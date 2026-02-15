Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник на 16 февруари

Посолството на САЩ ще бъде затворено в понеделник (16 февруари) по случай рождения ден на президента Джордж Вашингтон, федерален празник в САЩ. Нормалната ни работа ще бъде възобновена във вторник (17 февруари).
Това съобщиха от дипломатическата мисия във "Фейсбук".
Джордж Вашингтон е известен като движещата сила, в основата на американската независимост и е първият президент, който превръща свободата в устойчива държавност - ръководейки с кураж, почтеност и непоколебима отдаденост към свободата на обществото.
Отбелязвайки 250 години американска независимост, почитаме неговото наследство и непреходната идея, че свободата, службата на обществото и правото на самоопределяне са в основата на една нация и източник на вдъхновение за демокрациите по света, пишат от посолството.
