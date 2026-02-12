Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати

Близо 300 служители на голямо предприятие за производство на целулоза в Свищов излязоха на протест днес заради неизплатени заплати, предаде БНТ.
Хората не са получавали възнаграждения от септември. От девет месеца предприятието е спряло производството си заради повишените цени на дървесината, която се използва за производството на целулоза. В същото време обаче никой от работниците не е освободен и до края на 2025 година служителите масово са били на работните си места. Повечето от тях са напуснали от януари заради неизплатените заплати.
Днес пред главния вход на завода хората настояха да им бъде изплатено дължимото. Никой от ръководството на предприятието не излезе при протестиращите. За БНТ по телефона собственикът Красимир Дачев заяви, че в момента се търсят варианти за изплащане на всички дължини трудови възнаграждения. Той допълни, че продава лично имущество, за да осигури необходимите средства. По думите му е възможно хората да получат заплатите си в рамките на този месец.
Не е ясно обаче дали и кога предприятието, което е най-големият работодател в района на Свищов, ще възобнови производството си.
Хората са категорични, че са проявили достатъчно търпение и нямат възможност да чакат повече.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
по телевизиите да дава акъл.
Коментиран от #5
14:14 12.02.2026
2 .............
14:16 12.02.2026
3 хехе
14:16 12.02.2026
4 Гост
14:20 12.02.2026
5 Начи
До коментар #1 от "си дзън":Реално е червен зет, пък асистента по политикономика в меи му го хариза без пари завода, друг е въпроса, че години наред печелеше страшно много, пък ся парите кръц
14:23 12.02.2026
6 Чуденка
Коментиран от #11
14:23 12.02.2026
7 истина ти казвам
Коментиран от #9
14:26 12.02.2026
8 Последния Софиянец
14:27 12.02.2026
9 ти да видиш
До коментар #7 от "истина ти казвам":Е то за да има дървесина требва и да залесяваш,не може само да се сече!
14:28 12.02.2026
10 Да хващат ферибота за Влашко
Коментиран от #12
14:29 12.02.2026
11 Интересно
До коментар #6 от "Чуденка":Не познавам човека, но в интернет пише, че е завършил „Американско право и правни институции“ в Залцбург, Австрия. Също така пише, че е работил за редица известни западни фирми. Не пише да има нещо общо с Русия.
Значи, той бил руско прокси, а Тагаренко, който е учил в Москва, е стожер на демократичните западни ценности и отявлен русофоб. Така ли излиза?
14:40 12.02.2026
12 Сделано в СССР
До коментар #10 от "Да хващат ферибота за Влашко":Ами този червен бokлyk да беше плащал малко повече пари и да си наеме кадърни работници или да си обучи персонала.
14:44 12.02.2026