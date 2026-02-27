Новини
България »
ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите

ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите

27 Февруари, 2026 06:19, обновена 27 Февруари, 2026 06:22 356 1

  • цик-
  • избирателни комисии-
  • вот

Срокът изтича до края на днешния ден

ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Централната избирателна комисия ще определи и назначи съставите на Районните избирателни комисии Срокът за това изтича до края на днешния ден.

В днешния брой на Държавен вестник трябва да сеобнародват последните промени в Изборния кодекс, така за вота на 19 април отпада избирателен район "Извън страната".

Броят нарайонните избирателни комисии се запазва на 31, колкото са и многомандатните избирателни райони, а ЦИК както и до момента, ще организира вота зад граница.

С последните промени в държавите, които не са членки на Европейския съюз ще се образуват до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства наБългария в съответната страна.

По закон днес е крайният срок, в който ЦИК обявява и местата в чужбина, на които при проведения до 5 години преди изборния ден вот, е имало поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК вече разписа в свое решение, че не по късно от 28 мартще определи с решение местата в държавите, в които ще се образуват секции и техният брой във всяко място. Това ще стане и въз основа на обобщените данни, включително и на базата на заявленията, които ще подадат наши сънародници за гласуване зад граница.

Избирателните секции ще се образуват със заповед на ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 31 март.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори Казвам го като председател на избирателна комисия.

    06:23 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове