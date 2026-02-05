Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Деян Николов: Поправките в Изборния кодекс няма да повлияят на вота от Великобритания и САЩ, а само от Турция

Деян Николов: Поправките в Изборния кодекс няма да повлияят на вота от Великобритания и САЩ, а само от Турция

5 Февруари, 2026 20:03 1 324 35

  • деян николов-
  • изборен кодекс-
  • поправки-
  • вот-
  • турция-
  • сащ-
  • великобритания

„Бойко Борисов не е обещавал да гласуват за намаляване на секциите в чужбина, просто Костадинов му се обади и му нареди да подкрепят. И понеже Борисов изпълнява всичко, което „Възраждане“ му кажат и в частност Костадинов, затова има подкрепа“, коментира иронично Николов

Деян Николов: Поправките в Изборния кодекс няма да повлияят на вота от Великобритания и САЩ, а само от Турция - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Думите на Борисов нямат тежест. Това заяви в „Лице в лице“ Деян Николов от „Възраждане“ по повод интервюто на Бойко Борисов пред Цветанка Ризова и твърдението му, че ГЕРБ са подкрепили предложението на за поправки в Изборния кодекс, защото са „обещали“.

„Бойко Борисов не е обещавал да гласуват за намаляване на секциите в чужбина, просто Костадинов му се обади и му нареди да подкрепят. И понеже Борисов изпълнява всичко, което „Възраждане“ му кажат и в частност Костадинов, затова има подкрепа“, коментира иронично Николов.

Според него с тези поправки ще се ограничи вотът от Турция и няма да има дискриминация относно гласуващите извън държавите от ЕС.
„От едната страна имаме Великобритания и САЩ, от другата страна – Турция. Докато имаше ограничение във Великобритания гласуваха малко над 30 хил. души, в САЩ – около 9000. Когато ограничението падна – във Великобритания гласовете намаляха под 30 000, в САЩ – на 8000. С или без ограничения – вотът от там е един и същ. В Турция с ограничения имаше 21 хил. гласа за ДПС, след падането – 85 хил. гласа за ДПС или 5 допълнителни депутата“, посочи Николов.

По думите му вотът от южната ни съседка е контролиран от турската държава: „Те ще дадат гласовете си на Пеевски, защото АПС няма да влязат в парламента и няма да могат да ги представляват. Той е по-силният и той надделява“.

„Пеевски винаги е мълчалив, губят битката, най-вероятно не са наясно колко от гласовете ще вземат – гласуваха „против“. ПП-ДБ, заедно с Пеевски и Доган са против това предложение“, каза Николов.

Той не пожела да коментира дали ще възприемат като противник или съюзник новата формация на Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждаме Новото Начало

    22 6 Отговор
    Няма страшно за турските сънародници, Шиши ще осигури автобусите до Кърджали.

    Коментиран от #12

    20:09 05.02.2026

  • 2 Шехерезад Парапетов

    10 13 Отговор
    Няма никакво значение на какво ще повлияе,но това групово изнасилване без възелин на ППДБ мога да го гледам без паузи цял месец,нещастниците за пореден път се наиграха,начело с кокорето,читателя на Шехерезада

    20:11 05.02.2026

  • 3 Майна

    8 17 Отговор
    Точно!
    Възраждане на България!

    20:12 05.02.2026

  • 4 Амии

    23 12 Отговор
    То е ясно, че Възраждане е скрит коз и скрита патерица на ГЕРБ... Колко пъти гласуваха заедно с ГЕРБ, а Бойко винаги открито говори, колко много ги харесва.... Така, че нищо чудно Възраждане да са следващата патерица, след като ИТН, БСП и други бивши патерици, вече ги няма...

    Коментиран от #7, #10, #15

    20:12 05.02.2026

  • 5 лоби

    11 16 Отговор
    Възраждане не трябва да говорят с ирония и метафори защото българския народ не обича такива работи. А народа е електорат. Иначе Диян Николов много ми харесва само малко да смекчи тона. Успех на изборите но кога ли ще са , то вече не му се вижда края на мотаенето от президенството.

    Коментиран от #13

    20:14 05.02.2026

  • 6 Дето се вика

    12 1 Отговор
    ...Поживем...увидим...

    20:15 05.02.2026

  • 7 Или

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Амии":

    Да не забравяме, че и ГЕРБ/ДПС бяха в сглобка с ПП, ДБ... И сътвориха безброй глупостите и бели заедно...... Народе, който веднъж е предател, винаги може отново да те предаде !!!

    20:15 05.02.2026

  • 8 Сатана Z

    14 6 Отговор
    Възраждане са наясно,че гласовете от САЩ и УК ще отидат при Радев ,вместо при Коцето и после пак Шиши ще спаси положението като им купи гласове

    20:16 05.02.2026

  • 9 Тука има, тука няма

    18 7 Отговор
    Възраждане се продадоха за съжаление.
    Станаха патриоти под наем.

    Коментиран от #17

    20:17 05.02.2026

  • 10 Така е

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Амии":

    ...куца патерица за хора инвалиди в ,,горния етаж"...

    20:17 05.02.2026

  • 11 Искаме електронно и машинно гласуване

    8 10 Отговор
    Машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките.

    20:18 05.02.2026

  • 12 Минувач

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждаме Новото Начало":

    Напротив!
    Има огромна разлика от гласуването в Турция и това в България!
    Първо - няма как физически да се докарат 40-50 000 човека!
    Второ - тези хора, ако се изсипят в български секции, то те ще бъдат така и така заети от местните граждани и ще гласуват много по-малко от тези туристи!
    Трето - тук тези турци ще бъдат под контрола на българското МВР и български наблюдатели в секциите. В Турция преди недопускаха наши застъпници и наблюдатели да отидат да следят. Отделно имаше супер много нарушения - гласуване на човек от секцията на машината вместо избирателя, отвън масова агитация на турски език, за кой номер да гласуват, защото онези не могат дори да прочетат на български името на партиите. Имаше и влакчета - някой вади отсекцията празна бюлетина, отвън я попълва поставен човек и я дава на турчина, той влиза и взема зад паравана друга празна и я скрива, после пуска вече попълнената бюлетина и изнася скритата празна, която предава на поставения човек. Той повтаря процедурата... Тези неща извън секцията ще ги следим изкъсо тук в България. Както и МВР-то, ако е Рашков. В Турция не можем да направим НИЩО!

    Коментиран от #34

    20:18 05.02.2026

  • 13 Ааа

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "лоби":

    Какво мотане, ма ??? В Конституцията пише ясно, че служебно правителство се назначава 2 месеца преди изборите, значи на 19 февруари, защото има Великденски празници и изборите ще са на 19 април... Стига фантасмогории, мотаели....

    Коментиран от #18, #21

    20:19 05.02.2026

  • 14 Искаме електронно и машинно гласуване

    7 8 Отговор
    Машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките.

    20:20 05.02.2026

  • 15 Минувач

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Амии":

    Възраждане във всеки парламент им предлагат от ГЕРБ да се коалират и после да ги убият, както прави всеки път ГЕРБ - с Атака, с НФСБ, и т.н.. Възраждане НИКОГА не се поддаде и не се коалира с мафията. А ППДБ го направиха!
    За тези секции - просто има съвпадение, защото ГЕРБ си го предлагат от 10-11 години, а Възраждане от няколко години го внасят, вкл. и сега в този парламент, но нали са опозиция, не се внасяше досега. Предлагат го много преди ДПС да се раздели, преди Радев да си помисли за избори, преди да се знае, че ще има оставка сега и избори.

    20:22 05.02.2026

  • 16 Възраждане

    17 6 Отговор
    е под влиянието на шиши , гласовете отТурция ще отидат за Доган и от това го е страх шиши. В Турция няма как да заплашва и купува електорат ,там няма дерибеи да притискат бизнесмени и граждани.На предишните избори използва объркването на хората и получи гласове от там ,сега само близки роднини на някой дерибей може да гласува за шопара .

    20:23 05.02.2026

  • 17 Минувач

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Тука има, тука няма":

    С кое са се продали???? Та това тяхно предложение го искат във всеки парламент, много преди Пеевски да се отдели от Доган, преди Радев да си и помисли за избори, преди да се знае, че ще има оставка и избори... Те го искат това от години. Влез в сайта им и виж всички 30-на промени, които предлагаха още от 2024. Това за точно 20 секции беше едно от тях още тогава.

    20:25 05.02.2026

  • 18 Минувач

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "Ааа":

    Мотането е,з ащото тези консултации сега с партиите не са задължителни. Защо ги прави?
    Отделно можеше всичко да започне по-рано, а не да се разтакава. Малко се информирай!
    Ясно е, че Радев все още няма хора и структури и тя му дава време да се организира, като партия.

    20:27 05.02.2026

  • 19 Хюмън Райтс

    5 9 Отговор
    Кога ще има ДПС в Кюрдистан

    20:28 05.02.2026

  • 20 Абсолютно правилно решение

    11 7 Отговор
    Възраждане много честно си казаха това дето никой не смее да каже. Вече 36 години България е заложник на ДПС без никаква полза от тях. Преди всичко разбиха земеделието.Те тормозят собствените си избиратели и им отнемат правото да се определят за кого да гласуват по избор.

    Коментиран от #27

    20:36 05.02.2026

  • 21 Не говори на ма

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ааа":

    От оставката до изборите се очертават пет месеца тоест почти половин година. Къде и кога го има това.

    Коментиран от #22

    20:43 05.02.2026

  • 22 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Не говори на ма":

    Абсолютно доказателство, че Радев и Йотова са заедно с Боко и Шиши!
    Оставиха ги да завършат кражбите на спокойствие за 5 месеца!

    Даже Росен Хаяшев подписа и ново споразумение с Тръмп уж за мир, ама кой знае?!

    Коментиран от #24

    20:59 05.02.2026

  • 23 връщай

    5 2 Отговор
    парите бе!

    21:08 05.02.2026

  • 24 и боташ

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    беше уж за добро пък тя каква излезе?

    21:09 05.02.2026

  • 25 Браво

    4 4 Отговор
    Пеевски, Доган, ППДБ, Меч и Величие гласуваха против промените на Възраждане.

    Коментиран от #31

    21:15 05.02.2026

  • 26 Деций

    2 3 Отговор
    Това ,че обслужвате Пеевски нанасяйки щети ка Доган и Радев е ясно на всеки нормален гражданин.Никой не пасе трева.Тези които са мотивирани ще дойда и пак ще гласуват.20 секции 20000 гласа срещу Пеевски.

    Коментиран от #28

    21:51 05.02.2026

  • 27 Нов начин на гласуване

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абсолютно правилно решение":

    Гласуване по име на партия, без номера й. Разбъркване на имената на партиите след всяко гласуване.
    Правилно е предложението на Възраждане ли беше или на Атака. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry. Не ти е мястото на изборната урана.

    22:02 05.02.2026

  • 28 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Деций":

    Как обслужват Пеевски като гласовете му от Турция ще намалеят?

    22:07 05.02.2026

  • 29 Хмм

    3 2 Отговор
    уж санитарен кордон, а ПП-ДБ гласуват с Пеевски

    Коментиран от #30

    23:12 05.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 само Максуда има тежест

    4 0 Отговор
    а къде е лицето Румен Радев?

    23:22 05.02.2026

  • 33 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "ИСТИНАТА":

    Вие ми отговаряте на коментар от друга статия, но както и да е, когато спечелиха първите избори аз бях в чужбина, не можах да гласувам и толкова се радвах за тях, а те същите, да променят Конституцията в услуга на Пеевски, а за случая в Петрохан, решението на министъра е довело до смърт на хора, възложил им е функции които трябва да изпълнява само държавата и самият той казва, защото били чуждо НПО.

    23:22 05.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абсолютно прав е

    2 2 Отговор
    Аз и без това гласувам в БГ Консулството, така че не ме засяга. Важно е да се намалят фалшивите гласове от Турция, които даже не знаят Български.

    03:29 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол