България »
Жители на Елхово излизат на протест заради осеян с дупки път

Жители на Елхово излизат на протест заради осеян с дупки път

15 Февруари, 2026 10:10 390 6

По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила

Жители на Елхово излизат на протест заради осеян с дупки път - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Жители на Елхово и региона излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Ямбол и Елхово. Близо 13 километра от него от години са осеяни с десетки кръпки, които според хората създават допълнителни проблеми.

По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила, уточнява БНТ. През октомври м.г. участъкът Ямбол – Лесово е бил обследван от Агенция „Пътна инфраструктура“, като част от подготовка за бъдещ основен ремонт, но не е посочен конкретен срок.

С протеста си гражданите настояват не за поредните временни кърпежи, а за цялостно и трайно решение за една от важните международни пътни артерии в Югоизточна България. Само от началото на годината на четири различни места в страната хората са протестирали заради лошо поддържани или непроходими пътища.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    6 0 Отговор
    Подкрепям жителите на Елхово! 👍👍👍

    10:13 15.02.2026

  • 2 Хе!

    2 0 Отговор
    Изключително съсипан път! Преди повече от 10 години бе пак съсипан, пооправиха го, но не издържа дълго и сега е в окаяно опасно състояние! Но, това важи най вече за участъка между Ямбол и Елхово! Участъка от самото Елхово до ГКПП - Лесово е в прилично състояние, въпреки, че е правен /ремонтиран/ по рано - към 2006 г., когато бе пуснат този граничен пункт! Кърпежа се съсипва бързо, особено при такова натоварване! Нов път, само за тирове, а този ако е само за леки, със същия ремонт като преди 10 години ще издържи дълго! А най добре пуснете влака и правете ремонт, колкото искате!

    10:23 15.02.2026

  • 3 А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!

    4 0 Отговор
    Пътят с.Обручище-с.Мъдрец-Гълъбовска Община е осеян не с дупки,а с...фронтови окопи...!

    Коментиран от #4, #5

    10:24 15.02.2026

  • 4 Всяко зло, за добро!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!":

    Светът отива към глобална война, а вие вече сте подготвени за нея!😂

    10:29 15.02.2026

  • 5 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А какво да кажем ,,ние с гайдите"...?!":

    Него пък Гроздан предния си мандат щеше да го прави! И това минаваше за добър път в сравнение с Полски Градец - Тополовград, където уж го направиха, но без няколко км поради между областни причини! Непроходим десетилетия!

    10:29 15.02.2026

  • 6 ужасен

    0 0 Отговор
    Вчера пътовах от Сливен до Бургас по магистралата , и да ви кажа МНОГО внимавайте защото платното е осеяно с много големи дупки !!

    10:32 15.02.2026

