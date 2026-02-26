Новини
България »
Камелия Нейкова: Очакваме информация от ЕК за Цицелков. Дано този път в комисиите не влязат хора, извършили престъпления

Камелия Нейкова: Очакваме информация от ЕК за Цицелков. Дано този път в комисиите не влязат хора, извършили престъпления

26 Февруари, 2026 03:49, обновена 26 Февруари, 2026 03:57 393 2

  • камелия нейкова-
  • цик-
  • избори

Заедно с МВнР ще създадем организация, която да не затрудни избирателите да гласуват, каза председателят на ЦИК по повод законовите промени за секциите в чужбина

Камелия Нейкова: Очакваме информация от ЕК за Цицелков. Дано този път в комисиите не влязат хора, извършили престъпления - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Трябва да се съобразим със законовия текст и заедно с колегите от Министерството на външните работи ще създадем организация, която да не затрудни избирателите да гласуват и секционните избирателни комисии да могат да си свършат работата качествено, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в ефира на NOVA, след като парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК) за ограничаване на секциите извън Европейския съюз.

За избирателите може да има затруднения, дотолкова, доколкото ще са ограничени местата, в които могат да упражнят правото си на глас, отбеляза председателят на ЦИК. Ще се опитаме да създадем такава организация и разчитаме на ръководителите на дипломатически и консулски представителства да има възможност да са по-големи изборните помещения, каза тя.

По отношение на бюджета за предсрочните парламентарни избори през април 2026 г. председателят на ЦИК коментира, че повечето пари в никакъв случай не означават повече професионализъм. Може би е по-голяма мотивацията да има желаещи за членове на секционните избирателни комисии, посочи Нейкова. Според нея има много случаи, когато позициите на членове биват вземани само заради възнаграждението. Тя изрази надежда, че хората, които ще участват в комисиите, ще бъдат с желание.

Замени на членове на избирателните комисии се правят само в предвидените от закона случаи, подчерта още Нейкова. На предходните избори има изборни райони, където в последната седмица бяха направени масови смени по инициатива на парламентарно представените партии, които имат право да предлагат такива. Много се надявам този път да не го правят и да не предлагат членове, за които е установено, че са извършвали нарушения и престъпления, каза Камелия Нейкова.

На въпрос има ли нужда България от вицепремиер за честни избори председателят на ЦИК посочи, че има нужда от министър, който да отговаря за изборите, така както предвижда Изборният кодекс. Не знам какви са били мотивите да има такава позиция, добави тя.

На въпрос има ли място Стоил Цицелков да наблюдава избори Камелия Нейкова каза „не смятам, че г-н Цицелков няма място, защото той все още е член на обществения съвет към ЦИК по отношение на организацията, която той представлява“. Очакваме информация от Европейската комисия чрез министъра на външните работи, посочи Нейкова. По думите ѝ целта е да се провери колко е вярна информацията, свързана с Цицелков. ЦИК не може да взема решение вместо самите организации, обясни председателят на комисията. Според Нейкова вниманието трябва да бъде фокусирано върху организацията на изборите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    04:13 26.02.2026

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    04:13 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове