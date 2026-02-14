Граждани проведоха шествие срещу Луковмарш в столицата

Шествие против Луковмарш се състоя в София. Гражданите се събраха пред Съдебната палата, като на място имаше засилено полицейско присъствие. Шествието продължи по ул. „Алабин“, като завърши пред паметника на Васил Левски.
Събралите се скандираха – „София не е нацистки град“, имаше транспаранти с надпис - „Без нацисти по улиците ни".
Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие Луковмарш, съобщиха вчера от пресцентъра на Общината. Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието.
Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.
Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.
1 историк
Коментиран от #12
18:25 14.02.2026
2 Софийски
18:25 14.02.2026
3 име
Коментиран от #35
18:27 14.02.2026
4 Тия не са добре
18:27 14.02.2026
5 Боян Расатенко
18:28 14.02.2026
6 А най отпред им вървяха
18:28 14.02.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #63
18:29 14.02.2026
8 Путин пърдящата утка
Коментиран от #14
18:29 14.02.2026
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18
18:33 14.02.2026
10 Адолф Хитлер
I -----
II
I I
----- I I
18:33 14.02.2026
11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #13
18:34 14.02.2026
12 Човека КоZа
До коментар #1 от "историк":Ай ся, точно най-върлите поддръжници на Луков марш са 🌈 на Расате, и същите са тотално промити мозъци които през месец се хвалят как са събрали хиляда евро (общо!), даряват ги на Айдар, Азов и тн., и се хвалят как били помагали на укро-вермахта да ни опази от Болшевиките. Пълна бълвоч. Иначе - Моите почитания към генерал Луков, въпреки, че е бил с нацистите е Служил на България, и не подценявам делата му. Но ако трябва да сме честни на така наречения "Луков Марш" ходят само про-украински фашисти. Надявам се уточнението ми да е полезно за обърканите.
Коментиран от #23, #27, #40
18:40 14.02.2026
13 Ястребинчета
До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":На девети септември както винаги
Коментиран от #21
18:41 14.02.2026
14 Тоя Ганьо
До коментар #8 от "Путин пърдящата утка":е баща ти. Ами вземи мерки, циганин.
Коментиран от #17
18:42 14.02.2026
15 Не са граждани.
18:43 14.02.2026
16 Сталин
18:43 14.02.2026
17 Дърт м@наф
До коментар #14 от "Тоя Ганьо":Търси тесен социалист,позна ли се?
Коментиран от #20
18:46 14.02.2026
18 Тоя Ганьо
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":е баща ти. Ами вземи мерки, циганин.
18:46 14.02.2026
19 България За тебе те умряха
18:47 14.02.2026
20 Не беше
До коментар #17 от "Дърт м@наф":за тебе. Нещо от сайта дойде грешката.
18:48 14.02.2026
21 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #13 от "Ястребинчета":Много далече, ще трябва пак да си стоим в парламента.
18:51 14.02.2026
22 Да си го кажем директно
18:51 14.02.2026
23 Бъркаш се
До коментар #12 от "Човека КоZа":Това е било някога отдавна. От години те нямат нищо общо с въпросният Боян.
18:54 14.02.2026
24 Българин
18:56 14.02.2026
25 А защо хомосексуалисти
18:59 14.02.2026
26 Поклон
18:59 14.02.2026
27 Расатето
До коментар #12 от "Човека КоZа":не е никакъв български патриот и отдавна влезе в новата си роял на уконацист.
Коментиран от #42
19:04 14.02.2026
28 665
19:04 14.02.2026
29 Данко Харсъзина
19:05 14.02.2026
30 Учителка
- не знаят какъв е Тодор Александров;
- не могат да разпознаят Кирил Дрангов на снимка;
- не са чували за генерал Иван Колев;
- не знаят за битката Кочмар-Карапелит;
- не са чували за геройството на майор Векилкси;
- не знаят къде се намира река Черна и с кого се е била българската армия там;
- не могат да назоват тримата членове на щаба на Илинденско-Преображенското въстание и не знаят на кое място е избухнало то;
- не знаят, че е имало Тиквешко въстание, не знаят кои са били съюзниците ни в Охридско-Дебърското и дори не знаят, че има такова;
- не знаят, че четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е унищожена със съдействието на руския консул във Влашко, нито, че Левски е обесен със съдействието и по настояването на Николай Игнатиев;
- само са чували за Кресненско-Разложкото въстание, но не знаят кой е неговият водач и че е убит от руски офицери;
- смятат, че в България е имало антифашистка съпротива, защото не знаят, че тук не е имало фашизъм.
А тези, които знаят истината, не смеят да я кажат на децата. Които искаме децата ни да знаят истината, се принуждаваме да ги товарим двойно - веднъж да научат, каквото пише в учебника по история и веднъж, каквото действително е станало. България затова е на това положение, защото няколко поколения сме увредени от робския комплекс, който е непоклатимо закодиран в учебната програма и в който бяхме облъчвани да вярваме.
Коментиран от #32
19:05 14.02.2026
31 Учителка
19:07 14.02.2026
32 БОЛШЕВИК
До коментар #30 от "Учителка":Точно фашизъм е имало в България, а не нацизъм. Днес богатите с власт са откровени фашаги. Фашизъм и нацизъм са много различни понятия.
Коментиран от #44
19:10 14.02.2026
33 Учителка
19:10 14.02.2026
34 джендар прайт
19:11 14.02.2026
35 бодър марш
До коментар #3 от "име":към задния ти двор
19:12 14.02.2026
36 надписа - „Без нацисти по улиците ни".
19:14 14.02.2026
37 Бнс
19:15 14.02.2026
38 Министерството на външните работи
19:15 14.02.2026
39 Трифон
19:16 14.02.2026
40 Човека Пръч
До коментар #12 от "Човека КоZа":бечи дигни койрука
19:16 14.02.2026
41 Учителка
Коментиран от #45, #50, #57
19:17 14.02.2026
42 Подробност
До коментар #27 от "Расатето":Организаторите на марша са друга организация. Нали преди много години се разпадна организацията му и хората му го напуснаха масово, създадоха си някаква неполитическа организация и продължиха да правят Луков марш.
19:17 14.02.2026
43 Нещо май от МВнР
19:17 14.02.2026
44 Не се излагай!
До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":Купи си малко книжки и се образовай!
19:18 14.02.2026
45 БОЛШЕВИК
До коментар #41 от "Учителка":България заедно със селското стопанство я върнаха с един век назад след 10.11.1989г. Върнаха се магаретата по нивите, унищожиха и разграбиха заводите, ограбиха спестяванията на трудовите хора и така 36 години вече!
19:22 14.02.2026
47 А ГЕРБ
Коментиран от #65
19:23 14.02.2026
48 Учителка
Коментиран от #52, #53
19:25 14.02.2026
49 604
Коментиран от #51
19:25 14.02.2026
50 Много ти е объркано в главата
До коментар #41 от "Учителка":Ама кардинално ! Бегай от Ламата че съвсем ще те повреди
19:25 14.02.2026
51 123
До коментар #49 от "604":муцарел поялника грее
Коментиран от #56
19:26 14.02.2026
52 Ъхъъъъ...
До коментар #48 от "Учителка":българските легионери, иновотивните българи и българската аристокрация..... ту-туууу
19:27 14.02.2026
53 Ако действително си Учителка
До коментар #48 от "Учителка":Си сериозен проблем за децата и МОН!
Коментиран от #58
19:29 14.02.2026
54 "Без атлантици и ционисти по улиците ни"
19:30 14.02.2026
55 Българин
19:31 14.02.2026
56 Шумкаря
До коментар #51 от "123":ядаха го и пак ще го ядат!!! скоро нов 09,09,1944! пак ще висите по диреци и в трапове, този път няма да има съд само присъди!!!!
Коментиран от #61
19:31 14.02.2026
57 От коя мина ги изкопахме
До коментар #41 от "Учителка":Тея 32 тона злато за капак ?
Коментиран от #59
19:32 14.02.2026
58 да лай лай лама
До коментар #53 от "Ако действително си Учителка":мъдитираш ли
19:32 14.02.2026
59 от задния двор
До коментар #57 от "От коя мина ги изкопахме":на ма маша ти
19:33 14.02.2026
60 като
19:34 14.02.2026
61 кап.Йорданов
До коментар #56 от "Шумкаря":я осмото йастрепинчерче ! гарнитура към сервиза
19:34 14.02.2026
62 Учителка
След 1991., когато комунистическото мнозинство на БКП във ВНС прие Новата Комунистическа Конституция, НИТО ЕДИН , АМА НИТО ЕДИН ОТ ДОТОГАВАШНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАКОНИ НЕ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПРОТИВО-КОНСТИТУЦИОЦЕН . Така, че комунизмът не беше отменен .
АБЕ, НАРОДЕ МОЙ ! НЕ СЕ ЯДОСТАВЙТЕ, А СЕ РАДВАЙТЕ . Една част от комунистическата банда воюва с другата част от нея . ТОВА Е ЧУДО БОЖИЕ, ИЗОБЩО НЕ Е ЛОШО . Само така, тези криминални системи се саморазпадат, като никой не гласува вече за тях , се чудят какво да правят, за да са на власт и за да ни отвличат вниманието .
ОСТАВЕТЕ ГИ ДА СЕ СРАЖАВАТ ПО-МЕЖДУ СИ, ТЕЗИ ИЗЧАДИЯ АДОВИ , БЪЛГАРО-УБИЙЦИ . Няма нужда да се започват пак граждански войни заради тези комунисти . ИЛИ ЦЪРКВА ЩЕ ГРЪМНАТ, или друг терористичен акт ще направят, за да запалват граждански войни .Такива са си те кърво-комунистите - българо-убийци, майце продавци, генетично обусловени абсолютни престъпници !
..
А СЕГА СА СЕ ХВАНАЛИ ЕДНИ ДРУГИ ЗА ГУШИТЕ - АМИ ИДЕАЛНО, ИДЕАЛНО, ДА ИМ ПЛЯСКАМЕ , ДА ГИ АПЛОДИРАМЕ , ДА ГИ НАСЪРЧАВАМЕ !
Коментиран от #64, #70
19:39 14.02.2026
63 Слушай бе калъф
До коментар #7 от "Вашето мнение":червен с петолъчка м/у рогите освен вас бкп/бсп други фашисти в България няма!
19:41 14.02.2026
64 БОЛШЕВИК
До коментар #62 от "Учителка":Какъв реставриращ се комунизъм има сега? Сега тука е ултралиберализъм и див капитализъм. Целта на ултралибералните е да няма нищо държавно, да няма държава и държавност.
19:45 14.02.2026
66 Всички болшевики
19:47 14.02.2026
67 Перо
19:48 14.02.2026
68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЕТРОХАНСКИ П - ПП
. ...
ДА ПОДКРЕПЯ ФАШИСТИТЕ - ТЕ СА СИ ИЗВРАТЕНЯЦИ И ОТ ДБ :)
19:50 14.02.2026
69 Нещо обаче точно 1916 г
19:51 14.02.2026
70 СЕГА СА СЕ ХВАНАЛИ ЕДНИ ДРУГИ ЗА ГУШИТЕ
До коментар #62 от "Учителка":Ама Атлантиците ! Нали ?
19:57 14.02.2026
