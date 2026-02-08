Новини
Румен Христов: Никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция

8 Февруари, 2026 18:03

Крум Зарков, който беше избран за председател на БСП, е "човекът, който е най-близък до президента Радев". "Вероятно се търси съвместно явяване на изборите, защото рискът БСП да не влезе в парламента не е за подценяване.", коментира лидерът на СДС

Румен Христов: Никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Говорим за изключително тежък криминален случай, какъвто България не е имала от десетилетия. Най-достоверната информация за нас обаче трябва да е тази от институциите, които работят по случая. До момента черпим информация основно от медиите". Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия председателят на СДС Румен Христов по повод тежкия случай с тройно убийство в хижа "Петрохан".
По отношение на регистрацията на НПО-то, което стопанисва имота - като "Национална агенция", той подчерта, че: „Предполагам, че няма законово изискване те задължително да бъдат проверявани, но това не означава, че службите не трябва да го направят. Ако става дума за Национална агенция по развъждане на селскостопански животни - добре. Но когато говорим за охрана и подобни дейности, това е изключително подвеждащо. Особено, ако представители на такива агенции са с униформи, обозначения и имат право да носят оръжие - те респектират хората. Това безспорно е пробив в сигурността на държавата".
Председателят на СДС коментира и промените в Изборния кодекс, с които беше въведено ограничение до 20 секции в държави извън Европейския съюз. По думите му трите държави, в които се гласува най-масово - са Великобритания, САЩ и Турция.

"Във Великобритания, когато нямаше ограничение, имахме около 21 хиляди гласа. Когато имаше ограничение - около 20 хиляди. В САЩ гласовете са около 8 хиляди. Най-много гласове идват от Турция. Опасенията бяха, че вече няколко поколения млади хора нямат реална връзка с България, не знаят български език. Виждали сме репортажи по националните телевизии за нарушения в секциите - IP адреси, от които са подадени хиляди заявления, два IP адреса на няколко километра разстояние", обясни той.
И беше категоричен, че "никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция".

"Обикновено от чужбина получаваме около 130-140 хиляди гласа, като основната част са от Турция и отиват към ДПС или производни формации. Те носят 2-3 мандата за първия, 2 за втория и т.н. Това никога не осигурява мнозинство. При очаквани около 80 мандата за господин Радев - каквито са прогнозите, тези гласове не са решаващи. Битката обаче е голяма и всеки глас има значение. За всеки парламентарно представен субект това е битка на живот и смърт", заяви той.

Според него Крум Зарков, който беше избран за председател на БСП, е "човекът, който е най-близък до президента Радев". "Вероятно се търси съвместно явяване на изборите, защото рискът БСП да не влезе в парламента не е за подценяване. Не съм анализатор, но нищо не беше казано за друга формация или коалиция, с която Радев ще се яви на изборите. Конгресът беше прибързан и съвпадна с отлагането на изборите", изтъкна той.


България
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Кога бяха убити 5-6 човека в Нови Искър, може би преди век🤔🤔🤔

    Коментиран от #6, #12

    18:07 08.02.2026

  • 2 Това са много пари?

    7 13 Отговор
    Кремъл е финансирал паравоенната организация на шумкарите!
    Така се започнва!
    Така започна и гръмването на Света Неделя 1923г.

    Коментиран от #10

    18:08 08.02.2026

  • 3 Бърза помощ

    28 1 Отговор
    Този капацитет е готов за премиер, президент и т.н.

    18:08 08.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 1 Отговор
    тоА наистина ли ни мисли за канарчета🤔❗

    Коментиран от #13

    18:09 08.02.2026

  • 5 Просто

    32 1 Отговор
    Политически труп .

    18:11 08.02.2026

  • 6 Безработният Христов

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    цял живот е на държавна хранилка. Стана милионер на гърба на бедните хора, които окраде заедно с гербавите крадци.

    18:11 08.02.2026

  • 7 ОБЕКТИВЕН

    34 2 Отговор
    А този безличник и за два лв. работа не е свършил !!!

    18:12 08.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    33 1 Отговор
    Това е човекът - партия. В тази партия освен него, не членува никой друг. Сам си е симпатизант. Други няма.

    18:13 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    16 1 Отговор
    150 000 човека застанахме срущу ГЕРБ и СДС - това - какво е - как се счита.

    Значи - и това не е критерий.

    Тоест - били са "Лумпени".

    Виж какви са нахални всъщност всички.

    18:29 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12345

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тази Патеррица е ннай -ггнусното ссъздание на ЗЗемята!!!!

    18:32 08.02.2026

  • 14 Истината

    14 3 Отговор
    Възраждане изпълниха мръсната поръчка на ГЕРБ-СДС и Шиши.

    18:33 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дъра бъра

    10 0 Отговор
    За съжаление тоя не е един от шестимата .

    18:47 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    12 0 Отговор
    Турция има ли избирателни секции в Германия?

    18:58 08.02.2026

  • 19 гошо

    15 0 Отговор
    Думата,която всички търсим е "подлога".

    19:28 08.02.2026

  • 20 Пачокът

    4 0 Отговор
    си е пачок

    19:31 08.02.2026

  • 21 "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    4 0 Отговор
    Умен мъж е Румен. Трябва да го предложат за президент. Има дългогодишен опит и разбира нещата. Не гледайте кокво пиша . Все пак трябва да заработя няко е и друго €.

    19:33 08.02.2026

  • 22 боико борисуф

    5 0 Отговор
    а бе тоя герои измислен кои го знае още че съществува и неговото прашно сдс което вече няма живи членове поредните нааждачи на мафията това ли им беше борбата срещу комунизма да свалят тях да доидат те вии за това се провалихте бе сдс вии излъгахте хората и ги докарахте до днешното им състояние вии не постигнахте нищо освен разруха на всичко градено от трудовите хора на нрб и до ден днешен не можете да го разградите и порогаите

    21:07 08.02.2026

  • 23 оня с коня

    2 1 Отговор
    Всяка дума на Христов е ФАКТ И ЛОГИКА.затова и тука Негодниците Негодуват по най-Негоднически Начин.

    Коментиран от #27

    21:33 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 !!!

    4 0 Отговор
    Като видя мазната физиономия на тази счупена патерица на ГЕРБерастката шайка и бягам да повръщам!

    22:32 08.02.2026

  • 27 Какво

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Какво прави оня кон дето умря миналата година?
    Няма значение лав да става, яхай коня и се омитай.

    Коментиран от #28

    22:40 08.02.2026

  • 28 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Какво":

    Акъл нямаш за Себе си,тръгнал си непоискани съвети да раздаваш?Всъщност затова съм тука - за да се любувам на Екзотични създания и признавам - голяма Атракция сте:)

    22:54 08.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ФИЛИП ДИМИТРОВ

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ЕДИН БЕЗДАРНИК НАРУПАЛ МИЛИОНИ ПРЕЗ 36 ГОДИШНИЯ КРИМИНАЛЕН ПРЕХОД

    23:07 08.02.2026

  • 31 БАНЯТА

    1 0 Отговор
    ТОЯ ФИШЕК Е ДЕПУТАТ ОТ МОНТАНА ЛУД ЩЕ СТАВА АПРИЛ

    23:08 08.02.2026

  • 32 Няма как

    0 0 Отговор
    Шарлатаните на Радев да не бъдат доволни от избора на Зарков!

    Зарков = Радев.

    Сега Шайката на Радев , подпомогната от Йотова = Радев, ще се опита да премахне ограничението, поискано от Възраждане за броя на изборните секции в държавите, извън ЕС.

    За мен лично е интересно как ще се държат ГЕРБ в новата ситуация, дали ще потвърдят подкрепата си за промените на Възраждане или Боко пак ще завърти диференциала за пореден път?

    Костадинов май прибърза да се радва! Номерата на Шайката на Радев нямат край!
    Всичко, което се случва, е съгласувано между Радев, Борисов и Доган.

    01:07 09.02.2026

