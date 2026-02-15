Във Велинград протестират срещу тровенето на бездомни животни

Протест срещу отравянето на бездомни животни ще се проведе от 14 часа днес във Велинград.

Демонстрацията се организира пред Община Велинград от фондация "Заедно за животните". Според активистите за правата на животните тровенето на бездомни кучета е редовна практика в града, вместо да се прилагат ефективни мерки за контрол на популацията им.

Организаторите сигнализират, че преди няколко дни отново е имало случай на масово отравяне, включително в центъра на населеното място. В тази връзка те отправят искания към кмета на Велинград Костадин Коев, Областната дирекция на МВР в Пазарджик, както и Районната прокуратура в Пазарджик.

"Имаме три конкретни искания. Първото е създаване на общински кастрационен център. Към настоящия момента такъв във Велинград не съществува и смятаме, че създаването на постоянно действащ общински център за кастрации ще бъде устойчив механизъм за контрол на популацията.

Второто нещо, което искаме да се направи, е контрол върху регистрацията и чипирането на домашните кучета. Вярваме, че това нещо ще ограничи изоставянето на животни, ще проследи чия собственост са те и реално ще може да се носи отговорност.

Третото нещо е видеонаблюдението. Работят ли камерите в централната част на града? Иззети ли са записите от периода 7-9 февруари? В какъв срок ще бъде предоставена информация за резултатите“, попита Мишер Руева, която е доброволец към фондация "Заедно за животните".