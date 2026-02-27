ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите

Централната избирателна комисия ще определи и назначи съставите на Районните избирателни комисии Срокът за това изтича до края на днешния ден.



В днешния брой на Държавен вестник трябва да сеобнародват последните промени в Изборния кодекс, така за вота на 19 април отпада избирателен район "Извън страната".



Броят нарайонните избирателни комисии се запазва на 31, колкото са и многомандатните избирателни райони, а ЦИК както и до момента, ще организира вота зад граница.



С последните промени в държавите, които не са членки на Европейския съюз ще се образуват до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства наБългария в съответната страна.



По закон днес е крайният срок, в който ЦИК обявява и местата в чужбина, на които при проведения до 5 години преди изборния ден вот, е имало поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.



ЦИК вече разписа в свое решение, че не по късно от 28 мартще определи с решение местата в държавите, в които ще се образуват секции и техният брой във всяко място. Това ще стане и въз основа на обобщените данни, включително и на базата на заявленията, които ще подадат наши сънародници за гласуване зад граница.



Избирателните секции ще се образуват със заповед на ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 31 март.

