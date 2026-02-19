Новини
Надежда Йорданова: Служебният министър на правосъдието може да внесе предложение за нов и.ф. главен прокурор

19 Февруари, 2026 11:56 1 151 15

Настояваме да се спази законът и да бъде отстранен Борислав Сарафов, каза тя

Надежда Йорданова: Служебният министър на правосъдието може да внесе предложение за нов и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ настоява за пълно разследване и разкриване на цялата истина за случилото се в бившата хижа “Петрохан”, независимо от дезинформацията, публичните внушения и опитите за окепазяване на различни длъжностни лица. Това заяви Надежда Йорданова от “Да, България” в ефира на “Преди всички” по “БНР - Хоризонт”.

“Моето име беше замесено по нелеп и абсурден начин в ужасната трагедия в бившата хижа “Петрохан”. Трябва да се кажат много ясно няколко неща. Първо, лично подкрепих проверката на министър Георгиев, установила, че над 60 юридически лица и организации имат в наименованието си “Национална”. Второ, след регистърната реформа и преминаването на регистрации на НПО от съда в Агенцията по вписванията сроковете са точно толкова кратки и това е проследимо. Трето, министърът на правосъдието няма правомощия да разпорежда или забранява вписването на каквото и да било в нито един от регистрите за юридическите лица с нестопанска цел, в Търговския регистър или в Имотния регистър”, категорична бе Йорданова.

Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ подчерта, че лидерите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов първи са поискали да се изясни дали някои от загиналите край Петрохан и Околчица е бил сътрудник на ДАНС, както и в какви обучения на МВР са участвали.

“Тази информация ни беше отказана, а вместо това продължават избирателно да се спускат откъслечни факти на час по лъжичка. Това е особено притеснитело, защото пречи за изясняването на цялата картина. Разигралата се трагедия е голям тест за България, защото причини поредното разделение и разкъсване на институционалната тъкан, а предизвикателството пред всички нас е да се справим”, каза още Йорданова.

На въпрос относно встъпилия в длъжност служебен кабинет Йорданова бе категорична, че министрите са подбрани лично от Андрей Гюров, който е бил единственият възможен служебен премиер, непринадлежащ към модела “Борисов - Пеевски”.

“Министрите очевидно са подбрани по професионален критерий - всяко едно от имената има опит в съответната сфера. Оттук насетне ще съдим за правителството единствено и само по действията и по делата му”, подчерта Йорданова.

Народният представител разясни, че служебният министър на правосъдието може да внесе предложение за нов изпълняващ функциите главен прокурор и да настоява да се спази законът, като бъде отстранен Борислав Сарафов, който продължава да окупира поста, въпреки изтичането на всички законови срокове.

“В Конституцията много ясно е записано, че министърът на правосъдието може да предлага назначаването на прокурори. Тезата, която ВСС пропагандира, че едва ли не има повече прокурори, по-малко прокурори, цели прокурори или половин прокурори е просто абсурдна”, заяви Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” припомни и централния според нея политически въпрос за България през настоящата 2026-а година.

“Най-сетне трябва да се формират органите, които взимат кадровите решения в съдебната система. Това трябва да стане по начин, който гарантира техния професионализъм, политическа неутралност и липса на задкулисни обвързаности. Трябва да бъде проведен разговор как да бъде избран нов състав на ВСС и такъв да бъде избран. Тази патова ситуация на безкрайните мандати и абсолютно сивата зона, в която влязоха кадровите решения на съдебната власт, трябва да се преустанови”, заключи Йорданова.


Подобни новини


  • 1 Фен

    17 2 Отговор
    И това защо? Щото този не ви слуша ли? Не потули Петроханската секта, както искахте?

    12:07 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Еий...

    23 1 Отговор
    И про стаке сата от Петрохан акъл почнА да дава!? Оставка ма, безсрамно и нагло оаветно недоразумение!!!

    12:08 19.02.2026

  • 4 секретарката

    14 1 Отговор
    едно си знае, ено си лае-друга реформа?!

    12:10 19.02.2026

  • 5 Наденце

    18 1 Отговор
    А да регистрира някое НПО! Какво ще кажеш по въпроса, че едно се самозакри и трябва да го замести друго!

    12:17 19.02.2026

  • 6 Благой от СОФстрой

    15 1 Отговор
    Таа джукестата cвиpачка на духови инструменти, обратно на село!!!

    12:19 19.02.2026

  • 7 Госпожо

    12 1 Отговор
    Как мислите,може ли в затворен за хора район,да кипи стоп. дейност.Гугъл мапс.

    12:20 19.02.2026

  • 8 на тези

    14 1 Отговор
    "велики политици" от ППДБ, АКО ИЗВАДИТЕ ИЗКАЗВНИЯТА-ВСЕКИ СИ ЛАЕ ПО ЕДНА ТЕМА, ДАЖЕ ЕДНО И СЪЩО ИЗКАЗВАНЕ, САМО ЕВЕНТУАЛНО, КОЙТО ИМ ПРЕЧИ И Е ЗАМЕНЕН, СМЕНЯТ ИМЕТО-ВЕРНО МНОГО УМНИ И КРАСИВИ, ДЕБАТ С ТЯХ НЕ СТАВА, ЗАЩОТО СА УМНИ, ВСЕ САМИ СИ ГИ КАНЯТ В УДОБНОТО ПЛАТЕНО СТУДИО

    12:21 19.02.2026

  • 9 Хаджи Папурко

    13 1 Отговор
    Надке, Надке росна ливадке.
    Продължавате заедно със Бойкикев конституционалиста да точите зъбки за главен прокурор .
    Няма да Ви огрее.
    виж за кафенце и сви..чица ще те огрее.

    12:25 19.02.2026

  • 10 ХАЙДЕ НА

    12 1 Отговор
    бас , ако не успее реформата им да махнат и.д. гл.п-р , ще призовават за протест-толкова си могат и знаят, едно и също, това с реформата да махнат и.д. гл.п-р е от супер важност за тях, предвид всичко, което надробиха

    12:25 19.02.2026

  • 11 Тити на Кака

    12 1 Отговор
    Служебният министър ще внесе предложението, а Русата Надка ще поднесе кафе.
    Това може - това прави!

    12:32 19.02.2026

  • 12 Майора

    11 0 Отговор
    Ало секретарката , до това положение се стигна след като заедно с Ристьо направихте тези незаконни с Конституцията проблеми! И сама каза че правосъден , а не служебен правосъден министър може да иска оставка на главен прокурор! Явно и ти не си разбрала че целта на служебния кабинет е да организира честни и предсрочни избори!

    13:35 19.02.2026

  • 13 Точен

    8 0 Отговор
    Главният прокурор не бива да е Сарафов, но още по-малко трябва да е от ПП/ДБ /Подкрепяме Педофилията.../...

    15:08 19.02.2026

  • 14 ПЕНКО

    6 0 Отговор
    ... ХИБРИДЪТ МЕЖДУ ЛЮБЕНИЦА И ПЪПЕШ СЕ Е РАЗМЕЧТАЛА / Т Ъ П О / !?!?!?!?!?!?!?

    16:21 19.02.2026

  • 15 прилика

    3 0 Отговор
    Тази вече в главата прилича на месечина.На куха месечина в пълнолуние.Уникално проста жена!

    18:07 19.02.2026

