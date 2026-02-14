Новини
Граждани проведоха шествие срещу Луковмарш в столицата

Граждани проведоха шествие срещу Луковмарш в столицата

14 Февруари, 2026 19:18, обновена 14 Февруари, 2026 18:22 1 027 71

Протестиращите се събраха пред Съдебната палата

Граждани проведоха шествие срещу Луковмарш в столицата - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Шествие против Луковмарш се състоя в София. Гражданите се събраха пред Съдебната палата, като на място имаше засилено полицейско присъствие. Шествието продължи по ул. „Алабин“, като завърши пред паметника на Васил Левски.

Събралите се скандираха – „София не е нацистки град“, имаше транспаранти с надпис - „Без нацисти по улиците ни".

Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие Луковмарш, съобщиха вчера от пресцентъра на Общината. Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието.

Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.


  • 1 историк

    23 16 Отговор
    Лукови глави сте !!!Фашизъм има само в Украйна !!

    Коментиран от #12

    18:25 14.02.2026

  • 2 Софийски

    29 7 Отговор
    Трийсет полезни идиота

    18:25 14.02.2026

  • 3 име

    27 15 Отговор
    Нека всички евроатлантици и неонацистчета да заповядат на луков марш и да продължат с бодра стъпка към фронта в Бандеристан, където ще имат възможност да помогнат на любимите си бандери и да им покажат колко са храбри срещу така омразните за тях руснаци.

    Коментиран от #35

    18:27 14.02.2026

  • 4 Тия не са добре

    17 4 Отговор
    приматш

    18:27 14.02.2026

  • 5 Боян Расатенко

    14 6 Отговор
    Плача. Хероям Слава 88

    18:28 14.02.2026

  • 6 А най отпред им вървяха

    18 9 Отговор
    Майне ле.... Евроатлантици -урсуулии майне ЛЕ??

    18:28 14.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    21 22 Отговор
    На луков марш ходят една личност зовяща се боян расате, хърбавел, който вероятно никога не е ходил войник. Следват го тридесетина хърби, които със сигурност не са стъпвали на военен плац. Тая сбирщина слави един фашага, който няма нищо общо с патриотизма и бандера.

    Коментиран от #63

    18:29 14.02.2026

  • 8 Путин пърдящата утка

    21 22 Отговор
    Шумкарските к пелета ревът като вдовици

    Коментиран от #14

    18:29 14.02.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    21 8 Отговор
    Ганьо и нацист! Пет века под турско робство, освобождават ни русите и Ганьо като се докопа до власт коли и беси ганьовците повече от турците.

    Коментиран от #18

    18:33 14.02.2026

  • 10 Адолф Хитлер

    12 3 Отговор
    Отклонявате се от същността на проблемите.
    I -----
    II
    I I
    ----- I I

    18:33 14.02.2026

  • 11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    23 6 Отговор
    А гей парад кога?

    Коментиран от #13

    18:34 14.02.2026

  • 12 Човека КоZа

    25 9 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Ай ся, точно най-върлите поддръжници на Луков марш са 🌈 на Расате, и същите са тотално промити мозъци които през месец се хвалят как са събрали хиляда евро (общо!), даряват ги на Айдар, Азов и тн., и се хвалят как били помагали на укро-вермахта да ни опази от Болшевиките. Пълна бълвоч. Иначе - Моите почитания към генерал Луков, въпреки, че е бил с нацистите е Служил на България, и не подценявам делата му. Но ако трябва да сме честни на така наречения "Луков Марш" ходят само про-украински фашисти. Надявам се уточнението ми да е полезно за обърканите.

    Коментиран от #23, #27, #40

    18:40 14.02.2026

  • 13 Ястребинчета

    7 11 Отговор

    До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    На девети септември както винаги

    Коментиран от #21

    18:41 14.02.2026

  • 14 Тоя Ганьо

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Путин пърдящата утка":

    е баща ти. Ами вземи мерки, циганин.

    Коментиран от #17

    18:42 14.02.2026

  • 15 Не са граждани.

    16 9 Отговор
    Най-обикновени комуняги са.

    18:43 14.02.2026

  • 16 Сталин

    14 5 Отговор
    Соросоиди от контингента на ПП (Прости Пvтки) платени от синагогата

    18:43 14.02.2026

  • 17 Дърт м@наф

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя Ганьо":

    Търси тесен социалист,позна ли се?

    Коментиран от #20

    18:46 14.02.2026

  • 18 Тоя Ганьо

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    е баща ти. Ами вземи мерки, циганин.

    18:46 14.02.2026

  • 19 България За тебе те умряха

    18 13 Отговор
    София не е нацистки град и още по малко Болшевишки Поклон към българския герой Ген Луков

    18:47 14.02.2026

  • 20 Не беше

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дърт м@наф":

    за тебе. Нещо от сайта дойде грешката.

    18:48 14.02.2026

  • 21 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ястребинчета":

    Много далече, ще трябва пак да си стоим в парламента.

    18:51 14.02.2026

  • 22 Да си го кажем директно

    13 7 Отговор
    Не пишете граждани, а истината - няколко соросоидни антибългарски НПО-та!

    18:51 14.02.2026

  • 23 Бъркаш се

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Човека КоZа":

    Това е било някога отдавна. От години те нямат нищо общо с въпросният Боян.

    18:54 14.02.2026

  • 24 Българин

    14 1 Отговор
    Протестиращите, като ги гледам с тези черни маски, сигурно са от международната терористична организация "AntiFa".

    18:56 14.02.2026

  • 25 А защо хомосексуалисти

    11 0 Отговор
    Може да дефилират

    18:59 14.02.2026

  • 26 Поклон

    11 5 Отговор
    пред бълтарския генерал

    18:59 14.02.2026

  • 27 Расатето

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Човека КоZа":

    не е никакъв български патриот и отдавна влезе в новата си роял на уконацист.

    Коментиран от #42

    19:04 14.02.2026

  • 28 665

    8 0 Отговор
    Гледах го по Тв протестирашите. До един петрохански изчадия !

    19:04 14.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Колкото повече ги забраняват, толкова повече стават. В началото бяха 5 човека. Вдигна се шум и се събраха хиляди младежи, които не са и чували за генерал Луков.

    19:05 14.02.2026

  • 30 Учителка

    9 8 Отговор
    Огромен процент от учителите по история над 50 години
    - не знаят какъв е Тодор Александров;
    - не могат да разпознаят Кирил Дрангов на снимка;
    - не са чували за генерал Иван Колев;
    - не знаят за битката Кочмар-Карапелит;
    - не са чували за геройството на майор Векилкси;
    - не знаят къде се намира река Черна и с кого се е била българската армия там;
    - не могат да назоват тримата членове на щаба на Илинденско-Преображенското въстание и не знаят на кое място е избухнало то;
    - не знаят, че е имало Тиквешко въстание, не знаят кои са били съюзниците ни в Охридско-Дебърското и дори не знаят, че има такова;
    - не знаят, че четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е унищожена със съдействието на руския консул във Влашко, нито, че Левски е обесен със съдействието и по настояването на Николай Игнатиев;
    - само са чували за Кресненско-Разложкото въстание, но не знаят кой е неговият водач и че е убит от руски офицери;
    - смятат, че в България е имало антифашистка съпротива, защото не знаят, че тук не е имало фашизъм.
    А тези, които знаят истината, не смеят да я кажат на децата. Които искаме децата ни да знаят истината, се принуждаваме да ги товарим двойно - веднъж да научат, каквото пише в учебника по история и веднъж, каквото действително е станало. България затова е на това положение, защото няколко поколения сме увредени от робския комплекс, който е непоклатимо закодиран в учебната програма и в който бяхме облъчвани да вярваме.

    Коментиран от #32

    19:05 14.02.2026

  • 31 Учителка

    9 5 Отговор
    Един от българите, за които Ботев пише, преселени в Бесарабия през 1820г. след нахлуване на руски войски, ще се завърне в България, ще се сражава 1885 срещу Сърбите, известен като знаменития ген. Колев, който през 1916г. ще разбие в Добруджа руските войски, ще плени цялата Оренбургска девизия барабар с командира и бойното знаме, за да се случи най-сетне една историческа справедливост - на 3 март 1918г. Русия ще капитулира пред България с най-унизителния мирен договор в историята си Брест Литовск

    19:07 14.02.2026

  • 32 БОЛШЕВИК

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "Учителка":

    Точно фашизъм е имало в България, а не нацизъм. Днес богатите с власт са откровени фашаги. Фашизъм и нацизъм са много различни понятия.

    Коментиран от #44

    19:10 14.02.2026

  • 33 Учителка

    7 5 Отговор
    Едно време когато нашите български легионери са били на фронта да воюват при инвазия от север а българските амазонки са кърмели децата си по селата, ако се появила инвазия от юг и нямало повече легионери. Амазонките са оставяли на бабите децата и са отивали на южния фронт да спират инвазията от вандали. А сега Вандалите са навлезли по градовете и си правят ГейЛезбо паради и нема ни Легионери, ни Амазионки! Затова сега е забранен парада на легионерите - Ген. Иван Колев - спрял вандалите на Руската инвазия!

    19:10 14.02.2026

  • 34 джендар прайт

    4 0 Отговор
    ще се пофръцкат

    19:11 14.02.2026

  • 35 бодър марш

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    към задния ти двор

    19:12 14.02.2026

  • 36 надписа - „Без нацисти по улиците ни".

    4 5 Отговор
    Да се чете "Без атлантици и ционисти по улиците ни".

    19:14 14.02.2026

  • 37 Бнс

    5 1 Отговор
    ХРИСТО ЛУКОВ ГЕНЕРАЛ

    19:15 14.02.2026

  • 38 Министерството на външните работи

    4 1 Отговор
    Какво точно отношение има към вътрешните? А?

    19:15 14.02.2026

  • 39 Трифон

    4 2 Отговор
    да зарежем комурасти

    19:16 14.02.2026

  • 40 Човека Пръч

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Човека КоZа":

    бечи дигни койрука

    19:16 14.02.2026

  • 41 Учителка

    8 5 Отговор
    Масковската имперска политика-защото така ни ,,Освободиха,, без никой да ги е молил-(и сами щяхме , най-късно през 1СВ) ,че имаме 2 национали катастрофи , в опити да се свободим напълно! защото бяха против Съединението! защото им платихме и 32 тона злато за капак!!! защото и 1СВ се хванахме с Германия , да се ОСвободим напълно , а те ни нападнаха в Добруджа-добре че беше ген.Колев , да им разкаже играта!!! /// през 2СВ ни нападаха по море , бомбиха , въпреки че не бяхме във война , имахме и дипл. връзки! НАКРАЯ , за благодарност че не изпратихме войски срещу тях , ни нападнаха 1944г. ,мародерстваха тука и пак им платихме за ОКУПАЦИЯТА!! //после стана весело-разбиха селото, аграрната ни икономика с ТКЗС , и пратиха всички от селата , по градовете в панелки..да работят в заводи за СИВ-те бяха толкоз неконкурентни , че след разпада на СССР фалираха-никой не им искаше бoклуците!! и така всички селяни , бивши , избягаха навън с милиони , защото нямаше и как вече да се върнат на село!!! това е най-големият ГЕНОЦИД над БГ , и то извършен от,,братушките,, дето вместо да ни се извинят , ни обявиха за неприятелска държава - фашисти!

    Коментиран от #45, #50, #57

    19:17 14.02.2026

  • 42 Подробност

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Расатето":

    Организаторите на марша са друга организация. Нали преди много години се разпадна организацията му и хората му го напуснаха масово, създадоха си някаква неполитическа организация и продължиха да правят Луков марш.

    19:17 14.02.2026

  • 43 Нещо май от МВнР

    3 1 Отговор
    Сериозно са се объркали кои са ...

    19:17 14.02.2026

  • 44 Не се излагай!

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":

    Купи си малко книжки и се образовай!

    19:18 14.02.2026

  • 45 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Учителка":

    България заедно със селското стопанство я върнаха с един век назад след 10.11.1989г. Върнаха се магаретата по нивите, унищожиха и разграбиха заводите, ограбиха спестяванията на трудовите хора и така 36 години вече!

    19:22 14.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Защо са срещу десните? Раздвоение на личността ли имат?

    Коментиран от #65

    19:23 14.02.2026

  • 48 Учителка

    8 5 Отговор
    Да се запази споменът за 45-те години “комунизъм” в БГ не е проповядване на комунизма, а огабване на народа. След влизане на войските на СССР по Българските земи, Юдашвили Сталин въвежда феодалния комунизъм - изземване на земите на българските селяни. Селяните които не си дават земята, ги наричат кулаци и ги избиват по концлагерите, заедно с българските легионери, иновотивните българи и българската аристокрация! Не случайно древната клетва гласи : “Който припомни миналото да ослепее с едното око, който го забрави - с двете!!!” Подписалите отвореното писмо явно искат сляп народ.

    Коментиран от #52, #53

    19:25 14.02.2026

  • 49 604

    5 2 Отговор
    само кърпел за нацизмът и фашизмът!

    Коментиран от #51

    19:25 14.02.2026

  • 50 Много ти е объркано в главата

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Учителка":

    Ама кардинално ! Бегай от Ламата че съвсем ще те повреди

    19:25 14.02.2026

  • 51 123

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "604":

    муцарел поялника грее

    Коментиран от #56

    19:26 14.02.2026

  • 52 Ъхъъъъ...

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Учителка":

    българските легионери, иновотивните българи и българската аристокрация..... ту-туууу

    19:27 14.02.2026

  • 53 Ако действително си Учителка

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Учителка":

    Си сериозен проблем за децата и МОН!

    Коментиран от #58

    19:29 14.02.2026

  • 54 "Без атлантици и ционисти по улиците ни"

    5 2 Отговор
    Подкрепям го !

    19:30 14.02.2026

  • 55 Българин

    4 5 Отговор
    В америка съм! Познавам много Американци с Руско потекло.... на които техните пра дедовци са пристигнали на американска земя през 19 век.... Почтенни хора, културни, услужливи и мъдри..... и като им кажеш че си българин ти казват: Здрасти Братко и знаят историята, че писмеността и християнската религия сме им дали ние Българите! А руснаците в Русия, знаят и ги учат по училищата, че и християнската религия и азбуката им е руска.... Та русофили, ненавиждащи Българите по цялата земя! Упомненете се!

    19:31 14.02.2026

  • 56 Шумкаря

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "123":

    ядаха го и пак ще го ядат!!! скоро нов 09,09,1944! пак ще висите по диреци и в трапове, този път няма да има съд само присъди!!!!

    Коментиран от #61

    19:31 14.02.2026

  • 57 От коя мина ги изкопахме

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Учителка":

    Тея 32 тона злато за капак ?

    Коментиран от #59

    19:32 14.02.2026

  • 58 да лай лай лама

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Ако действително си Учителка":

    мъдитираш ли

    19:32 14.02.2026

  • 59 от задния двор

    0 5 Отговор

    До коментар #57 от "От коя мина ги изкопахме":

    на ма маша ти

    19:33 14.02.2026

  • 60 като

    4 2 Отговор
    нещете луков марш ходете на гейпаради и пе дофилски сбирки. Луков няма нищо общо с фашизма но като е рекато че сетра ти е к ва ходи разправяй че нямаш сестра.

    19:34 14.02.2026

  • 61 кап.Йорданов

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Шумкаря":

    я осмото йастрепинчерче ! гарнитура към сервиза

    19:34 14.02.2026

  • 62 Учителка

    3 4 Отговор
    НЯМА ПЪЛЗЯЩ ФАШИЗЪМ, с него се приключи с Нюрбергнския трибунал . ИМАМЕ СИ ЕДИН РЕСТАВРИРАЩ СИ СЕ КОМУНИЗЪМ У НАС . С него не сме приключили и не можахме да приключим . Кръвожадната комунистическата банда си остана на власт .

    След 1991., когато комунистическото мнозинство на БКП във ВНС прие Новата Комунистическа Конституция, НИТО ЕДИН , АМА НИТО ЕДИН ОТ ДОТОГАВАШНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАКОНИ НЕ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПРОТИВО-КОНСТИТУЦИОЦЕН . Така, че комунизмът не беше отменен .

    АБЕ, НАРОДЕ МОЙ ! НЕ СЕ ЯДОСТАВЙТЕ, А СЕ РАДВАЙТЕ . Една част от комунистическата банда воюва с другата част от нея . ТОВА Е ЧУДО БОЖИЕ, ИЗОБЩО НЕ Е ЛОШО . Само така, тези криминални системи се саморазпадат, като никой не гласува вече за тях , се чудят какво да правят, за да са на власт и за да ни отвличат вниманието .

    ОСТАВЕТЕ ГИ ДА СЕ СРАЖАВАТ ПО-МЕЖДУ СИ, ТЕЗИ ИЗЧАДИЯ АДОВИ , БЪЛГАРО-УБИЙЦИ . Няма нужда да се започват пак граждански войни заради тези комунисти . ИЛИ ЦЪРКВА ЩЕ ГРЪМНАТ, или друг терористичен акт ще направят, за да запалват граждански войни .Такива са си те кърво-комунистите - българо-убийци, майце продавци, генетично обусловени абсолютни престъпници !
    ..
    А СЕГА СА СЕ ХВАНАЛИ ЕДНИ ДРУГИ ЗА ГУШИТЕ - АМИ ИДЕАЛНО, ИДЕАЛНО, ДА ИМ ПЛЯСКАМЕ , ДА ГИ АПЛОДИРАМЕ , ДА ГИ НАСЪРЧАВАМЕ !

    Коментиран от #64, #70

    19:39 14.02.2026

  • 63 Слушай бе калъф

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    червен с петолъчка м/у рогите освен вас бкп/бсп други фашисти в България няма!

    19:41 14.02.2026

  • 64 БОЛШЕВИК

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Учителка":

    Какъв реставриращ се комунизъм има сега? Сега тука е ултралиберализъм и див капитализъм. Целта на ултралибералните е да няма нищо държавно, да няма държава и държавност.

    19:45 14.02.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 66 Всички болшевики

    2 2 Отговор
    На влака и тю тю за Сибир

    19:47 14.02.2026

  • 67 Перо

    3 0 Отговор
    Соросисткото министерство и джендърията не били съгласи!

    19:48 14.02.2026

  • 68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НОРМАЛНО Е КМЕТА ТЕРЗИЕВ ОТ ПАРТИЯ
    ПЕТРОХАНСКИ П - ПП
    . ...
    ДА ПОДКРЕПЯ ФАШИСТИТЕ - ТЕ СА СИ ИЗВРАТЕНЯЦИ И ОТ ДБ :)

    19:50 14.02.2026

  • 69 Нещо обаче точно 1916 г

    3 0 Отговор
    Румънците, сърбите и малкото казаци от Украйна не са били точно болшевики нали? Нито първата световна война нещо позитивно ни е донесла. Освен разбира се едно "браво шииибеци" от германците и италианците

    19:51 14.02.2026

  • 70 СЕГА СА СЕ ХВАНАЛИ ЕДНИ ДРУГИ ЗА ГУШИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Учителка":

    Ама Атлантиците ! Нали ?

    19:57 14.02.2026

  • 71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

