бивш посланик и експерт по енергийните въпроси-Да е някакъв експерт криминалист,полицай,следовател разбирам да му давате трибуна за мнението.Остана само и Мая Манолова да се изкаже и леля Ганка чистачката от кварталното кафе.Хайде малко по сериозно.
    Току виж и ние решим,че въпросните чистят репутацията на едни замесени там докато обвиняват други,че случая се използва за политически цели.

    Коментиран от #14

    13:10 08.03.2026

  • 9 обективен

    1 2 Отговор
    Виновни за всичко са убитите !!! Това е версията на съд и прокуратура ,които имат ОГРОМНИТЕ 6% доверие на народа !!

    13:10 08.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САРАФОВ И МИТОВ
    И ТЕ СЕ КРИЯТ В НЯКОЯ КАРАВАНА В ТЕТЕВЕНСКИЯ БАЛКАН :)

    13:11 08.03.2026

  • 11 Елтън Джон

    1 0 Отговор
    Перем педофилите а?

    13:11 08.03.2026

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хайде почна се с пропагандата. Педофилията е доказана, знае се, че друг българин е убит в Мексико малко преди да зарежат имоти и да дойдат в България, знае се и за "духовните" им ритуали и "пречистване".

    13:12 08.03.2026

  • 13 Е,бравос

    0 0 Отговор
    Всезнайко,има нещо от което (не)разбираш? Дървен философ!

    13:12 08.03.2026

  • 14 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос":

    Жълтопаветник е не мисли направо говори

    13:13 08.03.2026