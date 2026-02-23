Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стоил Цицелков: Ако ЦИК не е готова да се фокусира върху основната си работа, призовавам членовете ѝ да обмислят оставка



23 Февруари, 2026 14:42 1 250 36

Доброволците и гражданските наблюдатели са независими и не получават средства от ЦИК, нито са подчинени на нея извън рамките на закона, коментира още бившият служебен вицепремиер за честни избори


Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков заяви в позиция до NOVA, че е необходимо възможно най-бързо да се определят ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
„Призовавам ръководството на ЦИК да изпълнява отговорно задачите, за които е избрано и получава възнаграждение, включително и в период без избори. Очаквам ЦИК да реагира активно на установените от Конституционния съд нарушения на избирателните права и да изисква публично всяка информация от обществено значение за честността на вота”, казва Цицелков.
По думите му доброволците и гражданските наблюдатели са независими и не получават средства от ЦИК, нито са подчинени на нея извън рамките на закона. „Ако Комисията не е готова да се фокусира върху основната си работа и вместо това се занимава с несвойствени теми, призовавам членовете ѝ да обмислят оставка, за да бъдат излъчени хора с реална готовност да работят за честни избори”, призова бившият служебен вицепремиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 67 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна Х

    32 21 Отговор
    5 ГОДИНИ СИ ИМАЛ ЗАБРАНА КАК ТАКА СИ СЕ РАЗВЯВАЛ ТУК

    14:44 23.02.2026

  • 2 Гост

    43 19 Отговор
    Този пък като какъв се изказва? Беше министар за един час, ама вече крачи из медиите и раздава акъл. Ако беше толкова свестен, може би нямаше да го наритат като псе още същия ден.

    Коментиран от #24

    14:44 23.02.2026

  • 3 Промяна

    36 20 Отговор
    ОТ ИМЕТО НА КОГО СЕ ПРЕДСТАВЯШ ТИ БЕЕЕЕЕ МОШЕНИК

    14:45 23.02.2026

  • 4 Народно Събрание

    11 12 Отговор
    СтоялпоЦицелки в НС.

    14:45 23.02.2026

  • 5 Просто човек

    20 22 Отговор
    Браво! Постави ги на мястото им…

    Коментиран от #12

    14:48 23.02.2026

  • 6 Трол

    13 7 Отговор
    Как да се концентрира ЦИК, като редовно им даваш да си дръпнат?

    14:49 23.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    Ходихме в Министерски съвет с питане за летището с 5000 подписа и само правосъдният Янкулов ни прие но се държа много грубо и ни прати при военният министър но той избяга.

    14:49 23.02.2026

  • 8 кой му дреме

    14 9 Отговор
    смятай колко африкански деца е изял тоя узруд

    14:51 23.02.2026

  • 9 Данко харсъзина

    2 1 Отговор
    Борисов след проучванията на три социологически агенции!

    14:51 23.02.2026

  • 10 Хахаха

    25 12 Отговор
    Този п. ед .. фил, пиянде и наркоупотребител = виден ППДБ жълтопаветник, сега бълва змии и гущери.

    НАРОДЕ!!!!
    Знаеш ... глас за ПП/ДБ проблем за народа и отечеството.

    Коментиран от #16

    14:52 23.02.2026

  • 11 Мръшляк

    24 9 Отговор
    Б-аси нещ@стник@.Народе,виждате ли за какви ве карат да гласувате?

    14:52 23.02.2026

  • 12 ХЕМ ОоСРАН ХЕМ ГОЛЯМ

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Просто човек":

    НАЛИ ИМА НЕДОСТИГ НА РАБОТЕЩИ.ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВНАСЯМЕ ОТ ЧУЖБИНА , А СТОИЛ НЕ ОТИДЕ В РЕАЛНИЯ СЕКТОР.И С КАКВО ПОЛЕЗНО СЕ ЗАНИМАВАТ ТИЯ НПО-та , ТА С ТАКАВА СТРАСТ ХОДЯТ ДА СЕ САМОПОКАЗВАТ ?

    14:54 23.02.2026

  • 13 трясъ

    12 5 Отговор
    На летището са американски,военни, транспортни самолети.Български ня-ма! Седим и слушаме,какво ще ни заповяда Доналдчо Тръмпчо. Той е командващият ни за сега.

    Коментиран от #32

    14:54 23.02.2026

  • 14 хехбехб

    14 8 Отговор
    ЦИК е направила запитване , какво се е случило в Гана а тоз нещо много насериозно се взе хах

    14:55 23.02.2026

  • 15 Те и без

    16 7 Отговор
    това са длъжни да го направят , начело с върха на позора - Росица Нейкова ! При доказани ФАЛШИФИКАЦИИ на избори , при измама с гласа на толкова много български граждани отишли до урните да го дадат за България , включително стари и едва ходещи хора , трудно подвижни и още други честни българи ! ОСТАВКА на целия там престъпен свят !

    14:58 23.02.2026

  • 16 Наивник на средна възраст

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха":

    Колко нещо се изписа за пргрешение - 1-о отминало по давност,2-ро от преди 15 години...Интересен е моралът на злоупотребевящите с това,тънко злорадствуващи....За него хулят,а неоспоримият факт на премиер лежал в затвор за кражби пренебрегват.......Къде са хулите за Бойко?????Що не го хулите?????Или ББ не е лежал в чешки затвор????? Едните били жълтопаветници,а ми вие какви сте бре,герберастчета с този лидер,любител на чужди коли,а отдавна и на общественото богатство на всички българи....жалка история сте.........

    Коментиран от #20, #36

    15:00 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1488

    14 9 Отговор
    четох статията на африкански журналисти кви извращения е правел тоя в Гана

    все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега

    баххти изруда

    Коментиран от #21

    15:04 23.02.2026

  • 19 Абсурдистан

    21 8 Отговор
    Този индивид има жесток ценностен дефицит и пълна липса на морални принципи. Типичен кадър на ПП. Но пък пасва идеално и за новата партия на мамника.

    15:06 23.02.2026

  • 20 Наивник на средна възраст

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Наивник на средна възраст":

    Моля да не се чуствуват пренебрегнати захласнатите по едрото Магнитско Д.....осъден по този закон и от САЩ,и от Великобритания и признат за виновен.......Ма си хулят - техниот е "ангел" на крадците,ма наи си шари - убав е...... още пожалка история......то кой ли от ДПС НН и ГЕРБ е примерен гражданин.....та другите одумвате........думи нямам.... ех къде е Булгартабак,Лавка,КТБ и мноого други,та опряхте до миналото(страшно) на този човек......

    15:07 23.02.2026

  • 21 Наивник на средна възраст

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "1488":

    Чел си бабината си....нали се сещаш??? Я кажи колко ти ръсят да ги ръсиш подобни???

    15:10 23.02.2026

  • 22 Кой какъв е

    9 6 Отговор
    Оказа се от различни източници, че г-н Цицелков е компрометиран. Направи достатъчни бели и е редно да спре с претенциите си. Ако някой го клевети - има съд все още.

    15:11 23.02.2026

  • 23 Ама много му се цъцорка

    14 6 Отговор
    от държавна хранилка на тоя изпаднал наркоман Цицорко, вееееееее!

    15:12 23.02.2026

  • 24 Мнение

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Шамаросайте ППДБ-ец - акивирайте му мисловната дейност (поне за час)!

    15:14 23.02.2026

  • 25 ППДБ кърлеж

    11 6 Отговор
    Тия ППДБреасти са по-проклети и от калинките на Тиквоча и прасето. Нямат махане!

    15:14 23.02.2026

  • 26 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Тежката дума на ДС!
    Вън ЦИК от ЦИК!
    ЦИК - това е ЦИКцелков 😂😂😂

    15:15 23.02.2026

  • 27 Нафърфорий

    7 4 Отговор
    Нека ЦИК да отговори - На колко члена от назначените от тях РИК и СИК са изискани данни и документи за криминалните регистрации и съдебни такива от преди 15 години. Как избират те ръководителите и членовете на тези избирателни секции на които Д-та им заплаща и в процентно отношение на кои партии са съответните ръководители на РИК и СИК. На самите членове на ЦИК, които са само партийни кадри на ГЕРБ,НН, БСП и ИТН какви справки назад във времето са приложени и значи ли ,че някои от тях ако имат такива не могат до живот да изпълняват каквато и да е професионална дейност.

    15:21 23.02.2026

  • 28 Цвете

    5 0 Отговор
    ТВЪРДЕ ДЪЪЪЪЛГО СЕ ЗАДЪРЖАХА ЦИКАДЖИЙКИТЕ .НОВИ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ.

    15:24 23.02.2026

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    ТВЪРДЕ ДЪЪЪЪЛГО СЕ ЗАДЪРЖАХА ЦИКАДЖИЙКИТЕ .НОВИ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ.

    15:26 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дай им

    2 1 Отговор
    пример бе, Цицелко!!!

    15:45 23.02.2026

  • 32 Симо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "трясъ":

    Да не си решил да се биеш с американците? Вземай всички путинисти и юруш!

    15:51 23.02.2026

  • 33 Лама Цицел

    6 2 Отговор
    За мене беше чест, че работих 1 ден с Гюро Михайлов

    15:52 23.02.2026

  • 34 Майора

    4 1 Отговор
    Що за морал е това да те признаят за виновен и ти да се правиш на света вода ненапита! Ако имаш чест и достойнство го направи , а не да говориш други неща! Къде беше когато любимците ти спечелиха ала бала с машините и помощта на резидента? Няма да позволим соросоиди да диктуват нещата!

    16:56 23.02.2026

  • 35 На Цицелката

    1 0 Отговор
    Да му хванете канелката!

    17:33 23.02.2026

  • 36 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наивник на средна възраст":

    Цицелков е един много морален човек, най-моралния в ПП ДБ. Затова го сложиха да наблюдава честността на изборите. Резили!

    17:35 23.02.2026

