Времето днес, прогноза за петък, 27 февруари: Предимно слънчево, слаб източен вятър

27 Февруари, 2026 03:00 391 0

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°

Снимка: БНТ
През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 2°. През деня ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 8° и 13°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, в източните райони - със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Температурите ще започнат да се повишават.


