Централната избирателна комисия ще определи и назначи съставите на Районните избирателни комисии Срокът за това изтича до края на днешния ден.
В днешния брой на Държавен вестник трябва да сеобнародват последните промени в Изборния кодекс, така за вота на 19 април отпада избирателен район "Извън страната".
Броят нарайонните избирателни комисии се запазва на 31, колкото са и многомандатните избирателни райони, а ЦИК както и до момента, ще организира вота зад граница.
С последните промени в държавите, които не са членки на Европейския съюз ще се образуват до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства наБългария в съответната страна.
По закон днес е крайният срок, в който ЦИК обявява и местата в чужбина, на които при проведения до 5 години преди изборния ден вот, е имало поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.
ЦИК вече разписа в свое решение, че не по късно от 28 мартще определи с решение местата в държавите, в които ще се образуват секции и техният брой във всяко място. Това ще стане и въз основа на обобщените данни, включително и на базата на заявленията, които ще подадат наши сънародници за гласуване зад граница.
Избирателните секции ще се образуват със заповед на ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 31 март.
ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите
27 Февруари, 2026 06:19, обновена 27 Февруари, 2026 06:22 356 1
Срокът изтича до края на днешния ден
Централната избирателна комисия ще определи и назначи съставите на Районните избирателни комисии Срокът за това изтича до края на днешния ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:23 27.02.2026