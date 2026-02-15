Новини
България »
Велинград »
Във Велинград протестират срещу тровенето на бездомни животни

Във Велинград протестират срещу тровенето на бездомни животни

15 Февруари, 2026 06:13, обновена 15 Февруари, 2026 05:16 509 13

  • велинград-
  • протест-
  • животни

Проявата е от 14 часа

Във Велинград протестират срещу тровенето на бездомни животни - 1
Снимка: БНР/Личен архив на Мишер Руева
БНР БНР

Протест срещу отравянето на бездомни животни ще се проведе от 14 часа днес във Велинград.

Демонстрацията се организира пред Община Велинград от фондация "Заедно за животните". Според активистите за правата на животните тровенето на бездомни кучета е редовна практика в града, вместо да се прилагат ефективни мерки за контрол на популацията им.

Организаторите сигнализират, че преди няколко дни отново е имало случай на масово отравяне, включително в центъра на населеното място. В тази връзка те отправят искания към кмета на Велинград Костадин Коев, Областната дирекция на МВР в Пазарджик, както и Районната прокуратура в Пазарджик.

"Имаме три конкретни искания. Първото е създаване на общински кастрационен център. Към настоящия момента такъв във Велинград не съществува и смятаме, че създаването на постоянно действащ общински център за кастрации ще бъде устойчив механизъм за контрол на популацията.

Второто нещо, което искаме да се направи, е контрол върху регистрацията и чипирането на домашните кучета. Вярваме, че това нещо ще ограничи изоставянето на животни, ще проследи чия собственост са те и реално ще може да се носи отговорност.

Третото нещо е видеонаблюдението. Работят ли камерите в централната част на града? Иззети ли са записите от периода 7-9 февруари? В какъв срок ще бъде предоставена информация за резултатите“, попита Мишер Руева, която е доброволец към фондация "Заедно за животните".


Велинград / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    7 0 Отговор
    Да видим и кога ще протестирате защо тровят хората с некачествени храни.

    05:22 15.02.2026

  • 2 Кметът

    2 0 Отговор
    Ми то аз ги натрових бе, как ше харчим за кастрационни центрове, ми то нема останат пари за метресата, иска нови силиконки

    05:24 15.02.2026

  • 3 Мишел

    0 2 Отговор
    тровете русямили не животинки!

    05:44 15.02.2026

  • 4 Бриджит Бардо, бездомните Кучета,

    5 1 Отговор
    бездомниците, хората които не могат да си осигурят прехрана, ровещите по боклуджийските кофи и бедните в богатата пост комунистическа България.

    Вниманието към бездомните кучета в България не е самоцелно, създадените НПО за комфорта на бездомните кучета в българската територия има двойно значение.

    Тук искам да отбележа че проблема идва от манталитета на българина да вземе домашно животно и след известно време да го изхвърли на улицата.

    Във всяка богата Държава има приюти за бездомни домашни животни но също така присъствието на бездомни кучета в градовете е под строг контрол, животните са прибирани в приюти, отглеждани там за известно време и ако не се намери някой да се погрижи за бездомното животно са "приспивани" и по етапно изгаряни в екарисажа.

    Това е суровата истина как богатите Държави решават проблемите с бездомните животни.

    В България грижата за бездомните животни има друго значение а то е да отклони вниманието от бездомниците, бедните които като бездомните кучета се хранят от огризките и боклуците изхвърлени от останалата част от българското общество.

    Защото представете си градовете без бездомни кучета, единствено със бездомници и социално слаби ровещи по кофите за боклук да намерат сред боклуците изхвърлени огризки от храна.

    И това е светът на пост комунистическа България в която бездомни кучета и социално слаби българи се съревновават за изхвърлените огризки в кофите за боклук.

    05:50 15.02.2026

  • 5 Тук искам да отбележа стремежа на

    1 0 Отговор
    Българската Черква да направи светец от човек който е дарил цялото си имущество на БПЦ и е се е посветил в събиране на пари за БПЦ.

    Какво БПЦ е направила за бездомните и социално слабите българи в България, не е ли това едно вероюто на Християнската Българска Черква да помага на социално слаби, угнетените и бездомните?

    Коментиран от #6

    05:58 15.02.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тук искам да отбележа стремежа на":

    помага църквата, но не афишира, в нашия град всеки дава топла храна, приютява бездомните, търси им работа, но повечето не искат да работят

    06:09 15.02.2026

  • 7 Новината

    1 0 Отговор
    на 10 км от София през зимата действа глутници изоставени домаши любимци. Лично съм чувал оплаквания и доказателства (изядена коза)от жители на околните села.

    Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън.

    06:19 15.02.2026

  • 8 50000 евро

    1 0 Отговор
    Давам парична награда собственик на кучетета ако :

    Винаги води кучето на каишка
    Винаги носи намордник
    Ако е ваксинирано
    Ако е кастрирано
    Ако му е платен данъка
    Винаги чисти изпражненеията на кучето от улицата

    Коментиран от #10

    06:21 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тбвгз

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "50000 евро":

    Какво даваш ве, сървул, пари за ено кафе назаем търсиш😁

    06:27 15.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз1

    1 0 Отговор
    Кучкарите са извратеняци

    06:38 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове