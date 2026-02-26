Камелия Нейкова: Очакваме информация от ЕК за Цицелков. Дано този път в комисиите не влязат хора, извършили престъпления

Трябва да се съобразим със законовия текст и заедно с колегите от Министерството на външните работи ще създадем организация, която да не затрудни избирателите да гласуват и секционните избирателни комисии да могат да си свършат работата качествено, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в ефира на NOVA, след като парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК) за ограничаване на секциите извън Европейския съюз.



За избирателите може да има затруднения, дотолкова, доколкото ще са ограничени местата, в които могат да упражнят правото си на глас, отбеляза председателят на ЦИК. Ще се опитаме да създадем такава организация и разчитаме на ръководителите на дипломатически и консулски представителства да има възможност да са по-големи изборните помещения, каза тя.



По отношение на бюджета за предсрочните парламентарни избори през април 2026 г. председателят на ЦИК коментира, че повечето пари в никакъв случай не означават повече професионализъм. Може би е по-голяма мотивацията да има желаещи за членове на секционните избирателни комисии, посочи Нейкова. Според нея има много случаи, когато позициите на членове биват вземани само заради възнаграждението. Тя изрази надежда, че хората, които ще участват в комисиите, ще бъдат с желание.



Замени на членове на избирателните комисии се правят само в предвидените от закона случаи, подчерта още Нейкова. На предходните избори има изборни райони, където в последната седмица бяха направени масови смени по инициатива на парламентарно представените партии, които имат право да предлагат такива. Много се надявам този път да не го правят и да не предлагат членове, за които е установено, че са извършвали нарушения и престъпления, каза Камелия Нейкова.



На въпрос има ли нужда България от вицепремиер за честни избори председателят на ЦИК посочи, че има нужда от министър, който да отговаря за изборите, така както предвижда Изборният кодекс. Не знам какви са били мотивите да има такава позиция, добави тя.



На въпрос има ли място Стоил Цицелков да наблюдава избори Камелия Нейкова каза „не смятам, че г-н Цицелков няма място, защото той все още е член на обществения съвет към ЦИК по отношение на организацията, която той представлява“. Очакваме информация от Европейската комисия чрез министъра на външните работи, посочи Нейкова. По думите ѝ целта е да се провери колко е вярна информацията, свързана с Цицелков. ЦИК не може да взема решение вместо самите организации, обясни председателят на комисията. Според Нейкова вниманието трябва да бъде фокусирано върху организацията на изборите.

