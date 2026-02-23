Новини
От ЦИК искат МВнР да пита ЕК за забраната на Цицелков да бъде наблюдател на избори

23 Февруари, 2026 11:46 705 12

  • цик-
  • стоил цицелков-
  • външно министерство-
  • европейска комисия-
  • забрана-
  • наблюдател на избори

Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК

От ЦИК искат МВнР да пита ЕК за забраната на Цицелков да бъде наблюдател на избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия реши чрез Министерството на външните работи (МВнР) да изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК) за изясняване на причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа „за“ и 1 „против“, предават от БТА.

Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК. "Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори. И сега продължавам и се срещам с колеги от много мрежи", каза той. В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.

Председателят на ЦИК Камелия Нейков посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какво

    7 7 Отговор
    да питат ? Той е реабилитиран , а случаите са от повече от десет години ! Да питат за Росица Нейкова , че за нея има доказани ФАЛШИФИКАЦИИ на изборни резултати ! Тя е стъпкала най - безцеремонно маса гласове на българските граждани в полза на мафията !

    Коментиран от #2

    11:51 23.02.2026

  • 2 ти не четеш ли?!?

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Питат за какво е отстранен от наблюдение на избори, забраната е от 2020 година за пет години и е изтекла сега! В същото време нашият е наблюдавал изборите у нас през времето на забраната! Говори се, че забраната въобще не е заради неспазване на ковид ограниченията, а за нещо друга! Е, за това е и въпроса!

    11:56 23.02.2026

  • 3 Сандо

    6 3 Отговор
    Да питат и от Марс дали може един тотално компрометиран соросоид да заема някаква обществена длъжност.Настина,навсякъде из държавата са разположили някакви безумни продажни дегенерати.

    12:06 23.02.2026

  • 4 Изяде кукиша

    6 1 Отговор
    Тоя малоумник цицелков изяде кукиша....Сега като дойде потвърждение от ЕК веднага да бъде осъден за незаконно получавани държавни пари. АКФ големи специалисти големи защитници, големи борци. Хрантутници избрани по тъпоумие да слушкат.

    12:20 23.02.2026

  • 5 Промяна

    5 1 Отговор
    И Като е бил отстранен за 5 години защо е върлувал тук ЗНАЧИ Е ИЗМАМНИК ПОДВИЗАВАЛ СЕ 5 ГОДИНИ И ТАКА СИ СЕ ИЗМЪКВА

    12:20 23.02.2026

  • 6 Да върне парите

    4 1 Отговор
    За тия 5 години да върне всички получени пари. Ако не ,това е кражба и да отиде в затвора. Сарафов да започне разследване веднага, да се самосезира. 3396

    12:27 23.02.2026

  • 7 1234

    1 2 Отговор
    Абе що ме занимавате с тоя нещастник.

    Коментиран от #10

    12:28 23.02.2026

  • 8 Непременно трябва разследване.

    3 0 Отговор
    Какви ли гнусотии са натворили с майка му....Трябва да се каже истината. И тоя щеше да прави честни избори.! Какво правителство заслужи Българийо!

    12:30 23.02.2026

  • 9 Нека питат

    2 0 Отговор
    за Цицелков. Лошото е, че и вие сте много зле. За отсвирване сте и ЦИК да е от експерти без партийни квоти

    12:38 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 отвратен

    0 1 Отговор
    Само сопите ще помогнат да си отиде ! Сложи и боко в джоба си по намкьорлък !!

    12:48 23.02.2026

  • 12 нннн

    2 1 Отговор
    Хванали го да кара пийнал, и с дрога са го хващали... Но отдавна. Може и човек да yбиe, но като го излежи, вече е чист и става и за премиер, и за президент.ТАКА ЛИ?
    Да им имам логиката! ЦИК да бъде уволнен за тази глупост!

    12:58 23.02.2026

