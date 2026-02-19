„Прислужницата“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt (СНИМКА)

Звездата от „Прислужница“ Аманда Сейфрид позира за корицата на списание Flaunt в жълта рокля с дълбоко деколте.
През 2022 г. тя призна, че на 19 години е била принудена да снима голи сцени, за да запази ролята си във филма "Звездата" избра да не разкрива никакви подробности за проекта, нито да назовава режисьора, добавяйки, че не смята за нормално да снима голи сцени.
Сейфрид се оплака, че не е започнала актьорската си кариера в съвременната епоха, когато на снимачните площадки вече има специалисти, които следят нивото на експлицитност в сцените и вземат предвид желанията и притесненията на актьорите и режисьорите.
1 Хубава
13:18 19.02.2026
2 тиквенсониада
14:20 19.02.2026