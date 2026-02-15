Новини
Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник на 16 февруари

Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник на 16 февруари

15 Февруари, 2026 12:12 379 6

Причината е рожденият ден на президента Джордж Вашингтон

Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник на 16 февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник (16 февруари) по случай рождения ден на президента Джордж Вашингтон, федерален празник в САЩ. Нормалната ни работа ще бъде възобновена във вторник (17 февруари).

Това съобщиха от дипломатическата мисия във "Фейсбук".

Джордж Вашингтон е известен като движещата сила, в основата на американската независимост и е първият президент, който превръща свободата в устойчива държавност - ръководейки с кураж, почтеност и непоколебима отдаденост към свободата на обществото.

Отбелязвайки 250 години американска независимост, почитаме неговото наследство и непреходната идея, че свободата, службата на обществото и правото на самоопределяне са в основата на една нация и източник на вдъхновение за демокрациите по света, пишат от посолството.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Новият шеф на каналите Пат Фалън кога ще раздава пак правосъдие с Колта?

    12:13 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    САЩ са на 250 години а България на 14 000 от последният ледников период в Евразия.

    12:14 15.02.2026

  • 3 Гост

    1 1 Отговор
    Бойко и Дебелян ще носят ли венец 🤠

    12:15 15.02.2026

  • 4 Митро Фанов

    1 0 Отговор
    Завинаги ли?

    12:16 15.02.2026

  • 5 Остава ни

    0 0 Отговор
    Руското!

    12:17 15.02.2026

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    Да го затворят завинаги и без това само вреди на България .

    12:20 15.02.2026

