България »
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати

Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати

12 Февруари, 2026 14:09 601 12

Никой от ръководството на предприятието не излезе при протестиращите

Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 300 служители на голямо предприятие за производство на целулоза в Свищов излязоха на протест днес заради неизплатени заплати, предаде БНТ.

Хората не са получавали възнаграждения от септември. От девет месеца предприятието е спряло производството си заради повишените цени на дървесината, която се използва за производството на целулоза. В същото време обаче никой от работниците не е освободен и до края на 2025 година служителите масово са били на работните си места. Повечето от тях са напуснали от януари заради неизплатените заплати.

Днес пред главния вход на завода хората настояха да им бъде изплатено дължимото. Никой от ръководството на предприятието не излезе при протестиращите. За БНТ по телефона собственикът Красимир Дачев заяви, че в момента се търсят варианти за изплащане на всички дължини трудови възнаграждения. Той допълни, че продава лично имущество, за да осигури необходимите средства. По думите му е възможно хората да получат заплатите си в рамките на този месец.

Не е ясно обаче дали и кога предприятието, което е най-големият работодател в района на Свищов, ще възобнови производството си.

Хората са категорични, че са проявили достатъчно търпение и нямат възможност да чакат повече.


България
  • 1 си дзън

    9 1 Отговор
    Червеният милионер собственик Краси Дачев да каже нещо по въпроса, а не да ходи
    по телевизиите да дава акъл.

    Коментиран от #5

    14:14 12.02.2026

  • 2 .............

    7 0 Отговор
    Във такива случай се обявява фалит , вместо да държи хората без заплати .

    14:16 12.02.2026

  • 3 хехе

    4 1 Отговор
    чорбаджията е от червените милионери много ми е интересно сега новия председател на БСП какво ще каже по въпроса.

    14:16 12.02.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Пак руска пропаганда. В държавата - член на клубът на богатите, това не е възможно.

    14:20 12.02.2026

  • 5 Начи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Реално е червен зет, пък асистента по политикономика в меи му го хариза без пари завода, друг е въпроса, че години наред печелеше страшно много, пък ся парите кръц

    14:23 12.02.2026

  • 6 Чуденка

    1 3 Отговор
    И защо така руското прокси и отявлен путинофил Красимир Дачев не плаща заплати, а подпомага терористите в Мордор.

    Коментиран от #11

    14:23 12.02.2026

  • 7 истина ти казвам

    2 1 Отговор
    Ми нема дървесина,изсекоха тополите по Дунава за пелети за огрев!

    Коментиран от #9

    14:26 12.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Заводите затварят заради високите разходи в еврозоната.

    14:27 12.02.2026

  • 9 ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "истина ти казвам":

    Е то за да има дървесина требва и да залесяваш,не може само да се сече!

    14:28 12.02.2026

  • 10 Да хващат ферибота за Влашко

    0 0 Отговор
    Некадърните работници му увредиха скъпо оборудване в завода при пожар. 9 месеца какво са правили не е ясно

    Коментиран от #12

    14:29 12.02.2026

  • 11 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чуденка":

    Не познавам човека, но в интернет пише, че е завършил „Американско право и правни институции“ в Залцбург, Австрия. Също така пише, че е работил за редица известни западни фирми. Не пише да има нещо общо с Русия.
    Значи, той бил руско прокси, а Тагаренко, който е учил в Москва, е стожер на демократичните западни ценности и отявлен русофоб. Така ли излиза?

    14:40 12.02.2026

  • 12 Сделано в СССР

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да хващат ферибота за Влашко":

    Ами този червен бokлyk да беше плащал малко повече пари и да си наеме кадърни работници или да си обучи персонала.

    14:44 12.02.2026

