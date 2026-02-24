Новини
Кольо Колев: От това, че се сменят областните управители, не може да се съди какви ще са изборите

24 Февруари, 2026 09:25 751 13

Политологът Татяна Буруджиева каза, че смяната на всички областни управители е необичайна практика. Тя беше категорична, че всяко служебно правителство е политическо, но не би трябвало да формира политики, тъй като не е избрано от гражданите

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

От това, че кабинетът сменя областните управители, не може да се съди какви ще бъдат изборите. Сменя се началството, но не и принципите. Иначе ситуацията изглежда много революционна. Това обаче се случва регулярно и трябва да свикнем. Изпълнителната власт се стреми да разпространи своето влияние чрез такава смяна. Това каза социологът Кольо Колев в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че пълната смяна на шефовете на МВР не трябва да се случва, тъй като може да се предположи, че част от тях вършат добре работата си.

Политологът Татяна Буруджиева каза, че смяната на всички областни управители е необичайна практика. Тя беше категорична, че всяко служебно правителство е политическо, но не би трябвало да формира политики, тъй като не е избрано от гражданите.

Според комуникационния експерт Георги Куртев администрацията трябва да работи в синхрон с управляващите, независимо колко време са на власт. По негови думи, ако целта е да се промени нещо съществено, кабинетът трябва да действа радикално.

Колев смята, че областните управители имат своето влияние по време на изборите, тъй като могат да изпращат сигнали за нарушения. Буруджиева обаче подчерта, че нито областните управители, нито полицията са ключови по време на вота.

Куртев каза, че полицията е наясно с това кой купува и продава гласове и е важно да действа. Буруджиева изрази съгласие.

Предизборните нагласи
Анализаторите коментираха и данните на агенция „Тренд” за електоралните нагласи. Според Колев може да настъпи промяна в процентите, но на този етап се забелязва разместване на политическите пластове. Той определи формацията на Румен Радев като цунами. Буруджиева обаче не се съгласи с идеята да се нарича цунами и изрази мнение, че формация на Радев няма да може да управлява сама. Куртев смята, че е твърде рано да се посочва какво ще бъде разпределението на вота между партиите.


  • 1 Пич

    12 2 Отговор
    Може може - манипулирани от ПП ще са !!! А като ги пратят в пета глуха заради Петрохан, най много ще реват, че изборите са манипулирани!!!

    09:32 24.02.2026

  • 2 бушприт

    2 2 Отговор
    Политоложката Татяна Буруджиева ...

    Коментиран от #6

    09:32 24.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Фашистката Вяра Тодева областен на София.

    09:37 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    13 3 Отговор
    Ако предното правителство беша някаква сглобка, то сегашното е АБСОЛЮТНА СБИРЩИНА от стари некадърни муцуни и работата не върви на добре!

    09:44 24.02.2026

  • 6 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Буруджиева - политоложката? Не бе, Буруджиева - подложката!

    09:46 24.02.2026

  • 7 ООрана държава

    5 8 Отговор
    Важното е гербара и депесара да се държат максимално далече от изборните секции

    Коментиран от #12

    09:46 24.02.2026

  • 8 Надарен батко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Аз като ти ги скина и ти завъртя няколко пъти областите, ще ме назначиш за управител за Форевър!

    09:46 24.02.2026

  • 9 Зарков

    6 5 Отговор
    Eй, много нахално кречетало е тази жена тази сутрин по Нова, не даваше дума друг да каже без да се намеси. Защо нова ТВ кани тези три платени жени: двете баби професорки и една много начервена кака да ни приказват глупости всяка сутрин.

    09:50 24.02.2026

  • 10 Даката

    8 3 Отговор
    Както си искаха, така и стана... с техни областни управители, с тяхно МВР, с техни ала-бала машини за гласуване... единствено хартиените бюлетини ги бъркат

    10:10 24.02.2026

  • 11 Супер,

    6 0 Отговор
    Е, вече Шиши и Бою няма да са виновни . ПП и ДБ няма да влязат в парламента, но поне ще гледаме театър кой е виновен....те никога не са виновни, винаги са бистра вода ненапита. Добре че са толкова малоумни. Това им спасява боя. Забавни дни предстоят. С некадърни актьори, но те се стараят да ни забавляват.

    11:06 24.02.2026

  • 12 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    МАКСИМАЛНА ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЖАЛКИ НАГЛИ АЛЧНИ МЕТЕЖНИЦИ И ПРИ ТОВА БЕЗНАКАЗАНИ

    11:19 24.02.2026

  • 13 Лапачка

    0 0 Отговор
    Областните управители ги сменят през 5-6 месеца като носни кърпички. За задкулисието и олигарсите чиновниците са нпкакви безлични пионки, няма значение нито какво са завършили нито какъв трудов стаж имат , защотот от тях нищо не зависи , както и от депутатите. Важни са институциите, от които има лапачка , като Митници , като БАХБ. Изборите са една порачна система, с която една групировка иска да завземе тези постави ,за да смуче от ресурсите на държавата ,а не да подобри живота на наормалните хора. Толкова съм отвратена от изборите ,че ми се повръща като чуя думата.

    12:37 24.02.2026

