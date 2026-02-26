Новини
Цената на тока за бизнеса остава без промяна утре

26 Февруари, 2026 22:43 303 1

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 67,44 евро за мегаватчас

При средна цена от 67,49 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 февруари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 67,44 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 0,07 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 51,68 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 83,29 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 95 051,40 мегаватчаса електроенергия, пояснява БТА.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 44,59 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 46,13 евро (без ДДС) за мегаватчас.


