Във Велинград протестират срещу тровенето на бездомни животни

Протест срещу отравянето на бездомни животни ще се проведе от 14 часа днес във Велинград.
Демонстрацията се организира пред Община Велинград от фондация "Заедно за животните". Според активистите за правата на животните тровенето на бездомни кучета е редовна практика в града, вместо да се прилагат ефективни мерки за контрол на популацията им.
Организаторите сигнализират, че преди няколко дни отново е имало случай на масово отравяне, включително в центъра на населеното място. В тази връзка те отправят искания към кмета на Велинград Костадин Коев, Областната дирекция на МВР в Пазарджик, както и Районната прокуратура в Пазарджик.
"Имаме три конкретни искания. Първото е създаване на общински кастрационен център. Към настоящия момента такъв във Велинград не съществува и смятаме, че създаването на постоянно действащ общински център за кастрации ще бъде устойчив механизъм за контрол на популацията.
Второто нещо, което искаме да се направи, е контрол върху регистрацията и чипирането на домашните кучета. Вярваме, че това нещо ще ограничи изоставянето на животни, ще проследи чия собственост са те и реално ще може да се носи отговорност.
Третото нещо е видеонаблюдението. Работят ли камерите в централната част на града? Иззети ли са записите от периода 7-9 февруари? В какъв срок ще бъде предоставена информация за резултатите“, попита Мишер Руева, която е доброволец към фондация "Заедно за животните".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
05:22 15.02.2026
2 Кметът
05:24 15.02.2026
3 Мишел
05:44 15.02.2026
4 Бриджит Бардо, бездомните Кучета,
Вниманието към бездомните кучета в България не е самоцелно, създадените НПО за комфорта на бездомните кучета в българската територия има двойно значение.
Тук искам да отбележа че проблема идва от манталитета на българина да вземе домашно животно и след известно време да го изхвърли на улицата.
Във всяка богата Държава има приюти за бездомни домашни животни но също така присъствието на бездомни кучета в градовете е под строг контрол, животните са прибирани в приюти, отглеждани там за известно време и ако не се намери някой да се погрижи за бездомното животно са "приспивани" и по етапно изгаряни в екарисажа.
Това е суровата истина как богатите Държави решават проблемите с бездомните животни.
В България грижата за бездомните животни има друго значение а то е да отклони вниманието от бездомниците, бедните които като бездомните кучета се хранят от огризките и боклуците изхвърлени от останалата част от българското общество.
Защото представете си градовете без бездомни кучета, единствено със бездомници и социално слаби ровещи по кофите за боклук да намерат сред боклуците изхвърлени огризки от храна.
И това е светът на пост комунистическа България в която бездомни кучета и социално слаби българи се съревновават за изхвърлените огризки в кофите за боклук.
05:50 15.02.2026
5 Тук искам да отбележа стремежа на
Какво БПЦ е направила за бездомните и социално слабите българи в България, не е ли това едно вероюто на Християнската Българска Черква да помага на социално слаби, угнетените и бездомните?
Коментиран от #6
05:58 15.02.2026
6 Хмм
До коментар #5 от "Тук искам да отбележа стремежа на":помага църквата, но не афишира, в нашия град всеки дава топла храна, приютява бездомните, търси им работа, но повечето не искат да работят
06:09 15.02.2026
7 Новината
Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън.
06:19 15.02.2026
8 50000 евро
Винаги води кучето на каишка
Винаги носи намордник
Ако е ваксинирано
Ако е кастрирано
Ако му е платен данъка
Винаги чисти изпражненеията на кучето от улицата
Коментиран от #10
06:21 15.02.2026
10 Тбвгз
До коментар #8 от "50000 евро":Какво даваш ве, сървул, пари за ено кафе назаем търсиш😁
06:27 15.02.2026
13 Аз1
06:38 15.02.2026