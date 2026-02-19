Надежда Йорданова: Служебният министър на правосъдието може да внесе предложение за нов и.ф. главен прокурор

ПП-ДБ настоява за пълно разследване и разкриване на цялата истина за случилото се в бившата хижа “Петрохан”, независимо от дезинформацията, публичните внушения и опитите за окепазяване на различни длъжностни лица. Това заяви Надежда Йорданова от “Да, България” в ефира на “Преди всички” по “БНР - Хоризонт”.

“Моето име беше замесено по нелеп и абсурден начин в ужасната трагедия в бившата хижа “Петрохан”. Трябва да се кажат много ясно няколко неща. Първо, лично подкрепих проверката на министър Георгиев, установила, че над 60 юридически лица и организации имат в наименованието си “Национална”. Второ, след регистърната реформа и преминаването на регистрации на НПО от съда в Агенцията по вписванията сроковете са точно толкова кратки и това е проследимо. Трето, министърът на правосъдието няма правомощия да разпорежда или забранява вписването на каквото и да било в нито един от регистрите за юридическите лица с нестопанска цел, в Търговския регистър или в Имотния регистър”, категорична бе Йорданова.

Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ подчерта, че лидерите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов първи са поискали да се изясни дали някои от загиналите край Петрохан и Околчица е бил сътрудник на ДАНС, както и в какви обучения на МВР са участвали.

“Тази информация ни беше отказана, а вместо това продължават избирателно да се спускат откъслечни факти на час по лъжичка. Това е особено притеснитело, защото пречи за изясняването на цялата картина. Разигралата се трагедия е голям тест за България, защото причини поредното разделение и разкъсване на институционалната тъкан, а предизвикателството пред всички нас е да се справим”, каза още Йорданова.

На въпрос относно встъпилия в длъжност служебен кабинет Йорданова бе категорична, че министрите са подбрани лично от Андрей Гюров, който е бил единственият възможен служебен премиер, непринадлежащ към модела “Борисов - Пеевски”.

“Министрите очевидно са подбрани по професионален критерий - всяко едно от имената има опит в съответната сфера. Оттук насетне ще съдим за правителството единствено и само по действията и по делата му”, подчерта Йорданова.

Народният представител разясни, че служебният министър на правосъдието може да внесе предложение за нов изпълняващ функциите главен прокурор и да настоява да се спази законът, като бъде отстранен Борислав Сарафов, който продължава да окупира поста, въпреки изтичането на всички законови срокове.

“В Конституцията много ясно е записано, че министърът на правосъдието може да предлага назначаването на прокурори. Тезата, която ВСС пропагандира, че едва ли не има повече прокурори, по-малко прокурори, цели прокурори или половин прокурори е просто абсурдна”, заяви Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” припомни и централния според нея политически въпрос за България през настоящата 2026-а година.

“Най-сетне трябва да се формират органите, които взимат кадровите решения в съдебната система. Това трябва да стане по начин, който гарантира техния професионализъм, политическа неутралност и липса на задкулисни обвързаности. Трябва да бъде проведен разговор как да бъде избран нов състав на ВСС и такъв да бъде избран. Тази патова ситуация на безкрайните мандати и абсолютно сивата зона, в която влязоха кадровите решения на съдебната власт, трябва да се преустанови”, заключи Йорданова.