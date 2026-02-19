Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Прислужницата“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt (СНИМКА)

„Прислужницата“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt (СНИМКА)

19 Февруари, 2026 13:14 1 190 2

Актрисата бе снимана в в жълта рокля с дълбоко деколте

„Прислужницата“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Прислужница“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt в жълта рокля с дълбоко деколте.


През 2022 г. тя призна, че на 19 години е била принудена да снима голи сцени, за да запази ролята си във филма "Звездата" избра да не разкрива никакви подробности за проекта, нито да назовава режисьора, добавяйки, че не смята за нормално да снима голи сцени.

Сейфрид се оплака, че не е започнала актьорската си кариера в съвременната епоха, когато на снимачните площадки вече има специалисти, които следят нивото на експлицитност в сцените и вземат предвид желанията и притесненията на актьорите и режисьорите.


