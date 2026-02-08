Румен Христов: Никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция

„Говорим за изключително тежък криминален случай, какъвто България не е имала от десетилетия. Най-достоверната информация за нас обаче трябва да е тази от институциите, които работят по случая. До момента черпим информация основно от медиите". Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия председателят на СДС Румен Христов по повод тежкия случай с тройно убийство в хижа "Петрохан".
По отношение на регистрацията на НПО-то, което стопанисва имота - като "Национална агенция", той подчерта, че: „Предполагам, че няма законово изискване те задължително да бъдат проверявани, но това не означава, че службите не трябва да го направят. Ако става дума за Национална агенция по развъждане на селскостопански животни - добре. Но когато говорим за охрана и подобни дейности, това е изключително подвеждащо. Особено, ако представители на такива агенции са с униформи, обозначения и имат право да носят оръжие - те респектират хората. Това безспорно е пробив в сигурността на държавата".
Председателят на СДС коментира и промените в Изборния кодекс, с които беше въведено ограничение до 20 секции в държави извън Европейския съюз. По думите му трите държави, в които се гласува най-масово - са Великобритания, САЩ и Турция.
"Във Великобритания, когато нямаше ограничение, имахме около 21 хиляди гласа. Когато имаше ограничение - около 20 хиляди. В САЩ гласовете са около 8 хиляди. Най-много гласове идват от Турция. Опасенията бяха, че вече няколко поколения млади хора нямат реална връзка с България, не знаят български език. Виждали сме репортажи по националните телевизии за нарушения в секциите - IP адреси, от които са подадени хиляди заявления, два IP адреса на няколко километра разстояние", обясни той.
И беше категоричен, че "никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция".
"Обикновено от чужбина получаваме около 130-140 хиляди гласа, като основната част са от Турция и отиват към ДПС или производни формации. Те носят 2-3 мандата за първия, 2 за втория и т.н. Това никога не осигурява мнозинство. При очаквани около 80 мандата за господин Радев - каквито са прогнозите, тези гласове не са решаващи. Битката обаче е голяма и всеки глас има значение. За всеки парламентарно представен субект това е битка на живот и смърт", заяви той.
Според него Крум Зарков, който беше избран за председател на БСП, е "човекът, който е най-близък до президента Радев". "Вероятно се търси съвместно явяване на изборите, защото рискът БСП да не влезе в парламента не е за подценяване. Не съм анализатор, но нищо не беше казано за друга формация или коалиция, с която Радев ще се яви на изборите. Конгресът беше прибързан и съвпадна с отлагането на изборите", изтъкна той.
