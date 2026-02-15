Жители на Елхово излизат на протест заради осеян с дупки път

Жители на Елхово и региона излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Ямбол и Елхово. Близо 13 километра от него от години са осеяни с десетки кръпки, които според хората създават допълнителни проблеми.
По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила, уточнява БНТ. През октомври м.г. участъкът Ямбол – Лесово е бил обследван от Агенция „Пътна инфраструктура“, като част от подготовка за бъдещ основен ремонт, но не е посочен конкретен срок.
С протеста си гражданите настояват не за поредните временни кърпежи, а за цялостно и трайно решение за една от важните международни пътни артерии в Югоизточна България. Само от началото на годината на четири различни места в страната хората са протестирали заради лошо поддържани или непроходими пътища.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
10:13 15.02.2026
2 Хе!
10:23 15.02.2026
3 А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!
Коментиран от #4, #5
10:24 15.02.2026
4 Всяко зло, за добро!🤔
До коментар #3 от "А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!":Светът отива към глобална война, а вие вече сте подготвени за нея!😂
10:29 15.02.2026
5 Хе!
До коментар #3 от "А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!":Него пък Гроздан предния си мандат щеше да го прави! И това минаваше за добър път в сравнение с Полски Градец - Тополовград, където уж го направиха, но без няколко км поради между областни причини! Непроходим десетилетия!
10:29 15.02.2026
6 ужасен
10:32 15.02.2026