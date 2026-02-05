Деян Николов: Поправките в Изборния кодекс няма да повлияят на вота от Великобритания и САЩ, а само от Турция

Думите на Борисов нямат тежест. Това заяви в „Лице в лице“ Деян Николов от „Възраждане“ по повод интервюто на Бойко Борисов пред Цветанка Ризова и твърдението му, че ГЕРБ са подкрепили предложението на за поправки в Изборния кодекс, защото са „обещали“.

„Бойко Борисов не е обещавал да гласуват за намаляване на секциите в чужбина, просто Костадинов му се обади и му нареди да подкрепят. И понеже Борисов изпълнява всичко, което „Възраждане“ му кажат и в частност Костадинов, затова има подкрепа“, коментира иронично Николов.

Според него с тези поправки ще се ограничи вотът от Турция и няма да има дискриминация относно гласуващите извън държавите от ЕС.

„От едната страна имаме Великобритания и САЩ, от другата страна – Турция. Докато имаше ограничение във Великобритания гласуваха малко над 30 хил. души, в САЩ – около 9000. Когато ограничението падна – във Великобритания гласовете намаляха под 30 000, в САЩ – на 8000. С или без ограничения – вотът от там е един и същ. В Турция с ограничения имаше 21 хил. гласа за ДПС, след падането – 85 хил. гласа за ДПС или 5 допълнителни депутата“, посочи Николов.

По думите му вотът от южната ни съседка е контролиран от турската държава: „Те ще дадат гласовете си на Пеевски, защото АПС няма да влязат в парламента и няма да могат да ги представляват. Той е по-силният и той надделява“.

„Пеевски винаги е мълчалив, губят битката, най-вероятно не са наясно колко от гласовете ще вземат – гласуваха „против“. ПП-ДБ, заедно с Пеевски и Доган са против това предложение“, каза Николов.

Той не пожела да коментира дали ще възприемат като противник или съюзник новата формация на Румен Радев.